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26.12.2024 в 14:45

Ozon fresh подарит своим клиентам «Сбывашки»

Служба доставки продуктов создал съедобные комплекты для загадывания желаний в новогоднюю ночь

В преддверии Нового года Ozon fresh предлагает новый подход к традиции загадывания желаний, создав уникальный продукт — «Сбывашки». В набор входит вафельная бумага и пищевой маркер, с помощью которых можно написать желание, а затем съесть.

Вместо привычного ритуала сжигания и добавления обычной бумаги в шампанское, «Сбывашки» позволяют желающим сохранить магию новогодней ночи, добавив ей современный и безопасный вкус.

Так Ozon fresh заботится о своих клиентах и стремится сделать традиции более доступными и безопасными. В рамках праздничной акции бренд подарит 20 000 наборов «Сбывашек» клиентам, которые оформят заказ в Москве в период с 25 по 31 декабря.

«Они съедаются, они сбываются» — эта надпись украшает каждый конвертик со «Сбывашками», напоминая, что самое главное — решить, что пожелать.

Ozon fresh подарит своим клиентам «Сбывашки» Ozon fresh подарит своим клиентам «Сбывашки» Ozon fresh подарит своим клиентам «Сбывашки»

Состав рабочей группы:

Ozon fresh (клиент)

Директор по маркетингу: Алексей Подъяпольский
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Дарья Кузьмина
Руководитель направления промо и коммуникаций: Ксения Сироткина
Старший менеджер по маркетингу: Анна Кривопуск

BBDO (агентство)

Новый год BBDO Ozon fresh Сбывашки
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