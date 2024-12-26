Ozon fresh подарит своим клиентам «Сбывашки»

В преддверии Нового года Ozon fresh предлагает новый подход к традиции загадывания желаний, создав уникальный продукт — «Сбывашки». В набор входит вафельная бумага и пищевой маркер, с помощью которых можно написать желание, а затем съесть.

Вместо привычного ритуала сжигания и добавления обычной бумаги в шампанское, «Сбывашки» позволяют желающим сохранить магию новогодней ночи, добавив ей современный и безопасный вкус.

Так Ozon fresh заботится о своих клиентах и стремится сделать традиции более доступными и безопасными. В рамках праздничной акции бренд подарит 20 000 наборов «Сбывашек» клиентам, которые оформят заказ в Москве в период с 25 по 31 декабря.

«Они съедаются, они сбываются» — эта надпись украшает каждый конвертик со «Сбывашками», напоминая, что самое главное — решить, что пожелать.

Состав рабочей группы:

Ozon fresh (клиент)

Директор по маркетингу: Алексей Подъяпольский

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Дарья Кузьмина

Руководитель направления промо и коммуникаций: Ксения Сироткина

Старший менеджер по маркетингу: Анна Кривопуск

BBDO (агентство)