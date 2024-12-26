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26.12.2024 в 14:25

Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить

В агентстве подарили возможность делать ошибки к Новому году без угрызений совести

Ошибки… С детства нас ругали за ошибки родители и учителя, повзрослев мы начали ругать себя сами. А ведь они — то, что помогает нам расти, меняться и становиться лучше. Именно этот посыл креаторы группы компаний «Родная Речь» вложили в концепцию своей новогодней кампании, предложив всем желающим написать необычный школьный диктант.

С первого января мы традиционно даём себе обет начать жизнь с чистого листа, без ошибок. Но разве этот стерильный сценарий достоин того, чтобы проигрываться в нашей жизни? Все клиенты и сотрудники компании получили в подарок на Новый год футболку цвета той самой школьной тетради с qr-кодом, ведущим на сайт с диктантом-поздравлением от «Родной Речи».

Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить Если вы совершили недостаточно ошибок в 2024 году, «Радная Реч» поможет это исправить

Текст диктанта раскрывает главную идею — совершайте ошибки и становитесь от этого только лучше.

Дисклеймер: видеоряд может вызвать холодок по спине от воспоминаний о строгих учителях и контрольных. Но фрагменты текста, который предстоит написать, сразу вызовут улыбку. После такого тизера решиться на диктант будет проще.

Каждый, кто решится проверить свои знания, сможет написать диктант под звучный голос одного из четырёх лекторов из «Родной Речи». Результат отобразится сразу по завершении: креаторы решили не ставить оценку, а просто подсчитывать количество ошибок и показывать исправления. В качестве мотивации пройти диктант — не только желание потешить собственное чувство орфографического и пунктуационного достоинства.

Василий Губин, креативный директор группы компаний «Родная Речь»:

Боязнь ошибок хуже самих ошибок — ведь она отменяет любопытство. Ошибайтесь смело, и будете наказаны игристым.

«Родная Речь» поздравляет всех с Новым годом! Давайте смотреть в новый год смелее и с любопытством!

RoRe Group ( ГК «Родная Речь»)
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