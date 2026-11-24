Диджитал-студия ТРАЙБ рассказала Sostav о том, как помогла реализовать первое в истории российской анимации кросс-промо для двух ключевых конкурентов и флагманов семейного контента — «Союзмультфильм» и ГК «Рики» («Смешарики»).

Задача и цель проекта

С задачей в студию ТРАЙБ обратились сразу два флагмана российской анимации — «Союзмультфильм» и группа компаний «Рики». Создатели «Ну, погоди!» и «Смешариков» решили объединиться для совместного проекта. Креативная идея коллаборации уже существовала. Студии предстояло доработать концепцию, подготовить дизайн и разработать саму игру.

Главной целью проекта было увеличение количества подписчиков в официальных Telegram-каналах обоих брендов. Дополнительно нужно было познакомить аудитории мультсериалов друг с другом, а также анонсировать выход нового сезона «Ну, погоди!».

ЦА проекта — дети и подростки от 8 до 14 лет. С точки зрения геймификации это довольно мало изученный сегмент, поэтому часть решений строилась как гипотеза. Команда ТРАЙБ предложила свои механики, которые удалось протестировать вместе с заказчиками — фактически разработка и запуск стали экспериментами.

Реализация

Проект представлял собой игру в формате мини-приложения в Telegram, где в поединке сталкивались робо-версии персонажей двух мультвселенных: Робо-Заяц из «Ну, погоди!» и Железная Няня из «Смешариков». Файтинги редко используются в маркетинговых проектах, так как бренды их побаиваются. Боевая механика требует времени на освоение управления и понимания комбинаций и воспринимается довольно агрессивно.

Однако в этом проекте заказчики сознательно решили выйти за рамки привычных решений и попробовать более сложный и увлекательный ход.

Механика и персонажи

Идея использовать боевую механику выглядела смелой. Чтобы добавить игре больше разнообразия, было принято решение не ограничиваться одним персонажем с каждой стороны. В итоге в игре появилось четыре героя — по два из каждой вселенной и из разных эпох. У каждого были свои способности и стиль атаки.

Классический Робо-Заяц из «Ну, погоди!» дерется кулаками, вытягивает руки и может стрелять из водяного пистолета. Робо-Заяц из новых серий действует чуть технологичнее: стреляет лазером и атакует головой, которая выстреливает вперед на пружине.

Со стороны «Смешариков» в бой вступает Железная Няня. В классической версии она использует все, что попадётся под руку — от тарелки с кашей до сосок и подгузников. В новой версии персонаж сохраняет те же способности, но отличается по внешнему виду.

Чтобы добавить игре вариативности, было создано четыре разные арены. Комбинации персонажей и локаций создают множество игровых ситуаций, поэтому каждый бой складывается по-своему.

Прототипирование

После согласования механики перешли к сборке прототипа. На этом этапе появилось одно из ключевых решений — сделать игру горизонтальной.

Обычно продакшен-команды избегают такой формат. Горизонтальный режим требует от пользователя перевернуть телефон, а любое лишнее действие может увеличить количество отказов. Но здесь команды работали с поколением Альфа — детьми, для которых мобильные игры являются привычной средой. Для них горизонтальный формат воспринимается как более «настоящая» игра, поэтому было решено рискнуть.

В прототипе также появилось управление кнопками. В проектах для миллениалов и зумеров почти не используется такая механика, но у команды проекта была гипотеза о том, что дети справятся с ней без проблем.

Дизайн и анимация

Для команд клиента было важно сохранить точность персонажей — они должны выглядеть так, как зрители привыкли видеть их в мультфильмах. Поэтому работа над дизайном шла в тесном контакте с режиссерами и художниками со стороны клиентов.

Дизайнеры ТРАЙБ получили исходники персонажей, включая 3D-модель нового Зайца. Ее нужно было адаптировать в 2D для игры и при этом сохранить узнаваемость героя.

После этого дизайнер подготовил ключевые позы персонажей: бездействие, ходьбу, прыжок и атаки. Когда база была готова, аниматор приступил к покадровой анимации. Для каждого героя нужно было собрать полный набор движений — от перемещений до боевых действий.

Отдельной задачей стало объединение двух визуальных миров. «Смешарики» построены на мягких округлых формах, а «Ну, погоди!» использует более угловатую графику. Дизайнеры ТРАЙБ подобрали общий стиль, который позволил соединить персонажей из двух вселенных и при этом сохранить их узнаваемость.

Разработка

Проект реализовали в формате мини-приложения внутри Telegram. Для разработки использовали игровой фреймворк Phaser, работающий поверх WebGL. Он позволил реализовать игровую сцену, анимации персонажей и систему столкновений прямо внутри браузерной среды мессенджера.

Основная работа сосредоточилась вокруг боевой механики: нужно было прописать систему коллизий, обработку столкновений персонажей, расчёт силы ударов и реакцию героев на попадания. Отдельной задачей стала настройка поведения игрового бота. В первой версии он оказался слишком простым — игроки быстро находили способ его побеждать. Разработчики ТРАЙБ пересмотрели алгоритм поведения и добавили больше вариантов атак.

Параллельно разрабатывалась серверная часть игры, которая отвечала за обработку действий игроков, логику матчей и сохранение результатов. По сути, внутри Telegram получилась полноценная игровая система с собственной физикой и логикой боя.

Тестирование и балансировка

Часть тестирования проходила с фокус-группой из детей — именно на них была рассчитана игра. Важно было понять, насколько быстро они разбираются в управлении и комфортно ли чувствуют себя в процессе игры. Именно на этом этапе подтвердилась одна из ключевых гипотез — горизонтальный формат. Дети без проблем переворачивали телефон и быстро адаптировались к такому режиму.

Параллельно был скорректирован баланс персонажей и сложность противников, чтобы игра оставалась понятной, но не становилась слишком простой.

Результат

Игру запустили вместе с анонсом нового сезона «Ну, погоди!».

Бот запустили 9 698 пользователей, из них 5 106 перешли в игру и провели 79 153 игровых матча. В среднем на одного игрока пришлось около 16 игр, что показывает высокий уровень вовлеченности аудитории. При этом у игры не было рекламного продвижения — пользователи приходили органически через Telegram-каналы брендов.

Проект помог увеличить количество подписчиков в каналах клиентов на 28%.

Оказалось, что детям не нужен маркетинг. Им нужна игра.

Награды

RUWARD AWARD 2026

1 место

Точка зрения рынка. Диджитал-разработка

Кейс года — Геймификация бизнеса

МИКС РОССИЯ

Серебро

Креативное использование

Лучшая коллаборация двух (и более) брендов

SM Awards 2026

Shortlist

D.DIGITAL

D12. BEST GAMIFICATION / Лучшая геймификация

Евгения Ситникова, CEO диджитал-студии ТРАЙБ: Проект полностью превзошел ожидания клиентов, сработав не только как поддержка информационного повода, но и как успешный пилотный формат взаимодействия с анимационными вселенными. Выбор файтинга и ярких «страшных» персонажей доказал свою высокую эффективность для детской промоигры. Игровая ироничность понравилась широкой аудитории, а проработанный уровень сложности привлёк опытных геймеров. В результате для нашей команды этот кейс стал важным этапом в выстраивании взаимодействия с крупнейшими анимационными брендами.