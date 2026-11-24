Диджитал-студия ТРАЙБ рассказала Sostav о том, как помогла реализовать первое в истории российской анимации кросс-промо для двух ключевых конкурентов и флагманов семейного контента — «Союзмультфильм» и ГК «Рики» («Смешарики»).
Задача и цель проекта
С задачей в студию ТРАЙБ обратились сразу два флагмана российской анимации — «Союзмультфильм» и группа компаний «Рики». Создатели «Ну, погоди!» и «Смешариков» решили объединиться для совместного проекта. Креативная идея коллаборации уже существовала. Студии предстояло доработать концепцию, подготовить дизайн и разработать саму игру.
Главной целью проекта было увеличение количества подписчиков в официальных Telegram-каналах обоих брендов. Дополнительно нужно было познакомить аудитории мультсериалов друг с другом, а также анонсировать выход нового сезона «Ну, погоди!».
ЦА проекта — дети и подростки от 8 до 14 лет. С точки зрения геймификации это довольно мало изученный сегмент, поэтому часть решений строилась как гипотеза. Команда ТРАЙБ предложила свои механики, которые удалось протестировать вместе с заказчиками — фактически разработка и запуск стали экспериментами.
Реализация
Проект представлял собой игру в формате мини-приложения в Telegram, где в поединке сталкивались робо-версии персонажей двух мультвселенных: Робо-Заяц из «Ну, погоди!» и Железная Няня из «Смешариков». Файтинги редко используются в маркетинговых проектах, так как бренды их побаиваются. Боевая механика требует времени на освоение управления и понимания комбинаций и воспринимается довольно агрессивно.
Однако в этом проекте заказчики сознательно решили выйти за рамки привычных решений и попробовать более сложный и увлекательный ход.
Механика и персонажи
Идея использовать боевую механику выглядела смелой. Чтобы добавить игре больше разнообразия, было принято решение не ограничиваться одним персонажем с каждой стороны. В итоге в игре появилось четыре героя — по два из каждой вселенной и из разных эпох. У каждого были свои способности и стиль атаки.
Классический Робо-Заяц из «Ну, погоди!» дерется кулаками, вытягивает руки и может стрелять из водяного пистолета. Робо-Заяц из новых серий действует чуть технологичнее: стреляет лазером и атакует головой, которая выстреливает вперед на пружине.
Со стороны «Смешариков» в бой вступает Железная Няня. В классической версии она использует все, что попадётся под руку — от тарелки с кашей до сосок и подгузников. В новой версии персонаж сохраняет те же способности, но отличается по внешнему виду.
Чтобы добавить игре вариативности, было создано четыре разные арены. Комбинации персонажей и локаций создают множество игровых ситуаций, поэтому каждый бой складывается по-своему.
Прототипирование
После согласования механики перешли к сборке прототипа. На этом этапе появилось одно из ключевых решений — сделать игру горизонтальной.
Обычно продакшен-команды избегают такой формат. Горизонтальный режим требует от пользователя перевернуть телефон, а любое лишнее действие может увеличить количество отказов. Но здесь команды работали с поколением Альфа — детьми, для которых мобильные игры являются привычной средой. Для них горизонтальный формат воспринимается как более «настоящая» игра, поэтому было решено рискнуть.
В прототипе также появилось управление кнопками. В проектах для миллениалов и зумеров почти не используется такая механика, но у команды проекта была гипотеза о том, что дети справятся с ней без проблем.
Дизайн и анимация
Для команд клиента было важно сохранить точность персонажей — они должны выглядеть так, как зрители привыкли видеть их в мультфильмах. Поэтому работа над дизайном шла в тесном контакте с режиссерами и художниками со стороны клиентов.
Дизайнеры ТРАЙБ получили исходники персонажей, включая 3D-модель нового Зайца. Ее нужно было адаптировать в 2D для игры и при этом сохранить узнаваемость героя.
После этого дизайнер подготовил ключевые позы персонажей: бездействие, ходьбу, прыжок и атаки. Когда база была готова, аниматор приступил к покадровой анимации. Для каждого героя нужно было собрать полный набор движений — от перемещений до боевых действий.
Отдельной задачей стало объединение двух визуальных миров. «Смешарики» построены на мягких округлых формах, а «Ну, погоди!» использует более угловатую графику. Дизайнеры ТРАЙБ подобрали общий стиль, который позволил соединить персонажей из двух вселенных и при этом сохранить их узнаваемость.
Разработка
Проект реализовали в формате мини-приложения внутри Telegram. Для разработки использовали игровой фреймворк Phaser, работающий поверх WebGL. Он позволил реализовать игровую сцену, анимации персонажей и систему столкновений прямо внутри браузерной среды мессенджера.
Основная работа сосредоточилась вокруг боевой механики: нужно было прописать систему коллизий, обработку столкновений персонажей, расчёт силы ударов и реакцию героев на попадания. Отдельной задачей стала настройка поведения игрового бота. В первой версии он оказался слишком простым — игроки быстро находили способ его побеждать. Разработчики ТРАЙБ пересмотрели алгоритм поведения и добавили больше вариантов атак.
Параллельно разрабатывалась серверная часть игры, которая отвечала за обработку действий игроков, логику матчей и сохранение результатов. По сути, внутри Telegram получилась полноценная игровая система с собственной физикой и логикой боя.
Тестирование и балансировка
Часть тестирования проходила с фокус-группой из детей — именно на них была рассчитана игра. Важно было понять, насколько быстро они разбираются в управлении и комфортно ли чувствуют себя в процессе игры. Именно на этом этапе подтвердилась одна из ключевых гипотез — горизонтальный формат. Дети без проблем переворачивали телефон и быстро адаптировались к такому режиму.
Параллельно был скорректирован баланс персонажей и сложность противников, чтобы игра оставалась понятной, но не становилась слишком простой.
Результат
Игру запустили вместе с анонсом нового сезона «Ну, погоди!».
Бот запустили 9 698 пользователей, из них 5 106 перешли в игру и провели 79 153 игровых матча. В среднем на одного игрока пришлось около 16 игр, что показывает высокий уровень вовлеченности аудитории. При этом у игры не было рекламного продвижения — пользователи приходили органически через Telegram-каналы брендов.
Проект помог увеличить количество подписчиков в каналах клиентов на 28%.
Оказалось, что детям не нужен маркетинг. Им нужна игра.
Награды
RUWARD AWARD 2026
1 место
Точка зрения рынка. Диджитал-разработка
Кейс года — Геймификация бизнеса
МИКС РОССИЯ
Серебро
Креативное использование
Лучшая коллаборация двух (и более) брендов
SM Awards 2026
Shortlist
D.DIGITAL
D12. BEST GAMIFICATION / Лучшая геймификация
Евгения Ситникова, CEO диджитал-студии ТРАЙБ:
Проект полностью превзошел ожидания клиентов, сработав не только как поддержка информационного повода, но и как успешный пилотный формат взаимодействия с анимационными вселенными. Выбор файтинга и ярких «страшных» персонажей доказал свою высокую эффективность для детской промоигры. Игровая ироничность понравилась широкой аудитории, а проработанный уровень сложности привлёк опытных геймеров.
В результате для нашей команды этот кейс стал важным этапом в выстраивании взаимодействия с крупнейшими анимационными брендами.
Светлана Фёдорова, директор департамента по диджитал стратегии «Союзмультфильм»:
Для нас это был первый опыт создания геймификации внутри Telegram. Команда ТРАЙБ доработала и прекрасно реализовала нашу идею как технически, так и визуально, объединив два визуальных мира в едином проекте.
Спасибо, что не побоялись вместе с нами пойти в эксперимент и сделали игру, в которую нам самим было интересно играть. Такие партнеры — настоящая находка.