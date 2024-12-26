AR-змейка от ТВ-3: волшебство новогоднего эфира

Телеканал ТВ-3 впервые внедрил интерактивную активацию в эфире, использовав технологию дополненной реальности как часть большой новогодней кампании. Главным героем проекта стал виртуальный символ года — «ТВ-Змейка». Он появляется на экране телевизора и переносит зрителей в игровую мини-вселенную. За разработку AR-механики отвечала креативная студия SMIT. Команда упростила процесс перехода и сделала его максимально интуитивным.

Этот проект стал для студии вторым реализованным кейсом: он продемонстрировал новый способ взаимодействия телевизионной аудитории с контентом через дополненную реальность.

В ранней версии технологии для активации AR-сценария было необходимо выводить в эфир техническую метку, по которой ориентировалась камера мобильного устройства. В текущей в эфир выводится только QR-code, содержащий ссылку на входную точку запуска сервиса. Последующее определение точек демонстрации происходит благодаря обученной на мгновенный поиск телевизора в комнате технологии. Этого достаточно для старта анимации.

Далее начинается настоящее волшебство: из красной новогодней шапки с белым помпоном под музыку выползает фиолетовая змея. Она оживает прямо на экране, исследует пространство и достает любимые праздничные угощения: мандарины, бутерброд с икрой, конфету и оливье. После трапезы змейка распадается на мелкие треугольные чешуйки и превращается в яркий фейерверк, завершая свое выступление. Далее зрителю предлагается перейти в TG Mini App и испытать удачу в ностальгической пиксельной активации «Змейка».

