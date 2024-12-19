«В новом году заработаю на машину»: СИБУР обратился к кандидатам с вдохновляющим посылом

В рамках новой имиджевой кампании СИБУР обратился к аудитории со слоганом «Цели, достойные тебя». Баннеры с новогодним посланием разместили в стратегических точках — в аэропортах Перми, Томска, Тобольска и Казани, на вокзале в Дзержинске и в казанском метро.

Зимняя кампания стала логичным продолжением летнего флайта с посылом «Дома лучше». Тогда СИБУР напомнил отпускникам, что дома их ждут не только близкие люди и привычные радости, но и перспективные карьерные возможности. Зимой акцент сместился: теперь компания говорит о том, что СИБУР — это место для тех, кто не просто мечтает, а ставит перед собой реальные амбициозные цели.

Слоган «Цели, достойные тебя» подчеркивает ключевые ценности СИБУРа и находит отклик у профессиональной аудитории, для которой результаты и развитие стоят на первом месте.

Светлана Першина, руководитель практики HR-коммуникаций и развития бренда работодателя СИБУР: Новый год ассоциируется с новым началом: люди загадывают желания, строят планы, ставят цели. Хотелось показать, что с СИБУРом можно делать это смело, потому что мы — работодатель, который помогает добиваться намеченного и поддерживает в пути.

Розалина Рафальская, представитель агентства Braining Group: Мы понимали, что декабрь — это время, когда люди постоянно в движении. Командировки, проекты, планы. И мы решили обратиться к аудитории там, где нас точно заметят: в дороге. Для СИБУРа это не только тест новых площадок, но и возможность заявить о себе как о современном работодателе, который готов удивлять.

Состав творческой группы:

СИБУР (Клиент):

Руководитель практики развития бренда работодателя: Светлана Першина

Ex-менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя: Екатерина Пузанкова

Стажёр специалиста практики развития бренда работодателя: Екатерина Прокошина

BrainingGroup (агентство):

Директор отдела Pr&Digital: Розалина Рафальская

Руководитель проектов BrainingDigital: Анаит Гзогян

Медиадиректор BrainingDigita: Виталий Чернышев