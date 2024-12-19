Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

E-Promo Group
E-Promo Group
SEMANTEX

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.12.2024 в 18:30

«В новом году заработаю на машину»: СИБУР обратился к кандидатам с вдохновляющим посылом

Новогодняя кампания вдохновляет профессионалов смело ставить новые цели и достигать их вместе с СИБУРом.

В рамках новой имиджевой кампании СИБУР обратился к аудитории со слоганом «Цели, достойные тебя». Баннеры с новогодним посланием разместили в стратегических точках — в аэропортах Перми, Томска, Тобольска и Казани, на вокзале в Дзержинске и в казанском метро.

Зимняя кампания стала логичным продолжением летнего флайта с посылом «Дома лучше». Тогда СИБУР напомнил отпускникам, что дома их ждут не только близкие люди и привычные радости, но и перспективные карьерные возможности. Зимой акцент сместился: теперь компания говорит о том, что СИБУР — это место для тех, кто не просто мечтает, а ставит перед собой реальные амбициозные цели.

Слоган «Цели, достойные тебя» подчеркивает ключевые ценности СИБУРа и находит отклик у профессиональной аудитории, для которой результаты и развитие стоят на первом месте.

Светлана Першина, руководитель практики HR-коммуникаций и развития бренда работодателя СИБУР:

Новый год ассоциируется с новым началом: люди загадывают желания, строят планы, ставят цели. Хотелось показать, что с СИБУРом можно делать это смело, потому что мы — работодатель, который помогает добиваться намеченного и поддерживает в пути.

Розалина Рафальская, представитель агентства Braining Group:

Мы понимали, что декабрь — это время, когда люди постоянно в движении. Командировки, проекты, планы. И мы решили обратиться к аудитории там, где нас точно заметят: в дороге. Для СИБУРа это не только тест новых площадок, но и возможность заявить о себе как о современном работодателе, который готов удивлять.

Состав творческой группы:

СИБУР (Клиент):
Руководитель практики развития бренда работодателя: Светлана Першина
Ex-менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя: Екатерина Пузанкова
Стажёр специалиста практики развития бренда работодателя: Екатерина Прокошина

BrainingGroup (агентство):
Директор отдела Pr&Digital: Розалина Рафальская
Руководитель проектов BrainingDigital: Анаит Гзогян
Медиадиректор BrainingDigita: Виталий Чернышев

Новый год Сибур BrainingGroup
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Наружка
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.