Объявлен шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Sostav завершил этап народного голосования и представил шорт-лист конкурса «Нейрокомикс». Из 31 присланныой работы в финал прошли 15, которые теперь оценит экспертное жюри.

В шорт-лист попали следующие работы:

Как пройдет финальное голосование

Дальнейший выбор победителей переходит к экспертам. Каждый член жюри сможет отдать три голоса, присвоив выбранным работам 3, 4 и 5 звезд. Таким образом, каждый из них сформирует собственную тройку фаворитов. Победителем станет комикс, набравший максимальное суммарное количество баллов.

Результаты оценки будут открыты для участников и читателей.

Авторы лучшего нейрокомикса получат размещение рекламного баннера на главной странице Sostav на одну неделю. Баннер будет вести на сайт агентства-создателя комикса. Итоги конкурса будут объявлены 17 ноября.

«Нейрокомикс» — это спецпроект, который объединяет креативные агентства, исследующие возможности искусственного интеллекта в визуальном сторителлинге. Участники создали уникальные графические истории, иллюстрированные нейросетями. Посмотреть все комиксы можно на странице проекта.