Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Объявлен шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

15 финалистов поборются за победу

10.11.2025

Sostav завершил этап народного голосования и представил шорт-лист конкурса «Нейрокомикс». Из 31 присланныой работы в финал прошли 15, которые теперь оценит экспертное жюри.

В шорт-лист попали следующие работы:

Как пройдет финальное голосование

Дальнейший выбор победителей переходит к экспертам. Каждый член жюри сможет отдать три голоса, присвоив выбранным работам 3, 4 и 5 звезд. Таким образом, каждый из них сформирует собственную тройку фаворитов. Победителем станет комикс, набравший максимальное суммарное количество баллов.

Результаты оценки будут открыты для участников и читателей.

Авторы лучшего нейрокомикса получат размещение рекламного баннера на главной странице Sostav на одну неделю. Баннер будет вести на сайт агентства-создателя комикса. Итоги конкурса будут объявлены 17 ноября.

«Нейрокомикс» — это спецпроект, который объединяет креативные агентства, исследующие возможности искусственного интеллекта в визуальном сторителлинге. Участники создали уникальные графические истории, иллюстрированные нейросетями. Посмотреть все комиксы можно на странице проекта.

Другие материалы
30.10.2025 в 12:00
Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»
27.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»
24.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.10.2025 в 13:00
Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
22.10.2025 в 13:00 2
Нейромикс от агентства «Виноу»
21.10.2025 в 16:00 3
Нейрокомикс от MaxCreative and Co
20.10.2025 в 16:00
Нейрокомикс от «Яркий Комикс»
17.10.2025 в 12:00 2 1
Нейрокомикс от агентства Prophet
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.