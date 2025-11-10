Объявлен шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Sostav завершил этап народного голосования и представил шорт-лист конкурса «Нейрокомикс». Из 31 присланныой работы в финал прошли 15, которые теперь оценит экспертное жюри.
В шорт-лист попали следующие работы:
- Нейрокомикс от KINETICA : «Алиса в Зазеркалье 2049: Протокол Стирания»
- Нейрокомикс от Sidorin Lab : Looking Glass
- Нейрокомикс от агентства i.com
- Нейрокомикс от агентства Prophet
- Нейрокомикс от Demis Group : «Алиса в Зазеркалье Маркетинга»
- Нейрокомикс от Getblogger: «Шаркира и алгоритм Зазеркалья»
- Нейрокомикс от SUPPORT AGENCY: «Верните мой 2007»
- Нейрокомикс от Jago Agency
- Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
- Нейрокомикс от агентства Beetl
- Нейрокомикс от ArrowMedia: «Алиса и парадокс несовершенства»
- Нейрокомикс от « Инсайт Люди »: «Нора»
- Нейрокомикс от *feedstars
- Нейрокомикс от Narrators (часть E-Promo Group ): «Алиса и Красная Королева»
- Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте»
Как пройдет финальное голосование
Дальнейший выбор победителей переходит к экспертам. Каждый член жюри сможет отдать три голоса, присвоив выбранным работам 3, 4 и 5 звезд. Таким образом, каждый из них сформирует собственную тройку фаворитов. Победителем станет комикс, набравший максимальное суммарное количество баллов.
Результаты оценки будут открыты для участников и читателей.
Авторы лучшего нейрокомикса получат размещение рекламного баннера на главной странице Sostav на одну неделю. Баннер будет вести на сайт агентства-создателя комикса. Итоги конкурса будут объявлены 17 ноября.
«Нейрокомикс» — это спецпроект, который объединяет креативные агентства, исследующие возможности искусственного интеллекта в визуальном сторителлинге. Участники создали уникальные графические истории, иллюстрированные нейросетями. Посмотреть все комиксы можно на странице проекта.