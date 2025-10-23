X5 Media и GREATIVE в собственной интерпретации «Алисы…» хотели создать вариацию сюжета на тему «попаданцев», наполнив историю свойственными для жанра киберпанка пасхалками. По ходу сюжета Алиса попадает в параллельный мир — технологичный, мрачный и наполненный множеством отсылок к популярным персонажам из видеоигр. Главной идеей при этом стало — построить повествование вокруг особенностей и преимуществ ретейл-медиа, органично интегрировав ключевые инструменты рынка в сценарий и нарратив.

История создания

Сюжет и герои

Киберпанк — сама по себе очень классная история как с точки зрения визуала, так и с «контентной» точки зрения — любимый многими поп-культурный жанр с миллиардом отсылок, культовыми произведениями, героями и узнаваемыми персонажами. При этом жанр киберпанка очень подходит «Алисе в стране чудес», по-новому раскрывая необычную эстетику сказки: мы всегда считали, что «Алиса в стране чудес» — не то, чем кажется. Загадочная, немного гиперболизированная, местами мрачная — будто бы больше для взрослых, чем для детей.

В нашем комиксе нам хотелось обыграть стандартную историю про «попаданцев», где главный герой внезапно переносится в параллельный мир. Алиса — обычная девочка-подросток, которая однажды утром пошла в магазин и волею случая попала в другую вселенную — в киберпанк-пространство, где диджитал неразрывно связан с офлайном, фиджитал правит балом, а рекламные форматы оживают и разговаривают с тобой.

Мы решили попытаться отрисовать Алису обычной «девчонкой по соседству»: ей 15−16 лет, она уже довольно самостоятельная, характерная, сильная, немного дерзкая — ее не пугают сложности, она готова справляться с вызовами и выходить победителем из любых ситуаций. При этом в визуале мы хотели сделать отсылки к культовым произведениям жанра киберпанк, поэтому мы решили, что Алиса будет носить куртку, похожую на куртку персонажа Ви из игры «Cyberpunk 2077». Еще одна отсылка — очки, которые Алиса надевает в одной из сцен после попадания в параллельную вселенную: это оммаж на очки персонажа Джей Си Дентона из игры «Deus Ex».

Основная идея

Весь сюжет нам, конечно же, хотелось развернуть вокруг того, что нам ближе всего — ритейл-медиа и рекламных опций внутри этого канала на примере «X5 Media». Ритейл-медиа сам по себе является инструментом, который прекрасно вписывается в эстетику киберпанка — ведь это рекламный формат будущего. В нем стерты границы между онлайном и офлайном, а рекламные сообщения уже тесно вплетены в нашу рутину.

Особый фокус в комиксе мы сделали на одном из главных преимуществ ритейл-медиа — на омниканальности, опять же на примере форматов, которые есть у «X5 Media». Это разнообразные digital instore-опции: например, digital-экраны внутри магазина и кассы самообслуживания, аудиореклама на внутреннем радио, по которому Белый Кролик обращается к Алисе, и постаматы «5Post», а также ecom-форматы: различные варианты баннеров и сториз в приложении — всего лишь часть нашей большой рекламной экосистемы, внутри которой существует 15 разных каналов для офлайн- и онлайн-коммуникации с покупателями. Нам важно было передать эффект бесшовной, быстрой и комфортной коммуникации между брендом и клиентом, которая сопровождает покупателя на протяжении всего его пути.

Нейросети

В общей сложности на разработку концепции, сценарного плана, отрисовку всех визуалов и их доработку ушло порядка 60 часов. Сам визуал решили отрисовывать в черно-зеленой гамме, чтобы обыграть корпоративные цвета бренда — «X5 Media».

Для генерации имиджей мы использовали «ChatGPT» и «Sora». На первом этапе мы отобрали референсы, сгрузили их в ИИ, туда же подгрузили сценарный план, который был детально расписан по кадрам. После того, как мы скомпилировали внешность всех героев, дальше пошагово пошли по сценарию. И тут мы сразу же столкнулись с одной из главных особенностей «ChatGPT»: когда она перегружена визуалами, то начинает лагать, отказывается рисовать, начинает «обманывать» или путать картинки. В таких случаях отлично помогает слово «умоляю» в промте — бездушная машина начинает испытывать что-то, похожее на муки совести, и перестает вас пытать.

К финальному этапу работы над визуалами мы привлекали дизайнера — он помогал собирать сам комикс по кадрам в «Figma», а также вставлял текстовые блоки и корректировал логотипы брендов. ИИ плохо ориентируется в пространстве кадра: для него нормально повторить один и тот же кадр 2−3 раза, даже если ты просишь разделить его на несколько, где в каждом происходит свое действие, зачастую такой промт создает дополнительные баги и «ломает» ИИ.

С текстом аналогичная история: если использовать много слов кириллицей, то получается очень много опечаток — каким бы четким ни был запрос, нейросеть так и не выдаст вам на 100% корректный текст.

Пример запроса: Давай нарисуем сцену 1 кадр: Алиса стоит внутри магазина, интерьер узнаваемый — видим логотипы и стандартную цветовую гамму сети. Алиса стоит у прилавка с выпечкой, текстовая выноска: «Хммм, пожалуй, сегодня на завтрак снова возьму кленовый пекан. И молоко для чая, да. Кто вообще пьет чай без молока?». Где написано что-то про текст — игнорируй это, просто оставь пространство, чтобы я мог потом сам нарисовать бабл с текстом.

Неудачные попытки

Так как визуалы собирались в «ChatGPT», то мы шли последовательно от кадра к кадру — было очень тяжело, когда нейросеть не хотела заканчивать сцену и оставляла прошлые элементы на новых сценах или смешивала старые кадры, которые мы уже отрисовали. Вот пример того, как ИИ упорно считала, что среднестатистический человек просыпается утром в кровати с булочками и молоком в руках:

В какой-то момент мы настолько утомили нейросеть, что она подбросила нам идею того, как превратить наш комикс в хоррор:

Еще одна сложность — нежелание ИИ считывать загруженные референсы и пытаться отрисовать что-то похожее. Если с курткой Ви все более-менее получилось, то очки Джей Си оказались очень сложным квестом:

В итоге получилось что-то отдаленно похожее, но все равно далекое от идеала.

Отдельная боль — практически идеальная картинка с мелкими недочетами, которые приходилось скрупулезно исправлять промтами. Вот, например, отличный визуал, если бы не парящая в воздухе куртка и не двойной хвост кота, который, видимо, мечтает стать Курамой или Кумихо:

Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с ИИ