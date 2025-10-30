Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»

Читатели выбирают лучшие графические истории, созданные с помощью нейросетей

30.10.2025

Спецпроект «Нейрокомикс» переходит на новый этап. После приема заявок и публикации работ Sostav открывает народное голосование, в котором каждый читатель может выбрать самые яркие и вдохновляющие комиксы, созданные с участием искусственного интеллекта.

До 9 ноября пользователи смогут ознакомиться со всеми работами и проголосовать за понравившиеся. Для подтверждения выбора необходимо пройти верификацию через Yandex, Mail.ru, VK, «Одноклассники», Google или Telegram.

После завершения народного этапа начнется экспертное голосование. Представители агентств-участников и специалисты в области нейросетей оценят шорт-лист и выберут победителя проекта. Sostav объявит победителя 17 ноября.

Авторы комикса, набравшего наибольшее количество баллов, получат главный приз — недельное размещение рекламного баннера агентства на главной странице Sostav, ведущего на сайт победителя.

«Нейрокомикс» — это спецпроект, который объединяет креативные агентства, исследующие возможности искусственного интеллекта в визуальном сторителлинге. Участники создали уникальные графические истории, иллюстрированные нейросетями.

Посмотреть все комиксы и проголосовать за любимые можно на странице проекта.

Другие материалы
27.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»
24.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.10.2025 в 13:00
Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
22.10.2025 в 13:00 2
Нейромикс от агентства «Виноу»
21.10.2025 в 16:00 3
Нейрокомикс от MaxCreative and Co
20.10.2025 в 16:00
Нейрокомикс от «Яркий Комикс»
17.10.2025 в 12:00 2 1
Нейрокомикс от агентства Prophet
16.10.2025 в 14:00
Нейрокомикс от «Мастер Ин Медиагруппы»
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.