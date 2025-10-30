Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»

Спецпроект «Нейрокомикс» переходит на новый этап. После приема заявок и публикации работ Sostav открывает народное голосование, в котором каждый читатель может выбрать самые яркие и вдохновляющие комиксы, созданные с участием искусственного интеллекта.

До 9 ноября пользователи смогут ознакомиться со всеми работами и проголосовать за понравившиеся. Для подтверждения выбора необходимо пройти верификацию через Yandex, Mail.ru, VK, «Одноклассники», Google или Telegram.

После завершения народного этапа начнется экспертное голосование. Представители агентств-участников и специалисты в области нейросетей оценят шорт-лист и выберут победителя проекта. Sostav объявит победителя 17 ноября.

Авторы комикса, набравшего наибольшее количество баллов, получат главный приз — недельное размещение рекламного баннера агентства на главной странице Sostav, ведущего на сайт победителя.

«Нейрокомикс» — это спецпроект, который объединяет креативные агентства, исследующие возможности искусственного интеллекта в визуальном сторителлинге. Участники создали уникальные графические истории, иллюстрированные нейросетями.

Посмотреть все комиксы и проголосовать за любимые можно на странице проекта.