Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова

Студенты кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна «РЭУ им. Г.В. Плеханова»﻿ в своей работе решили совместить киберпанк﻿ с эстетикой комиксов Marvel﻿. Команда проекта стремилась построить повествование вокруг сложных и глубоких тем, поэтому центральной темой сюжета стали важность семьи и умение оставаться собой в сложном мире, где границы между человеком и машиной постепенно стираются.

История создания

Наш комикс — это результат глубокого погружения в яркие и многогранные источники вдохновения, которые сформировали его атмосферу, стиль и философию. Одним из ключевых источников вдохновения стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»﻿, которая заворожила нас своей сюрреалистичной магией, игрой с реальностью и философскими подтекстами. Мы взяли за основу персонажей этой культовой истории, переосмыслив их в новом контексте, чтобы создать уникальных героев, которые балансируют между реальным и фантастическим.

Разрабатывая дизайн, мы вдохновлялись легендарными комиксами Marvel﻿, которые уже десятилетиями захватывают воображение миллионов людей по всему миру. Мы опирались на комиксы Marvel﻿, чтобы создать яркий и красочный дизайн, который будет привлекать взгляд читателей.

Еще одним источником вдохновения стала эстетика киберпанка — жанр, который завораживает своей мрачной, но притягательной картиной будущего. Киберпанк в нашем комиксе — это не просто декорации, но и способ показать, как технологии могут как возвышать, так и подавлять человеческую душу. Мы стремились передать эту двойственность: с одной стороны, футуристическая красота и безграничные возможности, с другой — одиночество, отчуждение и поиск себя в мире, где границы между человеком и машиной становятся все более размытыми.

Основной фокус нашей истории сосредоточен на теме семьи, которая является сердцем комикса. Мы хотели показать, как важно не забывать про родных и близких и проводить с ними время. Повседневные дела могут отнимать слишком много времени, поэтому необходимо правильно им распоряжаться, чтобы не испортить отношения с семьей. Через наших персонажей мы раскрываем, как легко можно потерять связь с близкими, увлекшись погоней за успехом или решением внешних проблем, и как важно вовремя остановиться, чтобы восстановить эти узы. Семья в нашем комиксе — это не только кровные родственники, но и те, кого мы выбираем сами, создавая свои собственные сообщества поддержки и любви.

Еще одна ключевая тема нашего проекта — это принятие себя. Мы хотели показать, что каждому человеку не нужно скрывать свою истинную сущность, чтобы заслужить любовь и уважение. В мире, где социальные маски стали нормой, мы стремимся донести простую, но важную мысль: всегда найдется тот, кто полюбит вас настоящего, со всеми вашими сильными сторонами и недостатками. Мы надеемся, что эта идея найдет отклик у читателей и вдохновит их быть собой, не боясь осуждения.

Мы вложили в него всю нашу страсть, стремясь создать историю, которая будет волновать, вдохновлять и оставлять след в сердцах читателей. Это рассказ о людях, которые ищут свое место в сложном мире, учатся ценить близких и находят смелость быть собой — несмотря ни на что.

В работе использовали Midjourney﻿, Sora﻿ и Kling﻿. Советуем писать достаточно четкие промты, как можно больше разделять одно предложение на несколько. Прежде чем начинать, подумайте, какую проблему вы хотите решить с помощью ИИ. Посмотрите, как другие компании и стартапы внедряют ИИ в свои процессы. Это поможет понять лучшие практики и возможные применения. Не беритесь за крупные проекты сразу. Начните с небольших задач, чтобы получить опыт и понять, как ИИ работает на практике. Участие человека в разработке картинок не было. В дизайне комикса работа была в Adobe Illustrator﻿.

Пример запроса: Camera follows a hare hopping along a rainy street; rain falls and the wet city background drifts by; he stops and sits; camera cranes up over him; he looks straight into the camera. Close push‑in on two small vials offered by a queen; a massive spaceship streaks behind; the girl smiles; sci‑fi setting, realistic.

Пример запроса: Close push‑in on two small vials offered by a queen; a massive spaceship streaks behind; the girl smiles; sci‑fi setting, realistic.

Неудачные попытки

Авторы:

Екатерина Апарина

Алина Арсанукаева

Полина Белянкина

Дарья Вагнер

Александра Кифорчук

Мария Першина

Дарья Ярышева