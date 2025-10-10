Нейрокомикс от *feedstars

Агентство *feedstars хотело быть ближе к классической «Алисе в стране чудес» и переложило оригинальную историю в декорации ретрофутуризма. В центре повествования — Алиса, сотрудница агентства, которое делает рекламу во сне (инструмент спорный и не раз запрещавшийся), и она отправляется в рекламный сон, чтобы очистить его от спама и вернуть сновидениям безопасность.

Нам хотелось создать историю, которая будет действительным оммажем на историю «Алисы в стране чудес». И мы переложили историю на рекламный лад, оставив самое главное — абсурд и переплетение с сюжетной линией, а также добавили много отсылок, юмора и, конечно же, рекламы. В нашей истории не нужно искать смысла, как и в любом сне.

Алиса работает в рекламном агентстве, которое специализируется на рекламе во сне. Это спорный инструмент, поэтому его запрещали несколько раз. Но наша героиня отправляется прямиком в рекламный сон, чтобы очистить его от спама и сделать рекламу во сне вновь безопасной. На ее пути появляются различные персонажи и ситуации. Справилась ли она с ними — судить вам. Ну и, конечно же, все персонажи и события вымышлены, а любые совпадения случайны.

В качестве общей стилистики мы выбрали стиль ретро-комиксов 80-х и легкий эффект ретрофутуризма. Также перед созданием комикса мы изучили много материалов, посвященных теме ретро-киберпанка, ну и освежили воспоминания про Алису.

После долгого поиска и тестирования разных нейросетей, мы остановились на Whisk от Google Labs. И ее правда очень хочется похвалить. В ней можно добавлять сцены, стили и закреплять образы персонажей, что легко позволяет создавать множество изображений без искажения главного героя. Также полученное изображение можно легко редактировать, добавляя или убирая нужные (и ненужные) предметы. Сначала мы сгенерировали образы персонажей, а потому уже принялись за все остальное. Всего для комикса было сгенерированное более 2 тыс. изображений, включая все доработки, потому что иногда сюжет комикса менялся в процессе генерации изображений.

Интересный факт: подружить Whisk, как и весь инструментарий Google Labs с подробными и правильными промтами из ChatGPT, не получилось. Зато с простыми промтами типа «большая розовая голограмма персонажа смотрит на маленькую настоящую копию себя, полумрак, стиль комиксов 80-х» получались именно те кадры, которые были нужны. Конечно, не обошлось без изъянов — некоторые изображения пришлось править в фотошопе. Кстати, на английском Whisk пишет без проблем.

Удачными кадрами мы делиться не будем, вы их можете увидеть в комиксе, а вот неудачными поделимся с радостью.

Для создания тизерного видео мы также использовали инструмент Google Lab — Flow. И тут тоже с подробными промтами дружба не сложилась. После десятка неудачных попыток — баночка открылась с простым «the jar opens and luminous powder spills out». Также там можно выбирать первоначальный и конечный кадр, прописывая, что произойдет между ними. Для аудиосопровождения мы сгенерировали музыку в Suno, а текст на японском для нас озвучил Eleven Labs.

Мы постарались максимально втесаться в атмосферу сонного безумия, всколыхнув злободневные темы. Признавайтесь, сколько отсылок вы нашли?