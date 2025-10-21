Нейрокомикс от MaxCreative and Co

MaxCreative and Co перенесло «Алису» в постапокалиптичный мир, вдохновленный киберпанком и «Ковбоем Бибопом». Галактику опутывают остатки старого интернета, в уголках которого обитают сломанные ИИ, устаревшие программы и цифровые призраки. В центре сюжета Алиса — «охотница за головами», на своем корабле «Безумный Шляпник». Она вместе со своим циничным кибер-спутником ЧЕШИ (ЧЭШ — Чрезвычайно Энергетический Шутник) берется за самые странные заказы в подпространстве. Ее цель — поддерживать хрупкий баланс и плавный поток времени, джаз, который Баги пытаются перевести в разрушительный техно-нойз. Космос — это старый джазовый альбом. Баги — это скрипы и помехи на пластинке. Алиса — игла, которая их вычищает.
История создания
Временные затраты
- Общее время: ~40−45 часов (реальных, без перерывов на кофе).
- Разработка концепции: 6−8 часов (3 варианта).
- Кастинг: 4−5 часов.
- Написание и итерация промтов: 10−12 часов (прописывание характеров и стиля).
- Подготовка воркфлоу и генерация: 8−10 часов.
- Исправление неудачных попыток генерации: 3−4 часа.
- Сборка в заданный формат и добавление титров: 4−5 часов.
Выбор стилистики и героев
Стилистика (киберпанк/стимпанк + «Ковбой Бибоп» (фильм/сериал)): нужен был визуальный код, который одновременно передает ностальгию, технологичность и меланхолию. Стимпанк добавляет «ручную», аналоговую теплоту, киберпанк — холодный технологичный цинизм, а эстетика «Ковбой Бибоп» связывает это в единое целое своей джазовой, блюзовой атмосферой одиночества.
Ключевые референсы: киберпанк/стимпанк + «Ковбой Бибоп» — постапокалиптический джаз, несовершенство, потрепанность. «Алиса в Зазеркалье»: сюрреализм, абсурд, зеркальность.
Герои:
- Алиса-ковбой — классический образ превращен в одинокого антигероя-наемника, что идеально ложится на атмосферу космического вестерна.
- ЧЕШ — цифровое воплощение Чеширского Кота, не помощник, а скорее саркастический наблюдатель, отражающий внутренний диалог Алисы.
- Баг «Бармаглот» — не просто злодей, а трагическая фигура, что добавляет истории глубины и философии.
Какие ИИ использовали в работе
Основной инструмент: ComfyUI (воркфлоу, кастомная нодовая сборка с одновременной генерацией и апскейлом). Базовая модель Flux1_krea_dev + две дообученные модели (лора и доп. стиль) — как наиболее продвинутая для автоматизации и создания сложных стилизованных изображений.
Вспомогательные:
- ChatGPT-5 — для генерации и структуризации идей, написания промтов.
- DeepSeek — для доп. информации.
- Иллюстратор — титры.
Основные моменты и лайфхаки при работе с ИИ:
Стилевой якорь — в каждом промте обязательно указывать стилистическую составляющую. Консистентность персонажей — детальное описание внешности Алисы и других персонажей (если в кадре) в каждом промте.
Борьба с «ИИ-случайностью»:
- Четкие отрицательные промты для MidJourney и SD: --no photorealistic, 3D, modern elements, zombie. Но я не использовал их («Flux-модель» не поддерживает отрицательные промты).
- Конкретика вместо абстракций: не «странный робот», а small floating bronze sphere with holographic grin and steam vents.
- Ракурсы для динамики: постоянное использование Dutch angle, worm's-eye view, extreme close-up, cinematic wide shot.
Пример запроса на образ Алисы:
18−20 years old, slim athletic build, sharp and intelligent features, pale skin, very long jet-black hair tied in a high, messy ponytail with a single blue streak (like the original Alice's headband). Tired, melancholic but determined blue-grey eyes. A mix of functional space-wear and neo-Victorian elegance. Dark brown leather bomber jacket with a faded rabbit silhouette painted on the back, over a high-collared blue steampunk blouse. Black cargo pants tucked into heavy, magnetized engineer boots. A utility belt with brass cartridges and data-chips. On her right hand — a worn-out data-glove with glowing fingertips. On her left wrist — an antique pocket watch with a digital holographic display. Subtle cybernetic implants: a data-port behind her right ear, a micro-joystick implant on her left temple for ship control. 90s aesthetic, cinematic, dramatic lighting, film grain, detailed backgrounds, neo-Victorian cyberpunk, space western.
Участие человека в создании изображений
На данном этапе изображения не дорабатывались дизайнером, однако в реальном проекте это необходимо для:
- Исправления артефактов (лишние пальцы, нелогичная анатомия).
- Приведения всех изображений к единому цветовому балансу.
- Добавления сложных композиционных элементов.
- Создания по-настоящему идентичных персонажей в разных сценах.
Неудачные попытки
Никак не удавалось «погоня за кроликом» — он всегда догонял Алису, а не наоборот.
Проблема 1: слишком «пластиковый» киберпанк
- Промт: «Cyberpunk city with neon lights»
- Результат: чистый, стерильный футуризм как в массовых играх.
- Решение: добавление «neo-Victorian elements», «brass pipes», «steam vents», «weathered textures», «film grain».
Проблема 2: невыразительные лица
- Промт: «Alice looks determined»
- Результат: generic аниме-лицо без характера.
- Решение: «Alice (sharp features, tired blue-grey eyes, long black ponytail…)»
Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с ИИ
Рекомендации для начинающих:
- Начните с подробного ТЗ: чем детальнее вы представите мир в голове, тем точнее ИИ сможет его визуализировать.
- Изучите язык модели: каждый ИИ (MidJourney, Flux, Stable Diffusion) имеет свою специфику промтов.
- Итеративный подход: не ожидайте идеального результата с первого раза. Разбивайте сложные сцены на элементы.
- Используйте отрицательные промты для тех, кто работает в MidJourney и SD: это 50% успеха в борьбе с нежелательными элементами.
- Создайте «библиотеку стиля»: сохраняйте удачные промты и комбинации параметров.
- Не бойтесь абстракций: иногда ИИ выдает интересные артефакты, которые можно использовать как фичу, а не баг.
Как оцениваете полученный опыт
Главная победа: нахождение баланса между креативной свободой ИИ и контролем над результатом через детальные промты.
Опыт показал, что ИИ — мощный инструмент для быстрой визуализации сложных концепций, но требует глубокого понимания как его работы, так и основ визуального сторителлинга. Наиболее качественный результат достигается в коллаборации «человеческое видение + ИИ-исполнение».
Современные нейросети готовы к созданию комплексных визуальных произведений, но роль человеческого куратора и художника остается критически важной.
Если в процессе работы вы победили проблему, которая мешала достичь желаемого — расскажите об этом!