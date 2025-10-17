Нейрокомикс от агентства Prophet

Агентство Prophet решило перенести «Алису» в Москву будущего, где славянский киберпанк переплетается с мотивами старых сказок. Здесь ретрофутуризм соседствует с народным эпосом, а вместо Алисы — более привычная и близкая Василиса, которая должна помешать коварному хакеру Николаю Бессмертных захватить наше культурное наследие. По улицам ездит поэт-таксист на печи, бармен рассуждает о безумии, а Чеширский Кот, с улыбкой Васи Ложкина, наблюдает за всем происходящим с неоновой вывески. В этом мире абсурд кажется привычным, а сказка — удивительно реальной.

История создания

Почему мы выбрали именно такую стилистику и героев

Восемь лет мы работаем с проектами в сфере интеллектуальной собственности и креативных индустрий. Это не могло не наложить на наше сознание глубокий отпечаток…

Мы, как никто, знаем, что сказка — быль без намеков. И чем дальше в лес, тем реалистичнее любая, даже самая смелая фантазия.

Поскольку от креативных индустрий сегодня ждут экономического чуда, а интеллектуальной собственностью должна быть вымощена дорога к технологическому суверенитету (проще тут сказать сложно), мы решили смелее следовать за Белым Кроликом.

Нашу героиню мы отправили в ретрофутуристическое путешествие в пределах ТТК Москвы, щедро «приправив» ее трип национальным колоритом.

Мы обратились к миру отечественных сказок и былин, чтобы найти героев, похожих на персонажей Льюиса Кэрролла.

Так в нашей истории появился поэт-таксист Емельян, разъезжающий на печи (он же Шалтай-Болтай), бармен Вованчик (он же Болванщик / Шляпник), двое из ларца (наши Труляля и Траляля). А Чеширский Кот приобрел узнаваемые черты сразу двух отечественных блохастых — кота ученого Пушкина и рыжего, улыбающегося во все 30 зубов кота Васи Ложкина.

Главным героем нашего приключения стала Василиса, которая борется и побеждает (но это не точно) зло во имя высоких идеалов.

Не забыли мы и о любовной линии, а также о проблемах профессионального выгорания и важности сохранения баланса между работой и личной жизнью.

Действие нашей истории развивается в декорациях страшной сказки, в которой все максимально абсурдно.

Визуальное вдохновение мы черпали в стилистике иллюстраций к русским народным сказкам художников Ивана Билибина и Бориса Зворыкина, а также ряда современных молодых fashion-дизайнеров, которые экспериментируют с элементами русского национального костюма.

Как это создавали

В общей сложности на написание и корректировку сценария и диалогов ушло около 30 часов (без учета «полезных» советов и рекомендаций всех сотрудников «Пророка»). На раскадровку и прорисовку было потрачено порядка 60 часов.

Команда проекта:

Сергей Матросов, старший креативный дизайнер. В проекте взял на себя основной удар: он соавтор сценария, основной автор текста, иллюстратор и «оператор» ИИ.

Сергей Новрузов, креативный директор агентства. Арт-надзор, соавтор сценария.

Евгения Дорофеева, генеральный директор агентства. Соавтор сценария и литературный редактор.

Денис Жуйков, руководитель PR-направления. Соавтор сценария и литературный редактор.

Надежда Чистова, руководитель специальных проектов. Факт-чекер, корректор (там, где разрешили).

Какие ИИ использовали в работе

У нас были аккаунты Midjourney и ChatGPT, Flux, Seedream, Adobe Firefly и «пачка» других нейросетей в подписке на FreePik, включая Nano Banana. Не то чтобы это был необходимый набор для отрисовки комикса, но если начал интересоваться «нейронками», становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало опасение, — это нестабильная beta-версия Nano Banana. Нет ничего более беспомощного, чем остановиться в процессе из-за сбоя.

Но в итоге именно она показала себя самой адекватной к нашим запросам, максимально сохраняя детали персонажей и стиль.

Основные моменты и лайфхаки при работе с ИИ

Просто пробовать разные варианты запросов и анализировать результат. Иногда приходилось делать более ста генераций по одному запросу, чтобы получить ту самую эмоцию персонажа или ракурс (да, мы страдаем перфекционизмом). Для этого завели аккаунт «Премиум+» на FreePik, позволяющий делать безлимитное количество генераций. Способность Nano Banana отлично работать с референсами спасала при генерации сложных сцен с несколькими конкретными персонажами или при необходимости добиться достаточного сходства.

Несколько раз приходилось использовать ChatGPT для точного попадания в культурный код. Например, ни одна другая нейросеть не смогла понять слово «гусли» и нарисовать его правильно.

Примеры запросов

Несмотря на то что мы не использовали ни одной российской нейросети, запросы по визуализации нашего русского мира составлялись на русском языке. Это было принципиальное решение нашего дизайнера, прекрасно владеющего английским языком, но не ищущего легких путей.

Как в таком проекте обойтись без драмы?! К сожалению, большинство созданных запросов не сохранилось — на предпоследней картинке сюжета FreePik удалил аккаунт за «перерасход безлимита»: ИИ посчитал нашу работу подозрительной автоматизированной активностью. Также пропали все неудачные и промежуточные генерации.

Но для понимания нашего подхода — несколько примеров ниже. Для составления запросов мы сформировали «рыбу» и меняли контекст внутри.

Пример промта: На основе рисунков к русским сказкам художника Билибина, создайте персонаж: молодая женщина с картинки @img1, бизнес-вумен, работающая руководителем проекта в крупной корпорации. Светлые волнистые волосы, заплетенные в косу, красивое выразительное лицо с резкими чертами. Одета в современную дорогую одежду, но с элементами традиционно русских орнаментов. На шее — чокер. Женщина спит за рабочим столом в своем кабинете, положив руки под голову. Рядом на столе стоит ноутбук, сбоку на столе — радио. Кабинет находится на верхних этажах самого высокого небоскреба. Начинается рассвет. Внизу за окном — узнаваемые небоскребы Москва-Сити, вдалеке летают две традиционные русские печи желтого цвета с кирпичными трубами и на плазменных двигателях, с надписью «Я.ство», похожие на доставщиков еды. Футуристический город виден до горизонта, на некоторых зданиях неоновая реклама. Некоторые здания с маковками вместо крыш. Общая стилистика: мир будущего, смешанный с русскими традициями.

Пример промта: На основе рисунков к русским сказкам художника Билибина создайте персонаж: пожилой изобретатель, работающий над проектом в крупной корпорации. Растрепанные волосы, немного морщинистое лицо с резкими чертами. Одет в халат изобретателя с орнаментами шестеренок, ламповых транзисторов и черепов в старорусском стиле. На голове у него широкий ободок от очков. Мужчина сидит спиной к зрителю по центру в огромном просторном зале-подземелье с высоченными сводами, в большом кресле, от которого расходятся провода. Лица не видно. На стенах зала множество разных мониторов, к которым эти провода идут. На одном из мониторов диктор в красной рубахе с белым традиционным русским орнаментом читает новости. Надпись на мониторе на синей плашке старорусским шрифтом: «ВЕСТИ». Фон за диктором — студия новостей. Комната залита красноватым светом. Общая стилистика: мир будущего, смешанный с русскими традициями.

Пример промта: На основе рисунков к русским сказкам художника Билибина создайте картинку: монитор крупным планом, на мониторе запущена программа «Терминал», идут строки кода. Строка первая: резервное копирование. Строка вторая: запуск копии d2.0. Строка третья: обработка… Строка четвертая: код Баюн активирован :). От монитора идут провода. Комната залита красноватым светом. Общая стилистика: мир будущего, смешанный с русскими традициями.

Для сцен с разными ракурсами в одной локации брали исходную генерацию и просили изменить ракурс и поведение персонажей. Часто приходилось делать несколько десятков генераций, но в итоге всегда получался нужный план.

Пример промта: На картинке @img1 измените ракурс: крупный план, вид сверху. Женщина падает в обморок, раскидывая руки в стороны и роняя маленькое прямоугольное зеркальце с фигурным обрамлением. Экран светится голубым светом, на экране — трёхмерная светящаяся голова кота, такая же голова видна на экране зеркальца. Фон вокруг размыт в динамике ускорения.

Участие человека в создании изображений

Руками дизайнера дорабатывали цветокоррекцию, некоторые склейки, корректировали не всегда правильно сгенерированный русский текст на картинках.

Неудачные попытки

Их было много, но, как мы сказали выше, аккаунт со всеми дублями безвозвратно удален. В основном неудачи случались, когда нужно было объединить пару сюжетов и/или поменять ракурс. Например, в сцене в баре «Подростикс» мы хотели дать два ракурса Василисы с видом из-за барной стойки, где сначала она отказывается пить «Ягу», а потом, победно сжав кулаки, объявляет о своих планах.

Мы решили, что было бы забавно видеть в окне за спиной механиков, которые «чинят» (на самом деле разбирают) печь Емельяна. Но для нейросети это оказалось слишком запутанной просьбой. Получались или явная диспропорция, или странные выражения лиц, или вообще полный сюр (хотя этот кадр настолько понравился, что его успели сохранить):

Конечно же, случались классические истории, когда на просьбу поднять руку персонажу «нейронка» просто дорисовывала третью.

Долго не складывалась история с печью: нейросеть не понимала, как можно сидеть на печи и ехать, предлагала вариант посадки «водителя» как на мотоцикле (с явным нарушением пропорций и законов физики).

Решение нашлось случайно — в запрос стали добавлять карету, и транспортное средство «сложилось».

Нас не обошел стороной и Закон о рекламе. Изначально напиток «Яга» был в банках, но в последний момент выяснилось, что степень сходства с известным напитком слишком сильная. Было принято решение оперативно поменять банки на всех картинках на зеленые бутылочки. Но нейросеть упорно не хотела отходить от оригинального замысла и предлагала свои варианты.

Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с ИИ

Много пробовать, экспериментировать и тщательно анализировать результат. В какой-то момент логика работы нейросетей становится более понятной.

Главный совет — читайте пользовательские соглашения.

Свой опыт оцениваем на 10/5, теперь можно браться и за нейрофильм!