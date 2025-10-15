Нейрокомикс от агентства i.com

Агентство i.com переносит классику «Алисы в стране чудес» в цифровую эпоху, где память борется с алгоритмами, а креатив — с машинным шумом. Но эта история не просто фэнтези, эта ностальгия по ушедшим временам и рекламным слоганам из прошлого.

История создания

На создание концепции у нас ушло около двух недель. Мы сознательно работали итеративно: от первых черновых идей до цельного сценария с финальной драматургией и визуальными образами. Часть времени заняла не только разработка сюжета, но и отбор правильной стилистики — той, что способна подчеркнуть иронию, драму и масштабность истории.

Мы остановились на визуальной стилистике Arcane по нескольким причинам. Во-первых, это атмосфера, в которой органично сочетаются стимпанк, киберпанк и фэнтези. Такой художественный язык идеально передаёт идею «Города Забытого Контента» — мира, где образы прошлого, технологии и иллюзии сталкиваются с будущим. Во-вторых, стиль Arcane позволяет тонко балансировать между красотой и мраком, а именно это было нужно, чтобы показать наш «рекламный апокалипсис».

Что касается героев — мы сознательно оставили Алису как проводника зрителя, но адаптировали её образ под мир цифрового маркетинга. Кот и Шляпник стали её спутниками не случайно: они олицетворяют циничный голос индустрии и поколение творцов, которых вытеснили алгоритмы. А «Дракон-Алгоритм» — это метафора той бездушной системы, в которой мы все живём и которую можно победить не цифрами, а памятью и человеческим опытом.

Работа с ИИ

ИИ — не готовый результат, а партнер. Мы никогда не брали первую выдачу. Диалоги и сцены прогонялись через десятки итераций, пока не появлялся баланс: драма, ирония и читабельность. Секрет — задавать ИИ не только «что сгенерировать», но и «в каком стиле», «с какой эмоцией», «с каким подтекстом».

Ностальгия как фильтр. При генерации визуалов мы добавляли в запросы отсылки к 90-м и 2000-м: старые бренды, VHS-кассеты, реклама жвачек. Это позволило избежать обезличенной «нейросетевой» картинки и сделать кадры живыми — с культурным кодом, который считывает зритель.

Смешивание движков. Для одного и того же кадра мы использовали несколько ИИ-систем (например, Midjourney для атмосферы, Stable Diffusion — для деталей, Runway — для доработки движения и света). Так удалось получить стиль, близкий к Arcane, но не копирующий его напрямую.

Правило иронии. Тексты, сгенерированные ИИ, почти всегда «слишком правильные». Наш лайфхак — просить ИИ добавить сарказм или черный юмор, а потом вручную доводить до нужного градуса. Это помогло сохранить живость и сделать персонажей настоящими, а не «ботами».

ИИ как тренажер идей. Шляпника мы «раскручивали» через ИИ-штурмы: просили генерировать безумные, бракованные слоганы. Многие выглядели нелепо, но именно из этой нелепости рождалась искра — то, что легло в основу «Ключа памяти».

Неудачные попытки

Неудач было много — и именно они помогли найти рабочее решение:

Слишком пафосный сюжет. Первые версии комикса были мрачнее и серьезнее: Алиса почти как «Терминатор» боролась с Алгоритмом. Это выглядело эпично, но терялся юмор и легкость восприятия. Драматургию пришлось полностью переписать.

Слишком пафосный сюжет. Первые версии комикса были мрачнее и серьезнее: Алиса почти как «Терминатор» боролась с Алгоритмом. Это выглядело эпично, но терялся юмор и легкость восприятия. Драматургию пришлось полностью переписать.

Неуместный юмор.

На ранних этапах мы экспериментировали с 18+ ироничными репликами. Оказалось, что баланс между «смело» и «пошло» очень тонкий: часть шуток выбивалась и ломала тональность. Мы оставили только те, что подчеркивают самоиронию героев, а не перетягивают внимание на себя.

Однобокий визуал.

Первая генерация визуалов получалась слишком «гладкой» и однотипной. Кадры были красивыми, но не несли характера. После нескольких неудачных прогонов мы начали специально «ломать» запросы — добавлять шум, элементы ностальгии и даже абсурд. Так картинка зазвучала.

Слишком умный Архивариус.

В ранних версиях Архивариус-бот выдавал готовые ответы и фактически снимал с Алисы задачу поиска. Это убивало драму. Мы переписали его, превратив в хранителя хлама, который только подталкивает, но не решает за героиню.

Финал без искры. В первых финалах Алиса просто «побеждала Алгоритм» и возвращалась к ноутбуку. Это выглядело предсказуемо. Живость появилась, когда мы добавили флешку Шляпника и бар с друзьями. Так комикс получил человеческий финал с настоящим хеппи-эндом.

Рекомендации для работы с ИИ