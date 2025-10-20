Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Нейрокомикс от «Яркий Комикс»

История о том, как маленькая Алиса и проворный кот бегут из фальшивого мира будущего

20.10.2025

Творческое объединение «Яркий Комикс» отправило Алису в будущее, где реальность все больше похожа на зазеркалье, а все люди получают желаемое прямо в мозг. Благодаря коту девочка начинает подозревать фальшивость этого мира и отправляется в приключение, чтобы избавиться от навязанного решения всех ее проблем.

История создания

Над комиксом работал небольшой коллектив из двух человек. Ушла примерно неделя. Два дня, чтобы вспомнить все особенности замечательных историй Кэрролла и подумать над жанром. Пара дней на сценарий, пара дней на генерацию. В последний день все подшлифовали. Выбрали стилистику под детский рисунок, чтобы передать сказочное восприятие мира ребенком, где многие вещи могут казаться необъяснимыми, а за каждым поворотом поджидает неизведанное.

Использовали только ChatGPT. Там доводили промты до ума, там же генерировали изображения. Иногда приходилось самим собирать их вместе на одной странице, иногда редактировать текст, потому что у нейронок все еще бывают с ним проблемы.

Комиксы нам делать не впервой, но вот нейрокомикс делали впервые. Очень необычный, но интересный опыт. Иногда так и хотелось взять и сделать самому, когда нейросеть не понимала детали в промте. Но после нескольких (десятков) попыток все получалось. Особенно порадовала тематика истории, тема Алисы в зазеркалье дает почти безграничный полет фантазии.

Пример запроса:

Композиция: поезд остановился у конца рельсов. Рельсы обрываются, а дальше пустота или туман.
Кондуктор: статная фигура в огромной фуражке стоит сбоку или в дверях поезда. Из-под фуражки видно только рот.
Он говорит: «Приехали. Прямо до ТУДА рельсы не ведут. Дальше — как хочешь».
Атмосфера: немного таинственная, как и раньше — свет из окон поезда, но впереди лишь пустота.
Стиль: цветные карандаши, лёгкая детская неровность.
Формат: горизонтальный, чтобы показать обрыв рельсов и пустое пространство дальше.

Неудачные попытки запросов с результатами

Запрос: «Запуск программы «Домой»: ПРИНЯТЬ / Отказаться (не рекомендуется)» — написано на синем экране. Девочка говорит. Спокойно. Негромко. Без лишних рукоплесканий: «Отказаться». Вид сзади девочки. Мы видим затылок и синий экран. Девочка выросла и стала взрослее, теперь она выглядит намного старше, повсюду мелькают синие экраны. На дальнем плане изображены небоскребы. Детский рисунок восковыми карандашами девочки со светлыми волосами. Кое-где не закрашены полностью поля, может, где-то неровная линия. Формат картинки горизонтальный. Цвета в стиле киберпанка.

Запрос: девочка видит горы чемоданов на платформах, внутри вагонов и в привокзальных ларьках. Чемоданы разных цветов, есть ярко-красные. За старыми поездами пустота. Рельсы просто обрываются. Поезда, которым не повезло доехать до конца пути, тоже словно отрезаны. Как будто города дальше этого вокзала просто не существует. Стиль рисунка — как будто цветными карандашами на белой бумаге, с характерными детскими неровностями: кое-где поля не закрашены, линии неровные. Формат горизонтальный. Палитра: охра, зеленый и красный.

Запрос: девочка сгибается почти до земли, потому что чемодан стал очень тяжелым. Также она говорит: «Ох, тяжесть… какая». Формат вертикальный. Атмосфера немного таинственная, как будто поезд готовится к неожиданному движению. Формат: вертикальный (1:1.4 или 3:4). Стиль: цветные карандаши, с лёгкой детской неровностью. Палитра: охра, красный, зелёный, немного синего от стекла и теней.

Другие материалы
30.10.2025 в 12:00
Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»
27.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»
24.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.10.2025 в 13:00
Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
22.10.2025 в 13:00 2
Нейромикс от агентства «Виноу»
21.10.2025 в 16:00 3
Нейрокомикс от MaxCreative and Co
17.10.2025 в 12:00 2 1
Нейрокомикс от агентства Prophet
16.10.2025 в 14:00
Нейрокомикс от «Мастер Ин Медиагруппы»
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.