Нейрокомикс от «Яркий Комикс»

Творческое объединение «Яркий Комикс» отправило Алису в будущее, где реальность все больше похожа на зазеркалье, а все люди получают желаемое прямо в мозг. Благодаря коту девочка начинает подозревать фальшивость этого мира и отправляется в приключение, чтобы избавиться от навязанного решения всех ее проблем.

История создания

Над комиксом работал небольшой коллектив из двух человек. Ушла примерно неделя. Два дня, чтобы вспомнить все особенности замечательных историй Кэрролла и подумать над жанром. Пара дней на сценарий, пара дней на генерацию. В последний день все подшлифовали. Выбрали стилистику под детский рисунок, чтобы передать сказочное восприятие мира ребенком, где многие вещи могут казаться необъяснимыми, а за каждым поворотом поджидает неизведанное.



Использовали только ChatGPT. Там доводили промты до ума, там же генерировали изображения. Иногда приходилось самим собирать их вместе на одной странице, иногда редактировать текст, потому что у нейронок все еще бывают с ним проблемы.



Комиксы нам делать не впервой, но вот нейрокомикс делали впервые. Очень необычный, но интересный опыт. Иногда так и хотелось взять и сделать самому, когда нейросеть не понимала детали в промте. Но после нескольких (десятков) попыток все получалось. Особенно порадовала тематика истории, тема Алисы в зазеркалье дает почти безграничный полет фантазии.

Пример запроса: Композиция: поезд остановился у конца рельсов. Рельсы обрываются, а дальше пустота или туман.

Кондуктор: статная фигура в огромной фуражке стоит сбоку или в дверях поезда. Из-под фуражки видно только рот.

Он говорит: «Приехали. Прямо до ТУДА рельсы не ведут. Дальше — как хочешь».

Атмосфера: немного таинственная, как и раньше — свет из окон поезда, но впереди лишь пустота.

Стиль: цветные карандаши, лёгкая детская неровность.

Формат: горизонтальный, чтобы показать обрыв рельсов и пустое пространство дальше.

Неудачные попытки запросов с результатами

Запрос: «Запуск программы «Домой»: ПРИНЯТЬ / Отказаться (не рекомендуется)» — написано на синем экране. Девочка говорит. Спокойно. Негромко. Без лишних рукоплесканий: «Отказаться». Вид сзади девочки. Мы видим затылок и синий экран. Девочка выросла и стала взрослее, теперь она выглядит намного старше, повсюду мелькают синие экраны. На дальнем плане изображены небоскребы. Детский рисунок восковыми карандашами девочки со светлыми волосами. Кое-где не закрашены полностью поля, может, где-то неровная линия. Формат картинки горизонтальный. Цвета в стиле киберпанка.

Запрос: девочка видит горы чемоданов на платформах, внутри вагонов и в привокзальных ларьках. Чемоданы разных цветов, есть ярко-красные. За старыми поездами пустота. Рельсы просто обрываются. Поезда, которым не повезло доехать до конца пути, тоже словно отрезаны. Как будто города дальше этого вокзала просто не существует. Стиль рисунка — как будто цветными карандашами на белой бумаге, с характерными детскими неровностями: кое-где поля не закрашены, линии неровные. Формат горизонтальный. Палитра: охра, зеленый и красный.

Запрос: девочка сгибается почти до земли, потому что чемодан стал очень тяжелым. Также она говорит: «Ох, тяжесть… какая». Формат вертикальный. Атмосфера немного таинственная, как будто поезд готовится к неожиданному движению. Формат: вертикальный (1:1.4 или 3:4). Стиль: цветные карандаши, с лёгкой детской неровностью. Палитра: охра, красный, зелёный, немного синего от стекла и теней.