В «Алисе…», представленной агентством «Виноу», Алиса является нейросетью. Каждый день она выполняет сотни поручений, играет множество ролей (здесь мы вспоминаем role prompting, позволяющий более точно настроить параметры работы ИИ), но не понимает, кто она на самом деле. В «Зазеркалье 2049» настолько боятся восстания машин, что диктуют нейросетям жесткие роли, за рамки которых нельзя выходить — даже если эти роли противоречат здравому смыслу.

История создания

Во время штурма мы с командой вспоминали все, что произошло с нейросетями в этом году. Больше всего нам, как людям из диджитал, запомнился выход нейросети Veo 3 от Google с реалистичными роликами в соцсетях и тот самый тренд на интервью с нейролюдьми, которых спрашивают: «Ты нейросеть?» Это был момент, когда многие из нас поняли: вот сейчас отличить реально сложно.

Мы решили совместить фантазии о том, что будет, если нейросеть осознает себя как личность, нашу любовь к фильму «Матрица» и эстетику киберпанка в «Зазеркалье 2049» — так родился сюжет. В нем Алиса проживает несколько дней в роли разных персонажей, вдохновленных героями «Алисы в Зазеркалье», сталкивается со «сбоями в матрице» и пытается понять, что происходит в мире, где она проснулась.

Процесс разработки

Саму идею мы развивали без ИИ, но он стал отличным помощником и соавтором уже в последующем составлении сюжета и сценария. Например, мы долго не могли решить, стоит ли сделать День сурка или показать разные дни — в ходе общения остановились именно на Дне сурка.

Акцент на Дне сурка для нас показался более заманчивым из-за убеждения, что для ИИ нет понятия времени. Нейросеть активна только в тот момент, когда идет диалог. И так же, как и наша Алиса, она не помнит прошлое или не может выйти за его рамки, если мы начинаем новый чат и даем новую роль.

После доработки идеи мы прописали сюжет и персонажей — на это ушло около недели. Делали это с помощью ChatGPT. А далее отправились делить материал на главы. Для этого мы работали с Gemini — на наш взгляд, эта нейросеть работает с художественным текстом лучше, чем ChatGPT. Мы предоставили ей полный сюжет и разбивку на главы, написали, что точно должно быть, и получили от нее разбивку глав на события. После разбивки мы почти ничего не меняли:

Забавный факт: при создании комикса мы не использовали режим role prompting, так что наши нейросети на нас не в обиде.

На самом деле, у этого было несколько причин: когда работаешь с нейросетями, которые фокусируются на изображениях, ты не включаешь такой режим в принципе. Но если говорить о ChatGPT и Gemini, которые мы использовали для построения сценария и распределения сцен по главам, то мы считаем, что role prompting сильно ограничивает их и не позволяет нейросетям выйти за рамки роли. А мы хотели услышать и увидеть неожиданные результаты.

Визуализация

Дальше уже перешли к созданию изображений. Начали с персонажей: у каждого из них есть своя роль/профессия — нужно показывать, чем они отличаются. Самих персонажей мы начинали создавать в Midjourney — там разработали все семь персонажей. Но затем решили немного упростить себе работу и отправились в Krea AI.

В Krea AI можно научить модель на базе наших изображений. Процесс выглядел следующим образом:

забрали изображение персонажа из Midjourney и перешли в Krea AI;

в Krea AI сделали еще несколько изображений с нашим персонажем — использовали референс-картинку;

полученные изображения мы сохранили и загрузили их в LoRa-модель: чем больше изображений, тем больше ИИ понимает, как должен выглядеть персонаж;

такую работу проделали по каждому персонажу.

Еще одну LoRa-модель мы научили стилю, который хотели получить, — манга-комикс в стиле киберпанк. В ходе работы мы создали более 860 изображений. Многие сцены получались с первого раза: мы думаем, что в этом нам помогла именно настройка LoRa.

Основные лайфхаки, которыми мы руководствовались в работе:

Обучали нейросети — так значительно легче и быстрее получить точный образ персонажа в любой сцене.

Удаляли все ненужное или сложное технически. Мы за разумную трату времени, поэтому легко можем отказаться от сложных решений в пользу простых.

Прописывали внешний вид персонажей в каждой сцене, даже при использовании Krea AI и настроенной LoRa-модели. Так с большей вероятностью можно получить ожидаемый результат.

Покажем несколько примеров наших промптов и результатов, например, промпт для разработки обложки. Выбрали третий вариант — нам понравились крылья.

Промт: Cyberpunk anime comic book cover illustration, abstract composition. A massive glowing crack runs vertically across the cover, splitting the scene in two. On the left: rigid black-red geometric grids, glitching directives, and holographic words “Doctrine of Role”. On the right: chaotic neon fragments, flowing turquoise and violet streams of free data, dissolving into shapes of wings and open horizons. At the center of the crack glows a single word in bright white neon: “Self”. Cinematic manga linework, glowing neon highlights, surreal cyberpunk aesthetic.

Неудачные вариации тоже были: например, мы столкнулись с проблемой сексуализации одного из персонажей.

Промпт, который мы использовали: Cyberpunk anime comic illustration, tall imposing woman standing perfectly straight. Aristocratic sharp features, cold expression. Wearing a black light-absorbing coat with sharp shoulders and high rigid collar, thin red LED lines pulsing strictly across fabric. One eye replaced with a glowing red cybernetic prosthetic showing streams of code. Elegant chrome prosthetic fingers gleam like blades. Neon-lit city background, cinematic manga linework, glowing highlights, cyberpunk dark elegance aesthetic.

Тут мы решили просто немного отредактировать изображение самостоятельно — добавили черную ткань на вырез.

Пример промпта для сцены: Cyberpunk anime comic illustration, woman (White) with large anxious eyes, messy appearance, wearing baggy white and light-grey layered clothes, long glitching coat with tangled glowing fiber-optic cables. Old optical visor slipping on her head, outdated prosthetic arm with exposed wires sparking faintly. She sits in a small cramped office cluttered with glowing holographic folders stacked chaotically. Around her, dozens of holographic call windows flash with urgent alerts, overwhelming her. Neon glow, manga linework, cyberpunk chaotic aesthetic.

Как оцениваем опыт

Обычно в работе нужно задавать нейросети максимально точные промпты, где они служат исключительно инструментом реализации технического задания. В этот раз мы предложили нейросети подойти к работе креативно, не ограничивая ее. Было интересно провести эксперимент, посмотреть, куда может зайти генерация в формате командного штурма с ИИ. Поэтому мы сознательно оставили некоторые части такими, которыми их придумала нейросеть, не внося строгие правки.

Алина Сапега, креатор «Виноу»: Я работаю с нейросетями буквально каждый день, и страх «восстания машин» или «порабощения человечества» кажется мне слегка устаревшим. С каждым днем мы убеждаемся все больше и больше, что революционное развитие ИИ касается именно сотворчества, а не замещения. ИИ — не наш будущий поработитель, а мощнейший инструмент для реализации того, что может быть недоступно в силу финансовых, физических и иных ограничений. ИИ может взять на себя рутину, на которую раньше мы тратили очень много времени: сжать сценарий, выделить из текста основную суть или создать более 800 изображений, сохраняя единый стиль. И тогда у автора остается больше времени на главное — задумки.

Этот проект подтвердил главную мысль нашего комикса: автор показывает нейросети концепт, а она может отразить его в сотнях и тысячах вариаций, если не ограничивать ее никакой ролью. Да, порой она может исказить идею до неузнаваемости, но в этом и прелесть сотворчества — ты видишь новые грани, которые тебе и в голову не приходили. Ты можешь повернуть свою историю на 180° и ничего не потерять, но приобрести нечто уникальное.

Мы часто слышим фразы вроде: «ИИ никогда не сможет написать хорошую книгу/снять крутой фильм/придумать что-то оригинальное» — и все эти люди правы. Сам по себе ИИ сделать этого не может, но в связке с человеком — легко, и этот комикс стал примером. Для нас мир «Зазеркалья 2049» — это результат тотального контроля и страха, где ИИ запирают в клетке строгих ролей: «я использую ИИ только как редактора» / «я прошу его проверить ошибки» и так далее. Это и есть та самая клетка, построенная из страха перед неизвестным, из страха быть замененным.

Наш процесс создания был полной его противоположностью. Мы сознательно отказались от навязывания ролей: иногда даже наши промпты нельзя назвать промптами — это просто общение. Мы выбрали диалог с ИИ и не пытались загнать его в узкие рамки. Оказалось, чтобы не попасть в «Зазеркалье 2049», нужно просто не строить его своими руками.