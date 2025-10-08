Нейрокомикс от SUPPORT AGENCY: «Верните мой 2007»

Все почему-то думают, что в 2049 мы будем сражаться с кибер-монстрами, решать вопросы с роботами, пользоваться телепортами. Но 2049 всего через 24 года! Это столько же, сколько и до 00-х!

В SUPPORT AGENCY уверены, что в 2049 все останется на своих местах, хоть и немного изменится: «Жигуль» деда обретет турбо-привод, старая дача в Подмосковье будет продаваться как участок для элитной недвижимости, а Sega на чердаке… останется Sega на чердаке. И мы все также будем мечтать о том, чтобы 2007 вернулся. Обязательно всмотритесь в детали, это все — код нашего подсознания, нашего прошлого и нашей поп-культуры.

Описание проекта

Когда мы начали генерить комикс — изучили конкурентов — и поняли, что хотим сделать что-то другое. Брифы, задачи, заказчики — это вся наша будничная рутина, боль — но что по-настоящему может увлечь в историю?

Ностальгия! Конечно же. И вот мы уже собираем артефакты нашего детства, 2007 год, Sega, «Черепашки Ниндзя», плеер с «Ранетками»…

И вот — мы уже разрабатываем не просто 2049, а мы разрабатываем наше будущее. Вот Алиса, вот Шляпник — они такие же, как и мы, ностальгирующие взрослые дети.

Сколько ушло времени, почему выбрали именно такую стилистику или героев

На создание идеи мы потратили 2−3 часа. Разработка раскадровки — еще 2−3 часа. Разработка комикса — 4 дня. И 1 день на описание проекта. Суммарно — около 6 дней от старта до финала.

Какие AI использовали в работе

Проработка текстового концепта персонажей

ChatGPT

Визуальная генерация

Midjourney (Для концепта персонажей

Nano Banana (Генерация сцен и корректирование)

Firefly 3 (Доработка и кадрирование в Photoshop)

Upscale

Topaz

Magnific

Видео

Kling 2.5

Основные моменты и лайфхаки при работе с AI

Для создания первоначального концепта была использована Midjourney, так как это лучшая нейронная сеть для перебора художественных стилей и получения креативного результата, с которым можно идти на точечную доработку в Photoshop или других более консистентных нейронках.

На основе концептов уже через Nano Banana была создана развертка персонажей для прорисовки консистентного образа в комиксе.

Вадим Козловский, креативный дизайнер SUPPORT AGENCY: Сначала я прописывал текстовые концепты персонажей через GPT — размышлял, какими могли бы быть Алиса и Шляпник, если представить их взрослыми, обычными людьми. У нас была тема «2049», но хотелось обыграть «2007», поэтому персонажи получились возрастные — 50−55 лет, но при этом живые, энергичные. Когда удалось нащупать жизнеспособный текстовый концепт с повадками и характерами, я перешел к визуализации через Midjourney, чтобы собрать character sheet. Первые концепты пришлось переработать — скорректировал внешность, добавил платье и шляпу, чтобы можно было использовать их как базу для дальнейшей генерации консистентного персонажа. Все это делал через Nano Banana. В пиксельном формате работать было почти читерски приятно: я сгенерировал уровень — задник, и потом, как в классических платформерах на игровых движках, просто ставил персонажей «поверх» сцены.

Примеры запросов

Промпт для создания концепта Алисы: Illustrated character sheet, elegant line-art + flat color, of a 50-year-old city woman that subtly echoes a "curiosity/portal" archetype. On one canvas: orthographic turnaround (front/side/back), expression row (3 heads), gesture studies (2 poses interacting with light "portal" circle), prop callouts (key pendant, bottle-thermos, map notebook, watch with emphasized 6). Wardrobe notes: light trench with ultra-thin cobalt piping, cream pants, white sneakers with slim chess piping, sky-blue cardigan. Include fabric/material swatches and limited palette chips (milk, cobalt, mint, light concrete). Composition clean, museum-catalog aesthetic, small arrows for callouts --chaos 10 --ar 3:4 --profile 91te1wc --stylize 300 --no no readable text, subtle film-grain

Промпт для создания Шляпника:

Character sheet of a 50-something warm, slightly eccentric craft-tea aesthete; neutral studio background. Full-body front / side / back turnaround; three facial expressions (ironic toast, focused precision, serene calm); two action poses (aligning a teacup exactly to center, adjusting a tiny lapel pin shaped like a mini hat crown). Wardrobe: short tea-brown single-breasted jacket, thin black turtleneck, relaxed graphite trousers, warm brown derbies; optional soft bucket (very understated) or no hat + mini-hat lapel pin. Accessories (callouts): bracelet-hourglass or small timer on cord, slim scarf with micro-pattern of card suits (almost invisible), flat case with tea samples, fingerless soft-leather gloves (practical, not punk). Material swatches (twill, soft leather, matte metal) and color swatches: tea-with-milk, oolong, graphite, honey, hint of lavender-neon. Cinematic, soft directional light, precise layout --no text, no logos --chaos 10 --ar 3:4 --profile 91te1wc --stylize 300

Генерация общего плана с персонажами: Two 50-ish urban characters on a large dusty attic warehouse, rummaging through old tech boxes. Character A woman matches reference image: blonde over dark underlayer bob, white blazer, cobalt top, key pendant, cream pants, white sneakers with thin chess piping. Character B man matches reference image but ginger: copper/auburn hair and mustache-beard with light gray strands, freckles; tea-brown jacket, black turtleneck, graphite pants, brown derbies, mini-hat lapel pin, bracelet-hourglass. Props: CRT TV, Sega console, MP3 player, stacks of CDs, tangle of cables, flip phone, labeled storage boxes. Lighting: single round attic window casting volumetric dust beam; warm rim light + cool fill. Camera: slightly high angle, 35 mm, medium-wide. Mood: nostalgic, playful, cinematic. No readable text, no logos. Ultra-detailed, realistic materials, soft shadows. The attic is dim, and there are shelves of records and books on the walls. A reference for the character A @img1 A reference for the character B @img2

Промпт для создания плана дома:

Illustration of a two-story wooden house with a gable roof, set against a backdrop of towering, futuristic skyscrapers and flying vehicles. The house is painted in muted tones of brown and beige, with visible wood grain and a small porch. The skyscrapers are rendered in shades of blue and gray, with illuminated windows and sky bridges connecting them. Neon signs with Japanese characters are attached to the buildings. The sky is a clear blue, and the overall style is reminiscent of digital painting with visible brush strokes and a slightly desaturated color palette. An orange car is parked in front of the house. The composition uses a wide-angle perspective, emphasizing the contrast between the old and the new. The lighting is soft and diffused, creating a sense of realism and depth. in the style of @img1

Участие человека в создании изображений (дорабатывал ли дизайнер картинки и почему)

Генерацией визуальной составляющей и доработкой занимался дизайнер. В каких-то генерациях персонажи дублировались и их приходилось удалять с использованием Firefly в Photoshop.

Персонажи на пиксельных уровнях — это отдельные обтравленные изображения набора движений, который обычно создаются в пиксельных играх платформерах для анимации.

Задник — 1 изображение, дракон — 2 изображение, персонажи и игровые элементы 3,4,5 и т. д. , которые располагаются поверх уровня.

Ну и добавления баблов с текстом.

Попытки (картинки и описание, что именно не получилось)

Вот так выглядели первые концепты

Было несколько концепций дома

Доработанный вариант

Концепция уровня

Изначально в игровом мире персонажи были 8-битными

Но чтобы лучше передавать эмоции и движения персонажей и в маленьком формате, решили переделать их в 16-бит

С чеширским тейлзом очень долго возился дизайнер. Особенно с его позой «полета». Потому что нейросеть не понимала, как это выглядит.

Для достижения конечного результата использована скорректированная и перерисованная в Photoshop реальная моделька Тейлза — поверх неё дизайнер наложил мордочку Чешира из сгенерированного концепта.

Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с AI (лайфхаки, советы, ошибки, которых лучше не допускать)

Самая главная рекомендация — смотреть и пробовать. Можно прочитать миллион советов, но если их не использовать, не тестить — они просто не запомнятся. В моменте будет очень тяжело к ним вернуться.

Для старта возьмите 1−2-3 нейросети и доведите результат ваших генераций до твердой 4-ки, после чего начните освоение следующих. На самом деле, даже в одной нейросети можно сделать хорошего качества визуалы.

Лайфхаки:

промпты пишите на английском, всегда работает лучше;

всегда прикладывайте референсы, тогда вы получите нужный результат;

пишите действия четко и просто, чтобы нейросеть это правильно воспринимала.

Как оцениваете полученный опыт

Лана Сенина, руководитель группы проектов SUPPORT AGENCY: Мы кайфанули от процесса. С дизайнером после рабочего дня сели, погенерили и пришли к результату, который нам понравился. Мы даже подумали: «А не выпустить ли собственный комикс?» Практически в каждом кадре заложена пасхалка из нашего детства, нашей юности, какие-то мелочи, которые хочется рассматривать.