Действие этого комикса агентства RTBSape переносит нас в 2049 год. Алиса, маркетолог нового поколения, на грани выгорания, встречает харизматичную Красную Королеву. Та предлагает ей простой выход — шагнуть сквозь зеркало в мир, свободный от дедлайнов и KPI, где весь груз забот возьмет на себя искусственный интеллект.
В остроумном диалоге, который является стержнем комикса, Алиса сопротивляется соблазну. В отличие от Королевы, она верит в свою миссию и понимает, что даже умнейшей рекламе нужен человеческий контроль. Напряжение нарастает, и в кульминации Алиса использует против Королевы ее же оружие — ретаргетинговый баннер, который буквально возвращает искусительницу в цифровую реальность.
Финальная сцена показывает Алису, которая с новыми силами смотрит на свою работу. Она понимает, что настоящие чудеса — не в бегстве от реальности, а в честной победе над вызовами. Этот комикс — увлекательная сатира на вечный выбор между долгом и легким удовольствием, приправленная юмором и размышлениями о будущем технологий.
Перевод:
Год 2049
Алиса: Просто запускаю очередную клиентскую кампанию…
Красная Королева: Алиса…
Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса…оставь позади скучный мир KPI…
Алиса: Не будьте наивны, леди. Что бы у вас там ни было, моя работа здесь оплачивает мои счета.
Перевод:
Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса.
Алиса: Извини, но я тут в процессе оптимизации кампании.
Красная Королева: Сделай шаг, и ни одной кампании больше оптимизировать не придется никогда.
Алиса: Ты так говоришь, как будто это что-то хорошее, но вообще-то это отказ от ответственности.
Перевод:
Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса! И там ты сможешь оставить всю свою работу позади.
Никаких больше клиентов, никаких KPI… только беззаботные чудеса.
Алиса: Ага, конечно… а работу всю за меня сделает AI, верно?
Красная Королева: Именно! Подумай об этом, Алиса — никаких больше стрессов и дедлайнов.
Алиса: Прости. Мне нравится челлендж работы.
Перевод:
Алиса: Опять же, не знаю… я читала, что управляемая AI-реклама легко может завернуть не туда.
Красная Королева: Да ладно тебе! Вещи и в реальном мире постоянно идут не так.
Алиса: А что если AI сделает ошибку? Кто ее отловит, если меня нет на месте?
Красная Королева: О, когда ты будешь в Зазеркалье, на ошибки тебе будет наплевать — ты будешь чувствовать лишь…блаженство…
Перевод:
Алиса: Звучит заманчиво, но нет, спасибо.
Красная Королева: Милая Алиса, а что тебя еще беспокоит? Кроме того, что AI все может испортить?
Алиса: KPI важны, королевка.
Красная Королева: Ну хватит этой мерзкой чуши. Уфф, KPI…
Перевод:
Алиса бросает в королеву ретаргетинговый баннер — «Попробуй AI "Красная королева" Уже Сегодня!»
Красная Королева: Неет! Я просто хотела рая без KPI !
Алиса: Добро пожаловать в реальный рекламный мир, ваше сиятельство. Кстати, мой CTR снова вырос.
Перевод:
Алиса: Еще один честный рабочий день…