Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»

История о вечном выборе между долгом и легким удовольствием

27.10.2025 6

Действие этого комикса агентства RTBSape переносит нас в 2049 год. Алиса, маркетолог нового поколения, на грани выгорания, встречает харизматичную Красную Королеву. Та предлагает ей простой выход — шагнуть сквозь зеркало в мир, свободный от дедлайнов и KPI, где весь груз забот возьмет на себя искусственный интеллект.

В остроумном диалоге, который является стержнем комикса, Алиса сопротивляется соблазну. В отличие от Королевы, она верит в свою миссию и понимает, что даже умнейшей рекламе нужен человеческий контроль. Напряжение нарастает, и в кульминации Алиса использует против Королевы ее же оружие — ретаргетинговый баннер, который буквально возвращает искусительницу в цифровую реальность.

Финальная сцена показывает Алису, которая с новыми силами смотрит на свою работу. Она понимает, что настоящие чудеса — не в бегстве от реальности, а в честной победе над вызовами. Этот комикс — увлекательная сатира на вечный выбор между долгом и легким удовольствием, приправленная юмором и размышлениями о будущем технологий.

Перевод:

Год 2049

Алиса: Просто запускаю очередную клиентскую кампанию…

Красная Королева: Алиса…

Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса…оставь позади скучный мир KPI…

Алиса: Не будьте наивны, леди. Что бы у вас там ни было, моя работа здесь оплачивает мои счета.

Перевод:

Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса.

Алиса: Извини, но я тут в процессе оптимизации кампании.

Красная Королева: Сделай шаг, и ни одной кампании больше оптимизировать не придется никогда.

Алиса: Ты так говоришь, как будто это что-то хорошее, но вообще-то это отказ от ответственности.

Перевод:

Красная Королева: Пройди сквозь зеркало, Алиса! И там ты сможешь оставить всю свою работу позади.

Никаких больше клиентов, никаких KPI… только беззаботные чудеса.

Алиса: Ага, конечно… а работу всю за меня сделает AI, верно?

Красная Королева: Именно! Подумай об этом, Алиса — никаких больше стрессов и дедлайнов.

Алиса: Прости. Мне нравится челлендж работы.

Перевод:

Алиса: Опять же, не знаю… я читала, что управляемая AI-реклама легко может завернуть не туда.

Красная Королева: Да ладно тебе! Вещи и в реальном мире постоянно идут не так.

Алиса: А что если AI сделает ошибку? Кто ее отловит, если меня нет на месте?

Красная Королева: О, когда ты будешь в Зазеркалье, на ошибки тебе будет наплевать — ты будешь чувствовать лишь…блаженство…

Перевод:

Алиса: Звучит заманчиво, но нет, спасибо.

Красная Королева: Милая Алиса, а что тебя еще беспокоит? Кроме того, что AI все может испортить?

Алиса: KPI важны, королевка.

Красная Королева: Ну хватит этой мерзкой чуши. Уфф, KPI…

Перевод:

Алиса бросает в королеву ретаргетинговый баннер — «Попробуй AI "Красная королева" Уже Сегодня!»

Красная Королева: Неет! Я просто хотела рая без KPI !

Алиса: Добро пожаловать в реальный рекламный мир, ваше сиятельство. Кстати, мой CTR снова вырос.

Перевод:

Алиса: Еще один честный рабочий день…

Неудачные примеры генераций

