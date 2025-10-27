Перевод:

Алиса: Опять же, не знаю… я читала, что управляемая AI-реклама легко может завернуть не туда.

Красная Королева: Да ладно тебе! Вещи и в реальном мире постоянно идут не так.

Алиса: А что если AI сделает ошибку? Кто ее отловит, если меня нет на месте?

Красная Королева: О, когда ты будешь в Зазеркалье, на ошибки тебе будет наплевать — ты будешь чувствовать лишь…блаженство…