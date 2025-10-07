Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте»

Агентство Heads отправляется вместе с дизайнером Алисой на поиски той самой идеи в мире стимпанка. На пути появятся волшебные помощники, испытания и, конечно, встреча с Красной Королевой. Но останется ли она довольна?

История создания

Год назад мы впервые участвовали в спецпроекте Sostav «Нейрокомикс» — и это было здорово, хоть и не обошлось без курьезов. Тогда мы пробовали разные подходы, экспериментировали с инструментами, иногда терялись в деталях, путались в промтах, но именно эти первые пробы пера сделали процесс живым и подарили нам ценный опыт, с которым мы вернулись в проект уже в этом году.

В этот раз, услышав о новом спецпроекте, мы сели всей командой за большой стол, подготовили кучу чистой бумаги, чтобы записывать и зарисовывать идеи, и устроили настоящий мозговой штурм. Мы начали с нуля: обсуждали завязку и суть истории, рисовали в воображении мир, выдумывали сюжетные повороты и спорили о характере нашей Алисы и других героев. Именно в этих обсуждениях родилась основа нового комикса.

Мы выбрали для комикса стиль стимпанк — с шестеренками, латунными трубами и магическим паром. Чтобы объяснить нейросети, какой именно мир мы хотим видеть, мы использовали ChatGPT: он помог превратить наши идеи в длинные, детализированные промты для Midjourney. Иногда эти промты сами походили на мини-рассказы.