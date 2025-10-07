Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте»

История о дизайнере, которая не боится показать проект даже Красной Королеве

07.10.2025 1

Агентство Heads отправляется вместе с дизайнером Алисой на поиски той самой идеи в мире стимпанка. На пути появятся волшебные помощники, испытания и, конечно, встреча с Красной Королевой. Но останется ли она довольна?

История создания

Год назад мы впервые участвовали в спецпроекте Sostav «Нейрокомикс» — и это было здорово, хоть и не обошлось без курьезов. Тогда мы пробовали разные подходы, экспериментировали с инструментами, иногда терялись в деталях, путались в промтах, но именно эти первые пробы пера сделали процесс живым и подарили нам ценный опыт, с которым мы вернулись в проект уже в этом году.

В этот раз, услышав о новом спецпроекте, мы сели всей командой за большой стол, подготовили кучу чистой бумаги, чтобы записывать и зарисовывать идеи, и устроили настоящий мозговой штурм. Мы начали с нуля: обсуждали завязку и суть истории, рисовали в воображении мир, выдумывали сюжетные повороты и спорили о характере нашей Алисы и других героев. Именно в этих обсуждениях родилась основа нового комикса.

Мы выбрали для комикса стиль стимпанк — с шестеренками, латунными трубами и магическим паром. Чтобы объяснить нейросети, какой именно мир мы хотим видеть, мы использовали ChatGPT: он помог превратить наши идеи в длинные, детализированные промты для Midjourney. Иногда эти промты сами походили на мини-рассказы.

Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте» Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте» Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте» Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте» Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте» Нейрокомикс от Heads: «Алиса, ты на мьюте»
Другие материалы
30.10.2025 в 12:00
Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»
27.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»
24.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.10.2025 в 13:00
Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
22.10.2025 в 13:00 2
Нейромикс от агентства «Виноу»
21.10.2025 в 16:00 3
Нейрокомикс от MaxCreative and Co
20.10.2025 в 16:00
Нейрокомикс от «Яркий Комикс»
17.10.2025 в 12:00 2 1
Нейрокомикс от агентства Prophet
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.