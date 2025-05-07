Центр «Мира», фестивали и беларускі лён: подборка брендинга

Брендинг давно стал инструментом диалога: с аудиторией, с индустрией, с контекстом. Айдентика больше не ограничивается логотипом — она проявляется в архитектуре смыслов, в интонации, в подходе к формату. В апрельской подборке Sostav яркие кейсы брендов, которые говорят на языке времени: честно, гибко, осмысленно.

Из премии — в экосистему

Silver Mercury больше не просто креативная премия. Новый брендинг превратил ее в открытую экосистему — живую, гибкую, с понятной архитектурой и глубоким смыслом. Креативная концепция построена на идее объединения: людей, форматов, идей. Это не просто обновление айдентики, а стратегический переход в новое измерение коммуникации с индустрией. Подробнее на Sostav.

Айдентика с правом не согласиться

Новая айдентика фестиваля G8 — это не стиль, а хор. Студия Non-Objective отказалась от единой графической системы: вместо нее — набор визуальных «голосов» от каждого дизайнера, собранных в единый арт-борд. За этим стоит идея бренда как пространства конфликта — не разрушительного, а созидательного. Здесь не ищут компромиссов, а подчеркивают различия, превращая их в топливо для креатива. Подробнее на Sostav.

Дорога как айдентика

«Делимобиль» обновил визуальный стиль к 10-летию, превратив дорогу в метафору свободы. Новая айдентика от Tuman Studio — это динамичные линии, горизонт и световые акценты, передающие ощущение движения и выбора. Логотип сохранил узнаваемость, но стал гибче и современнее. Слоган «Ты у руля» подчеркивает главную идею: пользователь сам определяет маршрут — в поездке и в жизни. Подробнее на Sostav.

Лен, который говорит поэтично

Fabula Branding превратили «Беларускі лён» в Pole Kvetak — бренд, где лен стал символом природной роскоши и национальной идентичности. Нейминг и слоган «Мой родны лён» отсылают к белорусской поэзии, а минималистичная айдентика с ромбами и природными текстурами подчеркивает простоту и глубину материала. Это не просто текстиль — это культурный код, бережно упакованный в современный визуальный язык. Подробнее на Sostav.

Бренд с целостным подходом

Fabula Branding разработали айдентику для Holistica Academy — онлайн-школы нутрициологии. Визуальный стиль сочетает природные цвета и минимализм, отражая философию осознанного подхода к здоровью. Сайт в бенто-стиле обеспечивает удобную навигацию и подчеркивает экспертность школы. Подробнее на Sostav.

Преемственность в новом свете

Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка», сохранив узнаваемость и подчеркнув инновационность. Новый логотип — две параллельные линии, стилизованная буква «П» — символизирует движение вперед и сотрудничество с клиентами. Желтый и черный цвета остались, добавив современности и динамики. Айдентика адаптирована для цифровых и офлайн-каналов, отражая надежность и открытость банка. Подробнее на Sostav.

Честность на колесах

Fabula Branding разработали нейм и айдентику для автоцентра, который работает с автомобилями с пробегом и делает ставку на доверие и комфорт. Название Prapanova — благозвучное, понятное и символичное: это и про новое в жизни, и про уважение к клиенту. Айдентика сочетает автомобильные смыслы и эмоциональные образы: логотип с рулем в букве «А», слоган «Аўтонанова», палитра из черного, красного и серого. Коммуникации построены на прозрачности, поддержке и личном подходе.

Премиум без пафоса

The Clients создали айдентику для МИRА — жилого комплекса от MR Group, где премиальность выражена не через холодный лоск, а через тепло и заботу. Пастельные тона, минималистичный логотип и душевный фотостиль формируют ощущение уюта. Текстовая лента, обвивающая изображения, добавляет динамики и вовлекает зрителя. Слоган «Вы в центре Мира» подчеркивает идею гармонии и комфорта в городской среде. Подробнее на Sostav.

От яркости к смыслу

Сеть апарт-отелей YES обновила айдентику, отказавшись от ярко-оранжевого прошлого в пользу современного и универсального визуального языка. Агентство Superposition® разработало новый стиль, отражающий зрелость бренда и его стратегические амбиции. Процесс ребрендинга стал совместным поиском формы, которая естественно вписывается в повседневные задачи и вдохновляет команду. Подробнее на Sostav.

Экосистема как возможность

Сбер представил обновленный HR-бренд с акцентом на развитие внутри экосистемы. Новый слоган — «Сбер, где все возможно» — отражает идею разнообразных карьерных сценариев. Визуальный язык стал мягче и ближе к человеку: динамичная графика, фото без глянца, акцент на личные истории. Над проектом работали команды «Сбера», « СберМаркетинг », makelove и ONY . Подробнее на Sostav.

Ударение на точность

Агентство DIDENOK TEAM обновило логотип, добавив ударение над буквой «О» — как напоминание о правильном произношении и метафору точного попадания в цели брендов. Шрифт стал симметричнее, а визуальный стиль — чище и вывереннее. Три цвета в палитре символизируют ключевые направления: синий — клиентоориентированность, розовый — инфлюенсеров, зелёный — команду. Подробнее на Sostav.

Ностальгия на вынос

INET Studio разработали для «ВкусМил» брендинг, основанный на ностальгии и эмоциональной связи с аудиторией. Целевая аудитория — миллениалы и зумеры, ценящие комфорт и вкус без лишнего пафоса. Дизайн вдохновлен эстетикой 2000-х: ленты на упаковке напоминают об акциях на чипсах и жвачках. Логотип сочетает элементы от «ВкусВилл» и контурную графику, символизируя момент приема пищи. Такой подход позволил увеличить узнаваемость бренда на 11% и повысить лояльность аудитории. Подробнее на Sostav.

Визуальный язык поддержки

Бренд-бюро «Щука» разработало для Summeet айдентику, отражающую ценности сообщества: поддержку, аутентичность и тепло. Графическая система, основанная на простых формах и ясных сообщениях, создает ощущение дружбы и доверия. Новый визуальный стиль стал масштабируемым инструментом для коммуникации бренда и его продукта — приложения Frienda. Подробнее на Sostav.

От шопинга к впечатлениям

ТЦ «Zеленопарк» сменил позиционирование, превратившись из обычного молла в «трендовый центр». Агентство SICHKAR GROUP разработало айдентику с гибким логотипом, яркой палитрой и стикерами, отражающими динамику и разнообразие. Слоган «Задаем тренды. Создаем моменты» подчеркивает фокус на впечатлениях. После ребрендинга центр стал местом притяжения для жителей Зеленограда и Москвы, увеличив имиджевые метрики на 30%. Подробнее на Sostav.

Природа в логике стиля

Агентство Zuper разработало айдентику для жилого комплекса «Коллекция» в Нахабино, вдохновлённую природной средой и архитектурными формами проекта. Визуальная система создавалась с прицелом на долгий срок: она масштабируется, легко адаптируется под разные носители и сохраняет целостность образа. Стиль «360» — это не просто графика, а способ передать атмосферу жизни на границе города и природы.

Баланс в интерфейсе

Fabula Branding разработали UX/UI-дизайн сайта для программы полного восстановления организма, созданной реабилитологом Павлом Артемьевым. Визуальный стиль строится на натуральной палитре, ассоциирующейся с внутренней гармонией, и подчёркивает научный подход и индивидуальность. Минималистичная типографика, природные изображения и понятная структура делают сайт не только эстетичным, но и эффективным инструментом коммуникации и продвижения. Он работает как продолжение философии клиента — с вниманием к деталям и заботой о балансе.

Вкус, заряженный геймерским духом

COLIZEUM Agency и «Липецкая Росинка» представили новую линейку газировки Party Time — продукт на стыке массовой культуры и киберспорта. Специально разработанный дизайн упаковки отсылает к эстетике гейминга и подчёркивает энергичный, дерзкий характер бренда.

«ОГО!» в новом оформлении

DS1 branding провели комплексный ребрендинг продуктового бренда «ОГО!» от компании «РК ЕвроПрестиж». Айдентика построена вокруг образа Колобка как архетипа «славного малого» и дополнена адаптивной графической формой бабла. Обновленный стиль учитывает широкую матрицу ассортимента, сочетая яркую палитру и мягкие формы. Новое позиционирование направлено на сохранение лояльной аудитории и привлечение новой.

Академия в новом образе

Академия менеджмента RMA — одна из первых школ, начавших готовить специалистов для креативных индустрий в России, — отметила 25-летие масштабным ребрендингом. Новый визуальный язык академии разработала Юлия Ефимова, креативный директор RMA. Айдентика отражает синтез академической строгости и энергии индустрий, с которыми работает академия: спорта, музыки, искусства, ресторанного бизнеса и моды.

Центральный элемент фирменного стиля — логотип, в котором зашифрованы идеи роста, амбиций и движения вперёд. Основной цвет — насыщенный красный — выбран как символ лидерства и преобразующей силы. Каждый факультет получил собственную палитру и визуальные маркеры, что позволяет системе быть гибкой и масштабируемой.