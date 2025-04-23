Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.04.2025 в 18:20

DIDENOK TEAM представили обновленный логотип

Изменили очертание букв, а также добавили акцент на правильном ударении в названии

1

«Весна — время обновлений», — подумали в команде DIDENOK TEAM и решили освежить логотип агентства. Команда агентства поделилась с Sostav результатами брендинга.

В первую очередь дизайнеры добавили знак ударения над буквой «О». Основная функция — мягкое напоминание о правильности произношения названия агентства. Однако заложен и дополнительный смысл: DIDENOK TEAM «бьет» в букву «О» в названии также точно, как попадает в цели брендов креативными идеями, рекламными кампаниями и инфлюенсерами. В обновленной версии логотипа, текст стал более симметричным, оптическое выравнивание между символами стало точнее, а смысловая часть понятнее.

Три ярких цвета выбраны не случайно:

  • Цвет нашей клиентоориентированности — чистый синий с отсылкой к небесному простору, символизирующему широкий пул задач, с которым мы готовы помочь.
  • Цвет наших блогеров — глубокий розовый. Яркий, контрастный и запоминающийся, как наши звезды и инфлюенсеры.
  • Цвет нашей команды (HR-бренд) — дерзкие молодые умы, привлекающие к себе внимание, как яркий зеленый цвет.
Didenok Team
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.