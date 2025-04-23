DIDENOK TEAM представили обновленный логотип

«Весна — время обновлений», — подумали в команде DIDENOK TEAM и решили освежить логотип агентства. Команда агентства поделилась с Sostav результатами брендинга.

В первую очередь дизайнеры добавили знак ударения над буквой «О». Основная функция — мягкое напоминание о правильности произношения названия агентства. Однако заложен и дополнительный смысл: DIDENOK TEAM «бьет» в букву «О» в названии также точно, как попадает в цели брендов креативными идеями, рекламными кампаниями и инфлюенсерами. В обновленной версии логотипа, текст стал более симметричным, оптическое выравнивание между символами стало точнее, а смысловая часть понятнее.

Три ярких цвета выбраны не случайно: