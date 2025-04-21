«Делимобиль» 3.0: эволюция сервиса каршеринга

«Делимобиль» обновил визуальный стиль и логотип к предстоящему 10-летию сервиса. За последние несколько лет оператор прошел путь от пионера каршеринга до многопрофильной платформы мобильных решений для B2C и B2B. Команда «Делимобиля» провела комплексный ребрендинг при участии Tuman Studio. О том, что изменилось в философии и визуальном оформлении бренда, — в новом материале Sostav.

Зачем понадобился ребрендинг?

Существующая айдентика уже не отражала масштаб компании. С момента последнего обновления в 2018 году сервис вырос и превратился в крупнейшего оператора каршеринга в России. Поэтому команда «Делимобиля» поставила перед собой сразу несколько ключевых задач:

Визуально зафиксировать важный этап взросления бренда и показать, что теперь сервис — зрелая технологическая платформа с миллионами лояльных пользователей. При этом важно было сохранить преемственность, чтобы существующие клиенты без труда узнавали «Делимобиль» в новом оформлении. Логотип на машинах должен был оставаться читаемым и заметным в движении.

Унифицировать айдентику для всех направлений компании: классический каршеринг, «Купимобиль» — сервис по продаже автомобилей, и «Делимобиль для бизнеса», куда входят корпоративный каршеринг, выделенный парк для бизнеса и рекламная платформа сервиса. Это позволило бы выстроить целостный образ компании и упростить коммуникацию с разными аудиториями.

Усилить эмоциональную связи с пользователями. Дизайн должен передавать ощущение легкости и удовольствия от дороги. Чтобы пользователь ощущал полную свободу: никаких жестких рамок — только он решает, куда повернуть и в каком ритме наслаждаться поездкой.

Андрей Крупнов, директор по стратегии и росту «Делимобиля»: Мы видим, что наши пользователи в первую очередь выбирают «Делимобиль» не за логотип, а за качество всего сервиса и удобство использования

Он отметил, что визуальный образ компании в последний раз менялся еще до пандемии и трансформации автомобильного рынка, когда каршеринг только начинал становиться отдельным видом транспорта.

По словам Крупнова, сейчас более 31 тысячи машин «Делимобиля» работают в 14 городах.

Обновленная айдентика отражает рост и масштабирование бизнеса, запуск рекламной платформы, улучшение автопарка и повышение качества обслуживания. Новый дизайн сохраняет преемственность, но стал более современным и удобным для пользователей и партнеров.

Что придумали?

Концепция: дорога как метафора свободы

В основе обновлённого стиля — образ дороги как символа бесконечных возможностей, которые открывает каршеринг для пользователя. Визуальный язык строится на динамичных элементах: дорожное полотно, размытые огни ночного города, ритмичные тени и горизонт как символ перспективы.

Ирина Кошелева, партнер и креативный директор Tuman Studio: «Делимобиль» — это не просто способ передвижения, а ключ к свободе. Возможность двигаться в любом направлении, менять планы на ходу и не беспокоиться о рутине. Именно это чувство свободы мы передаем через визуальный стиль бренда. Ничто не дает такого ощущения, как вид дороги, которую предстоит покорить. За основу концепции взята метафора движения вперед: линия горизонта — все это символизирует бесконечные возможности, которые открывает «Делимобиль». Будучи лидером категории, сервис не просто задает тренды, а формирует новую культуру городской мобильности.

Эволюция логотипа

Логотип сохранил узнаваемую стилистику буквы «б», но получил обновленную «Д» с восходящим штрихом, который визуально связывает две буквы и символизирует движение. Важное изменение — возможность размещения лого в две строки, что улучшило его читаемость на автомобилях и в digital-среде.

Голос бренда: уверенность и мотивация

Усилили шрифт за счет bold-начертаний, которые делают коммуникацию более энергичной. Слоган «Ты у руля — сам выбираешь свой путь» отражает главную идею бренда. «Делимобиль» не просто предоставляет автомобили, а дает свободу управления своей поездкой и, в более широком смысле, жизнью.

Цветовая палитра для любых сценариев

Основным цветом бренда стал аквамариновый. Дополнительные цвета, которые также будут использоваться в каналах коммуникации с пользователями — иссиня-черный, фиолетовый, фуксия и серебряный, позволяют адаптировать визуал под разные ситуации. От спокойных поездок (теплые тона) до ночного драйва (неоновые акценты).

Масштабируемость для экосистемы

Единый стиль применили ко всем направлениям, включая продукты для бизнеса. Обновлённый подход в дизайне также будет способствовать масштабированию направления монетизации собственного рекламного инвентаря. «Делимобиль» уже реализовал проекты с МТС Live, Cordiant, Redmond, Ozon банком, HAVAL, «Мир Танков» и другим компаниями.

Развитие «Делимобиля» подкреплено собственной сервисной инфраструктурой: 15 специализированных СТО компании обеспечивают бесперебойное обслуживание автопарка. Эти производственные мощности не только поддерживают операционную эффективность, но и стали основой для нового направления бизнеса — «Делисервис», которое монетизирует накопленную экспертизу в обслуживании автомобилей.

Эльман Кокляев, руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций «Делимобиля»: Обновленный стиль сознательно ушёл от чрезмерной игривости в сторону сбалансированной эстетики, где динамика сочетается с надёжностью, смелые эксперименты — с продуманной системностью, энергия молодости — с опытом и экспертизой. Мы бережно сохранили легкость и дружелюбие бренда, но привнесли в него ту самую зрелую уверенность, которую ожидают клиенты от сервиса, управляющего парком в 31 000 автомобилей. Это не просто новый логотип — это визуальное подтверждение нашей зрелости как бренда

Он напомнил, что десять лет назад «Делимобиль» был дерзким стартапом, а сегодня — это зрелая технологическая платформа с миллионами пользователей. Ребрендинг стал для компании возможностью визуально зафиксировать важный этап взросления бренда.

Брендинг автопарка

Команда адаптировала дизайн для всего автопарка сервиса — 31,7 тыс. машин. Новые цветовые решения и графика повысили заметность авто в городе, одновременно усиливая восприятие «Делимобиля» как современного и технологичного сервиса.

Новая категория автомобилей

В рамках комплексного ребрендинга «Делимобиль» представил премиальную категорию Supreme. Она объединила технологичные кроссоверы премиального сегмента: Jaecoo J7, EXEED RX и WEY 05, которые проходят особый контроль по 27 параметрам — от свежести салонных фильтров до состояния кузова. Каждый автомобиль Supreme получил эксклюзивную серебряную оклейку с динамичным градиентом и особое размещение обновленного логотипа, создающее эффект движения даже в статичном положении. В приложении эти машины выделены платиновым маркером с анимацией приветствия, а система их обслуживания включает: ежедневную химчистку салонов, расширенную диагностику и персональные чек-листы перед каждой поездкой. Первые 150 машин категории уже вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга.

Вика Кузнецова, арт-директор «Делимобиля»: Новая оклейка — это результат тщательного поиска оптимального визуального решения. Нам нужно было добиться, чтобы брендинг оставался заметным в потоке других машин, но при этом не выглядел навязчиво. Мы сознательно ограничили размещение только задней дверью, избегая швов и оставляя переднюю часть чистой — чтобы в будущем могли создавать любые спецпроекты.

Вика добавила, что в процессе работы перебрали множество вариантов, от сложных графических конструкций до ультраминималистичных подходов. В итоге остановились на сбалансированном решении: насыщенный фирменный цвет создает хорошую видимость, а продуманная композиция обеспечивает четкое восприятие логотипа. По мнению команды, именно такие, на первый взгляд простые решения, требуют наибольшего количества итераций и профессионального чутья.

Результат

Ребрендинг стал не просто сменой «упаковки», а стратегическим шагом, который отразил трансформацию «Делимобиля» — от краткосрочной аренды автомобилей до многофункионального сервиса решений для B2C и B2B аудиторий.

В итоге «Делимобиль» стал не просто каршерингом, а символом движения вперед. Сервис превратил аренду автомобиля в источник вдохновения — чтобы каждый поворот руля напоминал: дорога принадлежит тем, кто решается ее покорять.

Состав творческой группы:

«Делимобиль» (клиент)

Директор по стратегии и росту: Андрей Крупнов

Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций: Эльман Кокляев

Арт-директор: Вика Кузнецова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александра Кочева

Директор продуктового дизайна: Николай Димов

Коммуникационный дизайнер: Анастасия Кобак

Tuman Studio (агентство)

Креативный директор: Ирина Кошелева

Генеральный продюсер: Константин Толстиков

Арт-директор: Рэнт Благая

Шрифтовой дизайнер: Никита Сапожков

Моушн-дизайнер: Артем Вернидуб

Менеджер проекта: Дарья Абрамова