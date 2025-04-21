«Делимобиль» 3.0: эволюция сервиса каршеринга

«Делимобиль» обновил визуальный стиль и логотип к предстоящему 10-летию сервиса. За последние несколько лет оператор прошел путь от пионера каршеринга до многопрофильной платформы мобильных решений для B2C и B2B. Команда «Делимобиля» провела комплексный ребрендинг при участии Tuman Studio. О том, что изменилось в философии и визуальном оформлении бренда, — в новом материале Sostav.
Зачем понадобился ребрендинг?
Существующая айдентика уже не отражала масштаб компании. С момента последнего обновления в 2018 году сервис вырос и превратился в крупнейшего оператора каршеринга в России. Поэтому команда «Делимобиля» поставила перед собой сразу несколько ключевых задач:
- Визуально зафиксировать важный этап взросления бренда и показать, что теперь сервис — зрелая технологическая платформа с миллионами лояльных пользователей. При этом важно было сохранить преемственность, чтобы существующие клиенты без труда узнавали «Делимобиль» в новом оформлении. Логотип на машинах должен был оставаться читаемым и заметным в движении.
- Унифицировать айдентику для всех направлений компании: классический каршеринг, «Купимобиль» — сервис по продаже автомобилей, и «Делимобиль для бизнеса», куда входят корпоративный каршеринг, выделенный парк для бизнеса и рекламная платформа сервиса. Это позволило бы выстроить целостный образ компании и упростить коммуникацию с разными аудиториями.
- Усилить эмоциональную связи с пользователями. Дизайн должен передавать ощущение легкости и удовольствия от дороги. Чтобы пользователь ощущал полную свободу: никаких жестких рамок — только он решает, куда повернуть и в каком ритме наслаждаться поездкой.
Андрей Крупнов, директор по стратегии и росту «Делимобиля»:
Мы видим, что наши пользователи в первую очередь выбирают «Делимобиль» не за логотип, а за качество всего сервиса и удобство использования
Он отметил, что визуальный образ компании в последний раз менялся еще до пандемии и трансформации автомобильного рынка, когда каршеринг только начинал становиться отдельным видом транспорта.
По словам Крупнова, сейчас более 31 тысячи машин «Делимобиля» работают в 14 городах.
Обновленная айдентика отражает рост и масштабирование бизнеса, запуск рекламной платформы, улучшение автопарка и повышение качества обслуживания. Новый дизайн сохраняет преемственность, но стал более современным и удобным для пользователей и партнеров.
Что придумали?
- Концепция: дорога как метафора свободы
В основе обновлённого стиля — образ дороги как символа бесконечных возможностей, которые открывает каршеринг для пользователя. Визуальный язык строится на динамичных элементах: дорожное полотно, размытые огни ночного города, ритмичные тени и горизонт как символ перспективы.
Ирина Кошелева, партнер и креативный директор Tuman Studio:
«Делимобиль» — это не просто способ передвижения, а ключ к свободе. Возможность двигаться в любом направлении, менять планы на ходу и не беспокоиться о рутине. Именно это чувство свободы мы передаем через визуальный стиль бренда. Ничто не дает такого ощущения, как вид дороги, которую предстоит покорить. За основу концепции взята метафора движения вперед: линия горизонта — все это символизирует бесконечные возможности, которые открывает «Делимобиль». Будучи лидером категории, сервис не просто задает тренды, а формирует новую культуру городской мобильности.
- Эволюция логотипа
Логотип сохранил узнаваемую стилистику буквы «б», но получил обновленную «Д» с восходящим штрихом, который визуально связывает две буквы и символизирует движение. Важное изменение — возможность размещения лого в две строки, что улучшило его читаемость на автомобилях и в digital-среде.
- Голос бренда: уверенность и мотивация
Усилили шрифт за счет bold-начертаний, которые делают коммуникацию более энергичной. Слоган «Ты у руля — сам выбираешь свой путь» отражает главную идею бренда. «Делимобиль» не просто предоставляет автомобили, а дает свободу управления своей поездкой и, в более широком смысле, жизнью.
- Цветовая палитра для любых сценариев
Основным цветом бренда стал аквамариновый. Дополнительные цвета, которые также будут использоваться в каналах коммуникации с пользователями — иссиня-черный, фиолетовый, фуксия и серебряный, позволяют адаптировать визуал под разные ситуации. От спокойных поездок (теплые тона) до ночного драйва (неоновые акценты).
- Масштабируемость для экосистемы
Единый стиль применили ко всем направлениям, включая продукты для бизнеса. Обновлённый подход в дизайне также будет способствовать масштабированию направления монетизации собственного рекламного инвентаря. «Делимобиль» уже реализовал проекты с МТС Live, Cordiant, Redmond, Ozon банком, HAVAL, «Мир Танков» и другим компаниями.
Развитие «Делимобиля» подкреплено собственной сервисной инфраструктурой: 15 специализированных СТО компании обеспечивают бесперебойное обслуживание автопарка. Эти производственные мощности не только поддерживают операционную эффективность, но и стали основой для нового направления бизнеса — «Делисервис», которое монетизирует накопленную экспертизу в обслуживании автомобилей.
Эльман Кокляев, руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций «Делимобиля»:
Обновленный стиль сознательно ушёл от чрезмерной игривости в сторону сбалансированной эстетики, где динамика сочетается с надёжностью, смелые эксперименты — с продуманной системностью, энергия молодости — с опытом и экспертизой. Мы бережно сохранили легкость и дружелюбие бренда, но привнесли в него ту самую зрелую уверенность, которую ожидают клиенты от сервиса, управляющего парком в 31 000 автомобилей. Это не просто новый логотип — это визуальное подтверждение нашей зрелости как бренда
Он напомнил, что десять лет назад «Делимобиль» был дерзким стартапом, а сегодня — это зрелая технологическая платформа с миллионами пользователей. Ребрендинг стал для компании возможностью визуально зафиксировать важный этап взросления бренда.
- Брендинг автопарка
Команда адаптировала дизайн для всего автопарка сервиса — 31,7 тыс. машин. Новые цветовые решения и графика повысили заметность авто в городе, одновременно усиливая восприятие «Делимобиля» как современного и технологичного сервиса.
- Новая категория автомобилей
В рамках комплексного ребрендинга «Делимобиль» представил премиальную категорию Supreme. Она объединила технологичные кроссоверы премиального сегмента: Jaecoo J7, EXEED RX и WEY 05, которые проходят особый контроль по 27 параметрам — от свежести салонных фильтров до состояния кузова. Каждый автомобиль Supreme получил эксклюзивную серебряную оклейку с динамичным градиентом и особое размещение обновленного логотипа, создающее эффект движения даже в статичном положении. В приложении эти машины выделены платиновым маркером с анимацией приветствия, а система их обслуживания включает: ежедневную химчистку салонов, расширенную диагностику и персональные чек-листы перед каждой поездкой. Первые 150 машин категории уже вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга.
Вика Кузнецова, арт-директор «Делимобиля»:
Новая оклейка — это результат тщательного поиска оптимального визуального решения. Нам нужно было добиться, чтобы брендинг оставался заметным в потоке других машин, но при этом не выглядел навязчиво. Мы сознательно ограничили размещение только задней дверью, избегая швов и оставляя переднюю часть чистой — чтобы в будущем могли создавать любые спецпроекты.
Вика добавила, что в процессе работы перебрали множество вариантов, от сложных графических конструкций до ультраминималистичных подходов. В итоге остановились на сбалансированном решении: насыщенный фирменный цвет создает хорошую видимость, а продуманная композиция обеспечивает четкое восприятие логотипа. По мнению команды, именно такие, на первый взгляд простые решения, требуют наибольшего количества итераций и профессионального чутья.
Результат
Ребрендинг стал не просто сменой «упаковки», а стратегическим шагом, который отразил трансформацию «Делимобиля» — от краткосрочной аренды автомобилей до многофункионального сервиса решений для B2C и B2B аудиторий.
В итоге «Делимобиль» стал не просто каршерингом, а символом движения вперед. Сервис превратил аренду автомобиля в источник вдохновения — чтобы каждый поворот руля напоминал: дорога принадлежит тем, кто решается ее покорять.
Состав творческой группы:
«Делимобиль» (клиент)
Директор по стратегии и росту: Андрей Крупнов
Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций: Эльман Кокляев
Арт-директор: Вика Кузнецова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александра Кочева
Директор продуктового дизайна: Николай Димов
Коммуникационный дизайнер: Анастасия Кобак
Tuman Studio (агентство)
Креативный директор: Ирина Кошелева
Генеральный продюсер: Константин Толстиков
Арт-директор: Рэнт Благая
Шрифтовой дизайнер: Никита Сапожков
Моушн-дизайнер: Артем Вернидуб
Менеджер проекта: Дарья Абрамова