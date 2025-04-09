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18+
09.04.2025 в 16:30

Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка»

В ходе разработки визуального образа команда стремилась укрепить ассоциации с инновационностью и успехом

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«Приорбанк» — один из первых коммерческих банков Беларуси с 35-летней историей, решил обновить свой фирменный стиль, сохранив преемственность и подчеркнув инновационный подход. Fabula Branding провела комплексную работу, включая аудит, исследования и редизайн айдентики, чтобы усилить бренд и сделать его ближе к клиентам. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

Целью проекта стал масштабный ребрендинг, который должен был обновить образ «Приорбанка», сохранив его преемственность, а также подчеркнуть инновационность и нацеленность на успех.

Fabula Branding провела комплексную работу:

  • аудит бренда, анализ рынка и конкурентов;
  • исследование потребительских сегментов B2B и B2C;
  • редизайн логотипа и разработку фирменного стиля.

Анализ и стратегия

На этапе исследования команда агентства провела:

  • Анализ конкурентов: чтобы выделить уникальность «Приорбанка» на фоне других игроков рынка.
  • Потребительские исследования: сегменты B2B и B2C помогли выявить ожидания клиентов и их восприятие бренда.
  • Аудит текущего бренда: позволил сохранить ключевые элементы, важные для узнаваемости и ассоциации с «Приорбанком».

Выводы, сделанные в ходе исследований, помогли найти графическое решение, которое сохранило преемственность и подчеркнуло движение «Приорбанка» вперед. А также создать вербальную коммуникацию для успешного общения с аудиторией.

Айдентика

Визуальный образ обновленного бренда «Приорбанка», созданный агентством вместе с клиентом, строится на идее укрепить ассоциацию с инновациями, успехом, развитием и уверенностью, а также подчеркнуть синергию и близость банка к своим клиентам.

В обновленном фирменном стиле сохранена палитра, которая уже закрепились за брендом: желтый цвет, символизирующий энергию и инновационность, и черный, отражающий стабильность и профессионализм. Для шрифта были выбраны округлые формы, которые сохраняют преемственность и добавляют гармонии, дополняя строгие элементы фирменного знака.

Центральным элементом нового логотипа стали две параллельные линии. Это стилизованная буква «П», первая буква нейма банка. Линии транслируют идею сотрудничества банка и его клиентов, символизируя движение вперед, динамику и инновационность. Также форма графического элемента отсылает к банковским картам, деньгам и смартфонам, подчеркивая связь с ключевыми финансовыми инструментами.

Логотип представлен в двух вариантах: на кириллице и латинице. Кроме того, создан сокращенный вариант, идеально подходящий для диджитал-среды. Динамичный и современный дизайн делает айдентику заметной, запоминающейся и легко адаптируемой под любые коммуникационные задачи.

Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка»

Поиск логотипа. Тестирование

По запросу клиента агентство провело тестирование нескольких вариантов логотипа, чтобы определить, какой из них вызовет больший отклик у аудитории. В ходе работы Fabula Branding провела интервью с 64 респондентами из 8 целевых групп. Это были люди разных возрастов и рода деятельности: специалисты с высокой квалификацией, предприниматели, СЕО крупного и среднего бизнеса, топ-менеджмент и профессионалы, имеющие отношение к транснациональным компаниям.

Выявлено, что «Приорбанк» сформировал в сознании аудитории образ надежного банка с современным подходом. Также интересно, что почти половина людей проголосовала за сокращенный вариант логотипа — «Приор», — несмотря на то, что у них не было возможности оценить силу визуала на носителях.

Результаты

Новый фирменный стиль «Приорбанка» демонстрирует:

  • Преемственность: сохранены ключевые элементы, важные для узнаваемости бренда.
  • Инновации: визуальный язык подчеркивает движение вперед, современность и развитие.
  • Близость к клиентам: айдентика транслирует сотрудничество, надежность и доверие.

Айдентика стала мощным инструментом работы, который агентство передало клиенту для дальнейшего развития бренда.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding:

Работа над ребрендингом «Приорбанка» — это не просто проект, а уникальный опыт взаимодействия с брендом, который играет важнейшую роль на рынке Беларуси. Для нас было важно не только сохранить преемственность и укрепить ключевые ассоциации, но и подчеркнуть ценности банка — инновационность, динамичность и стремление к развитию. Особенно ценной частью работы стало масштабное тестирование логотипа на аудитории. Это дало нам возможность увидеть реальные ожидания клиентов и учесть их в итоговом решении. Мы гордимся тем, что смогли создать визуальный язык, который усиливает бренд, делает его ближе к клиентам и отражает идею сотрудничества.

Дарья Шакуро, бренд-менеджер «Приорбанка»:

«Приорбанк» развивается каждый день. Мы разрабатываем новые сервисы, совершенствуем наши подходы к работе, стремимся быть на шаг впереди, чтобы предугадывать желания клиентов и помогать им реализовывать любые планы. И логично, что вместе с банком развивается наш фирменный стиль.

Ребрендинг «Приорбанка» — знаковое событие, которому предшествовала серьезная и длительная работа. Ключевая идея логотипа родилась внутри нашей команды. Мы развили идею вместе с агентством, разработали несколько версий логотипа, протестировали их методом глубинных интервью и на основе этого исследования пришли к финальному результату. Нам было важно убедиться, что наши клиенты ассоциируют новый логотип с «Приорбанком» и позитивно воспринимают новый имидж.

В результате ребрендинга нам удалось найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать и преемственность, и стремление банка двигаться вперед вместе со своими клиентами. Мы получили яркую и узнаваемую айдентику, заметную как в диджитал, так и в физической среде, и отличающую нас от других брендов.

Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка» Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка»
Fabula Branding Брендинг Приорбанк
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