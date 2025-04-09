Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка»

«Приорбанк» — один из первых коммерческих банков Беларуси с 35-летней историей, решил обновить свой фирменный стиль, сохранив преемственность и подчеркнув инновационный подход. Fabula Branding провела комплексную работу, включая аудит, исследования и редизайн айдентики, чтобы усилить бренд и сделать его ближе к клиентам. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

Целью проекта стал масштабный ребрендинг, который должен был обновить образ «Приорбанка», сохранив его преемственность, а также подчеркнуть инновационность и нацеленность на успех.

Fabula Branding провела комплексную работу:

аудит бренда, анализ рынка и конкурентов;

исследование потребительских сегментов B2B и B2C;

редизайн логотипа и разработку фирменного стиля.

Анализ и стратегия

На этапе исследования команда агентства провела:

Анализ конкурентов: чтобы выделить уникальность «Приорбанка» на фоне других игроков рынка.

Потребительские исследования: сегменты B2B и B2C помогли выявить ожидания клиентов и их восприятие бренда.

Аудит текущего бренда: позволил сохранить ключевые элементы, важные для узнаваемости и ассоциации с «Приорбанком».

Выводы, сделанные в ходе исследований, помогли найти графическое решение, которое сохранило преемственность и подчеркнуло движение «Приорбанка» вперед. А также создать вербальную коммуникацию для успешного общения с аудиторией.

Айдентика

Визуальный образ обновленного бренда «Приорбанка», созданный агентством вместе с клиентом, строится на идее укрепить ассоциацию с инновациями, успехом, развитием и уверенностью, а также подчеркнуть синергию и близость банка к своим клиентам.

В обновленном фирменном стиле сохранена палитра, которая уже закрепились за брендом: желтый цвет, символизирующий энергию и инновационность, и черный, отражающий стабильность и профессионализм. Для шрифта были выбраны округлые формы, которые сохраняют преемственность и добавляют гармонии, дополняя строгие элементы фирменного знака.

Центральным элементом нового логотипа стали две параллельные линии. Это стилизованная буква «П», первая буква нейма банка. Линии транслируют идею сотрудничества банка и его клиентов, символизируя движение вперед, динамику и инновационность. Также форма графического элемента отсылает к банковским картам, деньгам и смартфонам, подчеркивая связь с ключевыми финансовыми инструментами.

Логотип представлен в двух вариантах: на кириллице и латинице. Кроме того, создан сокращенный вариант, идеально подходящий для диджитал-среды. Динамичный и современный дизайн делает айдентику заметной, запоминающейся и легко адаптируемой под любые коммуникационные задачи.

Поиск логотипа. Тестирование

По запросу клиента агентство провело тестирование нескольких вариантов логотипа, чтобы определить, какой из них вызовет больший отклик у аудитории. В ходе работы Fabula Branding провела интервью с 64 респондентами из 8 целевых групп. Это были люди разных возрастов и рода деятельности: специалисты с высокой квалификацией, предприниматели, СЕО крупного и среднего бизнеса, топ-менеджмент и профессионалы, имеющие отношение к транснациональным компаниям.

Выявлено, что «Приорбанк» сформировал в сознании аудитории образ надежного банка с современным подходом. Также интересно, что почти половина людей проголосовала за сокращенный вариант логотипа — «Приор», — несмотря на то, что у них не было возможности оценить силу визуала на носителях.

Результаты

Новый фирменный стиль «Приорбанка» демонстрирует:

Преемственность: сохранены ключевые элементы, важные для узнаваемости бренда.

Инновации: визуальный язык подчеркивает движение вперед, современность и развитие.

Близость к клиентам: айдентика транслирует сотрудничество, надежность и доверие.

Айдентика стала мощным инструментом работы, который агентство передало клиенту для дальнейшего развития бренда.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding: Работа над ребрендингом «Приорбанка» — это не просто проект, а уникальный опыт взаимодействия с брендом, который играет важнейшую роль на рынке Беларуси. Для нас было важно не только сохранить преемственность и укрепить ключевые ассоциации, но и подчеркнуть ценности банка — инновационность, динамичность и стремление к развитию. Особенно ценной частью работы стало масштабное тестирование логотипа на аудитории. Это дало нам возможность увидеть реальные ожидания клиентов и учесть их в итоговом решении. Мы гордимся тем, что смогли создать визуальный язык, который усиливает бренд, делает его ближе к клиентам и отражает идею сотрудничества.