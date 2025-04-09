Fabula Branding провела ребрендинг «Приорбанка»

«Приорбанк» — один из первых коммерческих банков Беларуси с 35-летней историей, решил обновить свой фирменный стиль, сохранив преемственность и подчеркнув инновационный подход. Fabula Branding провела комплексную работу, включая аудит, исследования и редизайн айдентики, чтобы усилить бренд и сделать его ближе к клиентам. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.
Задача
Целью проекта стал масштабный ребрендинг, который должен был обновить образ «Приорбанка», сохранив его преемственность, а также подчеркнуть инновационность и нацеленность на успех.
Fabula Branding провела комплексную работу:
- аудит бренда, анализ рынка и конкурентов;
- исследование потребительских сегментов B2B и B2C;
- редизайн логотипа и разработку фирменного стиля.
Анализ и стратегия
На этапе исследования команда агентства провела:
- Анализ конкурентов: чтобы выделить уникальность «Приорбанка» на фоне других игроков рынка.
- Потребительские исследования: сегменты B2B и B2C помогли выявить ожидания клиентов и их восприятие бренда.
- Аудит текущего бренда: позволил сохранить ключевые элементы, важные для узнаваемости и ассоциации с «Приорбанком».
Выводы, сделанные в ходе исследований, помогли найти графическое решение, которое сохранило преемственность и подчеркнуло движение «Приорбанка» вперед. А также создать вербальную коммуникацию для успешного общения с аудиторией.
Айдентика
Визуальный образ обновленного бренда «Приорбанка», созданный агентством вместе с клиентом, строится на идее укрепить ассоциацию с инновациями, успехом, развитием и уверенностью, а также подчеркнуть синергию и близость банка к своим клиентам.
В обновленном фирменном стиле сохранена палитра, которая уже закрепились за брендом: желтый цвет, символизирующий энергию и инновационность, и черный, отражающий стабильность и профессионализм. Для шрифта были выбраны округлые формы, которые сохраняют преемственность и добавляют гармонии, дополняя строгие элементы фирменного знака.
Центральным элементом нового логотипа стали две параллельные линии. Это стилизованная буква «П», первая буква нейма банка. Линии транслируют идею сотрудничества банка и его клиентов, символизируя движение вперед, динамику и инновационность. Также форма графического элемента отсылает к банковским картам, деньгам и смартфонам, подчеркивая связь с ключевыми финансовыми инструментами.
Логотип представлен в двух вариантах: на кириллице и латинице. Кроме того, создан сокращенный вариант, идеально подходящий для диджитал-среды. Динамичный и современный дизайн делает айдентику заметной, запоминающейся и легко адаптируемой под любые коммуникационные задачи.
Поиск логотипа. Тестирование
По запросу клиента агентство провело тестирование нескольких вариантов логотипа, чтобы определить, какой из них вызовет больший отклик у аудитории. В ходе работы Fabula Branding провела интервью с 64 респондентами из 8 целевых групп. Это были люди разных возрастов и рода деятельности: специалисты с высокой квалификацией, предприниматели, СЕО крупного и среднего бизнеса, топ-менеджмент и профессионалы, имеющие отношение к транснациональным компаниям.
Выявлено, что «Приорбанк» сформировал в сознании аудитории образ надежного банка с современным подходом. Также интересно, что почти половина людей проголосовала за сокращенный вариант логотипа — «Приор», — несмотря на то, что у них не было возможности оценить силу визуала на носителях.
Результаты
Новый фирменный стиль «Приорбанка» демонстрирует:
- Преемственность: сохранены ключевые элементы, важные для узнаваемости бренда.
- Инновации: визуальный язык подчеркивает движение вперед, современность и развитие.
- Близость к клиентам: айдентика транслирует сотрудничество, надежность и доверие.
Айдентика стала мощным инструментом работы, который агентство передало клиенту для дальнейшего развития бренда.
Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding:
Работа над ребрендингом «Приорбанка» — это не просто проект, а уникальный опыт взаимодействия с брендом, который играет важнейшую роль на рынке Беларуси. Для нас было важно не только сохранить преемственность и укрепить ключевые ассоциации, но и подчеркнуть ценности банка — инновационность, динамичность и стремление к развитию. Особенно ценной частью работы стало масштабное тестирование логотипа на аудитории. Это дало нам возможность увидеть реальные ожидания клиентов и учесть их в итоговом решении. Мы гордимся тем, что смогли создать визуальный язык, который усиливает бренд, делает его ближе к клиентам и отражает идею сотрудничества.
Дарья Шакуро, бренд-менеджер «Приорбанка»:
«Приорбанк» развивается каждый день. Мы разрабатываем новые сервисы, совершенствуем наши подходы к работе, стремимся быть на шаг впереди, чтобы предугадывать желания клиентов и помогать им реализовывать любые планы. И логично, что вместе с банком развивается наш фирменный стиль.
Ребрендинг «Приорбанка» — знаковое событие, которому предшествовала серьезная и длительная работа. Ключевая идея логотипа родилась внутри нашей команды. Мы развили идею вместе с агентством, разработали несколько версий логотипа, протестировали их методом глубинных интервью и на основе этого исследования пришли к финальному результату. Нам было важно убедиться, что наши клиенты ассоциируют новый логотип с «Приорбанком» и позитивно воспринимают новый имидж.
В результате ребрендинга нам удалось найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать и преемственность, и стремление банка двигаться вперед вместе со своими клиентами. Мы получили яркую и узнаваемую айдентику, заметную как в диджитал, так и в физической среде, и отличающую нас от других брендов.