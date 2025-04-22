Pole Kvetak: как расцвел «Беларускі лён» в руках Fabula Branding

Агентство Fabula Branding рассказало Sostav, что белорусский бренд «Беларускі лён» от Оршанского льнокомбината прошел ребрендинг и превратился в Pole Kvetak. Для достижения конечного результата агентство провело анализ рынка и разработало стратегию, включающую новый нейм, айдентику, фотогайд и другие элементы, позиционирующие бренд как «стилист домашнего уюта».

Бриф

«Беларускі лён» от Оршанского льнокомбината — белорусский бренд. Без структурной системы айдентики и с именем, роль которого играл маркер категории, продукты полюбились широкой аудитории.

Пришло время создать бренд для торговой марки, известной в Беларуси и уже вышедшей на рынки стран ближнего зарубежья. Бренд, который не просто продает льняные изделия, а представляет на международном рынке белорусскую культуру, традиции и национальную идентичность.

Исследования и аналитика

Агентство проанализировало рынок, потребителей, конкурентов, провело интервью с партнерами и погрузилось в работу всех отделов комбината. На основе исследований специалисты Fabula Branding сформулировали рекомендации по развитию, взаимодействию в команде и улучшению имиджа.

Позиционирование

«Природная роскошь простоты. Природная роскошь натуральности» — позиционирование, презентующее национальный белорусский бренд. Лён — это материал, который не нуждается в вычурности. Он красив и роскошен сам по себе так же, как и природа, которой он обязан своим происхождением.

Лён на территории страны выращивали с давних времен — из него шили одежду, детские игрушки, изготавливали бытовые предметы, аксессуары, украшения. С ним связаны пословицы и поговорки, он упоминается в песнях и произведениях классиков.

Бренд от Оршанского льнокомбината — это дань традициям. Команда комбината продолжает дело белорусских мастеров, сохраняя и развивая принципы работы с этим природным материалом. Каждое изделие несет в себе трудолюбие, любовь и заботу целых поколений.

Нейм и слоган

Работая над именем бренда, агентство искало слова, которые будут простыми, теплыми и родными. Так «расцвел» нейм Pole Kvetak. Он создает яркий, эмоциональный и запоминающийся образ.

Pole Kvetak — это аутентичное пространство. Смыслы, заложенные в нейм, продолжает транслировать слоган «Мой родны лён» — отсылка к произведению классика Якуба Коласа.

Вдохновляясь неймом, команда агентства создала бренд-легенду, презентацию для сотрудников и клиентов, а также коммуникационные послания: «Сэрцу мілыя тканіны», «Сапраўдныя каштоўнасці», «Ласкавага ільну замілаванне», «Прырода маей душы» и другие. А вербальная конструкция «Беларускі лён» была преобразована в подстрочник, рассказывающий о категории продукта.

Айдентика

Айдентика Pole Kvetak совмещает минимализм и эстетику натуральности.

Единство и гармонию природы агентство передало с помощью простой формы — ромба. Эту геометрическую фигуру дизайнеры увидели и в площади поля, и в бутоне цветка льна. Такая рекурсия послужила идеей для стилеобразующего элемента — композиционного центра логотипа и основы оформления носителей, где ромбы соединяются и создают узоры, отсылающие к национальной вышивке.

Фирменный стиль — это сочетания крафтовых текстур, спокойного зеленого цвета и черно-белых фотопейзажей. Акцент решения — минималистичный фирменный шрифт.

Чтобы дать старт развитию нового бренда, агентство разработало Welcome Book, оформление упаковки, бордов и других носителей. А также создало логобук, который упростит процесс брендирования новых POSM для клиента.

Ольга Кашкан, креативный директор Fabula Branding: Pole Kvetak — это диалог с нашей землей. Это голос лугов и полей, которые помнят шаги наших предков. Бренд рожден из любви к тому, что растет рядом с нами, что питает и вдохновляет. Мне хотелось, чтобы каждый увидел в нем частичку своего дома, своей памяти, своих корней.

Платформа и стратегия коммуникации

Перед началом работы бренд выглядел неоднородно и не слишком четко транслировал свои ценности. Fabula Branding исправила это, а также привела к системе каналы коммуникации.

Для общения с аудиторией создан образ «Стилист домашнего уюта», для которого важны практичность, качество и красота деталей. Pole Kvetak транслирует подлинность эмоций и ощущений, безопасность.

Фотосессия и фотогайд

Fabula Branding провела масштабную имиджевую фотосъемку и разработала фотогайд, который станет помощником для клиента в процессе дальнейшей работы над брендом. Основная идея — передать ощущение присутствия человека, когда на самом деле его нет в кадре.

Алексей Каржанец, фотограф Fabula Branding: Работа над съемкой началась с подбора локаций. Нам нужно было передать универсальность льняных изделий, показать их естественное присутствие в повседневной жизни — от кухни до ванной комнаты и спальни. Важно было создать визуальный баланс: стильные, эстетичные кадры без излишней постановочности, чтобы сохранить натуральность и душевность бренда. Мы просмотрели более десяти студий и интерьеров, отбирая самые подходящие пространства. Параллельно шла работа с реквизитом: важно было найти аксессуары, которые гармонично дополнят текстуру и цветовую гамму изделий. Каждый элемент в кадре подбирался с вниманием к деталям, чтобы подчеркнуть натуральность, тактильность и простоту льна. На съемочной площадке слаженная работа команды клиента и продуманный процесс позволили добиться отличного результата. Кадры получились разными по характеру и настроению — благодаря грамотному использованию света, сценографии и оборудования. В некоторых случаях мы полностью создавали интерьер с нуля, чтобы достичь нужного визуального эффекта. Но главное, что задало тон всей съемке, — это сам продукт. Его естественность, лаконичность и фактура наполнили пространство атмосферой уюта и тепла, делая снимки не просто красивыми, а по-настоящему живыми.

Концепции видеороликов и съемки

Агентство разработало концепции корпоративного и имиджевого ролика компании. На их основе созданы видео, раскрывающие суть обновленного бренда.

Результаты

Что дал ребрендинг клиенту и продукту?

«Беларускі лён» трансформировался в бренд Pole Kvetal, что помогло раскрыть свои ценности, смыслы, образы.

Айдентика и коммуникация теперь работают на узнаваемость и продвижение как в Беларуси, так и за ее пределами.

Фирменный стиль сделал продукцию привлекательной для современных потребителей.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding: Pole Kvetak — это бренд, с которым себя ассоциирует вся страна. Практически в каждом белорусском доме есть изделия Оршанского льнокомбината, и мы были обязаны достойно представить этот национальный символ. Мы вплели бренд в культурный код Беларуси, чтобы сохранить традиции, вдохнуть в них новую жизнь и вывести за пределы страны.