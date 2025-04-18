Многоголосый брендинг как пространство для конфликта

Отличительной особенностью фестиваля креативных индустрий G8 является то, что его визуальный стиль каждый год новый. В прошлом году брендинг для G8 подготовила дизайн-студия «Щёлочь», сделав заглавной темой спорт, в этом году за него взялась студия Non-Objective, и основная тема — многоголосье.

В основу визуального решения легла интерпретация идеи многоголосья через разные мини-айдентики внутри единой общей: все дизайнеры студии нарисовали свою версию, свой уникальный взгляд на логотип фестиваля, графику, верстку. Все эти разные решения, разложенные на отдельные листы, собираются в единый арт-борд — так и разные визуальные голоса звучат вместе на фестивале, через оптику Non-Objective показывая срез того, что происходит в современном дизайне.

Фестиваль позиционирует себя не как площадку для поиска компромиссов, а как пространство созидательного конфликта. Его суть — в объединении представителей разных сфер: дизайна, рекламы, медиа, архитектуры и других индустрий, где различия в методах, целях и взглядах становятся топливом для инноваций. Здесь не стремятся сгладить противоречия — напротив, их намеренно обнажают, превращая в источник новых, подчас неожиданных решений. Идея многообразия взглядов раскрывается и в новой айдентике.

Каждый участник, будь то бренд-дизайнер, архитектор или музыкант, сохраняет право на собственный стиль, принципы и субъективное мнение. Визуальная айдентика фестиваля отражает эту концепцию: наложение элементов, сочетание контрастных стилей и динамика форм — все символизирует диалог разнородных голосов. Организаторы избегают унификации, подчеркивая, что прогресс рождается не из единообразия, а из уникальности взглядов и столкновения полярных подходов.

Формат G8 строится на открытом диалоге, где ценится честность выше искусственно созданной гармонии. Короткие 15-минутные выступления позволяют спикерам четко сформулировать позицию, оставляя время для дискуссий. Фестиваль отвергает «токсичную позитивность» — вместо этого здесь поощряют напряженные дебаты, споры и даже конфронтацию. Именно в таких условиях, по мнению организаторов, возникает искра креативного прорыва.

Разнообразие участников — осознанная стратегия: на сцене выступают как представители массового рынка — например, издательство ЭКСМО, — так и авангардные проекты вроде Ad Marginem; может выступить Василий Волчок и большой бренд Befree; социальная сеть «ВКонтакте» и инди-разработчик игр; дизайнеры-шрифтовики и дизайнеры спортивного толка. G8 намеренно сводит тех, кто придерживается высоких стандартов, с носителями субкультурных идей. Даже маргинальные или спорные мнения получают право на высказывание.

Организаторы считают, что будущее индустрий определяется не консенсусом, а способностью вести трудные, но продуктивные диалоги. Здесь ценят не только идеи, но и смелость их отстаивать. В конечном итоге, G8 — это эксперимент, доказывающий, что разнообразие и конфликт не разрушают, а обогащают креативную экономику, делая ее гибкой и готовой к вызовам завтрашнего дня.

Многоголосье не станет хором. И не должно. Созданный в этом году в айдентике G8 диссонанс — способ открыть другую сторону конфликтов: они не только разрушают, но и создают новые идеи, смыслы и открытия.