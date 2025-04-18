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18.04.2025 в 18:00

Многоголосый брендинг как пространство для конфликта

Фестиваль G8 представил новую айдентику

Отличительной особенностью фестиваля креативных индустрий G8 является то, что его визуальный стиль каждый год новый. В прошлом году брендинг для G8 подготовила дизайн-студия «Щёлочь», сделав заглавной темой спорт, в этом году за него взялась студия Non-Objective, и основная тема — многоголосье.

В основу визуального решения легла интерпретация идеи многоголосья через разные мини-айдентики внутри единой общей: все дизайнеры студии нарисовали свою версию, свой уникальный взгляд на логотип фестиваля, графику, верстку. Все эти разные решения, разложенные на отдельные листы, собираются в единый арт-борд — так и разные визуальные голоса звучат вместе на фестивале, через оптику Non-Objective показывая срез того, что происходит в современном дизайне.

Фестиваль позиционирует себя не как площадку для поиска компромиссов, а как пространство созидательного конфликта. Его суть — в объединении представителей разных сфер: дизайна, рекламы, медиа, архитектуры и других индустрий, где различия в методах, целях и взглядах становятся топливом для инноваций. Здесь не стремятся сгладить противоречия — напротив, их намеренно обнажают, превращая в источник новых, подчас неожиданных решений. Идея многообразия взглядов раскрывается и в новой айдентике.

Каждый участник, будь то бренд-дизайнер, архитектор или музыкант, сохраняет право на собственный стиль, принципы и субъективное мнение. Визуальная айдентика фестиваля отражает эту концепцию: наложение элементов, сочетание контрастных стилей и динамика форм — все символизирует диалог разнородных голосов. Организаторы избегают унификации, подчеркивая, что прогресс рождается не из единообразия, а из уникальности взглядов и столкновения полярных подходов.

Многоголосый брендинг как пространство для конфликта Многоголосый брендинг как пространство для конфликта

Формат G8 строится на открытом диалоге, где ценится честность выше искусственно созданной гармонии. Короткие 15-минутные выступления позволяют спикерам четко сформулировать позицию, оставляя время для дискуссий. Фестиваль отвергает «токсичную позитивность» — вместо этого здесь поощряют напряженные дебаты, споры и даже конфронтацию. Именно в таких условиях, по мнению организаторов, возникает искра креативного прорыва.

Разнообразие участников — осознанная стратегия: на сцене выступают как представители массового рынка — например, издательство ЭКСМО, — так и авангардные проекты вроде Ad Marginem; может выступить Василий Волчок и большой бренд Befree; социальная сеть «ВКонтакте» и инди-разработчик игр; дизайнеры-шрифтовики и дизайнеры спортивного толка. G8 намеренно сводит тех, кто придерживается высоких стандартов, с носителями субкультурных идей. Даже маргинальные или спорные мнения получают право на высказывание.

Многоголосый брендинг как пространство для конфликта Многоголосый брендинг как пространство для конфликта

Организаторы считают, что будущее индустрий определяется не консенсусом, а способностью вести трудные, но продуктивные диалоги. Здесь ценят не только идеи, но и смелость их отстаивать. В конечном итоге, G8 — это эксперимент, доказывающий, что разнообразие и конфликт не разрушают, а обогащают креативную экономику, делая ее гибкой и готовой к вызовам завтрашнего дня.

Многоголосье не станет хором. И не должно. Созданный в этом году в айдентике G8 диссонанс — способ открыть другую сторону конфликтов: они не только разрушают, но и создают новые идеи, смыслы и открытия.

G8
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