Холистическая айдентика для онлайн-школы здорового образа жизни от Fabula Branding

Fabula Branding провела исследования потребителей, конкурентов, рынка. На основе полученных данных были разработаны позиционирование, коммуникация и айдентика, которые систематизировали смыслы Holistica Academy. О концепции ребрендинга и результатах сотрудничества команда агентства рассказала Sostav.

Контекст

Holistica — онлайн-школа практической нутрициологии, обучающая здоровому образу жизни и правильному питанию. Основатель школы Ирина Шиманская — нутрициолог и специалист по восточной медицине — обучает людей натуральным методам оздоровления через осознанное питание и физическую активность.

На момент начала работы у Holistica были свежие идеи, команда, методика обучения, концепция здорового образа жизни. Но школа не имела целостного бренда, который позволил бы систематизировать смыслы, расширить аудиторию и выстроить коммуникацию с клиентами.

Задача

Создать бренд:

Позиционирование, отражающее уникальную философию Holistica.

Визуальную айдентику, которая привлекает аудиторию и говорит с ней на одном на языке.

Дизайн и структуру сайта, помогающие пользователям легко находить нужную информацию и вовлекаться в обучение.

Решение

Позиционирование и коммуникация

Концепция Holistica представляет собой синтез холистических традиций и современных медицинских знаний. Бренд общается с аудиторией на языке открытости и дружелюбия.

Айдентика

В основе визуального языка бренда лежат природные и трендовые цветовые решения. База палитры — зеленый и белый — отсылает к здоровью, чистоте и натуральности. Акцентный маджента добавляет яркости и подчеркивает эмоциональную связь с аудиторией.

Логотип отражает философию онлайн-школы здорового образа жизни Holistica. Название воплощено в минималистичном, легко читаемом гротескном шрифте. Стилизованный символ отсылает к медицине и природе, ассоциируясь со здоровьем и чистотой. Изображения, связанные с темами питания и здоровья, дополняют эстетику бренда и усиливают его коммуникацию.

UX/UI-дизайн сайта

Сайт Holistica Academy был разработан в стилистике бенто-дизайна, что делает его современным, визуально привлекательным и удобным для восприятия.

Структура и навигация. Информация организована в логической последовательности, чтобы пользователи легко находили разделы, программы и ключевые материалы.

Доверие и вовлечение. Сайт включает статистику (например, количество студентов, отзывы), что повышает уровень доверия. Визуальные элементы и ключевые сообщения подчеркивают экспертность школы и ее результаты.

Удобство использования. Сайт корректно отображается на всех устройствах, обеспечивая беспроблемный доступ с компьютеров и мобильных телефонов.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding: Holistica — проект, в котором бренд строится не вокруг продукта, а вокруг философии. Ирина Шиманская подошла к созданию школы осознанного питания с глубиной и правильными ценностями. И нам важно было не только упаковать знания и опыт, а передать ту внутреннюю систему координат, на которой держится Holistica. Мы создали бренд с учетом этой тонкой, но сильной энергии — и в итоге получили не просто айдентику, а инструмент смысловой навигации.

Ирина Шиманская, основатель Holistica: Я пришла в Fabula Branding, зная, что иду к команде, которая не просто делает бренды, а проживает их. Которая чувствует глубину, с которой мы подходим к теме здоровья, питания, заботы о себе. И это ожидание оправдалось: я встретила не подрядчиков, а единомышленников, людей с ясным взглядом и ценностями, которые мне близки. В процессе мы не просто строили стратегию — мы вместе осмысливали путь Holistica. Я открыла для себя многое — и как предприниматель, и как человек. Айдентика сразу откликнулась: агентство точно уловило, чем была моя школа и во что она трансформируется сейчас. Этот опыт — точка роста. И он вдохновляет.

Результаты

Бренд Holistica получил целостный облик, который:

Подчеркивает философию школы — сочетание научного подхода и традиций.

Привлекает внимание аудитории своей природной эстетикой и минимализмом.

Упрощает взаимодействие с клиентами благодаря интуитивному и привлекательному дизайну сайта.

Holistica стала не просто школой, а брендом, который помогает людям заботиться о здоровье через понимание питания и осознанный подход к жизни. Новый визуальный язык, структурированная коммуникация и продуманная функциональность сайта усилили доверие, что позволило расширить аудиторию бренда и укрепить его присутствие на рынке онлайн-образования.