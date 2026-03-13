Sostav обновил логотип: шесть агентств переосмыслили буквы названия

В рамках проекта БОЛЬШАЯ РЫБА и концепции «Русский код», выбранной для премии в этом году, Sostav представил обновленный логотип. Над его созданием работали шесть агентств, каждое из которых переосмыслило одну из букв названия. В итоге каждая буква отражает отдельный культурный слой — от исторических форм кириллицы и народных орнаментов до городской среды и современного искусства.

Для индустрии рекламы и маркетинга Sostav давно стал больше, чем просто медиа. За годы работы издание превратилось в площадку, где фиксируются главные процессы рынка: здесь обсуждают креатив, анализируют кампании, спорят о трендах и ищут новые смыслы для индустрии. Sostav соединяет агентства, бренды, креаторов и всех, кто работает с идеями.

Новый логотип продолжает эту логику — он тоже стал результатом коллективной работы. Шесть агентств, шесть разных подходов и шесть интерпретаций. Вместе они собираются в одно слово — Sostav.

Каждая буква отражает отдельный культурный слой: от исторической типографики и художественных цитат до народных символов и городского визуального фольклора. В итоге логотип получился не просто графическим обновлением, а разговором о том, из чего складывается современный визуальный язык страны.

Такой формат работы стал еще и метафорой самой индустрии: разные школы, стили и взгляды соединяются в одном пространстве, где каждая идея может стать частью общего контекста.

Буква «C» — BBDO

Буква от агентства BBDO украшена растительным орнаментом, отсылающим к традициям русской декоративной росписи. Плавные линии, ягоды и цветочные элементы напоминают мотивы народных промыслов — в первую очередь хохломы, где подобные узоры символизируют природное изобилие и декоративное богатство формы.

Борис Сорокин, директор по маркетингу и развитию бизнеса BBDO: Дизайн — способ почувствовать связь со своими корнями. У людей сейчас есть явный запрос на ощущение идентичности. Наши буквы — небольшой манифест, что современный русский код — это уважение к истокам и смелость их переосмысления. Мы «начали» слово с истоков русских образов. Так первая S/С стала буквицей. В древнерусской традиции это не просто украшенная заглавная, а проводник в предстоящие смыслы. Мы сознательно не стали ее «осовременивать»: оставили орнаментальность и красный цвет, который отсылает и к цветовой гамме BBDO. Ко второй S/С подошли иначе — сделали красной, объемной, с элементами хохломы и ее характерным изгибом. Вместо цитаты — переосмысление традиционного мотива. Нам важно было показать, что культурный код в преобразовании помогает лучше чувствовать связь со своими корнями

Буква «О» — «Родная Речь»

Команда ГК «Родная Речь» обратилась к одному из самых узнаваемых объектов городской среды — бетонному забору ПО-2. В советское и постсоветское время он фактически выполнял роль народного медианосителя: на таких заборах размещали объявления, афиши и самодельную рекламу. В новой версии логотипа этот элемент становится метафорой ранней рекламной инфраструктуры и уличной коммуникации.

Анастасия Маркина, Associated Creative Director, группа компаний «Родная Речь»: Буква «О» в логотипе Sostav посвящена первому стихийному медиа в стране — железобетонному забору ПО-2.

Мы все безошибочно узнаем его ромбовидные выступы, которые в свое время были плотно заклеены частными объявлениями, афишами и листовками. Таким образом забор выполнял роль бесплатного рекламного щита. Это символ эпохи, своеобразное культурное наследие и главная площадка для стрит арта.

Буква «С» — REDKEDS

В REDKEDS решили искать визуальный код не в традиционных символах «русского стиля», а в художественной традиции, где текст и изображение соединяются в одно высказывание. Отправной точкой стала типографика в работах художника Эрика Булатова — пример того, как обычная надпись может превратиться в художественный образ.

Родион Арсеньев, креативный директор REDKEDS: Вообще наша культура является синтезом огромного количества культурных интервенций, оказавшихся в нашем быту откуда только не. Мне показалось, что надо искать не «исходный код», а там, где кто-то уже что-то отыскал. Очень глубинное и одновременно доступное всем, популярное. Среди представителей по-настоящему русского искусства есть потрясающий пример результата такого поиска — это творчество Эрика Булатова. Глубина и доступность его образов головокружительны и незабываемы. Вместо того, чтобы искать «русскость» в пафосе византийского, калиграфичности старославянского, комиксовости лубочного и харизматичности декоративного он нашел глубину в надписи «не прислоняться», на фоне пейзажа, написанного в технике, вдохновленной пейзажами Куинджи.

Буква «Т» — Mosaic

Команда Mosaic построила знак на контрасте культурного символа и современной типографики. В основу буквы лег силуэт самовара — одного из самых узнаваемых образов русской материальной культуры.

Арсений Лебедев, арт-директор Mosaic: Для нашей буквы мы взяли самовар как один из самых главных символов всего русского.

Внутрь поставили максимально простую геометричную «Т», чтобы сохранить современную читаемость. Смысл в контрасте: культурный силуэт + строгая типографика, поэтому знак выглядит и «по-русски», и актуально

Буква «А» — Студия Артемия Лебедева

В Студии Артемия Лебедева решили обратиться к исторической форме кириллической буквы «аз». Знак построен на принципах строгой геометрии, четкой структуры штрихов и цельного силуэта. Графика отсылает к традициям кириллической письменности, но сохраняет современную ясность формы.

Алексей Малков, арт-директор «Студии Артемия Лебедева»: Наша буква «А», восходящая к исторической «Аз», — это стилизация под поздний устав с ясной и собранной логикой построения. Знак решен как одночастная форма: очко и диагональные штрихи работают как единая структура, формируя цельный силуэт. Тонкие диагонали параллельны и задают внутреннюю дисциплину. Пузо начинается плавной линией, но в самом низу эта плавность ломается — появляется жесткий перелом, который собирает массу и фиксирует форму, продолжаясь выше роста буквы и заканчиваясь в виде капли — оно звенит и создает точный акцент в верхней части знака. Справа завершение построено диагональю, параллельной основной, что усиливает ритм и удерживает конструкцию.

Буква «В» — «СберМаркетинг»

В «СберМаркетинге» основу знака построили на принципе переплетения. Русские орнаменты часто строятся на пересечении линий, где каждый элемент связан с другим.

Валерий Исаченков, ведущий арт-директор «СберМаркетинга»: Русский орнамент (плетенка, растительные мотивы) строится на пересекающихся линиях. Здесь нет одиночных элементов — каждый держится за соседний. В проекте шести агентств это переплетение становится визуализацией диалога: разные голоса сплетаются в единый логотип. В основе — узнаваемая графика русских узоров (XII-XIX вв.), но без стилизации «под старину». Она переосмыслена в чистом диджитал-силуэте. «В» — это не буква с узором, а узор, сложившийся в букву. Как культура складывается из множества голосов в один Sostav.

Обновленный логотип Sostav стал символом индустрии в миниатюре: шесть агентств, шесть взглядов, шесть культурных интерпретаций, которые вместе создают единое целое. Каждая буква отражает глубину и разнообразие русского визуального кода, соединяя историю, современность и народные мотивы. Так, логотип превращается в разговор о том, как формируется современный культурный язык, и показывает, что сила коммуникации — в многообразии и переплетении идей, где каждая из них может быть частью общего контекста.