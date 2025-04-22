«Сбер», где всё возможно: компания обновила HR-бренд

«Сбер» провел масштабный ребрендинг HR-бренда. На смену слогану «Работа для тех, кто хочет большего» пришел слоган «Сбер, где всё возможно». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В банке работает больше 300 тыс. человек во всех российских регионах. В команде люди разных специализаций: первая линия, профи, цифровые люди, топ-600, студенты. Банк взял курс на человекоцентричность, значит, пришло время обновить бренд работодателя. Предыдущая стратегия была разработана в 2022 году и перестала отвечать актуальным запросам компании.

Суть обновленного бренда: демократичный, народный, доступный, меняет мир вокруг, воодушевляет и увлекает за собой. Это компания мечты для тех, кто хочет большего. В банке каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал, развивать карьеру, получать доступ к обучению, поддержку и возможность участвовать в интересных проектах.

Пресс-служба «Сбера»: Мы не фокусируемся на конкуренции. Мы фокусируемся на человеке. Мы даем сотрудникам больше, чем они могут представить, и открываем бесчисленное множество перспектив. Максимум накопленного опыта, максимум ресурсов, максимум возможностей.

Новый слоган демонстрирует суть обновленного бренда и подчеркивает его уникальность. Метафора «Окно возможностей», являющаяся ключевым приемом айдентики, символизирует перспективы, которые «Сбер» открывает для своих сотрудников.

Основной идентификатор HR-бренда в айдентике состоит из знака-искры, символизирующей искру в каждом члене команды «Сбера». Хештег основного бренда и сегментов имеет единую форму и отличается только цветом знака.

Также банк обновил карьерный портал «Сбер.Работа».

Ребрендинг сопровождается масштабной всероссийской кампанией, которая продлится три месяца. Она включает ролик с новым слоганом «Сбер, где всё возможно», наружную рекламу более чем в 30 городах страны и активности в соцсетях.