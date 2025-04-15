Silver Mercury: как одна из главных креативных премий страны стала экосистемой

Что изменилось? Почти все. От логотипа и сайта до философии. Была премия в рамках фестиваля — стали: федеральная премия SM Awards с конкурсами SM Public Vote и SM Retrograde, региональные премии SM Regions, молодежная премия SM Young в формате турнира, профильная конференция SM Conference и многое другое. Все эти изменения нужны, чтобы воплотить в реальность главную миссию SM: помочь талантам зарабатывать.

Почему SM решил меняться

Старый бренд перестал соответствовать масштабу проекта. Silver Mercury рос на протяжении 26 лет, запускал новые форматы, расширял аудиторию, но визуально и коммуникационно оставался в основном только премией.

При этом индустрия менялась. Международные премии давно вышли за рамки награждений: Cannes Lions — это академии, обучающие программы и собственные медиа; Clio Awards проводят креативные саммиты, курируют глобальную кейс-базу и вдохновляют через Muse by Clios. Все чаще премии превращаются в индустриальные хабы — с образовательными платформами, аналитикой, рейтингами и собственным голосом в медиаполе.

Каждый из этих брендов строит вокруг себя инфраструктуру: клубы, образовательные направления, платформы обмена опытом. Это не премии в чистом виде, это экосистемы. SM не стал ждать, пока рынок потребует перемен. Он сам почувствовал: индустрии не хватает центра притяжения — платформы, где можно объединяться, пробовать новое и реализовывать амбиции. Так начался путь от премии к экосистеме.

Как готовились к ребрендингу

Решение о ребрендинге не было спонтанным. Команда Silver Mercury подошла к нему системно: организовала четырехдневную бренд-сессию с участием ключевых сотрудников и президента фестиваля Михаила Симонова. Провел сессию бренд-стратег Сергей Леликов, основатель высших курсов брендинга Brand Effect.

За эти дни участники не просто пересобрали айдентику — они переосмыслили ее основу. Крылья, давно присутствующие в визуальной ДНК Silver Mercury, обрели новое значение. Теперь это не просто декоративный элемент, а ключевой символ бренда: движение вперед, свобода в креативе, стремление к большему и желание вести за собой. В них — и мифология бога торговли, и дух современной индустрии.

Так сформировался цельный образ SM как современного Меркурия: с крыльями, но твердо стоящего на ногах, готового нести индустрию вперед.

Сергей Леликов, основатель высших курсов брендинга Brand Effect: В первые часы стратегической сессии никто не предполагал, что все зайдет так далеко — вплоть до полной перезагрузки бренда с ориентацией на поколение зумеров. Никто не думал, что отец-основатель Silver Mercury Михаил Симонов так трансформируется, что сам снимет все внутренние ограничения. А за ним — и вся команда. В какой-то момент все почувствовали: так можно. Можно выбросить старую одежду, отказаться от «бессрочного классического» и собраться заново — живыми, острыми, окрыленными. Это чувство свободы и доверия стало главной движущей силой. Причем доверие — не только к стратегу или дизайнеру, а к молодым, к энергии, к будущему. И это дорогого стоит.

ToV: кем себя позиционирует SM

Голос Silver Mercury — это сочетание экспертности и свободы. Бренд говорит от лица тех, кто знает индустрию изнутри, умеет задавать тренды и в то же время остается в диалоге — не сверху вниз, а на равных.

С одной стороны — уверенность, вес, авторитет. С другой — стиль, ирония, амбиции. Такой тон подчеркивает главную задачу SM: объединять индустрию вокруг смысла, а не просто формата. Во внутренней презентации новой платформы SM появилась формула «зумеры + технологии». Это не про возраст. Это про энергию, мышление и подход к делу: цифровой, гибкий, открытый. Такая подача позволяет быть ближе к молодым командам и при этом сохранять статус среди лидеров рынка.

ToV Silver Mercury — это приглашение в сообщество, где ценят идеи, силу, талант и амбиции.

Алина Дорохина, директор департамента по развитию и работе с членами жюри Silver Mercury: Голос Silver Mercury — это голос человека из индустрии, который многое видел, но не потерял живого интереса к новому. Он зрелый, но не старомодный. Прямой, но не грубый. В его интонации — профессионализм без пафоса, ироничная легкость без снисходительности, уверенность без напора. Найти правильный тон оказалось делом не в лингвистике, а в отношении. Баланс между экспертностью и дружелюбием строится на уважении. Мы говорим не сверху, а с позиции партнера: не поучаем, а делимся наблюдениями, опытом, контекстом. Это не «мы знаем лучше», а «мы много видели — вот что заметили». Такой подход не требует искусственной серьезности — он дает голосу свободу дышать. Когда ты говоришь честно, открыто и по делу, появляется настоящая уверенность. А дружелюбие приходит естественно — когда не боишься пошутить и быть понятным. Главным вызовом было как раз это — перестроиться с «фестивального» языка на голос индустриального лидера, но не потерять тепло и человечность. Мы осознанно ушли от тяжеловесных конструкций, официальных оборотов и излишней «важности», которые отдаляют. Но при этом сохранили интеллектуальную глубину и уважение к тем, кто нас читает и слушает. Нам важно звучать как голос сообщества — не вещающий из башни, а живущий в индустрии. Говорящий с умом, теплом и настоящим смыслом.

Дизайн и айдентика: вызовы и решения

Перед ребрендингом бренд чаще называли по-разному: «Серебряный Меркурий», «Меркурий», «СерМер» и только иногда — Silver Mercury. При этом сокращение SM почти не использовалось — ни в речи, ни в публикациях. Один из главных вызовов нового стиля: сделать так, чтобы после ребрендинга SM стало узнаваемым и единственным названием, а люди перестали дробить бренд на три варианта, а начали говорить: SM = Silver Mercury = экосистема.

Чтобы добиться этого, команде SM и Terminal Design Branding Agency пришлось думать не просто про графику, а про язык символов. Айдентика должна была не просто понравиться — она должна была въесться в сознание. Логотип, крылья, фирменный шрифт, даже декоративные символы — все работает на одну цель: создать устойчивую визуальную ассоциацию. Не просто красиво. Узнаваемо.

Одно из самых ярких решений — \\\ слеши ///. Они не про избыточный креатив, а про точное попадание: минимализм, который все уже знают и используют каждый день. Эти символы есть на клавиатуре у каждого — и теперь с ними можно «окрылять» слова, собирать идеи, создавать контекст. SM стал ближе — \\\ рядом с каждым ///. Достаточно одного жеста — и ты уже часть бренда.

София Сорокина, дизайнер Terminal Design Branding Agency: Хотелось уйти от привычного образа крыльев и сохранить исключительно ощущение. Переосмыслить вообще образ этого «современного Бога бизнеса и маркетинга». Если Бог современный, почему тогда крылья у него такие же, какими они были до нашей эры? \\\ /// не вошли в систему — они ее сформировали. Все, что появлялось в айдентике после, просто продолжало и развивало эту идею. У меня была полная уверенность, что сила именно в этом. Вообще не было страха, что это слишком просто. Проще всего было бы пойти по пути наименьшего сопротивления — стилизовать три пера и поменять немодный шрифт на модный.

Silver Mercury должен считываться везде — на бейдже, на кнопке сайта, на дипломе, в сторис. Поэтому визуальный стиль выстроен как система: минимализм, символика, повторение, узнаваемость. Даже в самых мелких элементах — будь то обводка, форма символа или шрифт — зашита логика, подчеркивающая характер бренда: гламурно, амбициозно, авторитетно.

Владимир Золотцев, управляющий партнер Terminal Design Branding Agency: Что касается самой айдентики — ее главная сила в простоте. Это стиль, который можно использовать буквально на клавиатуре. Смотри, набирай текст, делай. Мы создавали систему, адаптированную под архитектуру бренда, чтобы быть понятными новой аудитории и доступными в использовании. И, кажется, получилось. Визуальный стиль SM живучий, потому что он не скучный. Его основа — язык. Это алфавит, буквы, знаки. Графический инструментарий позволяет создавать бесконечное количество комбинаций, при этом не теряя идентичности. Пока существует язык, стиль будет актуален. И конечно, SM — это бренд про амбиции. Поэтому образ должен был быть побуждающим, заряженным. Мы хотели воодушевить и запустить движение. В этом помогает все: от ритма композиций до динамики отдельных элементов, начиная со слеша.

Айдентика, которую можно попробовать

В течение сезона команда SM планирует активно подсвечивать обновленную айдентику через партнерские коллаборации и спецпроекты. Один из первых таких кейсов — лимонад «Лапочка» с новым вкусом яблочного шорли. Напиток был разработан в коллаборации с брендом специально для Silver Mercury и будет доступен эксклюзивно на церемонии награждения SM Awards (3−6 июня) и конференции Silver Mercury Network 2025 (3−5 июля) в Москве.

Это не просто брендированный продукт, а часть визуальной и смысловой экосистемы SM: от упаковки до подачи — все говорит на языке нового Silver Mercury. Вдохновением для спецвкуса стали яркие образы айдентики, в том числе кислотные акценты и характерная энергия бренда. Более того, мероприятия пройдут летом, а лимонад — актуальный напиток сезона. В составе — только натуральные ингредиенты, такие же прозрачные, как и судейская система премии. А смелость сервировать не кофе, а шорли — это тот уровень уверенности, который задает новый стиль Silver Mercury.

И это только начало: еще одна коллаборация готовится с брендом одежды Asia st71 — подробности пока держат в секрете, но обещают удивить на SM Awards.

Новый сайт — зачем и почему

В процессе ребрендинга стало очевидно: визуальные изменения не будут работать в отрыве от цифровой среды. Сайт Silver Mercury — это первое, с чем сталкивается человек, впервые услышавший про проект. Поэтому новый сайт, разработанный совместно с командой агентства Bono digital x creative, должен был не просто рассказывать, а вовлекать и направлять.

Предыдущий сайт устарел: он был перегружен, неудобен, не отражал сути бренда. Новый стал полноценной платформой: чистый интерфейс, быстрый вход в каждый продукт, лаконичные тексты, живая навигация. Все — в одном визуальном языке.

Прототип обкатывался внутри индустрии, собирались отзывы, вносились правки. Финальную версию запускали быстро — задачи и сроки были амбициозные. Сайт стал не просто диджитал-отражением SM, а частью экосистемы, инструментом общения с профессиональной аудиторией.

Юлия Трофимова, CEO Bono digital x creative: Сразу после прочтения брифа стало понятно, что это не просто сайт, а нечто масштабное. Известность, весомость премии на рынке ощущались моментально. Задача была очень большой, сроки — сжатыми, над проектом работала команда из 10 человек, что требовало согласованности и четкого тайминга. Это само по себе уже немалый челендж (в обычных условиях такой проект выполняется в срок в 2−3 раза больший, чем был у нас). Плюс — понимание того, что проект не пройдет незамеченным для сообщества и рынка, — усиливало особенное отношение к этой задаче. В хорошем смысле Silver Mercury — смелый клиент. Вся концепция ребрендинга интересная и небанальная. Сайт является основным носителем нового фирменного стиля, он масштабный и яркий, и клиент давал достаточно свободы в решениях. Сочетание этих двух моментов делало проект особенно интересным для команды. Ключевым стратегическим решением стал этап интерактивного прототипа и тестирования на представителях аудитории. Это дало возможность ещё до начала основных работ сформировать оптимальную архитектуру сайта — найти структуру, которая будет одновременно функциональной, гибкой и визуально точной. Это был важный и сложный момент, без которого не получилось бы собрать айдентику, структуру и задачи в цельный продукт.

Дарья Гордеева, арт-директор UX/UI направления Bono digital x creative: Визуальная ДНК сайта — это строгая структурированная сетка, массивные контрастные блоки, динамичная типографика и интерактивные анимации. На старте работы команда Terminal передала нам идею ULTRAS: провокация на гламурной основе. Сначала мы создали легкий минималистичный «каркас» сайта и добавили элементы нового брендинга, но результат оказался неудачным: брендинг слишком доминировал и создавал ощущение дисгармонии. Нам нужно было сбалансировать сайт и брендинг, чтобы они работали вместе. В итоге мы решили трансформировать гламурную основу в дерзкий намек на классический швейцарский стиль. Это дало нам именно тот эффект, который мы искали: многолетний опыт и авторитет с одной стороны, вызов и амбиции — с другой. Важнейшим аспектом в дизайне нового сайта SM было не просто создать визуально стильный и небанальный продукт, а продемонстрировать масштабную трансформацию и дать понять, что обновилась не только «обложка», но и сама философия бренда.

Александра Новикова, менеджер по развитию бизнеса Bono digital x creative: Отправной точкой стало ощущение, что все в проекте по-настоящему включены и хотят одного — сделать круто. Коммуникация была выстроена очень живо и открыто. Создавалось ощущение большого общего дела, где важен каждый шаг и каждый человек. Экосистема SM — это не линейный процесс, а живая многослойная система. Это как управлять не одним проектом, а сразу сетью. Нам было важно учесть разные сценарии взаимодействия: для новых пользователей, для агентств, для постоянных участников. Мы выстраивали сайт как гибкую навигационную карту, где все взаимосвязано. Это отразилось и на структуре, и на логике работы — от продуманной архитектуры страниц до внедрения аналитики уже на этапе проектирования.

Итоги и планы на будущее

Ребрендинг Silver Mercury — это не про новый логотип. Это про смену масштаба и роли в индустрии. Из премии проект превратился в экосистему: с направлениями для регионов, молодых специалистов, HR-рынка, с платформой конференций и собственным бизнес-клубом. Но главное — не количество продуктов, а то, зачем они создаются. Миссия SM проста и амбициозна: «Мы хотим, чтобы таланты зарабатывали». Не просто вдохновлялись и участвовали, а получали отдачу. Участие в Silver Mercury — это не награда ради диплома, а трамплин к реальным результатам.

Слоган экосистемы — «Реализуем амбиции». Агентства получают клиентов и укрепляют репутацию. Бренды находят сильных подрядчиков и партнеров для креативных коллабораций. Специалисты подтверждают уровень и выходят на новый виток карьеры. Молодежь находит наставников, команду, опыт и уверенность через Young Mercury. Все это работает, потому что экосистема Silver Mercury устроена как площадка роста.

К 2030 году SM ставит перед собой цель — выйти на 10 тыс. заявок. Это не просто цифра. Это индикатор доверия, влияния и необходимости. Сегодня у SM развитая оргструктура, сильная команда, понятные смыслы. Но самое важное — понимание, что индустрии нужен не очередной конкурс, а свой дом, свой голос, свой ориентир.