«Вы в центре Мира»: как The Clients перенесли философию премиального дома в айдентику

Часто премиальный статус недвижимости подается через пафос, строгость и холодность. А что если презентовать премиальный дом иначе — с ноткой тепла и уюта? The Clients продемонстрировали такой подход в сотрудничестве с MR Group. Команда проекта рассказала Sostav, что итогом совместной работы стал брендинг для дома премиум-класса МИRА в Алексеевском районе, на северо-востоке Москвы. В шаговой доступности ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров».

Жилой комплекс не просто вписан в общую атмосферу района — он интегрирован в его архитектурный контекст. Здесь соседствуют знаковые памятники разных эпох и стилей: футуристичная гостиница «Космос» в стиле советского модернизма, экспериментальный «дом на ножках» Виктора Андреева и Трифона Заикина, неоклассический дом Высшего совета народного хозяйства Ивана Жолтовского и ВДНХ — памятник всей советской эпохе, где сочетаются сталинский ампир и модернистские эксперименты.

Архитекторы бюро Kleinewelt Architekten заложили в облик МИRA целый ряд отсылок. Так, полукруглые колонны первого корпуса перекликаются с домом Жолтовского, а динамичное остекление фасада третьего корпуса — с балконами «дома на ножках». Центром всей композиции комплекса задумана башня «Маяк» второго корпуса, расположенная практически напротив символа советской эпохи — монумента «Рабочий и колхозница».

Компания MR Group позиционирует дом МИRА как пространство внутренней гармонии для своих жителей. Этому способствуют продуманные планировочные решения, панорамные виды, всесезонный чайный домик, фитнес-студия, рестораны и кафе. Фактически это полноценная экосистема, вписанная в мир большого города.

В продвижении нового проекта MR Group и The Clients отказались от привычных для премиального жилья брендинговых приемов, которые зачастую выглядят шаблонно и бездушно. МИRА заявляет о себе иначе: мягко, живо и ненавязчиво. Так, команда агентства разработала дизайн-код, который вовлекает зрителя в пространство бренда. Одним из визуальных инструментов стала текстовая лента, которая связывает здания квартала, прилегающую территорию, героев на фото и объекты в кадре. Тем самым она создает ощущение вовлеченности.

Мария Мокина, арт-директор The Clients: Стилистика бренда, сложившаяся из пастельных тонов, минималистичного логотипа и теплого, душевного фотостиля, отлично иллюстрирует нашу основную идею премиальности и комфортной жизни. Не хватало только какого-то динамичного элемента, который бы акцентировал внимание на нашем основном сообщении: «Вы в центре Мира». И графическая текстовая лента выполняет эту роль, как бы обвивая наши образы и объекты, добавляя динамики и больше жизни.

В качестве цветового решения было выбрано сочетание пыльно-розового, серо-графитового и орехового оттенков с выраженными белыми акцентами. Основными шрифтами стали Futura PT и Alethia PRO. Первый, по задумке The Clients, отражает элегантную простоту, а второй добавляет мягкости.

Другие элементы в брендинге также напоминают об уюте. С первого прикосновения к буклету покупатель может оценить материалы и фактуры, проникнуться ненавязчивой роскошью. Welcome pack создает настроение уютного домашнего вечера и помогает почувствовать себя комфортно с первых минут в новой квартире.

Команда согласовывала брендинг блоками. Это дало возможность познакомить потенциальных покупателей с элементами айдентики уже в первые месяцы сотрудничества.

Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group: Бренд получился элегантным, целостным, отражающим подход MR Group к реализации проектов премиального уровня. Мы изначально хотели, чтобы он выделялся среди конкурентов, и команде The Clients удалось в полной мере воплотить наш запрос в жизнь.

У The Clients получилось создать айдентику, которая передает философию проекта и задает атмосферу умиротворения. Благодаря этому дом премиум-класса МИRА стал новым ориентиром и для The Clients, и для MR Group. Команда проекта уверена, что брендинг жилой премиальной недвижимости напомнит аудитории о том, как важно заботиться о себе, своей семье и сохранять внутреннее спокойствие.

Состав творческой группы

MR Group (клиент)

Руководитель проекта: Мария Артемьева, Анна Пискарева

Арт-директор: Алена Львова

The Clients (агентство)

Дизайн-директор: Лидия Капыш

Арт-директор: Мария Мокина

Менеджер проекта: Лера Геннадьева

Моушен-дизайнер: Александр Захаров