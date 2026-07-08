Активации месяца: от вирусных мемов до иммерсивных пространств

В июне бренды экспериментировали с форматами: одни обращались к знакомым мемам и бытовым ситуациям, другие создавали масштабные арт-объекты, третьи превращали продукты в предметы культуры. В результате реклама все чаще работает не как сообщение, а как опыт, который хочется пройти, сфотографировать и рассказать о нем другим. Sostav собрал наиболее яркие активации первого летнего месяца.

«Яндекс» законсервировал горячие клавиши в янтаре

«Яндекс Браузер» вместе с художницей Маяной Насыбулловой превратили сочетание клавиш Ctrl+F в музейный экспонат. Арт-объект — клавиши, заключенные в янтарь на ветке краснокнижной лиственницы, — выставили в «Яндекс Музее». Работа символизирует изменения цифровых привычек: если раньше поиск по странице был незаменимым инструментом, то сегодня эту роль все чаще берут на себя нейросети, помогая находить и объяснять информацию. Проект превращает привычную комбинацию клавиш в артефакт цифровой эпохи. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» превратил дипфейки в страшную сказку для родителей

«МегаФон» запустил проект «Сказки для ваших близких», посвященный новой угрозе — мошенническим звонкам с клонированными ИИ голосами. Пользователь записывает короткое сообщение, после чего нейросеть создает симуляцию звонка, в котором знакомый голос оказывается голосом мошенника. Затем виртуальный помощник «Ева» объясняет, как работают такие схемы и как им противостоять. Получившуюся «страшную сказку» можно отправить близким, чтобы предупредить их о рисках и научить распознавать AI-обман. Подробнее на Sostav.

Бухгалтеры тоже живут: «Точка Банк» разрушил стереотипы о профессии

«Точка Банк» запустил спецпроект «Не всегда быть бухгалтером», чтобы показать специалистов вне привычного профессионального образа. В его основе — интервью с тремя героинями, которые рассказали не только о карьере, но и о своих увлечениях: игре на саксофоне, кулинарии и спорте. Проект дополнила лайфстайл-фотосессия, где бухгалтеры предстали не за отчетами, а в повседневной жизни. Так сервис «Финлид» предлагает взглянуть на профессию без стереотипов и напоминает: за цифрами всегда стоят люди. Подробнее на Sostav.

Океан зовет в игру: «Москвариум» превратил экопросвещение в AR-квест

Ко Всемирному дню океанов «Москвариум» и BBDO запустили проект «С океаном начистоту» — интерактивный AR-квест на территории основной экспозиции. Посетители сканируют QR-коды у аквариумов, проходят задания в дополненной реальности, очищают виртуальные водоемы от загрязнений, разгадывают шифры и получают цифровые призы. Через игровой формат проект рассказывает о проблемах загрязнения океана и показывает, как повседневные привычки могут помочь сохранить водные экосистемы. Подробнее на Sostav.

«Мама, я на ПМЭФ»: стенд «Сбера» стал вирусной достопримечательностью форума

На ПМЭФ «Сбер» представил интерактивное пространство площадью 410 м², главным элементом которого стала свето-кинетическая стена из 4077 управляемых пикселей. Она «оживала» с помощью света и механики, показывала анимации, персональные приветствия и сообщения гостей, включая вирусное «Мама, я на ПМЭФ». Внутри стенда разместили интерактивные зоны с ИИ-разработками, видеомэппингом и кинетическими инсталляциями. Проект быстро вышел за пределы форума: гости массово снимали ролики, создавали мемы и превратили стенд в один из самых обсуждаемых объектов ПМЭФ. Подробнее на Sostav.

«Дзен» построил 15-метровый арт-куб, который стал одной из главных точек фестиваля НУР

На фестивале медиаискусства НУР в Казани «Дзен» представил масштабную инсталляцию — 15-метровый куб из строительных лесов и LED-экранов, превращавший информационный шум в визуальное повествование. Внутри конструкции площадью 320 м² посетители погружались в аудиовизуальное пространство, созданное художником Blagodetelev и студией formate. За три дня объект посетили почти 14 тыс. человек, а благодаря необычной архитектуре и эффекту погружения он стал одной из самых фотографируемых и обсуждаемых инсталляций фестиваля. Подробнее на Sostav.

Медицинский бренд превратил свои изделия в модный мерч

Производитель медицинских изделий ГРАНАТ БИО ТЕХ совместно с брендом «Ништяк браток» выпустил лимитированную серию джибитсов, вдохновленную вакуумными пробирками для забора биоматериала. Вместо привычных корпоративных сувениров команда создала аксессуары, которые отсылают к продукту компании и помогают выстраивать эмоциональную связь с сотрудниками и партнерами. Всего выпустили 6 тыс. джибитсов в трех дизайнах: их используют внутри компании, а также дарят на отраслевых мероприятиях как необычный инструмент бренд-коммуникации. Подробнее на Sostav.

Гольф против деменции: благотворительный турнир собрал более 2 млн рублей

В гольф-клубе «Завидово» прошел первый благотворительный турнир «Кубок здравого ума», объединивший спорт, искусство и помощь людям с деменцией. Участники и гости мероприятия собрали более 2 млн рублей для проекта «Деменция.net» — средства направят на адресную поддержку людей с когнитивными нарушениями и их семей. В рамках вечера прошел аукцион с авторскими лотами художника Андрея Бартенева, а ведущими и участниками события стали представители медиасферы и театра. Проект показал, как светские форматы могут помогать говорить о сложных социальных темах.

Не отдых, а перезагрузка: «Ясно» и «КИОН Строки» собрали книги против тревоги перед отпуском

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» и книжный сервис «КИОН Строки» запустили спецпроект о подготовке к отпуску без лишних ожиданий. Команды создали книжную полку с 12 произведениями, которые помогают замедлиться и настроиться на отдых еще до поездки. В подборку вошли книги Ирвина Ялома, Туве Янссон, Кадзуо Исигуро и других авторов, а комментарии психологов объясняют, как чтение может снизить тревожность. Проект предлагает отказаться от идеи «идеального отпуска» и воспринимать заботу о себе как постепенный процесс.

«Ясно» вынес противоречивые чувства на улицы Москвы

Онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и Парки Москвы запустили выставку комиксов о принятии сложных эмоций. С 1 по 31 июля в Парке Горького, «Фили», Измайловском парке и «Сокольниках» разместили 40 стендов с десятью авторскими историями, созданными вместе с психологами сервиса. Комиксы построены вокруг идеи «Я могу… и при этом…» и показывают, что человек может одновременно быть сильным и нуждаться в помощи, радоваться и сомневаться, меняться и оставаться собой. Посетителям также предлагают дописать собственные эмоциональные противоречия.

«Слова найдутся»: РБК превратил стенд на ПМЭФ в точку опоры среди хаоса

На ПМЭФ РБК представил стенд с ключевым сообщением «Когда горизонт планирования завален, РБК — точка опоры». Концепция пространства отражает состояние современной деловой среды, где привычные ориентиры постоянно меняются, а бизнесу важно сохранять контекст и понимать происходящее. Главным арт-объектом стала кинетическая инсталляция художника Владимира Абиха «Слова найдутся», которая визуализирует роль медиа в поиске точных формулировок даже в условиях неопределенности.

«Да, было»: Food.ru и Honey Kid превратили родительские будни в игру

Ко Дню защиты детей Food.ru (входит в X5 Медиа ) и СТМ «Пятёрочки» Honey Kid запустили интерактивный спецпроект «Было или не было». Пользователи свайпали карточки с узнаваемыми ситуациями из жизни родителей: от рисунков на обоях до детских капризов в магазине — вправо, если это случалось, и влево, если нет. По итогам игры участники получали шуточные звания вроде «магистра спокойствия» или «ниндзя порядка». Проект показал родительство без идеализации — через юмор, честность и знакомые каждому моменты.

ВШЭ и Askona создали зону отдыха для студентов во время сессии

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Askona запустили совместный проект поддержки студентов в период экзаменов. В общих пространствах школы появились диваны и зарядные станции, где можно подготовиться к защите, отдохнуть или восстановиться между дедлайнами. Также студенты получили возможность оставить свои мечты на «Доске мечты» — лучшие идеи компания Askona поможет воплотить. Проект показывает, что забота о восстановлении становится частью образовательной среды, особенно в творческих профессиях, где важны энергия и креативность.

Отель, который отправляет спать: Cosmos Group и Askona создали номер для перезагрузки

Cosmos Group совместно с Askona представили новый гостиничный формат COSMOSON / Проект 716 в Cosmos Selection Арбат Отель. В основе номера — идея осознанного отдыха: спальная система Ergomotion, умный дом с голосовым управлением через «Салют», сценарии медитации и ритуалы подготовки ко сну объединены в единую экосистему восстановления. Проект превращает номер из обычного места проживания в пространство для качественного сна и перезагрузки. В дальнейшем модель планируют развивать как новый стандарт гостиничного сервиса.

«Любовь — это… бургер после свидания»: «Бургер Кинг» поставил фотозону в стиле Love Is…

«Бургер Кинг» и Love Is… запустили романтическую фотозону в ТЦ «Павелецкая Плаза» в рамках продвижения летних новинок. Внутри фирменного бокса посетители могут сделать постельные селфи с помощью необычной инсталляции — кровати и зеркала с фразой «Любовь — это когда свидание прошло идеально». Проект, созданный совместно с агентством Zeytz и студией «Клайбер», продолжает идею сезонной кампании о романтике и работает на органический охват: гости снимают контент и делятся им в соцсетях.

«Бааааатончик» в отпуск: «Авиасейлс» и «ВкусВилл» сделали снэк в цвете дешевых билетов

«Авиасейлс» и «ВкусВилл» запустили совместный продукт к сезону путешествий — клубничный «Бааааатончик» для перекуса в дороге. Батончик содержит чуть больше 100 калорий и 8,5 г белка, а его яркий синий цвет отсылает к фирменному оттенку Cheap Blue, связанному у «Авиасейлс» с выгодными билетами и спонтанными поездками. Коллаборация продолжает серию нестандартных продуктов сервиса: после одежды в фирменном цвете команда снова превратила брендовый код в физический объект, который хочется использовать, а не просто увидеть в рекламе.

«Уже не мамин сырок»: «ВкусВилл» отметил 14-летие паспортным мерчем

К своему 14-летию «ВкусВилл» выпустил лимитированную серию обложек на паспорт с самоироничными фразами: «Уже не мамин сырок», «После школы идем на каннели», «Красивый лук для паспорта» и «Молоко на губах не обсохло». Подарки бренд подготовил для покупателей, которые в этом году получают или меняют паспорт. Так «ВкусВилл» обыграл собственный «подростковый возраст» и превратил обычный документ в элемент персонального стиля.

«Даниссимо» и «Магнат» объединили десерты

«Даниссимо» и «Магнат» представили совместную коллекцию десертов, объединившую вкусы популярных брендов. В линейку вошли творожки «Крем-чиз соленая карамель» и «Шоколадный трюфель», созданные на основе вкусов эскимо «Магнат», а также лимитированное мороженое с фирменным профилем «Даниссимо». Коллаборация построена на сочетании разных текстур и контрастных вкусов: нежной творожной основы, шоколада, печенья и карамельных нот. По итогам тестирования 92% участников оценили новинки как продукт для особого удовольствия.

«585 Золотой» и «Эклерная Клер» разработали съедобное предложение

Ювелирная сеть «585 Золотой» и кондитерская «Эклерная Клер» запустили необычную коллаборацию к свадебному сезону — «Обручальный пончик». Десерт в форме кольца можно надеть на палец во время предложения руки и сердца, добавив моменту неожиданности. Пончик из белого шоколада покрыт золотой пыльцой и украшен съедобным золотом, а вместе с ним пара получает сертификат на настоящие обручальные кольца в магазинах «585 Золотой». Проект превращает традиционный ритуал в запоминающийся гастрономический опыт.