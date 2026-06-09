«Не всегда быть бухгалтером»: «Точка Банк» показал жизнь специалистов за пределами работы

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» запустил спецпроект «Не всегда быть бухгалтером» и посвятил его жизни современных бухгалтеров и тому, как они совмещают профессиональную реализацию с личными интересами. В основе проекта — интервью трех представительниц профессии, которые рассказали о своем пути, отношении к работе и увлечениях вне профессии.

Героинями проекта стали:

Лина Залевская, налоговый консультант, совладелица агентства и образовательного проекта «Бухгалтерский квартал». Она рассказала о нагрузке консультаций и своем увлечении саксофоном.

Наталья Донская, председатель правления Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА). Она рассказала, как научилась делегировать и освободила время для любимой кулинарии.

Екатерина Сидиченко, эксперт по систематизации и масштабированию бухгалтерского бизнеса. Она поделилась ролью спорта в поддержании энергии и внутреннего баланса.

Визуальную часть проекта дополнила лайфстайл-фотосессия. Цель съемки — показать бухгалтеров как финансовых лидеров вне привычного профессионального контекста — через их стиль жизни, характер и интересы.