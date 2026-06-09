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09.06.2026 в 14:15

«Не всегда быть бухгалтером»: «Точка Банк» показал жизнь специалистов за пределами работы

В основе спецпроекта — интервью трех бухгалтеров

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» запустил спецпроект «Не всегда быть бухгалтером» и посвятил его жизни современных бухгалтеров и тому, как они совмещают профессиональную реализацию с личными интересами. В основе проекта — интервью трех представительниц профессии, которые рассказали о своем пути, отношении к работе и увлечениях вне профессии.

Героинями проекта стали:

  • Лина Залевская, налоговый консультант, совладелица агентства и образовательного проекта «Бухгалтерский квартал». Она рассказала о нагрузке консультаций и своем увлечении саксофоном.
  • Наталья Донская, председатель правления Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА). Она рассказала, как научилась делегировать и освободила время для любимой кулинарии.
  • Екатерина Сидиченко, эксперт по систематизации и масштабированию бухгалтерского бизнеса. Она поделилась ролью спорта в поддержании энергии и внутреннего баланса.

Визуальную часть проекта дополнила лайфстайл-фотосессия. Цель съемки — показать бухгалтеров как финансовых лидеров вне привычного профессионального контекста — через их стиль жизни, характер и интересы.

Лина Залевская Лина Залевская Лина Залевская Лина Залевская Наталья Донская Наталья Донская Наталья Донская Наталья Донская Екатерина Сидиченко Екатерина Сидиченко Екатерина Сидиченко Екатерина Сидиченко

Антон Сизов, лидер сервиса «Финлид» в «Точка Банке»:

Нам было важно показать, что за цифрами и отчетами всегда стоит человек — со своими увлечениями, семьей и собственным пониманием счастья. Поэтому проект получил название «Не всегда быть бухгалтером», чтобы показать эту трансформацию. Мы сознательно ушли от стереотипов профессии, которые больше неактуальны, и доказали, что не нужно быть бухгалтером 24/7. Кроме того, нам было важно дать слово нашим клиентам: узнать их личные истории и поддержать их желание проявляться не только в работе.

Спецпроект Точка банк бухгалтер
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