«Мам, это я»: «МегаФон» запустил ИИ-проект о новой эпохе телефонного мошенничества

«МегаФон» запустил проект «Сказки для ваших близких» — цифровую симуляцию мошеннических звонков нового вида. Аферисты клонируют голоса родных и близких пользователей, а потом звонят им. Суть проекта построена на инсайте, что в стрессовый момент человек не сомневается в подлинности голоса близкого.

Механика проекта выглядит так: пользователь записывает нейтральное сообщение, после этого нейросеть клонирует голос и создает сценарий-симуляцию: тот же тембр, те же интонации, но уже устами и в образе мошенника. Далее встроенный виртуальный помощник «Ева» внутри интерактивного контента объясняет, как мошенники клонируют голоса, почему мозг автоматически доверяет знакомой интонации и как обезопасить себя от атаки до того, как страх отключает критическое мышление. Получившееся в результате предупреждение в формате «Страшной сказки» можно отправить родным и близким.

«Сказки для ваших близких» работают как edutainment и тест на цифровую зрелость.

Реализацией проекта занималось агентство MATE Digital.