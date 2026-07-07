Архитектура импульса: как создавалось свето-кинетическое пространство «Сбера» на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» представил один из самых технологически сложных и обсуждаемых объектов — интерактивное двухэтажное пространство общей площадью 410 м². Стенд посвящён 185-летию компании — в его основу легла идея непрерывной трансформации банка на протяжении всей его истории.

Над созданием и реализацией работали: внутренняя креативная команда «Сбера», проектное дизайн-бюро Nedra — автор концепции и продюсер проекта — в коллаборации с продакшн-компанией Elkruff, воплотившей концепцию с помощью технологий, и студией Sever Lab, разработавшей сценарии работы пространства.

Команда рассказывает о том, как сложные цифровые решения и физическая среда могут быть синхронизированы в рамках единой инженерной системы.

Архитектура и кинетика: параметрический дизайн в действии

Концепция стенда основана на идее движения как первичного импульса, который задает развитие пространства и определяет сценарий взаимодействия с ним. Архитектура стенда работает как цельная, живая композиция: она раскрывается перед посетителем постепенно и направляет его внимание. Команда ушла от привычного экспозиционного формата и создала среду, которая учитывает масштаб бренда, его историю и современный технологический характер.

Елена Новикова, генеральный директор Nedra: Особое значение в проекте имеет синтез формы, света и материала. Пластика объемов подчеркивает характер движения, свет становится инструментом ритма и глубины, а выбранные материалы усиливают чувственность и тактильную ценность пространства. Все элементы соединяются в единую визуальную и эмоциональную систему, где эстетика неотделима от смысла

Визуальный образ двухэтажного пространства строится на параметрическом дизайне и подчеркнутой эстетике материалов. Пространство поделено на зоны: нижний уровень отведен под презентацию продуктов, переговорные комнаты расположились на обоих этажах.

Технологическим воплощением архитектурной концепции стала свето-кинетическая стена главного фасада, расположенная в пассаже ПМЭФ. Уникальная конструкция размером 24×6,8 метра из 4077 отдельно управляемых физических пикселей была разработана специально для бренда.

Алексей Булгаков, генеральный директор Elkruff: Мы придумали и спроектировали эту масштабную стену как единую свето-кинетическую систему. За счет точной синхронизации амбиентного света и механического движения пикселей она кажется живой и буквально дышит. Это одна из крупнейших свето-кинетических инсталляций в России на сегодняшний день.

С помощью такого инженерного решения удалось уйти от статичных форм, связав визуальный образ фасада с идеей постоянных изменений и технологического развития банка. При этом свето-кинетическая стена работала не только как архитектурный элемент, но и как программируемая медиа-поверхность с несколькими режимами.

Для фасада разработана серия сценариев, каждый из которых отличался характером движения и контентным наполнением. Общий презентационный режим передавал символику «Сбера» и его продуктов, визуальное взаимодействие строилось на пиктограммах: сердце, «палец вверх», волны и другие образы, встроенные в айдентику бренда, а коммуникационный блок разработан для «общения» с аудиторией через ситуативные фразы и персональные приветствия. Среди них было знаменитое «Мама, я на ПМЭФ» и адресные обращения к публичным персонам, например, «Привет, Ксюша» для Ксении Собчак. Гости подходили на стенд и предлагали свое имя или короткую фразу, которая собиралась на фасаде из физических пикселей. За счет движения модулей и смены световых сценариев сообщения воспринимались не как обычная графика на экране, а как объемный элемент, «построенный» прямо на глазах посетителей.

Кроме того, работа фасада продумана для разной освещенности пространства. В ясную погоду пиксели работали на максимальной яркости, а при попадании прямых солнечных лучей изображение инвертировалось через амбиент — текст выводился с темной подложкой, чтобы оставаться читаемым даже при ярком солнечном свете.

Работа в реальном времени требовала отдельной системы управления. Программеры буквально «научили технологии жизни»: запрограммировали работу стенда и управляли контентом через TouchDesigner.

Иван Зяблин, креативный директор студии Sever Lab: На базе TouchDesigner была создана виртуальная копия сложной физической системы стены — это позволило управлять каждым пикселем, синхронизировать свет, кинетику и цифровые элементы, быстро менять контент в зависимости от происходящего вокруг.

Материя и медиа: как скала стала частью шоу

Следующая зона посвящена NEO — новому терминалу «Сбера» с искусственным интеллектом. Задумка строилась вокруг взаимодействия физического объекта и цифровой среды: продукт являлся не отдельным экспонатом, а частью технологической системы. Центральным элементом стала поверхность, имитирующая скалу: на первый взгляд необычная интерьерная деталь, но на деле — основа для видеомэппинга и эффектной презентации продукта.

Уникальность инсталляции заключается в полной синхронизации всех элементов. Движение NEO, мэппинг, свет, механика и звук выстроены в одном тайминге: когда терминал появляется или меняет положение, графика это подхватывает, переходит с дисплея на скалу и возвращается обратно. Световые решения и объемный звук используются в момент появления терминала для создания визуальной иллюзии, где физический объект и контент должны восприниматься как часть одного процесса.

В пространстве расположилось еще несколько зон, презентующих разработки «Сбера». Одна из них была посвящена ИИ-стеку с новым оптическим ускорителем — вычислителем, в котором для задач искусственного интеллекта используется свет. Именно свет и стал основой концепции для этой зоны.

Алексей Булгаков, Elkruff: В зоне оптического ускорителя мы создали кинетическую стену, вдохновляясь принципами явления каустики — это позволило говорить о работе чипа через саму природу света.

Здесь реализована кинетическая кольцевая скульптура, с помощью нее команда хотела передать принцип работы технологии: сам чип располагался в ее центре, а объемное движение элементов и свечение помогало создать эффект расходящегося импульса.

Результаты

Пространство «Сбера» быстро вышло за пределы площадки и стало одним из вирусных объектов ПМЭФ, получив органический охват в соцсетях и СМИ. На кинетической стене показали 300 персонализированных сообщений, а в соцсетях появилось порядка 200 публикаций: гости снимали обращения, делали обзоры и делились видео со стенда.

Отдельную волну запустили пользовательские генерации: стену начали использовать как фон для мемов и изображений со знаменитостями. Так проект продолжил жить как самостоятельный digital-объект.

Стенд привлек разные категории гостей — от представителей бизнеса и медиа до блогеров, знаменитостей и других заметных участников ПМЭФ. Среди них — Эррол Маск, Ксения Собчак и др.