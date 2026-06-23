Как объяснить ценности новостной платформы языком медиаарта: кейс «Дзена» на фестивале НУР

В конце мая 2026 года на территории экстрим-парка «УРАМ» в Казани прошел фестиваль медиаискусства НУР. Один из партнеров получил собственный мейн-спот — физическое пространство, целиком отданное под художественный проект. Платформа «Дзен», студия formate и художник Blagodetelev рассказали Sostav, что построили 15-метровый куб из строительных лесов и LED-экранов, внутри которого информационный шум превращался в упорядоченную визуальную историю.

Контекст и задачи

«Дзен» второй год подряд выступал генеральным новостным партнером фестиваля НУР. В 2025 году сотрудничество ограничилось совместной инсталляцией со студией Panterra, которая получила золото Silver Mercury. В 2026-м платформа решила изменить формат участия: вместо точечной интеграции создать собственное физическое пространство для художественного проекта.

Перед командой стояли четыре задачи:

Показать «Новости обо всем» через арт, а не рекламу.

Сделать партнерство глубже.

Создать контент-генератор: объект, который зрители будут снимать и распространять самостоятельно.

Выстроить эмоциональную связь с молодой и креативной аудиторией через опыт, а не через медиазакупки.

Отраслевой контекст: почему бренды идут в физический арт

Для медиаплатформ интеграция в оффлайн-события становится способом выстроить эмоциональную связь, которую сложно получить через диджитал-каналы. Бренды все чаще используют физическое искусство как инструмент формирования лояльности среди креативной аудитории.

Формат «мейн-спот при поддержке бренда» — шаг дальше стандартного спонсорства: бренд не просто размещает логотип, а создает собственное культурное пространство. Для рынка это сигнал о том, что иммерсивные инсталляции могут работать как инструмент удержания внимания, если бренд готов доверить художественное решение авторам и не превращать проект в рекламный носитель.

Идея: куб, вывернутый внутрь

Концепция родилась из противоречия: как показать ценность новостной платформы, не скатившись в прямую рекламу? Команда formate предложила метафору «куба, вывернутого внутрь». Внешняя оболочка из строительных лесов символизировала медиаполе — хаотичное, многослойное, пронизанное сигналами. Внутреннее пространство с LED-экранами становилось зоной осмысления, где зритель оказывался один на один с информацией, преображенной в визуальное повествование.

Снаружи инсталляция выглядела как промышленный объект. Люди видели очередь и заходили без ожиданий.

Для контента художник Blagodetelev использовал авторское программное обеспечение — «Информационный синтезатор», в котором звук и свет генерируются как единый поток. Визуал строился на монохромной эстетике: черно-белые паттерны передавали спектр эмоций без использования цвета, заставляя зрителя достраивать ощущения самостоятельно.

Реализация: 54 тонны, 5 дней, 320 квадратных метров

Инсталляция представляла собой куб 15×15×15 метров — высоту пятиэтажного дома. Конструкция собиралась из строительных лесов общим весом 54 тонны. Внутри на высоте располагался центральный куб из LED-экранов общей площадью 320 квадратных метров. Он был поднят над землей, что потребовало отдельных инженерных расчетов: ветровые нагрузки, прочность подвесной системы, безопасность при одновременном нахождении внутри нескольких десятков человек.

На стройке работали 60 человек. Весь цикл от начала монтажа до открытия занял пять дней — жесткий срок для объекта такого масштаба.

Отдельной задачей стала работа с контентом для 360-градусной LED-развертки. Визуал должен был корректно отображаться на всех стенах одновременно, создавая иллюзию единого пространства. Геометрия внутри куба намеренно менялась: посетитель заходил в квадратное помещение, которое постепенно трансформировалось в цилиндр, а затем теряло привычные очертания, размывая границы между реальным и цифровым.

Рашид Османов, основатель formate: Главный вызов — масштаб. 54 тонны конструкции, 320 квадратных метров экранов, поднятый над землей центральный куб. Нужно было учесть ветровые нагрузки, прочность подвеса, безопасность людей внутри. Отдельная задача — контент для 360-градусной развертки: изображение на всех стенах должно быть синхронным и создавать цельное пространство. Мы намеренно сделали куб вывернутым внутрь: снаружи невозможно понять, что ждет внутри, и это усиливало эффект от посещения. Зритель видел очередь, ждал — и когда заходил, эффект погружения был сильнее, чем если бы инсталляция раскрывалась сразу.

Результат

13 860 посетителей за три дня — вторая по проходимости инсталляция фестиваля НУР 2026.

Собственное физическое пространство для художественного проекта — новый формат интеграции медиаплатформы в культурное событие.

Органический охват: объект стал одним из самых фотографируемых и обсуждаемых на фестивале. Зрители самостоятельно генерировали контент в социальных сетях без дополнительной стимуляции.

Бесплатный доступ убрал барьер входа и обеспечил широкий охват за пределами профессионального комьюнити.

Анастасия Смирнова, руководитель проекта в «Дзене»: В прошлом году наша инсталляция с Panterra получила золото Silver Mercury. Это подтвердило, что сотрудничество с НУР имеет потенциал. В этом году мы пошли дальше: создали собственное физическое пространство. Нам было важно не диктовать художникам, что делать, а дать им пространство для интерпретации ценностей бренда. Результат — 13 860 зрителей за три дня. Люди специально приезжали посмотреть объект, делились видео и рекомендациями.