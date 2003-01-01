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Состав чемпионов: рекламный рынок соберет команду мечты к ЧМ-2026

Футбольные карточки игроков индустрии. Кто будет в вашей сборной?

Смотреть карточки Собрать команду

Чемпионат мира по футболу не заканчивается на матчах и голах, есть еще вечный спор о том, кто достоин места в основе. К ЧМ-2026 Sostav предлагает взглянуть на рекламный рынок как на футбольную лигу и собрать собственную команду мечты.

В проекте представлены карточки игроков индустрии — маркетологов, креаторов, стратегов, медиаменеджеров и руководителей агентств. Изучайте их достижения, игровые характеристики и профессиональную философию, выбирайте фаворитов и формируйте свой состав из тех, кто сегодня определяет правила игры на рынке.

Поддержать участников можно сразу несколькими способами. Добавляйте игроков в свою команду, тренируйте их и помогайте им набирать популярность.

Механика

В команду — добавляйте игроков в свою команду мечты и делитесь результатом с коллегами, друзьями и подписчиками.

Тренировать — подпишитесь на Sostav в MAX и получите возможность потренировать трех игроков. Каждая тренировка поможет участнику подняться в рейтинге поддержки аудитории.

Промоутировать — подпишитесь на Telegram-канал Sostav и получите возможность продвинуть трех игроков. Каждый голос поможет участнику укрепить свои позиции в рейтинге популярности.

20 июля Sostav подведет итоги и определит лидеров сезона в трех номинациях
Выбор сезона

Участники, которых пользователи чаще всего включали в свою команду мечты.

Пиковая форма

Участники, получившие наибольшую поддержку аудитории через механику тренировок.

Медиа-лидеры

Участники, чьи карточки чаще всего получали дополнительное продвижение.

Игроки
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Роман
Ваймер
PlayVista
Исполнительный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны.
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Тарас
Триль
«Гонзо кибер»
СМО
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
«Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин
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Тренировать Промоутировать
Алена
Мушинская
Fresh Bar
Старший бренд-менеджер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
2
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
2
МУ
-
КРф
8
PR
-
Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент.
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Тренировать Промоутировать
Алексей
Серьянов
Solta
Коммерческий директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны.
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Анна
Анашина
ГРАНАТ БИО ТЕХ
Креативный лидер
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс.
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Полина
Зарипова
Яндекс AdTech
Руководитель направления по работе с партнерами офлайн событий
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
3
PR
-
Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое.
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Булат
Фаргиев
MOSKVA PRODUCTION
Коммерческий продюсер
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал.
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Андрей
Николаев
ICE Agency
Арт-директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
2
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
2
КРф
-
PR
-
Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины.
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Тренировать Промоутировать
Юрий
Наумов
BAR creative agency
Генеральный креативный продюсер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
8
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
6
КРф
-
PR
-
«Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера.
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Тренировать Промоутировать
Кристина
Симакова
Think Agency
Руководитель отдела дизайна
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата.
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Тренировать Промоутировать
Артем
Коновалов
LOOKY
Креативный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
1
СТР
-
ТЕХ
1
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
1
КРф
-
PR
3
Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом.
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Тренировать Промоутировать
Николай
Шадрин
«Анкл Эдженси»
Директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания.
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Тренировать Промоутировать
Леонид
Фейгин
DDVB
Старший партнер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
5
БРН
19
ДИД
-
МУ
1
КРф
2
PR
-
Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм.
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Тренировать Промоутировать
Иван
Столетов
PromtHub
Основатель
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах.
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Тренировать Промоутировать
Арминэ
Карахан
getads
Коммерческий директор getads, руководитель бизнес-юнита getads network
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
«Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника».
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Тренировать Промоутировать
Валерия
Шеховцова
2LEADS
Операционный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат.
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Тренировать Промоутировать
Алексей
Федин
Magnetto.pro
Исполнительный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
16
МУ
-
КРф
-
PR
-
Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других.
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Виктор
Донюков
GREAT
Совладелец креативного агентства
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
8
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
11
БРН
-
ДИД
-
МУ
5
КРф
-
PR
-
Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата.
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Тренировать Промоутировать
Павел
Киберев
Teller
Управляющий партнер
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
«Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер
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Юлия
Калинина
Ingate
Директор департамента коммуникационных стратегий
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма.
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Сергей
Ляхович
Супремитика
Бренд-продюсер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
2
БРН
49
ДИД
-
МУ
2
КРф
6
PR
-
Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем
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Наталья
Шорина
Journey
Аккаунт-директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
1
КРф
-
PR
-
Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча.
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Юлия
Королева
ФК «Динамо-Москва»
Старший аккаунт-менеджер отдела спонсорства
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков.
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Виктория
Арсентьева
hh.ru
Руководитель отдела контента, спецпроектов и SMM
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
3
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
5
БРН
-
ДИД
-
МУ
3
КРф
-
PR
-
Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше.
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Тренировать Промоутировать
Павел
Игнатов
UM (группа АДВ)
Генеральный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
2
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего.
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Тренировать Промоутировать
Ксения
Святова
Веборама
Клиентский директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно.
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Тренировать Промоутировать
Эльдар
Джинчарадзе
DDB Navigator
Креативный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
5
СТР
3
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
7
БРН
1
ДИД
-
МУ
5
КРф
7
PR
-
Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться.
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Тренировать Промоутировать
Денис
Иванов
The Clients
Креативный лид
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
29
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
17
БРН
22
ДИД
6
МУ
1
КРф
38
PR
-
Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте.
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Тренировать Промоутировать
Олег
Туманов
GG
Исполнительный креативный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
16
СТР
5
ТЕХ
8
МЕД
10
КРЕ
1
БРН
-
ДИД
4
МУ
3
КРф
-
PR
-
В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать.
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Тренировать Промоутировать
Евгения
Лысенко
СберСеллер
Директор по стратегии
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов.
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Тренировать Промоутировать
Яна
Селезнева
OMD «Изюм» (OMD OM Fuse)
Исполнительный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты.
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Всеволод
Шеховцев
«Апрель», TWIGA INTERACTIVE
Генеральный директор агентства «Апрель», управляющий директор TWIGA INTERACTIVE
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
3
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем.
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Тренировать Промоутировать
Ваня
Сергунин
Narrators agency (входит в E-Promo Group)
Head of Production
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
1
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
10
ДИД
-
МУ
11
КРф
-
PR
-
Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера.
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Тренировать Промоутировать
Рач
Хумалян
Digital Caramel
Технический директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды.
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Тренировать Промоутировать
Екатерина
Прохорова
Feedstars
Управляющий партнер
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды.
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Тренировать Промоутировать
Александр
Овсянкин
НЕКТАРИН
Креативный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
3
МУ
-
КРф
-
PR
-
ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво.
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Тренировать Промоутировать
Александр
Тарасенко
Method Media
Генеральный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
«Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства.
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Тренировать Промоутировать
Захар
Константинов
Utopia Digital
Генеральный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка.
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Мария
Евтишенкова
Pro-Vision Communications
Исполнительный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела.
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Тренировать Промоутировать
Марк
Дзахоев
Out Digital
Старший контент-продюсер
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры.
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Тренировать Промоутировать
Ирина
Савченко
Goose Gaming
Креативный лид
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
5
СТР
3
ТЕХ
1
МЕД
2
КРЕ
3
БРН
-
ДИД
3
МУ
12
КРф
5
PR
-
«Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка.
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Тренировать Промоутировать
Мария
Телятникова
Askona
Руководитель PR-отдела
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
5
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
15
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
1
МУ
13
КРф
-
PR
-
В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова.
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Максим
Сырейщиков
JAMI LUP SPORT
Коммерческий директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
1
МУ
-
КРф
-
PR
-
Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч.
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Анна
Коноплева
Dinamica x D Innovate Group
Директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
2
ТЕХ
28
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
7
МУ
-
КРф
-
PR
-
В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы.
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Алексей
Савула
АО НСПК
Руководитель центра спортивного маркетинга
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций.
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Андрей
Леонтьев
Media Direction Sport (Media Direction Group)
Управляющий директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры.
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Анна
Овчинникова
CleverData
Бизнес-консультант
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры.
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Владислав
Галушка
Blacklight
Креативный продюсер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
2
СТР
-
ТЕХ
2
МЕД
1
КРЕ
5
БРН
-
ДИД
11
МУ
13
КРф
2
PR
-
Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых.
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Ольга
Крючкова
Heads
Операционный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент.
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Сергей
Краснов
Progression Group
Директор по стратегии
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
4
КРф
-
PR
-
Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм.
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Камил
Балтаев
Adsup.me
Руководитель отдела медиабаинга
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча.
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Паша
Рахман
ФК «Найт Стрит»
Основатель и директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
3
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
4
КРф
-
PR
-
Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты.
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Ираклий
Маргания
makelove
Сооснователь и генеральный директор агентства по построению бренда работодателя
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс.
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Алексей
Соколов
RuStore
Менеджер по развитию рекламного бизнеса
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем.
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Сергей
Самонин
RTBSape
CEO
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону.
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Эркин
Газизов
Jago Agency
Креатор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить.
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Анастасия
Назарова
Commeta by Media Instinct Group
Управляющий директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Трус не играет в е-ком!
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Иван
Тихомиров
GO Mobile
Директор направления медиабаинг
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря.
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Антон
Мельников
emg
Креативный директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
58
СТР
2
ТЕХ
3
МЕД
-
КРЕ
8
БРН
6
ДИД
4
МУ
36
КРф
-
PR
10
Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед.
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Станислав
Юсупов
Группа «Дискурс»
Генеральный директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте.
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Сергей
Ханин
сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ
Руководитель отдела продаж спонсорства спортивного и развлекательного сегмента
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
1
КРЕ
5
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории.
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Дмитрий
Гурулев
Realweb
Руководитель отдела по работе с социальными сетями
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
22
СТР
1
ТЕХ
-
МЕД
2
КРЕ
4
БРН
-
ДИД
9
МУ
14
КРф
-
PR
23
«Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы.
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Евгения
Апсолямова
Big Media Moscow
Strategy Group Head
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
3
МУ
-
КРф
-
PR
-
Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов.
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Борис
Пешняк
RWB Media
Управляющий директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе.
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Василий
Ящук
Kokoc Group
Директор креативного дивизиона
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции.
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Екатерина
Кобзарь
Media 108
HRD
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника.
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Максим
Ночовный
Movie Park
Старший аккаунт-менеджер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
1
PR
-
Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент.
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Иван
Скоробогатов
TG CAST
CCO
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону.
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Даниил
Крашенинников
Мобио
Диджитал-директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон.
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Наталья
Полковникова
GREATIVE
Старший директор проектов
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
24
СТР
3
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
1
БРН
-
ДИД
-
МУ
2
КРф
-
PR
24
Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом.
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Денис
Пронкин
Trend Surfers
Сооснователь и коммерческий директор
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом.
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Иван
Лебедев
Hate Agency
Исполняющий обязанности креативного директора
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
3
СТР
-
ТЕХ
1
МЕД
6
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
6
МУ
3
КРф
-
PR
-
Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением.
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Елизавета
Секрето
TORNADO MAX ENERGY
Старший бренд-менеджер
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
2
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
2
МУ
-
КРф
8
PR
-
Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую.
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Фархад
Кучкаров
Depot
Директор по развитию и стратегии
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
9
СТР
-
ТЕХ
-
МЕД
-
КРЕ
2
БРН
45
ДИД
-
МУ
6
КРф
5
PR
-
Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата.
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Денис
Трушин
Zeytz
Коммерческий директор
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
-
СТР
-
ТЕХ
1
МЕД
-
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
-
КРф
-
PR
-
Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус».
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Елена
Андреева
DPG Russia
Руководитель спортивного направления
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ЭФФ
8
СТР
4
ТЕХ
-
МЕД
5
КРЕ
-
БРН
-
ДИД
-
МУ
16
КРф
-
PR
3
В спортивном маркетинге, как и в футболе, важна каждая секунда. Победный гол нередко забивается в самой концовке матча, поэтому главное — оставаться в игре до финального свистка, не сдаваться и делать максимум того, что зависит от тебя и команды.
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