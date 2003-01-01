Роман

Ваймер PlayVista Исполнительный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны.

Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Запуск кампании китайского бренда бытовой техники Dreame в российском телеэфире. Для PlayVista это стал проект-взлет с сильными результатами и масштабом реализации.

Запуск кампании китайского бренда бытовой техники Dreame в российском телеэфире. Для PlayVista это стал проект-взлет с сильными результатами и масштабом реализации. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мы стараемся играть в интеллектуальный футбол эпохи Пепа Гвардиолы — короткими пасами двигаемся только вперед, максимально используя мастерство исполнителей.

Мы стараемся играть в интеллектуальный футбол эпохи Пепа Гвардиолы — короткими пасами двигаемся только вперед, максимально используя мастерство исполнителей. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Тренерское видение поля: я подсказываю команде, где найти лучшую позицию для точного завершения.

Тренерское видение поля: я подсказываю команде, где найти лучшую позицию для точного завершения. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? ам себе. В нашей профессии важны дисциплина, насмотренность, постоянное развитие и умение перенимать лучший опыт.

Тарас

Триль «Гонзо кибер» СМО Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - «Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин

«Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Мы стоим на пороге «матча сезона» — запуска уникального специального меню по мотивам компьютерных игр. Этот релиз может стать нашей главной тактической комбинацией на ближайшее время.

Мы стоим на пороге «матча сезона» — запуска уникального специального меню по мотивам компьютерных игр. Этот релиз может стать нашей главной тактической комбинацией на ближайшее время. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Больше всего мой стиль работы похож на раннюю «тики-таку» — стратегическое планирование и сотни мелких, выверенных действий.

Больше всего мой стиль работы похож на раннюю «тики-таку» — стратегическое планирование и сотни мелких, выверенных действий. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Помогаю команде системностью. Могу разложить сложную задачу на понятные ходы и довести до формата, с которым уже можно выходить на поле.

Помогаю команде системностью. Могу разложить сложную задачу на понятные ходы и довести до формата, с которым уже можно выходить на поле. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Распыление фокуса внимания.

Алена

Мушинская Fresh Bar Старший бренд-менеджер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ 2 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 2 МУ - КРф 8 PR - Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент.

Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Редизайн Fresh Bar. Задача заключалась в том, чтобы сохранить узнаваемость бренда и одновременно сделать его ближе аудитории 18–24 лет.

Редизайн Fresh Bar. Задача заключалась в том, чтобы сохранить узнаваемость бренда и одновременно сделать его ближе аудитории 18–24 лет. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Быстрый, но разумный маркетинг. Важно чувствовать культурный контекст, не теряя при этом собственную идентичность и связь с продуктом.

Быстрый, но разумный маркетинг. Важно чувствовать культурный контекст, не теряя при этом собственную идентичность и связь с продуктом. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение собирать большую историю из разных элементов — стратегии, креатива, координации и партнерств, превращая их в единую систему, которая усиливает бренд.

Алексей

Серьянов Solta Коммерческий директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны.

Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня матчем сезона стала сама компания Solta. Когда мы запускали бизнес в 2022 году, сложно было представить, каких результатов удастся добиться. Поэтому этот проект стал важнейшей игрой последних лет.

Для меня матчем сезона стала сама компания Solta. Когда мы запускали бизнес в 2022 году, сложно было представить, каких результатов удастся добиться. Поэтому этот проект стал важнейшей игрой последних лет. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? В футболе я начинал как центральный нападающий, а завершил карьеру центральным защитником. Можно сказать, променял скорость на умение читать игру. Именно этот навык сегодня помогает мне в работе.

В футболе я начинал как центральный нападающий, а завершил карьеру центральным защитником. Можно сказать, променял скорость на умение читать игру. Именно этот навык сегодня помогает мне в работе. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Я предпочитаю показывать, как нужно играть, не со скамейки запасных, а непосредственно на поле. Думаю, именно поэтому команда готова идти за мной.

Я предпочитаю показывать, как нужно играть, не со скамейки запасных, а непосредственно на поле. Думаю, именно поэтому команда готова идти за мной. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Утренние встречи. Я не люблю рано вставать, поэтому каждая такая договоренность становится для меня отдельным испытанием.

Анна

Анашина ГРАНАТ БИО ТЕХ Креативный лидер Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс.

В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект по развитию продуктовой и коммуникационной линейки вакуумных систем для взятия биоматериала. Это была серия точных действий — от производства и контроля качества до упаковки, визуальной подачи, экспертных материалов и работы с профессиональной аудиторией.

Проект по развитию продуктовой и коммуникационной линейки вакуумных систем для взятия биоматериала. Это была серия точных действий — от производства и контроля качества до упаковки, визуальной подачи, экспертных материалов и работы с профессиональной аудиторией. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Спокойная точность. Сначала анализ задачи, проверка деталей и выстраивание процесса, затем выверенное действие. В медицинских изделиях важно быть не только заметными, но и надежными.

Спокойная точность. Сначала анализ задачи, проверка деталей и выстраивание процесса, затем выверенное действие. В медицинских изделиях важно быть не только заметными, но и надежными. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение переводить профессиональную сложность на понятный язык, сохраняя смысл и экспертность.

Полина

Зарипова Яндекс AdTech Руководитель направления по работе с партнерами офлайн событий Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф 3 PR - Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое.

Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Однозначно — Comic Con Игромир, главное событие для фанатов гейминга и поп-культуры. В 2025 году Яндекс получил права на фестиваль, и перед командой стояла задача фактически заново переосмыслить его после паузы, сохранив любовь аудитории и добавив новые смыслы. Это был серьезный вызов и в моей зоне ответственности — в выстраивании отношений со спонсорами. Мы работали над проектом почти год, и за три дня фестиваль собрал около 55 000 человек. Для меня это про радость видеть людей, объединенных общей страстью.

Однозначно — Comic Con Игромир, главное событие для фанатов гейминга и поп-культуры. В 2025 году Яндекс получил права на фестиваль, и перед командой стояла задача фактически заново переосмыслить его после паузы, сохранив любовь аудитории и добавив новые смыслы. Это был серьезный вызов и в моей зоне ответственности — в выстраивании отношений со спонсорами. Мы работали над проектом почти год, и за три дня фестиваль собрал около 55 000 человек. Для меня это про радость видеть людей, объединенных общей страстью. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я — играющий тренер. Много работаю «в полях», но при этом отвечаю за стратегию, развитие и будущий рост направления. Не представляю свою работу без команды и очень ценю возможность растить молодых специалистов и делиться опытом.

Я — играющий тренер. Много работаю «в полях», но при этом отвечаю за стратегию, развитие и будущий рост направления. Не представляю свою работу без команды и очень ценю возможность растить молодых специалистов и делиться опытом. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Вера в то, что неразрешимых ситуаций не бывает, и договориться можно обо всем. Все строится на коммуникации — ее прозрачность, последовательность и этичность часто важнее любых отдельных решений. Плюс — системность и умение опираться на опыт.

Вера в то, что неразрешимых ситуаций не бывает, и договориться можно обо всем. Все строится на коммуникации — ее прозрачность, последовательность и этичность часто важнее любых отдельных решений. Плюс — системность и умение опираться на опыт. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Меняющаяся реальность и внешние ограничения, на которые невозможно повлиять. Долгосрочное планирование в таких условиях почти недоступная роскошь, поэтому приходится быстро адаптироваться, перестраиваться и постоянно «наращивать новые мускулы».

Булат

Фаргиев MOSKVA PRODUCTION Коммерческий продюсер Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал.

Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня таким матчем стал крупный фармацевтический проект, где в одной игре сошлись съемки, CG и нейросети. С одной стороны — жесткие регуляторные ограничения, с другой — сжатые сроки. Нужно было не просто удержать темп, а создать ролик, который выделится на перегретом рынке. Такие проекты не выигрываются по пенальти — только за счет характера команды.

Для меня таким матчем стал крупный фармацевтический проект, где в одной игре сошлись съемки, CG и нейросети. С одной стороны — жесткие регуляторные ограничения, с другой — сжатые сроки. Нужно было не просто удержать темп, а создать ролик, который выделится на перегретом рынке. Такие проекты не выигрываются по пенальти — только за счет характера команды. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я играющий тренер с атакующим подходом. Люблю быстрые решения, нестандартные ходы и риск там, где другие выбирают осторожность. Но любая комбинация должна завершаться голом — результатом для клиента, а не просто красивой картинкой.

Я играющий тренер с атакующим подходом. Люблю быстрые решения, нестандартные ходы и риск там, где другие выбирают осторожность. Но любая комбинация должна завершаться голом — результатом для клиента, а не просто красивой картинкой. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение видеть поле целиком. В продакшне легко зациклиться на отдельной идее или кадре, но моя задача — собрать интересы клиента, команды, сроков и бюджета в одну рабочую комбинацию и довести ее до результата.

Умение видеть поле целиком. В продакшне легко зациклиться на отдельной идее или кадре, но моя задача — собрать интересы клиента, команды, сроков и бюджета в одну рабочую комбинацию и довести ее до результата. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Мы конкурируем в плотной индустрии, где за каждый проект борется множество агентств. Поэтому главный вызов — постоянная необходимость держать уровень игры на пределе и выигрывать не один матч, а весь сезон.

Андрей

Николаев ICE Agency Арт-директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД 2 КРЕ - БРН - ДИД - МУ 2 КРф - PR - Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины.

Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Рекламная кампания для Fortuna «И рыбку съесть…». Проект, который полюбила вся команда: минимум компромиссов, максимум риска, дерзкая идея и полное доверие со стороны клиента. В одной точке сошлись опыт, экспертиза и готовность идти на смелые решения.

Рекламная кампания для Fortuna «И рыбку съесть…». Проект, который полюбила вся команда: минимум компромиссов, максимум риска, дерзкая идея и полное доверие со стороны клиента. В одной точке сошлись опыт, экспертиза и готовность идти на смелые решения. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Вратарь-гоняла. Внутри команды отвечает за оборону и устойчивость работы креативного отдела, а во внешнем поле дизайн и креатив становятся лицом проекта и привлекают внимание аудитории.

Вратарь-гоняла. Внутри команды отвечает за оборону и устойчивость работы креативного отдела, а во внешнем поле дизайн и креатив становятся лицом проекта и привлекают внимание аудитории. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Работа с ментальностью команды. В условиях высоких нагрузок и постоянного темпа именно холодный ум помогает справляться с трудностями, сохранять продуктивность и не терять качество.

Работа с ментальностью команды. В условиях высоких нагрузок и постоянного темпа именно холодный ум помогает справляться с трудностями, сохранять продуктивность и не терять качество. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Самый сложный соперник — ты сам. Умение справляться с внутренними страхами, ограничениями и собственной восприимчивостью зачастую оказывается важнее борьбы с внешними вызовами.

Юрий

Наумов BAR creative agency Генеральный креативный продюсер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 8 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ 6 КРф - PR - «Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера.

«Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Матч сезона ещё не сыгран — сезон в разгаре. Но этим летом мы выводим на билборды Москвы кампанию с манифестом про вкус большого футбола. Вы нас точно заметите.

Матч сезона ещё не сыгран — сезон в разгаре. Но этим летом мы выводим на билборды Москвы кампанию с манифестом про вкус большого футбола. Вы нас точно заметите. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Стандарты отрабатываю надёжно, тактику подбираю под игру. Сильнее всего чувствую себя в центре поля, где креативные исполнители импровизируют по ходу матча и создают результат.

Стандарты отрабатываю надёжно, тактику подбираю под игру. Сильнее всего чувствую себя в центре поля, где креативные исполнители импровизируют по ходу матча и создают результат. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Моя работа — у бровки. Я не на поле, а смотрю на игру целиком: разбираю тактику до матча и даю точечные подсказки по ходу игры, чтобы команда не теряла структуру.

Моя работа — у бровки. Я не на поле, а смотрю на игру целиком: разбираю тактику до матча и даю точечные подсказки по ходу игры, чтобы команда не теряла структуру. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? В «дарк-маркете» половина поля закрыта по умолчанию. Но чем жёстче ограничения, тем изобретательнее становится игра — и тем ярче получаются проекты, на которые другие не решаются.

Кристина

Симакова Think Agency Руководитель отдела дизайна Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата.

Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш стиль — стратегический футбол. Мы не действуем на удачу и не атакуем с любой позиции. Работа начинается задолго до креатива: с анализа рынка, аудитории и построения стратегии. Каждый участник процесса отвечает за свою зону и передает «мяч» дальше, пока идея не превращается в результативный креатив.

Наш стиль — стратегический футбол. Мы не действуем на удачу и не атакуем с любой позиции. Работа начинается задолго до креатива: с анализа рынка, аудитории и построения стратегии. Каждый участник процесса отвечает за свою зону и передает «мяч» дальше, пока идея не превращается в результативный креатив. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Наша сильная сторона — умение выстраивать взаимопонимание внутри команды. Когда люди понимают друг друга с полуслова, проекты двигаются быстрее, а сложные задачи решаются проще и точнее.

Наша сильная сторона — умение выстраивать взаимопонимание внутри команды. Когда люди понимают друг друга с полуслова, проекты двигаются быстрее, а сложные задачи решаются проще и точнее. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. В маркетинге нужно быстро тестировать гипотезы, адаптироваться к изменениям и при этом не терять качество исполнения. Это игра на высоком темпе, где важны точность и выдержка одновременно.

Артем

Коновалов LOOKY Креативный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 1 СТР - ТЕХ 1 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ 1 КРф - PR 3 Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом.

Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня это проект с «Чемпионатом», который — вот совпадение — связан с чемпионатом мира по футболу 2026.

Для меня это проект с «Чемпионатом», который — вот совпадение — связан с чемпионатом мира по футболу 2026. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль — атакующий креатив: искать идеи, проверять их на вирусность и не бояться нестандартных ходов на поле.

Мой стиль — атакующий креатив: искать идеи, проверять их на вирусность и не бояться нестандартных ходов на поле. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Чаще всего я стараюсь дать команде точный пас: помочь собрать идею, найти сильный лайн и довести момент до удара.

Чаще всего я стараюсь дать команде точный пас: помочь собрать идею, найти сильный лайн и довести момент до удара. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Главный соперник — потеря формы. Поэтому для меня важна дисциплина: каждый день выходить на «тренировку» и оставаться в игре.

Николай

Шадрин «Анкл Эдженси» Директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания.

Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Рекламный видеоролик для бренда напольных покрытий Tulesna. Нужно было бежать к финишу быстро — и нам это удалось.

Рекламный видеоролик для бренда напольных покрытий Tulesna. Нужно было бежать к финишу быстро — и нам это удалось. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? «Овечкин»: мощные и точные броски в сочетании с адаптивностью и готовностью к изменениям.

«Овечкин»: мощные и точные броски в сочетании с адаптивностью и готовностью к изменениям. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение видеть все поле: собрать сильную команду, распределить роли и вовремя отдать пас тому, кто должен забивать.

Умение видеть все поле: собрать сильную команду, распределить роли и вовремя отдать пас тому, кто должен забивать. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. Дедлайны не дают дополнительного тайма, поэтому приходится играть быстро, точно и без потери качества.

Леонид

Фейгин DDVB Старший партнер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 5 БРН 19 ДИД - МУ 1 КРф 2 PR - Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм.

Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Разработка фирменного стиля для первого брендингового фестиваля «ОСНОВА». Это важный для индустрии проект, который объединил коллег по цеху, и возможность стать частью такой инициативы была одновременно вдохновляющей и ответственной задачей.

Разработка фирменного стиля для первого брендингового фестиваля «ОСНОВА». Это важный для индустрии проект, который объединил коллег по цеху, и возможность стать частью такой инициативы была одновременно вдохновляющей и ответственной задачей. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Создавать как можно больше игровых ситуаций и возможностей для атаки. Чем больше вариантов развития игры появляется на поле, тем выше шанс на по-настоящему сильный результат.

Создавать как можно больше игровых ситуаций и возможностей для атаки. Чем больше вариантов развития игры появляется на поле, тем выше шанс на по-настоящему сильный результат. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Свою роль вижу в том, чтобы постоянно задавать команде, партнерам и клиентам один вопрос: «Зачем мы это делаем?». Именно в поиске ответа часто рождаются лучшие идеи.

Свою роль вижу в том, чтобы постоянно задавать команде, партнерам и клиентам один вопрос: «Зачем мы это делаем?». Именно в поиске ответа часто рождаются лучшие идеи. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Творческое высокомерие. Как только появляется ощущение, что ты все знаешь и перед тобой очередной типовой проект, исчезают любопытство и желание искать новое. А вместе с ними — и по-настоящему сильные решения.

Иван

Столетов PromtHub Основатель Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах.

Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш стиль — финал NBA. Командная игра, четкие позиции, отлаженный пайплайн и точные передачи между этапами проекта. Клиенты — зрители, которые получают удовольствие от процесса, а итог — победный матч и сильный кейс в портфолио.

Наш стиль — финал NBA. Командная игра, четкие позиции, отлаженный пайплайн и точные передачи между этапами проекта. Клиенты — зрители, которые получают удовольствие от процесса, а итог — победный матч и сильный кейс в портфолио. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Мы сами в прошлом. Команда соревнуется со своими предыдущими результатами, чтобы каждый следующий проект был сильнее и зрелищнее.

Арминэ

Карахан getads Коммерческий директор getads, руководитель бизнес-юнита getads network Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - «Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника». Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника».

«Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника». «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня матчем сезона стала победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Она показала, что талант важен, но на длинной дистанции решают характер, дисциплина и умение бороться за каждый мяч. В работе все так же: сильный результат складывается из множества точных действий команды.

Для меня матчем сезона стала победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Она показала, что талант важен, но на длинной дистанции решают характер, дисциплина и умение бороться за каждый мяч. В работе все так же: сильный результат складывается из множества точных действий команды. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль — агрессивный и атакующий, как у Марии Шараповой. Я предпочитаю не ждать удобного момента, а создавать его самой и вести проект вперед даже в сложных условиях.

Мой стиль — агрессивный и атакующий, как у Марии Шараповой. Я предпочитаю не ждать удобного момента, а создавать его самой и вести проект вперед даже в сложных условиях. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение видеть картину целиком. Для меня важно не только закрыть задачу здесь и сейчас, но и понимать, как каждое решение влияет на клиента, кампанию и долгосрочный результат.

Умение видеть картину целиком. Для меня важно не только закрыть задачу здесь и сейчас, но и понимать, как каждое решение влияет на клиента, кампанию и долгосрочный результат. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Не конкуренты и не дедлайны, а неопределенность. Рынок и технологии меняются слишком быстро, поэтому выигрывает тот, кто умеет принимать решения даже при неполной информации и сохранять темп игры.

Валерия

Шеховцова 2LEADS Операционный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат.

В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Запуск собственной платформы для аренды рекламных аккаунтов. Главным вызовом стала не разработка сама по себе, а необходимость собрать в одном окне выдачу, биллинг, замены, поддержку и стабильный сервис. Для агентства это важный этап — научиться играть не только за клиента, но и за пользователя собственного продукта.

Запуск собственной платформы для аренды рекламных аккаунтов. Главным вызовом стала не разработка сама по себе, а необходимость собрать в одном окне выдачу, биллинг, замены, поддержку и стабильный сервис. Для агентства это важный этап — научиться играть не только за клиента, но и за пользователя собственного продукта. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Методичный и командный. Мы не рассчитываем на случайный гол: для нас важны стратегия, точная настройка и контроль метрик. В performance-маркетинге побеждает тот, кто умеет читать данные и играть вдолгую.

Методичный и командный. Мы не рассчитываем на случайный гол: для нас важны стратегия, точная настройка и контроль метрик. В performance-маркетинге побеждает тот, кто умеет читать данные и играть вдолгую. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение вносить ясность. В агентском бизнесе много переменных — бюджеты, сроки, команды, ограничения площадок. Моя задача — превращать этот хаос в понятные решения и помогать команде сохранять фокус на результате.

Умение вносить ясность. В агентском бизнесе много переменных — бюджеты, сроки, команды, ограничения площадок. Моя задача — превращать этот хаос в понятные решения и помогать команде сохранять фокус на результате. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Неопределенность. Рынок меняется, инвентарь дорожает, ожидания клиентов растут, а каналы работают все менее предсказуемо. Поэтому сегодня выигрывает не тот, кто быстрее всех бежит, а тот, кто умеет перестраивать тактику по ходу матча, не теряя из виду бизнес-цель.

Алексей

Федин Magnetto.pro Исполнительный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 16 МУ - КРф - PR - Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других.

Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для нас матчем сезона стал не один проект, а весь год: рынок меняется быстрее, чем когда-либо, а бренды ждут не просто размещений, а измеримого бизнес-результата. Особенно интересно было запускать новые рекламные механики в Telegram и помогать клиентам масштабироваться в нестабильной среде.

Для нас матчем сезона стал не один проект, а весь год: рынок меняется быстрее, чем когда-либо, а бренды ждут не просто размещений, а измеримого бизнес-результата. Особенно интересно было запускать новые рекламные механики в Telegram и помогать клиентам масштабироваться в нестабильной среде. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Спокойный, но атакующий. Мы быстро тестируем гипотезы, опираемся на данные и не боимся менять тактику по ходу матча, если этого требует игра.

Спокойный, но атакующий. Мы быстро тестируем гипотезы, опираемся на данные и не боимся менять тактику по ходу матча, если этого требует игра. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение собирать сильную команду вокруг общей цели и видеть возможности чуть раньше, чем они становятся очевидными для рынка.

Умение собирать сильную команду вокруг общей цели и видеть возможности чуть раньше, чем они становятся очевидными для рынка. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Скорость изменений. На этом поле нельзя побеждать вчерашними стратегиями — важно постоянно адаптироваться и принимать решения быстрее конкурентов.

Виктор

Донюков GREAT Совладелец креативного агентства Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 8 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 11 БРН - ДИД - МУ 5 КРф - PR - Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата.

Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Запуск Fair Lab. Мы вышли на новое поле и начали строить категорию ИИ-исследований для маркетинга — проект, где приходилось одновременно быть и капитаном, и спонсором, и иногда вратарем.

Запуск Fair Lab. Мы вышли на новое поле и начали строить категорию ИИ-исследований для маркетинга — проект, где приходилось одновременно быть и капитаном, и спонсором, и иногда вратарем. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я не играю в одиночку. Мне ближе быстрые решения, сильная команда и создание условий, в которых каждый может раскрыться на максимум.

Я не играю в одиночку. Мне ближе быстрые решения, сильная команда и создание условий, в которых каждый может раскрыться на максимум. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение соединять людей и идеи: сильные результаты рождаются из правильной комбинации талантов, экспертизы и доверия внутри команды.

Умение соединять людей и идеи: сильные результаты рождаются из правильной комбинации талантов, экспертизы и доверия внутри команды. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Информационный шум. Сегодня важно не только забить гол, но и сделать так, чтобы его вообще заметили.

Павел

Киберев Teller Управляющий партнер Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - «Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер

«Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш стиль — тики-така между человеческим креативом и «быстрыми передачами» от наших ИИ-одноклубников.

Наш стиль — тики-така между человеческим креативом и «быстрыми передачами» от наших ИИ-одноклубников. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Я ощущаю себя тренером с игровым опытом: умею мотивировать, заряжать и давать команде уверенность. Но главный результат всегда делает команда — моя задача задать направление и не мешать игре раскрываться.

Я ощущаю себя тренером с игровым опытом: умею мотивировать, заряжать и давать команде уверенность. Но главный результат всегда делает команда — моя задача задать направление и не мешать игре раскрываться. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Главные соперники в этом сезоне — «плохой газон», «погода» и местами очень спорное судейство. Но сильная креативная работа всё равно находит способ забить.

Юлия

Калинина Ingate Директор департамента коммуникационных стратегий Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма.

Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Одним из главных матчей сезона для меня стал проект по срочной разработке мерча к крупному событию. За 48 часов команда создала три концепции, масштабировала выбранную идею на разные носители, а клиент настолько высоко оценил результат, что впоследствии полностью обновил брендинг мероприятия. Когда команда выдает такой результат в экстремально короткие сроки, это заряжает лучше любого допинга.

Одним из главных матчей сезона для меня стал проект по срочной разработке мерча к крупному событию. За 48 часов команда создала три концепции, масштабировала выбранную идею на разные носители, а клиент настолько высоко оценил результат, что впоследствии полностью обновил брендинг мероприятия. Когда команда выдает такой результат в экстремально короткие сроки, это заряжает лучше любого допинга. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я как Тед Лассо — только без усов и с Figma вместо свистка. Стараюсь создавать среду, в которой команда сама хочет показывать результат. Выстраиваю понятные процессы, даю свободу внутри этих рамок и считаю своей задачей вовремя подстраховать, а не контролировать каждый шаг.

Я как Тед Лассо — только без усов и с Figma вместо свистка. Стараюсь создавать среду, в которой команда сама хочет показывать результат. Выстраиваю понятные процессы, даю свободу внутри этих рамок и считаю своей задачей вовремя подстраховать, а не контролировать каждый шаг. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Эмпатия к контексту. Я стараюсь видеть не только результат, но и состояние людей, которые его создают. Когда команда чувствует поддержку и понимает, что ее усилия замечают, отдача становится гораздо выше.

Эмпатия к контексту. Я стараюсь видеть не только результат, но и состояние людей, которые его создают. Когда команда чувствует поддержку и понимает, что ее усилия замечают, отдача становится гораздо выше. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Перфекционизм. Он постоянно убеждает, что работу нельзя показывать, пока она не станет идеальной. Но со временем я поняла: хороший результат сегодня зачастую ценнее идеального через месяц. Пока игра идет с переменным успехом, но счет уже точно не в пользу перфекционизма.

Сергей

Ляхович Супремитика Бренд-продюсер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 2 БРН 49 ДИД - МУ 2 КРф 6 PR - Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем

Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Агентский сезон 2025 года был напряженным, но нам удалось занять 1-е место в брендинге. Как говорится: «Пижоны лежат, а великие торжествуют».

Агентский сезон 2025 года был напряженным, но нам удалось занять 1-е место в брендинге. Как говорится: «Пижоны лежат, а великие торжествуют». Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? «Не знаешь, что делать с мячом — отдай его в “Супрематику”». Наш стиль — находить нестандартные решения там, где кажется, что их нет.

«Не знаешь, что делать с мячом — отдай его в “Супрематику”». Наш стиль — находить нестандартные решения там, где кажется, что их нет. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Задавать команде правильные вопросы: «Ну и?», «А дальше что?». И вовремя переключать между «ну так нельзя» и «блестяще» — в зависимости от ситуации на поле.

Задавать команде правильные вопросы: «Ну и?», «А дальше что?». И вовремя переключать между «ну так нельзя» и «блестяще» — в зависимости от ситуации на поле. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? В футболе и в брифе ты часто не до конца понимаешь, что происходит, но все равно продолжаешь играть до конца матча.

Наталья

Шорина Journey Аккаунт-директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ 1 КРф - PR - Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча.

Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль работы — контроль игры через взаимодействие. Как хороший полузащитник, я стараюсь держать в поле зрения и цели клиента, и возможности команды, чтобы все участники двигались в одном направлении. Люблю, когда проект развивается благодаря грамотной стратегии, четкой коммуникации и своевременным решениям, а не за счет героического тушения пожаров.

Мой стиль работы — контроль игры через взаимодействие. Как хороший полузащитник, я стараюсь держать в поле зрения и цели клиента, и возможности команды, чтобы все участники двигались в одном направлении. Люблю, когда проект развивается благодаря грамотной стратегии, четкой коммуникации и своевременным решениям, а не за счет героического тушения пожаров. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Чаще всего помогаю команде уверенностью и спокойствием. Когда игра становится напряженной, важно сохранять ясность мышления и контроль над ситуацией. В агентском бизнесе это помогает быстрее находить решения, поддерживать команду и не терять темп даже в самые ответственные моменты проекта.

Чаще всего помогаю команде уверенностью и спокойствием. Когда игра становится напряженной, важно сохранять ясность мышления и контроль над ситуацией. В агентском бизнесе это помогает быстрее находить решения, поддерживать команду и не терять темп даже в самые ответственные моменты проекта. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Неопределенность. Когда меняются вводные, появляются новые ограничения или приходится принимать решения при недостатке информации, особенно важны опыт, гибкость и способность удерживать команду сфокусированной на результате.

Юлия

Королева ФК «Динамо-Москва» Старший аккаунт-менеджер отдела спонсорства Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков.

Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Матчем сезона для меня стал один из крупных проектов на стыке спонсорства и контента, который показал, насколько сильно меняется роль спортивного маркетинга. Сегодня задача уже не ограничивается размещением бренда — важно создать для партнера полноценную систему взаимодействия с болельщиками через цифровые форматы, контент и матчдэй-активации.

Матчем сезона для меня стал один из крупных проектов на стыке спонсорства и контента, который показал, насколько сильно меняется роль спортивного маркетинга. Сегодня задача уже не ограничивается размещением бренда — важно создать для партнера полноценную систему взаимодействия с болельщиками через цифровые форматы, контент и матчдэй-активации. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я бы назвала свой стиль позиционной атакой: сначала стратегия, затем подготовка, а уже потом быстрый выход на результат.

Я бы назвала свой стиль позиционной атакой: сначала стратегия, затем подготовка, а уже потом быстрый выход на результат. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Команде чаще всего я помогаю системным мышлением. Мне нравится находить связь между задачами бизнеса, ожиданиями партнера и интересами аудитории.

Команде чаще всего я помогаю системным мышлением. Мне нравится находить связь между задачами бизнеса, ожиданиями партнера и интересами аудитории. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Информационный шум. Сегодня бренды конкурируют не только друг с другом, но и за внимание аудитории. Поэтому задача спортивного маркетинга не просто создавать охваты, а действительно значимые и запоминающиеся точки контакта.

Виктория

Арсентьева hh.ru Руководитель отдела контента, спецпроектов и SMM Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 3 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 5 БРН - ДИД - МУ 3 КРф - PR - Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше.

Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Кампания «Не ради Галочки», в которой мы превратили боль офисных работников в персонажа — Галочку, уставшую от формального отношения к работе. Идея оказалась сильной: ее подхватили и люди, и бренды.

Кампания «Не ради Галочки», в которой мы превратили боль офисных работников в персонажа — Галочку, уставшую от формального отношения к работе. Идея оказалась сильной: ее подхватили и люди, и бренды. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Атакующий, но с хорошим чтением поля. Важно не просто двигаться вперед, а видеть контекст, аудиторию, партнеров, каналы и момент, когда идея может «выстрелить».

Атакующий, но с хорошим чтением поля. Важно не просто двигаться вперед, а видеть контекст, аудиторию, партнеров, каналы и момент, когда идея может «выстрелить». Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение соединять разные языки — бизнесовый, брендовый, креативный и пользовательский — и переводить задачи в идеи, которые живут в разных медиа.

Умение соединять разные языки — бизнесовый, брендовый, креативный и пользовательский — и переводить задачи в идеи, которые живут в разных медиа. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Равнодушие к собственной идее. Если команда не верит в проект, аудитория чувствует это первой.

Павел

Игнатов UM (группа АДВ) Генеральный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ 2 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего.

Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? юбой проект — это матч сезона. Если вышел на поле, нужно играть до победного. Особенно ценны проекты, которые помогают клиентам решать новые бизнес-задачи и одновременно развивают нашу экспертизу.

юбой проект — это матч сезона. Если вышел на поле, нужно играть до победного. Особенно ценны проекты, которые помогают клиентам решать новые бизнес-задачи и одновременно развивают нашу экспертизу. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Играющий тренер. Мне важно быть вовлеченным в ключевые решения, понимать детали процессов и вместе с командой отвечать за результат.

Играющий тренер. Мне важно быть вовлеченным в ключевые решения, понимать детали процессов и вместе с командой отвечать за результат. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Непредсказуемость. К матчу можно тщательно подготовиться, но невозможно заранее просчитать все действия соперника. В бизнесе побеждают команды, которые умеют быстро перестраиваться и находить решения в меняющихся условиях.

Ксения

Святова Веборама Клиентский директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно.

В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Отдельного решающего матча не было, но тендеры стали для нас серией плей-офф: больше игр, выше цена ошибки и сильнее соперники. В таких условиях важны не только креатив и экспертиза, но и дисциплина — сроки, точность и командная работа.

Отдельного решающего матча не было, но тендеры стали для нас серией плей-офф: больше игр, выше цена ошибки и сильнее соперники. В таких условиях важны не только креатив и экспертиза, но и дисциплина — сроки, точность и командная работа. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Как говорил Жозе Моуринью, мой стиль — особенный. Я скорее тренер: моя задача — подготовить команду так, чтобы на поле она играла уверенно и самостоятельно. Я не верю в микроменеджмент, но верю в четкие процессы, регулярную прокачку и открытую коммуникацию — это и есть наш стиль игры.

Как говорил Жозе Моуринью, мой стиль — особенный. Я скорее тренер: моя задача — подготовить команду так, чтобы на поле она играла уверенно и самостоятельно. Я не верю в микроменеджмент, но верю в четкие процессы, регулярную прокачку и открытую коммуникацию — это и есть наш стиль игры. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Я не забиваю голы и не отдаю передачи — я стою у кромки поля. Моя задача — выстроить игру заранее: собрать сильный состав, наладить коммуникацию и убрать лишний шум, чтобы команда двигалась к общей цели.

Я не забиваю голы и не отдаю передачи — я стою у кромки поля. Моя задача — выстроить игру заранее: собрать сильный состав, наладить коммуникацию и убрать лишний шум, чтобы команда двигалась к общей цели. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Главный соперник — хаос. В турбулентных ситуациях важно сохранять холодную голову и двигаться вперед. Спокойствие под давлением — результат системной работы команды, а победа начинается задолго до стартового свистка.

Эльдар

Джинчарадзе DDB Navigator Креативный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 5 СТР 3 ТЕХ - МЕД - КРЕ 7 БРН 1 ДИД - МУ 5 КРф 7 PR - Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться.

Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Работа агентства — это не один матч, а целый турнир. Каждый бриф и каждый проект имеют значение, поэтому матчем сезона для нас становится тот матч, который мы играем сегодня.

Работа агентства — это не один матч, а целый турнир. Каждый бриф и каждый проект имеют значение, поэтому матчем сезона для нас становится тот матч, который мы играем сегодня. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Креативный директор — это классический «десятый номер», плеймейкер команды. Его задача — организовывать атаки, создавать голевые моменты и находить нестандартные решения, которые помогают довести идею до результата.

Креативный директор — это классический «десятый номер», плеймейкер команды. Его задача — организовывать атаки, создавать голевые моменты и находить нестандартные решения, которые помогают довести идею до результата. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Самое важное — вовремя отдать правильный пас. Любую идею можно направить назад, поперек поля или вперед. Но именно движение вперед позволяет развивать атаку и в конечном итоге забивать голы.

Самое важное — вовремя отдать правильный пас. Любую идею можно направить назад, поперек поля или вперед. Но именно движение вперед позволяет развивать атаку и в конечном итоге забивать голы. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Самый сложный соперник — внутри нас самих. Чтобы добиться результата, важно не только быть настроенным на победу, но и по-настоящему понять клиента и суть задачи. Когда это удается, шансы на успех становятся значительно выше.

Денис

Иванов The Clients Креативный лид Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 29 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 17 БРН 22 ДИД 6 МУ 1 КРф 38 PR - Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте.

Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Сама индустрия. Как и в футболе, статистика и анализ данных все чаще выходят на первый план, оттесняя креатив, магию и готовность рисковать. Побеждать такой игрой можно, но вопрос в том, получает ли зритель от нее удовольствие.

Олег

Туманов GG Исполнительный креативный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 16 СТР 5 ТЕХ 8 МЕД 10 КРЕ 1 БРН - ДИД 4 МУ 3 КРф - PR - В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать.

В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? В этом году футбол и реклама как никогда близки. В футболе деньги нужны, чтобы собрать команду мечты, в рекламе — тоже. Поэтому главный матч сезона сегодня — это экономика, которая вообще делает возможными все остальные матчи.

В этом году футбол и реклама как никогда близки. В футболе деньги нужны, чтобы собрать команду мечты, в рекламе — тоже. Поэтому главный матч сезона сегодня — это экономика, которая вообще делает возможными все остальные матчи. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш стиль — бразильский. Сколько бы идей нам ни завернули и сколько бы ни принесли конкуренты — мы всегда стремимся сделать больше и лучше.

Наш стиль — бразильский. Сколько бы идей нам ни завернули и сколько бы ни принесли конкуренты — мы всегда стремимся сделать больше и лучше. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Я определяю состав на игру. Правильной команде управлять с бровки часто только мешает.

Я определяю состав на игру. Правильной команде управлять с бровки часто только мешает. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Контекст. Никто не знает, как будем играть завтра — быстрее, медленнее или вообще без интернета. Чтобы побеждать, нужно сначала угадать условия игры.

Евгения

Лысенко СберСеллер Директор по стратегии Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов.

В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Исследование внимания аудитории на поверхностях СберСеллера. Аналитики, продуктовая команда и стратеги провели долгий матч без замен, результатом которого стал калькулятор внимания — инструмент для расчета эффективного медиамикса и максимизации показателей.

Исследование внимания аудитории на поверхностях СберСеллера. Аналитики, продуктовая команда и стратеги провели долгий матч без замен, результатом которого стал калькулятор внимания — инструмент для расчета эффективного медиамикса и максимизации показателей. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Триатлон. Работа сразу в нескольких дисциплинах требует экспертности в разных областях, широкой насмотренности и постоянного внимания к экономике, технологиям, культуре, праву и поведенческой психологии.

Триатлон. Работа сразу в нескольких дисциплинах требует экспертности в разных областях, широкой насмотренности и постоянного внимания к экономике, технологиям, культуре, праву и поведенческой психологии. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Разработка стратегии игры, внедрение новых инструментов и методик, а также системная поддержка команды на длинной дистанции. Главная задача — создавать условия для победы.

Разработка стратегии игры, внедрение новых инструментов и методик, а также системная поддержка команды на длинной дистанции. Главная задача — создавать условия для победы. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. Самый дисциплинированный и неумолимый противник, который требует максимально честной игры и грамотного распределения ресурсов.

Яна

Селезнева OMD «Изюм» (OMD OM Fuse) Исполнительный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты.

Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? На самом деле у нас каждый проект — это отдельный матч. Они все разные, как виды спорта в одном сезоне, поэтому у нас получается постоянный спортивный календарь, где всегда есть за кого поболеть и где можно получать удовольствие от самой игры.

На самом деле у нас каждый проект — это отдельный матч. Они все разные, как виды спорта в одном сезоне, поэтому у нас получается постоянный спортивный календарь, где всегда есть за кого поболеть и где можно получать удовольствие от самой игры. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я снова возвращаюсь к гэльскому футболу: в креативе, спонсорстве, продакшене и работе с блогерами приходится играть сразу на разных полях. Нужно уметь вести мяч разными способами и постоянно адаптироваться к правилам разных «игр».

Я снова возвращаюсь к гэльскому футболу: в креативе, спонсорстве, продакшене и работе с блогерами приходится играть сразу на разных полях. Нужно уметь вести мяч разными способами и постоянно адаптироваться к правилам разных «игр». Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение разбираться не только в своем «спорте», но и понимать, как работают другие форматы и медиа, чтобы соединять их в один результативный проект.

Умение разбираться не только в своем «спорте», но и понимать, как работают другие форматы и медиа, чтобы соединять их в один результативный проект. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Сама себе. Особенно когда работаешь давно: сложнее всего сохранять мотивацию, свежий взгляд и способность включаться в игру каждый раз как в первый. Все остальное — просто погода в день матча.

Всеволод

Шеховцев «Апрель», TWIGA INTERACTIVE Генеральный директор агентства «Апрель», управляющий директор TWIGA INTERACTIVE Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР 3 ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем.

Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Плей-офф хоккея для меня ближе всего к нашей работе — это не один матч, а семь тяжелых игр. Сезон запуска Haval прошел именно так: три новые модели и три уникальных проекта.

Плей-офф хоккея для меня ближе всего к нашей работе — это не один матч, а семь тяжелых игр. Сезон запуска Haval прошел именно так: три новые модели и три уникальных проекта. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мы — команда андердогов: сплоченные, сильные и готовые навязать борьбу лидерам чемпионата.

Мы — команда андердогов: сплоченные, сильные и готовые навязать борьбу лидерам чемпионата. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Сам себе. Потеря фокуса — это потеря позиции, после которой снова приходится отрабатывать в обороне.

Ваня

Сергунин Narrators agency (входит в E-Promo Group) Head of Production Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 1 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН 10 ДИД - МУ 11 КРф - PR - Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера.

Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Одним из главных проектов сезона стал совместный кейс с VK и Эрмитажем. Мы создали диджитал-экскурсию по залам музея с участием известных медийных лиц, где каждый маршрут разрабатывался под конкретную аудиторию и отличался динамикой, содержанием и подачей. Сейчас готовим кейс к премиям и рассчитываем побороться за кубок.

Одним из главных проектов сезона стал совместный кейс с VK и Эрмитажем. Мы создали диджитал-экскурсию по залам музея с участием известных медийных лиц, где каждый маршрут разрабатывался под конкретную аудиторию и отличался динамикой, содержанием и подачей. Сейчас готовим кейс к премиям и рассчитываем побороться за кубок. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш командный стиль — делать больше, чем требует задача, и не делать меньше, чем просит душа. Мы вовлечены в каждый проект и отвечаем за результат лично.

Наш командный стиль — делать больше, чем требует задача, и не делать меньше, чем просит душа. Мы вовлечены в каждый проект и отвечаем за результат лично. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Продюсерская работа — это постоянный поиск решений, часто нестандартных и выгодных всем участникам процесса. Эмпатия и вовлеченность помогают решать большинство задач еще до того, как они становятся проблемами.

Рач

Хумалян Digital Caramel Технический директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды.

Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Аналитический и системный: опора на данные, логику и понимание всей цепочки взаимодействий.

Аналитический и системный: опора на данные, логику и понимание всей цепочки взаимодействий. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение видеть всю цепочку атрибуции и напоминать, что результат — это сумма всех касаний, а не одного финального шага.

Умение видеть всю цепочку атрибуции и напоминать, что результат — это сумма всех касаний, а не одного финального шага. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Логика last-click атрибуции и упрощенное восприятие эффективности.

Екатерина

Прохорова Feedstars Управляющий партнер Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды.

Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект для бренда «Мистраль». Несколько продуктовых линеек, разные механики и площадки потребовали максимальной концентрации, а результатом стало не только успешное завершение кампании, но и расширение сотрудничества с клиентом.

Проект для бренда «Мистраль». Несколько продуктовых линеек, разные механики и площадки потребовали максимальной концентрации, а результатом стало не только успешное завершение кампании, но и расширение сотрудничества с клиентом. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Командный футбол без случайных передач. Результат достигается благодаря сыгранной команде, где каждый знает свою роль и готов в нужный момент подключиться к решению любой задачи.

Командный футбол без случайных передач. Результат достигается благодаря сыгранной команде, где каждый знает свою роль и готов в нужный момент подключиться к решению любой задачи. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Видеть поле целиком, выстраивать тактику, усиливать команду нужными игроками и сохранять рисунок игры даже под серьезным давлением.

Видеть поле целиком, выстраивать тактику, усиливать команду нужными игроками и сохранять рисунок игры даже под серьезным давлением. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Постоянная смена правил игры. Побеждает тот, кто умеет быстро адаптироваться к новым условиям и сохранять командный настрой.

Александр

Овсянкин НЕКТАРИН Креативный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 3 МУ - КРф - PR - ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво.

ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Любой проект, где клиент сначала просит «вау», потом уточняет: «но спокойное, безопасное, не слишком вау и как у конкурентов, но уникальное». Это выездная игра: поле горит, судья — брендбук, а правки прилетают на 90+7.

Любой проект, где клиент сначала просит «вау», потом уточняет: «но спокойное, безопасное, не слишком вау и как у конкурентов, но уникальное». Это выездная игра: поле горит, судья — брендбук, а правки прилетают на 90+7. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Бразильский футбол после трех эспрессо. Быстро атакуем, финтим, генерим, падаем в дедлайн, поднимаемся — и на 19-м варианте рождается кадр, который все потом называют стратегией.

Бразильский футбол после трех эспрессо. Быстро атакуем, финтим, генерим, падаем в дедлайн, поднимаемся — и на 19-м варианте рождается кадр, который все потом называют стратегией. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Быстро найти в задаче образ, после которого команда перестает «упираться в стену» и начинает играть. Иногда достаточно фразы вроде «давайте гриль будет часами» — и мяч уже в воротах.

Быстро найти в задаче образ, после которого команда перестает «упираться в стену» и начинает играть. Иногда достаточно фразы вроде «давайте гриль будет часами» — и мяч уже в воротах. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? «Надо дешево и быстро». Это не дедлайн, а одновременно соперник, судья и погодные условия. Ты еще не вышел на поле, а тебе уже говорят: «Забей красиво, но без бюджета и времени».

Александр

Тарасенко Method Media Генеральный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - «Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства.

«Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Когда мы бесшовно объединяли эфирное ТВ и диджитал-воронку. Это был уникальный кейс: полноценная интеграция ТВ и диджитала вне рамок одной экосистемы — такого решения в таком виде раньше на рынке не делали ни мы, ни наши партнеры.

Когда мы бесшовно объединяли эфирное ТВ и диджитал-воронку. Это был уникальный кейс: полноценная интеграция ТВ и диджитала вне рамок одной экосистемы — такого решения в таком виде раньше на рынке не делали ни мы, ни наши партнеры. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я бы назвал его «игровая аритмия» в стиле Лобановского. Где-то — резкий темп и максимальная концентрация, где-то — пауза и переосмысление, чтобы не потерять точность решения.

Я бы назвал его «игровая аритмия» в стиле Лобановского. Где-то — резкий темп и максимальная концентрация, где-то — пауза и переосмысление, чтобы не потерять точность решения. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Способность смотреть на ситуацию со стороны, даже находясь внутри процесса, и генерировать новые идеи и концепции, которые двигают игру вперёд.

Способность смотреть на ситуацию со стороны, даже находясь внутри процесса, и генерировать новые идеи и концепции, которые двигают игру вперёд. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Непонимание идей в моменте. Часто сильные решения сначала встречают скепсис, и только спустя время становятся очевидными. Дополнительно — общая инерция рынка и осторожность к экспериментам.

Захар

Константинов Utopia Digital Генеральный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка.

Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Недавно мы запустили масштабное промо, построенное на геймификации, для крупнейшего FMCG-бренда страны — «Добрый», а именно продукта «Добрый Кола». Это был настоящий вызов и, как итог, большая победа — и по масштабу вовлечения, и по транзакционной активности клиентов.

Недавно мы запустили масштабное промо, построенное на геймификации, для крупнейшего FMCG-бренда страны — «Добрый», а именно продукта «Добрый Кола». Это был настоящий вызов и, как итог, большая победа — и по масштабу вовлечения, и по транзакционной активности клиентов. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? В текущих условиях рынка мы играем на опережение — у нас в стратегии это называется “Playing on offense”. В сегменте кросс-промо и геймификации важно постоянно держать темп и строить игру от максимальной активности на поле.

В текущих условиях рынка мы играем на опережение — у нас в стратегии это называется “Playing on offense”. В сегменте кросс-промо и геймификации важно постоянно держать темп и строить игру от максимальной активности на поле. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Моя задача — задавать направление движения и помогать команде фокусироваться на самых перспективных возможностях. Я стараюсь видеть рынок на несколько шагов вперёд и выстраивать тактику так, чтобы усилия команды давали максимальный эффект.

Моя задача — задавать направление движения и помогать команде фокусироваться на самых перспективных возможностях. Я стараюсь видеть рынок на несколько шагов вперёд и выстраивать тактику так, чтобы усилия команды давали максимальный эффект. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Главный соперник — скорость изменений. Рынок геймификации развивается так быстро, что решения очень быстро устаревают. Но в то же время главный вызов — это мы сами: наша дисциплина, амбиции и способность реализовывать собственный потенциал.

Мария

Евтишенкова Pro-Vision Communications Исполнительный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела.

В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Поддержка выставки архитектурного визионера Якова Чернихова в Еврейском музее и центре толерантности. Это был редкий матч, где мы играли в одной команде с наследием человека, опередившего свое время почти на век.

Поддержка выставки архитектурного визионера Якова Чернихова в Еврейском музее и центре толерантности. Это был редкий матч, где мы играли в одной команде с наследием человека, опередившего свое время почти на век. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я могу одинаково уверенно действовать и в обороне (репутация, ORM), и в атаке (креатив, инфлюенс-кампании), сохраняя баланс скорости и качества решений. Иногда рынок превращается в дворовый футбол, где правила меняются прямо по ходу игры — и это тоже часть процесса.

Я могу одинаково уверенно действовать и в обороне (репутация, ORM), и в атаке (креатив, инфлюенс-кампании), сохраняя баланс скорости и качества решений. Иногда рынок превращается в дворовый футбол, где правила меняются прямо по ходу игры — и это тоже часть процесса. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Моя сильная сторона — собирать команду вокруг общей цели. Это не самый заметный элемент игры, но именно он превращает набор сильных игроков в работающую команду.

Моя сильная сторона — собирать команду вокруг общей цели. Это не самый заметный элемент игры, но именно он превращает набор сильных игроков в работающую команду. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Информационный шум. В мире, где каждый бренд пытается стать главным событием, важно сделать так, чтобы именно твой сигнал не потерялся.

Марк

Дзахоев Out Digital Старший контент-продюсер Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры.

Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Внутренний спецпроект «Обратный тендер», где мы поменяли местами клиентов и агентство. В анонсирующем ролике даже была футбольная цитата.

Внутренний спецпроект «Обратный тендер», где мы поменяли местами клиентов и агентство. В анонсирующем ролике даже была футбольная цитата. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? 4-2-3-1: четыре задачи одновременно, две отсылки в идеях, три перекура, одно агентство.

4-2-3-1: четыре задачи одновременно, две отсылки в идеях, три перекура, одно агентство. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Креативность, вдохновленная игрой Бергкампа, Росицки и Касорлы — умение ассистировать коллегам и клиентам через идеи.

Креативность, вдохновленная игрой Бергкампа, Росицки и Касорлы — умение ассистировать коллегам и клиентам через идеи. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Поражения — неудачные тендеры и нереализованные идеи. Но они часть игры: можно несколько раз быть вторым, чтобы в итоге стать чемпионом.

Ирина

Савченко Goose Gaming Креативный лид Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 5 СТР 3 ТЕХ 1 МЕД 2 КРЕ 3 БРН - ДИД 3 МУ 12 КРф 5 PR - «Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка.

«Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Серия комьюнити-кастов на PGL Astana — METACORP (Goose Gaming + MVP) реализовал все русскоязычные касты турнира с участием стримеров и креаторов. Помимо самих эфиров были шоу-матчи, PR-активации, SMM, мерч и розыгрыши — сложный и масштабный проект в Казахстане.

Серия комьюнити-кастов на PGL Astana — METACORP (Goose Gaming + MVP) реализовал все русскоязычные касты турнира с участием стримеров и креаторов. Помимо самих эфиров были шоу-матчи, PR-активации, SMM, мерч и розыгрыши — сложный и масштабный проект в Казахстане. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Тотальный футбол в духе Теда Лассо. Нет «статичных» игроков — каждый может подключиться к атаке, взять инициативу и усилить командную игру.

Тотальный футбол в духе Теда Лассо. Нет «статичных» игроков — каждый может подключиться к атаке, взять инициативу и усилить командную игру. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Быстрое попадание в нужную позицию — от поддержки команды и креативного лидирования до продакшна и шоу-механик. Главное — оказаться там, где решается результат.

Быстрое попадание в нужную позицию — от поддержки команды и креативного лидирования до продакшна и шоу-механик. Главное — оказаться там, где решается результат. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Мы сами. Чтобы делать проекты, которые запоминаются рынком, нужно каждый день играть лучше, чем вчера.

Мария

Телятникова Askona Руководитель PR-отдела Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 5 СТР - ТЕХ - МЕД 15 КРЕ - БРН - ДИД 1 МУ 13 КРф - PR - В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова.

В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Настоящим матчем сезона стал мультимедийный перформанс «Дом Askona» — 3D-интеграция в ледовые шоу Евгения Плющенко на Live Arena. На льду вырос трехэтажный дом с девятью комнатами и реальной мебелью Askona Home, а 3D-мэппинг оживлял пространство в реальном времени. Двухминутный спектакль увидели 200 тысяч зрителей в зале и 1,5 млн в соцсетях — это был не рекламный ролик, а эмоциональный опыт, который превращает бренд в love mark.

Настоящим матчем сезона стал мультимедийный перформанс «Дом Askona» — 3D-интеграция в ледовые шоу Евгения Плющенко на Live Arena. На льду вырос трехэтажный дом с девятью комнатами и реальной мебелью Askona Home, а 3D-мэппинг оживлял пространство в реальном времени. Двухминутный спектакль увидели 200 тысяч зрителей в зале и 1,5 млн в соцсетях — это был не рекламный ролик, а эмоциональный опыт, который превращает бренд в love mark. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль — игра через коллаборации. Самые сильные решения рождаются на стыке брендов, когда партнеры усиливают друг друга и создают эффект, которого невозможно достичь в одиночку. Поэтому я всегда ищу союзников в культуре и лайфстайл-проектах.

Мой стиль — игра через коллаборации. Самые сильные решения рождаются на стыке брендов, когда партнеры усиливают друг друга и создают эффект, которого невозможно достичь в одиночку. Поэтому я всегда ищу союзников в культуре и лайфстайл-проектах. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Моя сильная сторона — выстраивание яркой коммуникации и умение договариваться о лучших условиях размещения. Это позволяет усиливать охват и качество присутствия бренда там, где другие ограничиваются базовыми возможностями.

Моя сильная сторона — выстраивание яркой коммуникации и умение договариваться о лучших условиях размещения. Это позволяет усиливать охват и качество присутствия бренда там, где другие ограничиваются базовыми возможностями. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Информационный шум и перегруженность аудитории. Сегодня важно не просто выйти с идеей, а сделать так, чтобы ее действительно заметили, поняли и запомнили.

Максим

Сырейщиков JAMI LUP SPORT Коммерческий директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 1 МУ - КРф - PR - Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч.

Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня таким проектом стала одна из спортивных лиг. Это был сложный стык интересов ФНЛ, бренда и вещателя. В результате удалось создать яркий нейминг и брендинг проекта, увеличить количество матчей в эфире и объём праймового размещения. Средняя доля аудитории в прайме выросла на 20% год к году.

Для меня таким проектом стала одна из спортивных лиг. Это был сложный стык интересов ФНЛ, бренда и вещателя. В результате удалось создать яркий нейминг и брендинг проекта, увеличить количество матчей в эфире и объём праймового размещения. Средняя доля аудитории в прайме выросла на 20% год к году. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Эмоциональный. Не всегда самый выверенный, но с большим количеством опасных моментов, ключевых голов и результативных передач.

Эмоциональный. Не всегда самый выверенный, но с большим количеством опасных моментов, ключевых голов и результативных передач. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Быть опорой для команды: примером для молодых и точкой стабильности для более опытных игроков.

Быть опорой для команды: примером для молодых и точкой стабильности для более опытных игроков. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Кризисы на рекламном рынке — как дисквалификации в еврокубках после сильного сезона, а регуляторные изменения в букмекерской категории — как локаут в НХЛ. В такие моменты важнее всего гибкость, терпение и способность быстро перестраивать игру.

Анна

Коноплева Dinamica x D Innovate Group Директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР 2 ТЕХ 28 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 7 МУ - КРф - PR - В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы.

В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект «МТС Линк» — нестандартная стратегия, необычные носители и постоянная работа на опережение. Это пример игры, где важно не следовать шаблону, а создавать свой сценарий матча.

Проект «МТС Линк» — нестандартная стратегия, необычные носители и постоянная работа на опережение. Это пример игры, где важно не следовать шаблону, а создавать свой сценарий матча. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Игра на шаг впереди. Мы сочетаем нестандартные решения с аналитикой и убеждены, что побеждает не тот, кто быстрее реагирует, а тот, кто раньше видит направление игры.

Игра на шаг впереди. Мы сочетаем нестандартные решения с аналитикой и убеждены, что побеждает не тот, кто быстрее реагирует, а тот, кто раньше видит направление игры. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Работа с «голевыми передачами» — маркетинговыми точками влияния, которые помогают клиенту принять решение о покупке.

Работа с «голевыми передачами» — маркетинговыми точками влияния, которые помогают клиенту принять решение о покупке. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Инерция — привычка делать «как раньше», которая мешает видеть новые возможности и перестраивать игру.

Алексей

Савула АО НСПК Руководитель центра спортивного маркетинга Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций.

Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Если говорить про личный проект — это «Уличный футбол», который объединяет любителей игры на коробке, где каждый может сыграть бок о бок со звездами шоу-бизнеса, актерами, блогерами и профессиональными футболистами. На поле нет статусов — все равны. Если про ключевой проект — СБП × New Star Weekend: мощная эмоция, драйв и энергетика брендированной сцены с одной стороны, и спорт в горах, снег и активная среда Академии спорта СБП — с другой.

Если говорить про личный проект — это «Уличный футбол», который объединяет любителей игры на коробке, где каждый может сыграть бок о бок со звездами шоу-бизнеса, актерами, блогерами и профессиональными футболистами. На поле нет статусов — все равны. Если про ключевой проект — СБП × New Star Weekend: мощная эмоция, драйв и энергетика брендированной сцены с одной стороны, и спорт в горах, снег и активная среда Академии спорта СБП — с другой. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Как компания с широким портфелем брендов, мы четко разделяем аудитории и инициативы, оставаясь максимально близкими и понятными людям. Мы создаем условия для удобной, быстрой и выгодной оплаты, а в маркетинге делаем ставку на креативные и эмоциональные активации.

Андрей

Леонтьев Media Direction Sport (Media Direction Group) Управляющий директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры.

Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль — комбинационный футбол. Я ищу решения, которые одновременно работают на задачи клиента, интересы площадки и ожидания аудитории. Лучшие проекты рождаются там, где выигрывают все стороны.

Мой стиль — комбинационный футбол. Я ищу решения, которые одновременно работают на задачи клиента, интересы площадки и ожидания аудитории. Лучшие проекты рождаются там, где выигрывают все стороны. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение соединять разные стороны проекта: бренд, агентство, медиа и правообладателя, чтобы идея не просто появилась, а была эффективно реализована.

Умение соединять разные стороны проекта: бренд, агентство, медиа и правообладателя, чтобы идея не просто появилась, а была эффективно реализована. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Информационный шум. Сегодня борьба идет не только за внимание, но и за запоминаемость, поэтому важны проекты, которые вызывают эмоции и остаются в памяти.

Анна

Овчинникова CleverData Бизнес-консультант Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры.

Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Внедрение платформы для НКО, помогающей сиротам и детям из неблагополучных семей находить работу. У команды не было опыта работы с данными, но в итоге они сами научились настраивать кампании в системе. Для нас это была чистая победа — 1:0 в пользу реального результата.

Внедрение платформы для НКО, помогающей сиротам и детям из неблагополучных семей находить работу. У команды не было опыта работы с данными, но в итоге они сами научились настраивать кампании в системе. Для нас это была чистая победа — 1:0 в пользу реального результата. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Моя суперсила — передача через знание. Я провожу обучающие сессии, вебинары, настраиваю процессы вместе с клиентами и помогаю им научиться работать самостоятельно. Для меня важно не просто «забить гол», а научить команду делать это самой.

Моя суперсила — передача через знание. Я провожу обучающие сессии, вебинары, настраиваю процессы вместе с клиентами и помогаю им научиться работать самостоятельно. Для меня важно не просто «забить гол», а научить команду делать это самой. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение делиться знаниями и превращать сложные системы в понятные инструменты. Я работаю так, чтобы команда клиента могла уверенно играть дальше без внешней поддержки.

Умение делиться знаниями и превращать сложные системы в понятные инструменты. Я работаю так, чтобы команда клиента могла уверенно играть дальше без внешней поддержки. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Собственный азарт. Хочется взяться за все сразу, но приоритеты и дедлайны быстро возвращают в реальность — приходится играть по очереди и по плану.

Владислав

Галушка Blacklight Креативный продюсер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 2 СТР - ТЕХ 2 МЕД 1 КРЕ 5 БРН - ДИД 11 МУ 13 КРф 2 PR - Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых.

Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Крупный клиент, с которым почти полгода шли к сотрудничеству. Было столько согласований и встреч, что процесс напоминал квалификацию на чемпионат мира. Финалом стало почти «внутреннее собеседование» команды, после которого матч все-таки был выигран.

Крупный клиент, с которым почти полгода шли к сотрудничеству. Было столько согласований и встреч, что процесс напоминал квалификацию на чемпионат мира. Финалом стало почти «внутреннее собеседование» команды, после которого матч все-таки был выигран. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Joga Bonita — не про финты ради финтов, а про результат, в котором профессионализм сочетается с удовольствием от процесса.

Joga Bonita — не про финты ради финтов, а про результат, в котором профессионализм сочетается с удовольствием от процесса. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение сохранять спокойствие и уверенность в результате, даже когда все идет не по плану.

Умение сохранять спокойствие и уверенность в результате, даже когда все идет не по плану. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Фраза «есть небольшая правка» — после нее чаще всего начинается дополнительное время.

Ольга

Крючкова Heads Операционный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент.

Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Не бывает неважных матчей или проектов. Каждая новая задача помогает чему-то научиться или создать новую ценность. Сейчас для меня начинается новый сложный матч — личный проект, связанный с образованием.

Не бывает неважных матчей или проектов. Каждая новая задача помогает чему-то научиться или создать новую ценность. Сейчас для меня начинается новый сложный матч — личный проект, связанный с образованием. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Надежная оборона и минимизация рисков. Команда должна знать, что у нее за спиной всегда есть кому отдать мяч.

Надежная оборона и минимизация рисков. Команда должна знать, что у нее за спиной всегда есть кому отдать мяч. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Готовность принять пас от любого игрока в любой момент и передать его дальше, чтобы игра продолжалась эффективно.

Готовность принять пас от любого игрока в любой момент и передать его дальше, чтобы игра продолжалась эффективно. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. Его всегда не хватает на все задуманное.

Сергей

Краснов Progression Group Директор по стратегии Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ 4 КРф - PR - Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм.

Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для меня матчем сезона стал проект «Как не словить Джигурду» для «Граммидина». Это пример по-настоящему сыгранной команды и проекта, рожденного по любви.

Для меня матчем сезона стал проект «Как не словить Джигурду» для «Граммидина». Это пример по-настоящему сыгранной команды и проекта, рожденного по любви. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль игры — адаптивный. На сегодняшнем рынке важно оставаться игроком-универсалом и подстраиваться под ситуацию.

Мой стиль игры — адаптивный. На сегодняшнем рынке важно оставаться игроком-универсалом и подстраиваться под ситуацию. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Стараюсь продать наше решение еще до перехода к идеям.

Стараюсь продать наше решение еще до перехода к идеям. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Субъективность.

Камил

Балтаев Adsup.me Руководитель отдела медиабаинга Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча.

Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Если честно, выбрать один матч сезона сложно. Для нас каждый проект — как финал турнира: нет проходных игр, за каждой задачей стоит подготовка, ответственность и настрой на результат. Победы складываются не из одного яркого матча, а из способности держать высокий уровень игры на длинной дистанции.

Если честно, выбрать один матч сезона сложно. Для нас каждый проект — как финал турнира: нет проходных игр, за каждой задачей стоит подготовка, ответственность и настрой на результат. Победы складываются не из одного яркого матча, а из способности держать высокий уровень игры на длинной дистанции. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Высокий прессинг. Мы постоянно тестируем новые гипотезы, быстро реагируем на изменения рынка и не ждем, пока возможность появится сама. В мобильном маркетинге выигрывают скорость, аналитика и готовность действовать на опережение.

Высокий прессинг. Мы постоянно тестируем новые гипотезы, быстро реагируем на изменения рынка и не ждем, пока возможность появится сама. В мобильном маркетинге выигрывают скорость, аналитика и готовность действовать на опережение. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение собирать вокруг одной цели людей с разной экспертизой. Лучшие результаты появляются, когда продажи, аккаунтинг, аналитика, креатив и баинг начинают играть как одна команда.

Умение собирать вокруг одной цели людей с разной экспертизой. Лучшие результаты появляются, когда продажи, аккаунтинг, аналитика, креатив и баинг начинают играть как одна команда. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Инерция. На быстро меняющемся рынке опасно опираться на вчерашние решения и прошлые победы — рынок быстро показывает счет на табло.

Паша

Рахман ФК «Найт Стрит» Основатель и директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ 3 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ 4 КРф - PR - Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты.

Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект, который начался с фразы «мы ничего не успеем», а закончился вопросом «как вы это сделали?». Настоящий камбэк сезона.

Проект, который начался с фразы «мы ничего не успеем», а закончился вопросом «как вы это сделали?». Настоящий камбэк сезона. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? На поле я свободный художник. Готов подключиться к любому участку игры, где могут пригодиться мой опыт, навыки и управленческие компетенции.

На поле я свободный художник. Готов подключиться к любому участку игры, где могут пригодиться мой опыт, навыки и управленческие компетенции. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Перфекционизм. Даже после проекта, который объективно прошел на десять из десяти, всегда хочется найти, что еще можно было сделать лучше.

Ираклий

Маргания makelove Сооснователь и генеральный директор агентства по построению бренда работодателя Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс.

В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Коллаборация с Гжельским фарфоровым заводом. Проект объединил несколько компаний, вековые традиции и современные тренды, создав по-настоящему уникальный стиль игры.

Коллаборация с Гжельским фарфоровым заводом. Проект объединил несколько компаний, вековые традиции и современные тренды, создав по-настоящему уникальный стиль игры. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Вязкая нерешительность рынка. Она не атакует и не защищается, а просто заставляет всех ждать. Побеждает тот, кто готов взять мяч и идти вперед, несмотря на шум вокруг.

Алексей

Соколов RuStore Менеджер по развитию рекламного бизнеса Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем.

Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Действую как атакующий полузащитник: выстраиваю партнерства RuStore с крупнейшими рекламодателями страны, быстро включаюсь в эпизоды и постоянно нахожусь в движении. Каждый рекламодатель — потенциальный партнер по атаке, который может отдать точный пас (трафик, бюджет, оффер).

Действую как атакующий полузащитник: выстраиваю партнерства RuStore с крупнейшими рекламодателями страны, быстро включаюсь в эпизоды и постоянно нахожусь в движении. Каждый рекламодатель — потенциальный партнер по атаке, который может отдать точный пас (трафик, бюджет, оффер). Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Моя суперсила — видеть поле и делать точную передачу на нужного игрока. Легко нахожу общий язык с людьми, будто мы давно играем в одной команде.

Сергей

Самонин RTBSape CEO Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону.

Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Рационально-атакующий. Важно не просто владеть мячом и строить комбинации, а постоянно искать свободные зоны рынка: новые форматы, инвентарь и потребности рекламодателей и паблишеров.

Рационально-атакующий. Важно не просто владеть мячом и строить комбинации, а постоянно искать свободные зоны рынка: новые форматы, инвентарь и потребности рекламодателей и паблишеров. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение связывать разные части поля — продукт, продажи, технологии, рынок и экономику сделки. В programmatic выигрывает тот, кто видит всю комбинацию и доводит ее до результата.

Умение связывать разные части поля — продукт, продажи, технологии, рынок и экономику сделки. В programmatic выигрывает тот, кто видит всю комбинацию и доводит ее до результата. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Инерция. Привычные подходы часто сильнее внешних ограничений, и самое сложное — вовремя перестроить игру, когда старая схема перестает работать.

Эркин

Газизов Jago Agency Креатор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить.

Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Предпочитаю действовать без фиксированной позиции. Могу закрыть любую дыру в команде, потому что главное — довести проект до ворот.

Предпочитаю действовать без фиксированной позиции. Могу закрыть любую дыру в команде, потому что главное — довести проект до ворот. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Бывает, что команда слишком долго варится в задаче и перестает видеть направление. Иногда одной точной фразы достаточно, чтобы изменить ход игры.

Бывает, что команда слишком долго варится в задаче и перестает видеть направление. Иногда одной точной фразы достаточно, чтобы изменить ход игры. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Инерция. Тот самый момент, когда соглашаешься сделать «как обычно» вместо того, чтобы искать новое решение.

Анастасия

Назарова Commeta by Media Instinct Group Управляющий директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Трус не играет в е-ком! Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Трус не играет в е-ком!

Трус не играет в е-ком! «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Наш матч сезона 2025 — первая на рекламном рынке интеграция оферты на сайт. Оформили все быстрее конкурентов и сразу увидели результат: скорость в e-commerce часто решает исход игры и напрямую влияет на количество «забитых голов».

Наш матч сезона 2025 — первая на рекламном рынке интеграция оферты на сайт. Оформили все быстрее конкурентов и сразу увидели результат: скорость в e-commerce часто решает исход игры и напрямую влияет на количество «забитых голов». Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Авторский. Мы не играем по заранее написанному сценарию — быстро читаем поле, находим свободные зоны и первыми оказываемся там, где появляется результат. Любим нестандартные комбинации и не теряемся, даже если рынок внезапно показывает «красную карточку».

Авторский. Мы не играем по заранее написанному сценарию — быстро читаем поле, находим свободные зоны и первыми оказываемся там, где появляется результат. Любим нестандартные комбинации и не теряемся, даже если рынок внезапно показывает «красную карточку». Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Любопытство. Оно помогает находить нестандартные решения, тестировать новое и видеть возможности там, где другие видят ограничения.

Любопытство. Оно помогает находить нестандартные решения, тестировать новое и видеть возможности там, где другие видят ограничения. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Скорость изменений. Рынок постоянно ускоряется, но именно это делает игру интересной — приходится принимать решения быстрее и точнее, чем вчера.

Иван

Тихомиров GO Mobile Директор направления медиабаинг Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря.

Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Матч сезона — внедрение Claude в рабочие процессы команды. Сначала это был этап экспериментов и тестов, почти как предсезонка, но со временем инструмент стал частью ежедневной игры: помог ускорить аналитику, улучшить процессы и реально повлиять на принятие решений. В какой-то момент это перестало быть «технологией» и стало частью командного стиля игры.

Матч сезона — внедрение Claude в рабочие процессы команды. Сначала это был этап экспериментов и тестов, почти как предсезонка, но со временем инструмент стал частью ежедневной игры: помог ускорить аналитику, улучшить процессы и реально повлиять на принятие решений. В какой-то момент это перестало быть «технологией» и стало частью командного стиля игры. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мы играем в системный контроль мяча. Никаких случайных атак — только данные, гипотезы, аналитика и последовательный поиск преимуществ, которые на дистанции дают результат.

Мы играем в системный контроль мяча. Никаких случайных атак — только данные, гипотезы, аналитика и последовательный поиск преимуществ, которые на дистанции дают результат. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение думать на два шага вперед. Часто самые важные решения принимаются до того, как проблема становится очевидной, и задача — заранее выстроить траекторию игры команды.

Умение думать на два шага вперед. Часто самые важные решения принимаются до того, как проблема становится очевидной, и задача — заранее выстроить траекторию игры команды. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Самый сложный соперник — вера в то, что прошлые решения будут работать в новых условиях. Рынок постоянно меняет правила игры, и выигрывает тот, кто быстрее перестраивается по ходу матча.

Антон

Мельников emg Креативный директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 58 СТР 2 ТЕХ 3 МЕД - КРЕ 8 БРН 6 ДИД 4 МУ 36 КРф - PR 10 Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед.

Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект «HONOR серии Х. Проверен Россией». Сильное давление конкурентов и сложные условия — мороз, вода, высокие температуры — но команда прошла проверку на прочность, добилась сильных результатов и увеличила аудиторию бренда.

Проект «HONOR серии Х. Проверен Россией». Сильное давление конкурентов и сложные условия — мороз, вода, высокие температуры — но команда прошла проверку на прочность, добилась сильных результатов и увеличила аудиторию бренда. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Наш стиль — гибкая тактика и постоянное движение. Мы держим баланс между engagement и effectiveness: держим мяч и играем на результат, быстро перестраиваясь по ходу матча и стараясь быть на шаг впереди соперника.

Наш стиль — гибкая тактика и постоянное движение. Мы держим баланс между engagement и effectiveness: держим мяч и играем на результат, быстро перестраиваясь по ходу матча и стараясь быть на шаг впереди соперника. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Роль играющего тренера: помогаю команде находить инсайты, усиливать креатив и держать фокус на результате, чтобы доводить атаки до голов.

Роль играющего тренера: помогаю команде находить инсайты, усиливать креатив и держать фокус на результате, чтобы доводить атаки до голов. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Ситуация на рынке маркетинговых услуг: сокращение бюджетов, усиление давления со стороны клиентов и проектная модель, которая требует быстро играть короткие отрезки при длинных обязательствах.

Станислав

Юсупов Группа «Дискурс» Генеральный директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте.

Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Для чемпиона проходных матчей не бывает, но если выбирать один, то это проект для АЛРОСА, отмеченный наградой АКМР. Работа с компанией мирового уровня стала для нас ценным и уникальным опытом.

Для чемпиона проходных матчей не бывает, но если выбирать один, то это проект для АЛРОСА, отмеченный наградой АКМР. Работа с компанией мирового уровня стала для нас ценным и уникальным опытом. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? На PR-поле «Группа Дискурс» играет роль креативного плеймейкера: без резких движений, но с грамотной оценкой ситуации и точными голевыми передачами.

На PR-поле «Группа Дискурс» играет роль креативного плеймейкера: без резких движений, но с грамотной оценкой ситуации и точными голевыми передачами. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение слушать и слышать свою команду.

Умение слушать и слышать свою команду. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Вчерашний ты. Чтобы расти, нужно постоянно превосходить собственные результаты.

Сергей

Ханин сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ Руководитель отдела продаж спонсорства спортивного и развлекательного сегмента Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД 1 КРЕ 5 БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории.

Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Среди недавних проектов особенно выделю спецпроект для Takayama на Sport-Express.ru. Мы вышли за рамки привычных механик и создали с нуля гоночный 3D-симулятор, где главным героем стала вручную отрисованная машина с брендингом клиента. Получился не просто красивый, но и эффективный проект, в который хочется возвращаться снова и снова, чтобы ставить рекорды и выигрывать призы.

Среди недавних проектов особенно выделю спецпроект для Takayama на Sport-Express.ru. Мы вышли за рамки привычных механик и создали с нуля гоночный 3D-симулятор, где главным героем стала вручную отрисованная машина с брендингом клиента. Получился не просто красивый, но и эффективный проект, в который хочется возвращаться снова и снова, чтобы ставить рекорды и выигрывать призы. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Для меня важен результат. Любую задачу нужно выполнять максимально эффективно, в срок и с полной отдачей. Если делать — то делать идеально.

Для меня важен результат. Любую задачу нужно выполнять максимально эффективно, в срок и с полной отдачей. Если делать — то делать идеально. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Стараюсь заряжать команду на результат и поддерживать ее мотивацию. Мне повезло работать с сильными специалистами, и моя задача — помогать им сохранять азарт и уверенность в своих силах.

Стараюсь заряжать команду на результат и поддерживать ее мотивацию. Мне повезло работать с сильными специалистами, и моя задача — помогать им сохранять азарт и уверенность в своих силах. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Конкуренция. Спонсорская реклама — узкоспециализированная и при этом очень конкурентная среда, которая требует постоянного развития, гибкости и умения быстро реагировать на изменения рынка.

Дмитрий

Гурулев Realweb Руководитель отдела по работе с социальными сетями Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 22 СТР 1 ТЕХ - МЕД 2 КРЕ 4 БРН - ДИД 9 МУ 14 КРф - PR 23 «Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта «Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы.

«Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Внедрение AI в ежедневную работу команды. Это был матч, который открыл новые возможности для роста и изменил сам подход к процессам.

Внедрение AI в ежедневную работу команды. Это был матч, который открыл новые возможности для роста и изменил сам подход к процессам. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Тики-така: постоянное движение вперёд, контроль игры, стремление задавать тренды и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Тики-така: постоянное движение вперёд, контроль игры, стремление задавать тренды и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Коммуникабельность — умение находить подход к людям, слышать запросы команды и быстро помогать решать возникающие задачи.

Коммуникабельность — умение находить подход к людям, слышать запросы команды и быстро помогать решать возникающие задачи. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. Даже при полном рабочем дне успеть реализовать всё задуманное почти невозможно.

Евгения

Апсолямова Big Media Moscow Strategy Group Head Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 3 МУ - КРф - PR - Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов.

Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Стиль работы на рекламном поле — все лучшее из концепции тотального футбола: адаптивность, доверие, многомерность и сыгранность команды. Важно не закрепляться в одной роли, а постоянно чувствовать динамику игры и подстраиваться под нее вместе с командой.

Стиль работы на рекламном поле — все лучшее из концепции тотального футбола: адаптивность, доверие, многомерность и сыгранность команды. Важно не закрепляться в одной роли, а постоянно чувствовать динамику игры и подстраиваться под нее вместе с командой. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение поддерживать и давать человеку почувствовать, что его слышат. Иногда я буквально превращаюсь в «давай, солнышко, давай» из мема. И я правда считаю, что никакие хард-скиллы не работают без эмпатии и человечности.

Умение поддерживать и давать человеку почувствовать, что его слышат. Иногда я буквально превращаюсь в «давай, солнышко, давай» из мема. И я правда считаю, что никакие хард-скиллы не работают без эмпатии и человечности. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Когнитивные искажения. Самый коварный противник стратега — потому что он незаметен и влияет на решения ещё до того, как ты это осознаёшь. Важно вовремя их замечать, пересобирать картину и двигаться дальше.

Борис

Пешняк RWB Media Управляющий директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе.

Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект RWB Media, который объединил более 38 разрозненных направлений продаж и продуктов в единую экосистему. Мы развиваем бесшовное продвижение с использованием оффлайн-инвентаря Группы Russ и онлайн-инструментов Wildberries, а также пересобрали стратегию продвижения брендов («Стратегии роста», «Брендстори»).

Проект RWB Media, который объединил более 38 разрозненных направлений продаж и продуктов в единую экосистему. Мы развиваем бесшовное продвижение с использованием оффлайн-инвентаря Группы Russ и онлайн-инструментов Wildberries, а также пересобрали стратегию продвижения брендов («Стратегии роста», «Брендстори»). Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Моя позиция — нападающий. Важно, чтобы любые комбинации и тактические ходы завершались реализованными голевыми моментами.

Моя позиция — нападающий. Важно, чтобы любые комбинации и тактические ходы завершались реализованными голевыми моментами. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Организация команды: чтобы каждый игрок понимал свою роль и вовремя отдавал точный пас.

Организация команды: чтобы каждый игрок понимал свою роль и вовремя отдавал точный пас. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? ремя между замыслом и реализацией, а также ограниченность ресурсов.

Василий

Ящук Kokoc Group Директор креативного дивизиона Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции.

Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Главным матчем сезона для меня стала работа с Медийной футбольной лигой. Сегодня это уже не просто спортивный проект, а полноценная медиаэкосистема, в которой одновременно существуют футбол, контент, инфлюенсеры, бренды и комьюнити. Особенно интересно наблюдать, как спортивный продукт начинает конкурировать за внимание аудитории с классическими медиа.

Главным матчем сезона для меня стала работа с Медийной футбольной лигой. Сегодня это уже не просто спортивный проект, а полноценная медиаэкосистема, в которой одновременно существуют футбол, контент, инфлюенсеры, бренды и комьюнити. Особенно интересно наблюдать, как спортивный продукт начинает конкурировать за внимание аудитории с классическими медиа. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Мой стиль — высокий прессинг и быстрый переход в атаку. Рынок меняется слишком быстро, чтобы играть от обороны, поэтому мне ближе скорость принятия решений, тестирование новых форматов и готовность выходить на территории, где индустрия еще только ищет свои правила игры.

Мой стиль — высокий прессинг и быстрый переход в атаку. Рынок меняется слишком быстро, чтобы играть от обороны, поэтому мне ближе скорость принятия решений, тестирование новых форматов и готовность выходить на территории, где индустрия еще только ищет свои правила игры. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Чаще всего я помогаю команде находить точки пересечения интересов разных сторон. Сегодня сильные проекты рождаются на стыке медиа, креатива, технологий, спорта, блогеров и бизнеса, и мне нравится превращать такие связи в работающие идеи и проекты.

Чаще всего я помогаю команде находить точки пересечения интересов разных сторон. Сегодня сильные проекты рождаются на стыке медиа, креатива, технологий, спорта, блогеров и бизнеса, и мне нравится превращать такие связи в работающие идеи и проекты. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Потеря внимания аудитории. Сегодня контент конкурирует не только с другими брендами, но и со всем, что окружает человека каждый день. Поэтому выигрывают те, кто создает не просто рекламу, а эмоции, впечатления и культурные события.

Екатерина

Кобзарь Media 108 HRD Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника.

Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Внедрение AI-инструментов в рабочие процессы компании. Техническая часть оказалась проще человеческой: главным вызовом стало изменение привычек и восприятия — от «AI как угрозы» к «AI как инструменту».

Внедрение AI-инструментов в рабочие процессы компании. Техническая часть оказалась проще человеческой: главным вызовом стало изменение привычек и восприятия — от «AI как угрозы» к «AI как инструменту». Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Я смотрю на игру шире поля: заранее вижу риски, связываю людей и команды между собой и помогаю находить решения, которые учитывают интересы всех сторон.

Я смотрю на игру шире поля: заранее вижу риски, связываю людей и команды между собой и помогаю находить решения, которые учитывают интересы всех сторон. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умением договариваться и выстраивать диалог. Часто именно это превращает хорошие идеи в реализованные решения.

Умением договариваться и выстраивать диалог. Часто именно это превращает хорошие идеи в реализованные решения. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Отсутствие уверенности в том, что вчерашние подходы будут работать завтра. Быстрая смена правил игры требует постоянного переосмысления и готовности учиться заново.

Максим

Ночовный Movie Park Старший аккаунт-менеджер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф 1 PR - Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент.

Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Проект для бренда Vivienne Sabo, который мы снимали во Франции. Главным вызовом стала не сама съемка, а работа с локальной французской командой: разные подходы к процессам, коммуникации и принятию решений требовали времени на адаптацию. В итоге нам удалось собрать сильную международную команду и добиться результата, которым довольны все участники проекта.

Проект для бренда Vivienne Sabo, который мы снимали во Франции. Главным вызовом стала не сама съемка, а работа с локальной французской командой: разные подходы к процессам, коммуникации и принятию решений требовали времени на адаптацию. В итоге нам удалось собрать сильную международную команду и добиться результата, которым довольны все участники проекта. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Ближе всего мне роль плеймейкера. Важно видеть поле целиком, вовремя отдавать передачи, помогать участникам понимать друг друга и следить, чтобы проект уверенно двигался к цели. Хотя на съемках иногда приходится одновременно быть капитаном, диспетчером, переводчиком и кризис-менеджером.

Ближе всего мне роль плеймейкера. Важно видеть поле целиком, вовремя отдавать передачи, помогать участникам понимать друг друга и следить, чтобы проект уверенно двигался к цели. Хотя на съемках иногда приходится одновременно быть капитаном, диспетчером, переводчиком и кризис-менеджером. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Умение находить общий язык с людьми. Большинство сложностей возникает не из-за бюджета или сроков, а из-за разного понимания задач. Коммуникация помогает превращать обсуждения в результат.

Умение находить общий язык с людьми. Большинство сложностей возникает не из-за бюджета или сроков, а из-за разного понимания задач. Коммуникация помогает превращать обсуждения в результат. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Неопределенность. В нашей индустрии редко бывает проект без изменений: могут поменяться бриф, сроки, локация или состав команды. Поэтому главное — сохранять спокойствие и быстро адаптироваться к новым условиям.

Иван

Скоробогатов TG CAST CCO Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону.

Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? екламная кампания «Монстриксы» для «Магнита». Нам удалось охватить практически весь возрастной диапазон целевой аудитории и привлечь внимание не только потребителей, но и отраслевых медиа.

екламная кампания «Монстриксы» для «Магнита». Нам удалось охватить практически весь возрастной диапазон целевой аудитории и привлечь внимание не только потребителей, но и отраслевых медиа. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Агрессивное нападение. Все действия команды подчинены главной цели — достижению результата для клиента.

Агрессивное нападение. Все действия команды подчинены главной цели — достижению результата для клиента. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Внедрение ИИ для оптимизации рутинных процессов. Это помогает разгружать команду, быстрее готовить предложения и эффективнее адаптировать их под задачи конкретных клиентов.

Внедрение ИИ для оптимизации рутинных процессов. Это помогает разгружать команду, быстрее готовить предложения и эффективнее адаптировать их под задачи конкретных клиентов. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Блокировки и конкуренция, которая все чаще строится не на качестве решений, а на ценовом факторе.

Даниил

Крашенинников Мобио Диджитал-директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон.

В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Матч сезона (а точнее, целый чемпионат) — это серия тендеров за последние четыре месяца, которые шли один за другим без пауз на передышку. Каждый «тур» требовал максимальной концентрации и полной вовлеченности команды.

Матч сезона (а точнее, целый чемпионат) — это серия тендеров за последние четыре месяца, которые шли один за другим без пауз на передышку. Каждый «тур» требовал максимальной концентрации и полной вовлеченности команды. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Балансирующий стиль. Между скоростью и качеством, ресурсами и задачами, делегированием и контролем. Я не тот, кто держит мяч в одиночку — скорее тот, кто двигает игру вперед и оставляет пространство команде.

Балансирующий стиль. Между скоростью и качеством, ресурсами и задачами, делегированием и контролем. Я не тот, кто держит мяч в одиночку — скорее тот, кто двигает игру вперед и оставляет пространство команде. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Универсальность. Я умею глубоко погружаться и в стратегию, и в детали, не перетягивая на себя игру, а отдавая точный пас нужному игроку в нужный момент.

Универсальность. Я умею глубоко погружаться и в стратегию, и в детали, не перетягивая на себя игру, а отдавая точный пас нужному игроку в нужный момент. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Инерция бизнеса — привычка не менять экономику и KPI даже тогда, когда рынок уже играет по другим правилам. Это соперник сложнее любого дедлайна.

Наталья

Полковникова GREATIVE Старший директор проектов Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 24 СТР 3 ТЕХ - МЕД - КРЕ 1 БРН - ДИД - МУ 2 КРф - PR 24 Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом.

Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Наверное, умением сохранять спокойствие и находить решение даже в самых сложных ситуациях. Коллеги часто приходят ко мне за стратегическим взглядом, свежим подходом к привычным задачам или просто за уверенностью и поддержкой. За годы работы я убедилась, что иногда решающим становится не профильный опыт, а способность посмотреть на ситуацию под другим углом. В какой-то степени я чувствую себя играющим тренером: не только знаю стратегию, но и готова выйти на поле в нужный момент.

Наверное, умением сохранять спокойствие и находить решение даже в самых сложных ситуациях. Коллеги часто приходят ко мне за стратегическим взглядом, свежим подходом к привычным задачам или просто за уверенностью и поддержкой. За годы работы я убедилась, что иногда решающим становится не профильный опыт, а способность посмотреть на ситуацию под другим углом. В какой-то степени я чувствую себя играющим тренером: не только знаю стратегию, но и готова выйти на поле в нужный момент. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Не конкуренция и не дедлайны, а сочетание многозадачности, неопределенности и информационного шума. В коммуникациях невозможно поставить игру на паузу: пока решаешь одну задачу, появляются новые. Побеждает тот, кто видит поле целиком, быстро принимает решения и вовремя отдает точный пас команде.

Денис

Пронкин Trend Surfers Сооснователь и коммерческий директор Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом.

Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Совместно с клиентом мы исполнили мою детскую мечту и сделали игровой спецпроект с коллекционными карточками и журналом в духе Panini для «Лиги чемпионов». Позже, конечно, обновили его и под чемпионат мира.

Совместно с клиентом мы исполнили мою детскую мечту и сделали игровой спецпроект с коллекционными карточками и журналом в духе Panini для «Лиги чемпионов». Позже, конечно, обновили его и под чемпионат мира. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Хотелось бы быть максимально выверенным, как Гвардиола или Моуринью, но пока получается скорее Слуцкий. Зато с характером.

Хотелось бы быть максимально выверенным, как Гвардиола или Моуринью, но пока получается скорее Слуцкий. Зато с характером. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Мотивация и умение сосредоточиться в ключевые моменты.

Мотивация и умение сосредоточиться в ключевые моменты. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Обстоятельства. Очень сложно вести игру, когда то трибуны закрывают, то правила меняют по ходу матча, то игроков удаляют.

Иван

Лебедев Hate Agency Исполняющий обязанности креативного директора Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 3 СТР - ТЕХ 1 МЕД 6 КРЕ - БРН - ДИД 6 МУ 3 КРф - PR - Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением.

Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Испанская тики-така. Много движения, комбинаций и постоянного обмена идеями. Лучшие решения рождаются не в одиночку, а через взаимодействие команды.

Испанская тики-така. Много движения, комбинаций и постоянного обмена идеями. Лучшие решения рождаются не в одиночку, а через взаимодействие команды. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Профессионально болеть за свою команду.

Профессионально болеть за свою команду. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Время. Его нужно постоянно обгонять, иначе оно первым отберет мяч.

Елизавета

Секрето TORNADO MAX ENERGY Старший бренд-менеджер Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ 2 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД 2 МУ - КРф 8 PR - Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую.

Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Коллаборация TORNADO MAX ENERGY и DARK PROJECT с «живой» клавиатурой. Проект объединил технологии, геймерскую культуру и сильный PR-эффект, а также получил серебро Silver Mercury.

Коллаборация TORNADO MAX ENERGY и DARK PROJECT с «живой» клавиатурой. Проект объединил технологии, геймерскую культуру и сильный PR-эффект, а также получил серебро Silver Mercury. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Агрессивный, но просчитанный. Смелые решения, новые территории и нестандартные форматы работают только тогда, когда за ними стоят стратегия и понимание аудитории.

Агрессивный, но просчитанный. Смелые решения, новые территории и нестандартные форматы работают только тогда, когда за ними стоят стратегия и понимание аудитории. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Притворство. Аудитория быстро считывает неискренность, поэтому доверие к бренду строится на честности и реальном участии в жизни людей.

Фархад

Кучкаров Depot Директор по развитию и стратегии Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ 9 СТР - ТЕХ - МЕД - КРЕ 2 БРН 45 ДИД - МУ 6 КРф 5 PR - Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата. Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата.

Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата. «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Наш матч сезона — ребрендинг «Инвитро». По масштабу и значимости это было настоящее эль-классико в категории.

Наш матч сезона — ребрендинг «Инвитро». По масштабу и значимости это было настоящее эль-классико в категории. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Если говорить о Depot в целом — это консервативная английская школа. Основа игры — системность, академичность, надежность и высокий уровень дисциплины в реализации.

Если говорить о Depot в целом — это консервативная английская школа. Основа игры — системность, академичность, надежность и высокий уровень дисциплины в реализации. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Я беру на себя роль аналитического штаба: анализирую соперника, выстраиваю стратегию, продумываю комбинации и передаю их команде, которая уже реализует игру на поле. Иногда — и постматчевый разбор тоже.

Я беру на себя роль аналитического штаба: анализирую соперника, выстраиваю стратегию, продумываю комбинации и передаю их команде, которая уже реализует игру на поле. Иногда — и постматчевый разбор тоже. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? У нас их два. Первый — мы сами: наши ресурсы, энергия, вдохновение и умение управлять загрузкой. Второй — отсутствие настоящей задачи: когда матч теряет смысл, и вместо игры появляется имитация процесса.

Денис

Трушин Zeytz Коммерческий директор Показатели турнирной таблицы НРРА 2026 ЭФФ - СТР - ТЕХ 1 МЕД - КРЕ - БРН - ДИД - МУ - КРф - PR - Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус». Открыть профиль Тренировать Промоутировать Короткая цитата о вашей работе через призму спорта Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус».

Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус». «Матч сезона»: какой проект за последний год стал для вас настоящим матчем сезона? Мерч «Король и Шут» и Burger King — проект, за который мы бились до конца и взяли золото Silver Mercury в серии пенальти.

Мерч «Король и Шут» и Burger King — проект, за который мы бились до конца и взяли золото Silver Mercury в серии пенальти. Игровой стиль: как бы вы описали свой стиль работы на рекламном поле? Тики-така с уклоном в прессинг на чужой половине поля. Проактивность, быстрая адаптация и нестандартные решения при сохранении фокуса на сроках, экономике и рисках.

Тики-така с уклоном в прессинг на чужой половине поля. Проактивность, быстрая адаптация и нестандартные решения при сохранении фокуса на сроках, экономике и рисках. Голевая передача: каким профессиональным качеством вы чаще всего помогаете команде? Играющий тренер-мотиватор: могу завести команду в нужный момент и дать импульс для достижения результата.

Играющий тренер-мотиватор: могу завести команду в нужный момент и дать импульс для достижения результата. Главный соперник: что в работе для вас самый сложный противник? Неопределенность — когда несколько ключевых условий проекта меняются одновременно и решения нужно находить «еще вчера».