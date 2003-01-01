Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны.
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Философия нашей работы близка девизу «Баварии» — Mia san mia («Мы те, кто мы есть»). Это про команду, где каждый игрок знает свое амплуа и раскрывает в нем сильные стороны.
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Запуск кампании китайского бренда бытовой техники Dreame в российском телеэфире. Для PlayVista это стал проект-взлет с сильными результатами и масштабом реализации.
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Мы стараемся играть в интеллектуальный футбол эпохи Пепа Гвардиолы — короткими пасами двигаемся только вперед, максимально используя мастерство исполнителей.
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Тренерское видение поля: я подсказываю команде, где найти лучшую позицию для точного завершения.
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ам себе. В нашей профессии важны дисциплина, насмотренность, постоянное развитие и умение перенимать лучший опыт.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
«Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин
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«Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий». — Лев Яшин
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Мы стоим на пороге «матча сезона» — запуска уникального специального меню по мотивам компьютерных игр. Этот релиз может стать нашей главной тактической комбинацией на ближайшее время.
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Больше всего мой стиль работы похож на раннюю «тики-таку» — стратегическое планирование и сотни мелких, выверенных действий.
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Помогаю команде системностью. Могу разложить сложную задачу на понятные ходы и довести до формата, с которым уже можно выходить на поле.
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Распыление фокуса внимания.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент.
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Маркетинг — это игра на скорости, где важны чувство ритма и точность передачи. Результат приносят идеи, которые попадают в аудиторию в нужный момент.
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Редизайн Fresh Bar. Задача заключалась в том, чтобы сохранить узнаваемость бренда и одновременно сделать его ближе аудитории 18–24 лет.
-
Быстрый, но разумный маркетинг. Важно чувствовать культурный контекст, не теряя при этом собственную идентичность и связь с продуктом.
-
Умение собирать большую историю из разных элементов — стратегии, креатива, координации и партнерств, превращая их в единую систему, которая усиливает бренд.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны.
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Как говорил Йохан Кройф, каждый недостаток может стать преимуществом. На рынке технологий это особенно заметно: самые успешные прорывы нередко рождаются из ошибок и неудач. Поэтому не стоит бояться признавать свои слабые стороны.
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Для меня матчем сезона стала сама компания Solta. Когда мы запускали бизнес в 2022 году, сложно было представить, каких результатов удастся добиться. Поэтому этот проект стал важнейшей игрой последних лет.
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В футболе я начинал как центральный нападающий, а завершил карьеру центральным защитником. Можно сказать, променял скорость на умение читать игру. Именно этот навык сегодня помогает мне в работе.
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Я предпочитаю показывать, как нужно играть, не со скамейки запасных, а непосредственно на поле. Думаю, именно поэтому команда готова идти за мной.
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Утренние встречи. Я не люблю рано вставать, поэтому каждая такая договоренность становится для меня отдельным испытанием.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс.
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В нашей работе важен не самый громкий удар, а точность каждого движения. Как в гольфе: результат зависит от подготовки, концентрации и расчета траектории — в лабораторной диагностике даже небольшое отклонение может повлиять на весь процесс.
-
Проект по развитию продуктовой и коммуникационной линейки вакуумных систем для взятия биоматериала. Это была серия точных действий — от производства и контроля качества до упаковки, визуальной подачи, экспертных материалов и работы с профессиональной аудиторией.
-
Спокойная точность. Сначала анализ задачи, проверка деталей и выстраивание процесса, затем выверенное действие. В медицинских изделиях важно быть не только заметными, но и надежными.
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Умение переводить профессиональную сложность на понятный язык, сохраняя смысл и экспертность.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое.
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Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения. Важно не количество достижений здесь и сейчас, а готовность продолжать работу и движение вперед, несмотря ни на что. Только так можно построить что-то большое и значимое.
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Однозначно — Comic Con Игромир, главное событие для фанатов гейминга и поп-культуры. В 2025 году Яндекс получил права на фестиваль, и перед командой стояла задача фактически заново переосмыслить его после паузы, сохранив любовь аудитории и добавив новые смыслы.
Это был серьезный вызов и в моей зоне ответственности — в выстраивании отношений со спонсорами. Мы работали над проектом почти год, и за три дня фестиваль собрал около 55 000 человек. Для меня это про радость видеть людей, объединенных общей страстью.
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Я — играющий тренер. Много работаю «в полях», но при этом отвечаю за стратегию, развитие и будущий рост направления. Не представляю свою работу без команды и очень ценю возможность растить молодых специалистов и делиться опытом.
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Вера в то, что неразрешимых ситуаций не бывает, и договориться можно обо всем. Все строится на коммуникации — ее прозрачность, последовательность и этичность часто важнее любых отдельных решений. Плюс — системность и умение опираться на опыт.
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Меняющаяся реальность и внешние ограничения, на которые невозможно повлиять. Долгосрочное планирование в таких условиях почти недоступная роскошь, поэтому приходится быстро адаптироваться, перестраиваться и постоянно «наращивать новые мускулы».
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал.
-
Видеопродакшн напоминает чемпионат мира по футболу: зрители видят только финальный счет, но за каждым голом стоят месяцы подготовки, тактики и десятки людей в команде. Наша задача — не просто выйти на поле, а каждый раз играть так, будто это финал.
-
Для меня таким матчем стал крупный фармацевтический проект, где в одной игре сошлись съемки, CG и нейросети. С одной стороны — жесткие регуляторные ограничения, с другой — сжатые сроки. Нужно было не просто удержать темп, а создать ролик, который выделится на перегретом рынке. Такие проекты не выигрываются по пенальти — только за счет характера команды.
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Я играющий тренер с атакующим подходом. Люблю быстрые решения, нестандартные ходы и риск там, где другие выбирают осторожность. Но любая комбинация должна завершаться голом — результатом для клиента, а не просто красивой картинкой.
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Умение видеть поле целиком. В продакшне легко зациклиться на отдельной идее или кадре, но моя задача — собрать интересы клиента, команды, сроков и бюджета в одну рабочую комбинацию и довести ее до результата.
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Мы конкурируем в плотной индустрии, где за каждый проект борется множество агентств. Поэтому главный вызов — постоянная необходимость держать уровень игры на пределе и выигрывать не один матч, а весь сезон.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины.
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Упорство бьет талант. Можно быть сколько угодно одаренным, но только постоянная работа и дисциплина помогают добраться до вершины.
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Рекламная кампания для Fortuna «И рыбку съесть…». Проект, который полюбила вся команда: минимум компромиссов, максимум риска, дерзкая идея и полное доверие со стороны клиента. В одной точке сошлись опыт, экспертиза и готовность идти на смелые решения.
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Вратарь-гоняла. Внутри команды отвечает за оборону и устойчивость работы креативного отдела, а во внешнем поле дизайн и креатив становятся лицом проекта и привлекают внимание аудитории.
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Работа с ментальностью команды. В условиях высоких нагрузок и постоянного темпа именно холодный ум помогает справляться с трудностями, сохранять продуктивность и не терять качество.
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Самый сложный соперник — ты сам. Умение справляться с внутренними страхами, ограничениями и собственной восприимчивостью зачастую оказывается важнее борьбы с внешними вызовами.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
«Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера.
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«Победа — заслуга игроков, поражение — моя вина». — Жозе Моуринью. Добро пожаловать в профессию креативного продюсера.
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Матч сезона ещё не сыгран — сезон в разгаре. Но этим летом мы выводим на билборды Москвы кампанию с манифестом про вкус большого футбола. Вы нас точно заметите.
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Стандарты отрабатываю надёжно, тактику подбираю под игру. Сильнее всего чувствую себя в центре поля, где креативные исполнители импровизируют по ходу матча и создают результат.
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Моя работа — у бровки. Я не на поле, а смотрю на игру целиком: разбираю тактику до матча и даю точечные подсказки по ходу игры, чтобы команда не теряла структуру.
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В «дарк-маркете» половина поля закрыта по умолчанию. Но чем жёстче ограничения, тем изобретательнее становится игра — и тем ярче получаются проекты, на которые другие не решаются.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата.
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Маркетинг похож на футбол: результат рождается не из действий одного игрока, а из слаженной командной игры. Важно вовремя включаться, точно передавать мяч и доводить каждый эпизод до результата.
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Наш стиль — стратегический футбол. Мы не действуем на удачу и не атакуем с любой позиции. Работа начинается задолго до креатива: с анализа рынка, аудитории и построения стратегии. Каждый участник процесса отвечает за свою зону и передает «мяч» дальше, пока идея не превращается в результативный креатив.
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Наша сильная сторона — умение выстраивать взаимопонимание внутри команды. Когда люди понимают друг друга с полуслова, проекты двигаются быстрее, а сложные задачи решаются проще и точнее.
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Время. В маркетинге нужно быстро тестировать гипотезы, адаптироваться к изменениям и при этом не терять качество исполнения. Это игра на высоком темпе, где важны точность и выдержка одновременно.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом.
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Я как креативный директор люблю подолгу придумывать дизайн «мячей» и форму игры, но главное — забить гол. Эффектная игра идёт бонусом.
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Для меня это проект с «Чемпионатом», который — вот совпадение — связан с чемпионатом мира по футболу 2026.
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Мой стиль — атакующий креатив: искать идеи, проверять их на вирусность и не бояться нестандартных ходов на поле.
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Чаще всего я стараюсь дать команде точный пас: помочь собрать идею, найти сильный лайн и довести момент до удара.
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Главный соперник — потеря формы. Поэтому для меня важна дисциплина: каждый день выходить на «тренировку» и оставаться в игре.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания.
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Если знаешь, чего стоишь — иди и бери свое. Но будь готов держать удары, а не искать оправдания.
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Рекламный видеоролик для бренда напольных покрытий Tulesna. Нужно было бежать к финишу быстро — и нам это удалось.
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«Овечкин»: мощные и точные броски в сочетании с адаптивностью и готовностью к изменениям.
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Умение видеть все поле: собрать сильную команду, распределить роли и вовремя отдать пас тому, кто должен забивать.
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Время. Дедлайны не дают дополнительного тайма, поэтому приходится играть быстро, точно и без потери качества.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм.
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Я работаю в командном виде спорта и точно знаю: победа рождается внутри команды. В любых соревнованиях побеждают не школы и не стили, а люди. Но сильная команда — это не набор сильных игроков, а единый организм.
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Разработка фирменного стиля для первого брендингового фестиваля «ОСНОВА». Это важный для индустрии проект, который объединил коллег по цеху, и возможность стать частью такой инициативы была одновременно вдохновляющей и ответственной задачей.
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Создавать как можно больше игровых ситуаций и возможностей для атаки. Чем больше вариантов развития игры появляется на поле, тем выше шанс на по-настоящему сильный результат.
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Свою роль вижу в том, чтобы постоянно задавать команде, партнерам и клиентам один вопрос: «Зачем мы это делаем?». Именно в поиске ответа часто рождаются лучшие идеи.
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Творческое высокомерие. Как только появляется ощущение, что ты все знаешь и перед тобой очередной типовой проект, исчезают любопытство и желание искать новое. А вместе с ними — и по-настоящему сильные решения.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах.
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Беспрерывные тренировки на максимальной отдаче, чтобы отработать технику, сервис и арт-дирекшн. Затем — серия зрелищных матчей-проектов с результатом, достойным кубков, наград и мест в рейтингах.
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Наш стиль — финал NBA. Командная игра, четкие позиции, отлаженный пайплайн и точные передачи между этапами проекта. Клиенты — зрители, которые получают удовольствие от процесса, а итог — победный матч и сильный кейс в портфолио.
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Мы сами в прошлом. Команда соревнуется со своими предыдущими результатами, чтобы каждый следующий проект был сильнее и зрелищнее.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
«Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника».
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«Реклама похожа на большой теннис: один точный удар редко приносит победу. Матч выигрывают стратегия, выносливость и умение адаптироваться к игре соперника».
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Для меня матчем сезона стала победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Она показала, что талант важен, но на длинной дистанции решают характер, дисциплина и умение бороться за каждый мяч. В работе все так же: сильный результат складывается из множества точных действий команды.
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Мой стиль — агрессивный и атакующий, как у Марии Шараповой. Я предпочитаю не ждать удобного момента, а создавать его самой и вести проект вперед даже в сложных условиях.
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Умение видеть картину целиком. Для меня важно не только закрыть задачу здесь и сейчас, но и понимать, как каждое решение влияет на клиента, кампанию и долгосрочный результат.
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Не конкуренты и не дедлайны, а неопределенность. Рынок и технологии меняются слишком быстро, поэтому выигрывает тот, кто умеет принимать решения даже при неполной информации и сохранять темп игры.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат.
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В рекламном бизнесе, как и в спорте, побеждает не набор сильных игроков, а команда, которая умеет держать общий темп, видеть поле и играть на результат.
-
Запуск собственной платформы для аренды рекламных аккаунтов. Главным вызовом стала не разработка сама по себе, а необходимость собрать в одном окне выдачу, биллинг, замены, поддержку и стабильный сервис. Для агентства это важный этап — научиться играть не только за клиента, но и за пользователя собственного продукта.
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Методичный и командный. Мы не рассчитываем на случайный гол: для нас важны стратегия, точная настройка и контроль метрик. В performance-маркетинге побеждает тот, кто умеет читать данные и играть вдолгую.
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Умение вносить ясность. В агентском бизнесе много переменных — бюджеты, сроки, команды, ограничения площадок. Моя задача — превращать этот хаос в понятные решения и помогать команде сохранять фокус на результате.
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Неопределенность. Рынок меняется, инвентарь дорожает, ожидания клиентов растут, а каналы работают все менее предсказуемо. Поэтому сегодня выигрывает не тот, кто быстрее всех бежит, а тот, кто умеет перестраивать тактику по ходу матча, не теряя из виду бизнес-цель.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других.
-
Рекламный рынок — как большой турнир: нельзя выиграть сезон, играя по одной схеме. Сегодня ты впереди благодаря сильной экспертизе, а завтра побеждает тот, кто быстрее адаптируется и видит новые возможности раньше других.
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Для нас матчем сезона стал не один проект, а весь год: рынок меняется быстрее, чем когда-либо, а бренды ждут не просто размещений, а измеримого бизнес-результата. Особенно интересно было запускать новые рекламные механики в Telegram и помогать клиентам масштабироваться в нестабильной среде.
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Спокойный, но атакующий. Мы быстро тестируем гипотезы, опираемся на данные и не боимся менять тактику по ходу матча, если этого требует игра.
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Умение собирать сильную команду вокруг общей цели и видеть возможности чуть раньше, чем они становятся очевидными для рынка.
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Скорость изменений. На этом поле нельзя побеждать вчерашними стратегиями — важно постоянно адаптироваться и принимать решения быстрее конкурентов.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата.
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Выигрывает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто видит комбинацию на три хода вперед. Все остальное — статистика владения мячом, которая мало что значит без результата.
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Запуск Fair Lab. Мы вышли на новое поле и начали строить категорию ИИ-исследований для маркетинга — проект, где приходилось одновременно быть и капитаном, и спонсором, и иногда вратарем.
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Я не играю в одиночку. Мне ближе быстрые решения, сильная команда и создание условий, в которых каждый может раскрыться на максимум.
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Умение соединять людей и идеи: сильные результаты рождаются из правильной комбинации талантов, экспертизы и доверия внутри команды.
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Информационный шум. Сегодня важно не только забить гол, но и сделать так, чтобы его вообще заметили.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
«Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер
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«Если ты не готов рисковать промахом, ты никогда не забьешь великий гол». — Гари Линекер
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Наш стиль — тики-така между человеческим креативом и «быстрыми передачами» от наших ИИ-одноклубников.
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Я ощущаю себя тренером с игровым опытом: умею мотивировать, заряжать и давать команде уверенность. Но главный результат всегда делает команда — моя задача задать направление и не мешать игре раскрываться.
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Главные соперники в этом сезоне — «плохой газон», «погода» и местами очень спорное судейство. Но сильная креативная работа всё равно находит способ забить.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма.
-
Еще три месяца назад я руководила отделом дизайна и креатива, а сегодня управляю командой из более чем 20 специалистов четырех направлений. Смена лиги получилась серьезной: соперники стали сильнее, судьи строже, а тактика меняется практически после каждого тайма.
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Одним из главных матчей сезона для меня стал проект по срочной разработке мерча к крупному событию. За 48 часов команда создала три концепции, масштабировала выбранную идею на разные носители, а клиент настолько высоко оценил результат, что впоследствии полностью обновил брендинг мероприятия. Когда команда выдает такой результат в экстремально короткие сроки, это заряжает лучше любого допинга.
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Я как Тед Лассо — только без усов и с Figma вместо свистка. Стараюсь создавать среду, в которой команда сама хочет показывать результат. Выстраиваю понятные процессы, даю свободу внутри этих рамок и считаю своей задачей вовремя подстраховать, а не контролировать каждый шаг.
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Эмпатия к контексту. Я стараюсь видеть не только результат, но и состояние людей, которые его создают. Когда команда чувствует поддержку и понимает, что ее усилия замечают, отдача становится гораздо выше.
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Перфекционизм. Он постоянно убеждает, что работу нельзя показывать, пока она не станет идеальной. Но со временем я поняла: хороший результат сегодня зачастую ценнее идеального через месяц. Пока игра идет с переменным успехом, но счет уже точно не в пользу перфекционизма.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем
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Вы думаете, мы тут в футбол дизайн играем? А мы тут жизнь живем
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Агентский сезон 2025 года был напряженным, но нам удалось занять 1-е место в брендинге. Как говорится: «Пижоны лежат, а великие торжествуют».
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«Не знаешь, что делать с мячом — отдай его в “Супрематику”». Наш стиль — находить нестандартные решения там, где кажется, что их нет.
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Задавать команде правильные вопросы: «Ну и?», «А дальше что?». И вовремя переключать между «ну так нельзя» и «блестяще» — в зависимости от ситуации на поле.
-
В футболе и в брифе ты часто не до конца понимаешь, что происходит, но все равно продолжаешь играть до конца матча.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча.
-
Аккаунт-директор в агентстве — это одновременно капитан команды и плеймейкер. Он видит поле целиком, понимает цели и помогает команде двигаться к результату. Побеждают не отдельные звезды, а сыгранность, стратегия и умение быстро адаптироваться к изменениям по ходу матча.
-
Мой стиль работы — контроль игры через взаимодействие. Как хороший полузащитник, я стараюсь держать в поле зрения и цели клиента, и возможности команды, чтобы все участники двигались в одном направлении. Люблю, когда проект развивается благодаря грамотной стратегии, четкой коммуникации и своевременным решениям, а не за счет героического тушения пожаров.
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Чаще всего помогаю команде уверенностью и спокойствием. Когда игра становится напряженной, важно сохранять ясность мышления и контроль над ситуацией. В агентском бизнесе это помогает быстрее находить решения, поддерживать команду и не терять темп даже в самые ответственные моменты проекта.
-
Неопределенность. Когда меняются вводные, появляются новые ограничения или приходится принимать решения при недостатке информации, особенно важны опыт, гибкость и способность удерживать команду сфокусированной на результате.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков.
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Моя работа — превращать спонсорство из логотипа на форме в полноценную игру на всем поле: где стратегия создается в офисе, а результат становится заметен миллионам болельщиков.
-
Матчем сезона для меня стал один из крупных проектов на стыке спонсорства и контента, который показал, насколько сильно меняется роль спортивного маркетинга. Сегодня задача уже не ограничивается размещением бренда — важно создать для партнера полноценную систему взаимодействия с болельщиками через цифровые форматы, контент и матчдэй-активации.
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Я бы назвала свой стиль позиционной атакой: сначала стратегия, затем подготовка, а уже потом быстрый выход на результат.
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Команде чаще всего я помогаю системным мышлением. Мне нравится находить связь между задачами бизнеса, ожиданиями партнера и интересами аудитории.
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Информационный шум. Сегодня бренды конкурируют не только друг с другом, но и за внимание аудитории. Поэтому задача спортивного маркетинга не просто создавать охваты, а действительно значимые и запоминающиеся точки контакта.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше.
-
Мы играем за моменты, когда бренд становится частью разговора людей. Важно поймать темп аудитории и своим «голом» вызвать эмоции, которые продолжают жить дальше.
-
Кампания «Не ради Галочки», в которой мы превратили боль офисных работников в персонажа — Галочку, уставшую от формального отношения к работе. Идея оказалась сильной: ее подхватили и люди, и бренды.
-
Атакующий, но с хорошим чтением поля. Важно не просто двигаться вперед, а видеть контекст, аудиторию, партнеров, каналы и момент, когда идея может «выстрелить».
-
Умение соединять разные языки — бизнесовый, брендовый, креативный и пользовательский — и переводить задачи в идеи, которые живут в разных медиа.
-
Равнодушие к собственной идее. Если команда не верит в проект, аудитория чувствует это первой.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего.
-
Технологии меняют игру. Поэтому мы придерживаемся философии MediaFuturism: опираемся на данные, автоматизацию и собственные технологии, чтобы создавать решения для настоящего и будущего.
-
юбой проект — это матч сезона. Если вышел на поле, нужно играть до победного. Особенно ценны проекты, которые помогают клиентам решать новые бизнес-задачи и одновременно развивают нашу экспертизу.
-
Играющий тренер. Мне важно быть вовлеченным в ключевые решения, понимать детали процессов и вместе с командой отвечать за результат.
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Непредсказуемость. К матчу можно тщательно подготовиться, но невозможно заранее просчитать все действия соперника. В бизнесе побеждают команды, которые умеют быстро перестраиваться и находить решения в меняющихся условиях.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно.
-
В рекламе, как в футболе: побеждают те, кто видит все поле и действует слаженно.
-
Отдельного решающего матча не было, но тендеры стали для нас серией плей-офф: больше игр, выше цена ошибки и сильнее соперники. В таких условиях важны не только креатив и экспертиза, но и дисциплина — сроки, точность и командная работа.
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Как говорил Жозе Моуринью, мой стиль — особенный. Я скорее тренер: моя задача — подготовить команду так, чтобы на поле она играла уверенно и самостоятельно. Я не верю в микроменеджмент, но верю в четкие процессы, регулярную прокачку и открытую коммуникацию — это и есть наш стиль игры.
-
Я не забиваю голы и не отдаю передачи — я стою у кромки поля. Моя задача — выстроить игру заранее: собрать сильный состав, наладить коммуникацию и убрать лишний шум, чтобы команда двигалась к общей цели.
-
Главный соперник — хаос. В турбулентных ситуациях важно сохранять холодную голову и двигаться вперед. Спокойствие под давлением — результат системной работы команды, а победа начинается задолго до стартового свистка.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться.
-
Креативное агентство — как футбольная команда: у каждого своя позиция и зона ответственности, но результат всегда общий. Чем сплоченнее команда, тем большего она способна добиться.
-
Работа агентства — это не один матч, а целый турнир. Каждый бриф и каждый проект имеют значение, поэтому матчем сезона для нас становится тот матч, который мы играем сегодня.
-
Креативный директор — это классический «десятый номер», плеймейкер команды. Его задача — организовывать атаки, создавать голевые моменты и находить нестандартные решения, которые помогают довести идею до результата.
-
Самое важное — вовремя отдать правильный пас. Любую идею можно направить назад, поперек поля или вперед. Но именно движение вперед позволяет развивать атаку и в конечном итоге забивать голы.
-
Самый сложный соперник — внутри нас самих. Чтобы добиться результата, важно не только быть настроенным на победу, но и по-настоящему понять клиента и суть задачи. Когда это удается, шансы на успех становятся значительно выше.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте.
-
Реклама подозрительно похожа на футбол: каждый год появляются свои чемпионы и рейтинги, есть клубы-гранды и андердоги, тендеры напоминают матчи, а трансферы и смены тренеров происходят ничуть не реже, чем в спорте.
-
Сама индустрия. Как и в футболе, статистика и анализ данных все чаще выходят на первый план, оттесняя креатив, магию и готовность рисковать. Побеждать такой игрой можно, но вопрос в том, получает ли зритель от нее удовольствие.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать.
-
В креативе, как и в футболе, главное — правильно подавать.
-
В этом году футбол и реклама как никогда близки. В футболе деньги нужны, чтобы собрать команду мечты, в рекламе — тоже. Поэтому главный матч сезона сегодня — это экономика, которая вообще делает возможными все остальные матчи.
-
Наш стиль — бразильский. Сколько бы идей нам ни завернули и сколько бы ни принесли конкуренты — мы всегда стремимся сделать больше и лучше.
-
Я определяю состав на игру. Правильной команде управлять с бровки часто только мешает.
-
Контекст. Никто не знает, как будем играть завтра — быстрее, медленнее или вообще без интернета. Чтобы побеждать, нужно сначала угадать условия игры.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов.
-
В рекламе, как и в спорте, командная синхронность важнее индивидуальных рекордов.
-
Исследование внимания аудитории на поверхностях СберСеллера. Аналитики, продуктовая команда и стратеги провели долгий матч без замен, результатом которого стал калькулятор внимания — инструмент для расчета эффективного медиамикса и максимизации показателей.
-
Триатлон. Работа сразу в нескольких дисциплинах требует экспертности в разных областях, широкой насмотренности и постоянного внимания к экономике, технологиям, культуре, праву и поведенческой психологии.
-
Разработка стратегии игры, внедрение новых инструментов и методик, а также системная поддержка команды на длинной дистанции. Главная задача — создавать условия для победы.
-
Время. Самый дисциплинированный и неумолимый противник, который требует максимально честной игры и грамотного распределения ресурсов.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты.
-
Нестандартные проекты в медийке — это как гэльский футбол: со стороны не всегда понятно, что происходит, но очень интересно наблюдать. И приятно, что у этой игры есть свои преданные фанаты.
-
На самом деле у нас каждый проект — это отдельный матч. Они все разные, как виды спорта в одном сезоне, поэтому у нас получается постоянный спортивный календарь, где всегда есть за кого поболеть и где можно получать удовольствие от самой игры.
-
Я снова возвращаюсь к гэльскому футболу: в креативе, спонсорстве, продакшене и работе с блогерами приходится играть сразу на разных полях. Нужно уметь вести мяч разными способами и постоянно адаптироваться к правилам разных «игр».
-
Умение разбираться не только в своем «спорте», но и понимать, как работают другие форматы и медиа, чтобы соединять их в один результативный проект.
-
Сама себе. Особенно когда работаешь давно: сложнее всего сохранять мотивацию, свежий взгляд и способность включаться в игру каждый раз как в первый. Все остальное — просто погода в день матча.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем.
-
Спорт и работу объединяет одно — дисциплина. Проснулся, сделал тренировку (поплакал, но сделал), и снова стал победителем.
-
Плей-офф хоккея для меня ближе всего к нашей работе — это не один матч, а семь тяжелых игр. Сезон запуска Haval прошел именно так: три новые модели и три уникальных проекта.
-
Мы — команда андердогов: сплоченные, сильные и готовые навязать борьбу лидерам чемпионата.
-
Сам себе. Потеря фокуса — это потеря позиции, после которой снова приходится отрабатывать в обороне.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера.
-
Хороший руководитель, как и хороший тренер, понимает: победа — это всегда заслуга команды, а поражение — ответственность тренера.
-
Одним из главных проектов сезона стал совместный кейс с VK и Эрмитажем. Мы создали диджитал-экскурсию по залам музея с участием известных медийных лиц, где каждый маршрут разрабатывался под конкретную аудиторию и отличался динамикой, содержанием и подачей. Сейчас готовим кейс к премиям и рассчитываем побороться за кубок.
-
Наш командный стиль — делать больше, чем требует задача, и не делать меньше, чем просит душа. Мы вовлечены в каждый проект и отвечаем за результат лично.
-
Продюсерская работа — это постоянный поиск решений, часто нестандартных и выгодных всем участникам процесса. Эмпатия и вовлеченность помогают решать большинство задач еще до того, как они становятся проблемами.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды.
-
Будучи CTO и футбольным болельщиком, я часто замечаю, насколько похожи футбол и рекламные технологии. Оба мира строятся на скорости, аналитике и командной игре. Трансферное окно напоминает Header Bidding: конкуренция за игрока/пользователя, аукционная логика и жесткие дедлайны. А атрибуция — это история про то, что финальный клик лишь завершает длинную цепочку касаний, как гол в футболе — результат всей комбинации команды.
-
Аналитический и системный: опора на данные, логику и понимание всей цепочки взаимодействий.
-
Умение видеть всю цепочку атрибуции и напоминать, что результат — это сумма всех касаний, а не одного финального шага.
-
Логика last-click атрибуции и упрощенное восприятие эффективности.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды.
-
Рекламная индустрия — это матч без финального свистка: собираешь команду чемпионов и каждый день выходишь на поле играть до последней секунды.
-
Проект для бренда «Мистраль». Несколько продуктовых линеек, разные механики и площадки потребовали максимальной концентрации, а результатом стало не только успешное завершение кампании, но и расширение сотрудничества с клиентом.
-
Командный футбол без случайных передач. Результат достигается благодаря сыгранной команде, где каждый знает свою роль и готов в нужный момент подключиться к решению любой задачи.
-
Видеть поле целиком, выстраивать тактику, усиливать команду нужными игроками и сохранять рисунок игры даже под серьезным давлением.
-
Постоянная смена правил игры. Побеждает тот, кто умеет быстро адаптироваться к новым условиям и сохранять командный настрой.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво.
-
ИИ-видео — это футбол, где поле перестраивают прямо по ходу матча, мяч внезапно становится пельменем, а тренер-нейросеть уверенно говорит: «Я так вижу». Наша задача — не спорить с пельменем, а все равно забивать красиво.
-
Любой проект, где клиент сначала просит «вау», потом уточняет: «но спокойное, безопасное, не слишком вау и как у конкурентов, но уникальное». Это выездная игра: поле горит, судья — брендбук, а правки прилетают на 90+7.
-
Бразильский футбол после трех эспрессо. Быстро атакуем, финтим, генерим, падаем в дедлайн, поднимаемся — и на 19-м варианте рождается кадр, который все потом называют стратегией.
-
Быстро найти в задаче образ, после которого команда перестает «упираться в стену» и начинает играть. Иногда достаточно фразы вроде «давайте гриль будет часами» — и мяч уже в воротах.
-
«Надо дешево и быстро». Это не дедлайн, а одновременно соперник, судья и погодные условия. Ты еще не вышел на поле, а тебе уже говорят: «Забей красиво, но без бюджета и времени».
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
«Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства.
-
«Fino alla fine» — до конца. В нашей работе выигрывает не тот, кто стартует ярче, а тот, кто доводит игру до результата, несмотря на давление и обстоятельства.
-
Когда мы бесшовно объединяли эфирное ТВ и диджитал-воронку. Это был уникальный кейс: полноценная интеграция ТВ и диджитала вне рамок одной экосистемы — такого решения в таком виде раньше на рынке не делали ни мы, ни наши партнеры.
-
Я бы назвал его «игровая аритмия» в стиле Лобановского. Где-то — резкий темп и максимальная концентрация, где-то — пауза и переосмысление, чтобы не потерять точность решения.
-
Способность смотреть на ситуацию со стороны, даже находясь внутри процесса, и генерировать новые идеи и концепции, которые двигают игру вперёд.
-
Непонимание идей в моменте. Часто сильные решения сначала встречают скепсис, и только спустя время становятся очевидными. Дополнительно — общая инерция рынка и осторожность к экспериментам.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка.
-
Мы относимся к рынку как к большому чемпионату: важно не только выигрывать отдельные матчи, но и стабильно показывать результат на длинной дистанции. Поэтому наша задача — создавать решения, которые помогают брендам расти быстрее рынка.
-
Недавно мы запустили масштабное промо, построенное на геймификации, для крупнейшего FMCG-бренда страны — «Добрый», а именно продукта «Добрый Кола». Это был настоящий вызов и, как итог, большая победа — и по масштабу вовлечения, и по транзакционной активности клиентов.
-
В текущих условиях рынка мы играем на опережение — у нас в стратегии это называется “Playing on offense”. В сегменте кросс-промо и геймификации важно постоянно держать темп и строить игру от максимальной активности на поле.
-
Моя задача — задавать направление движения и помогать команде фокусироваться на самых перспективных возможностях. Я стараюсь видеть рынок на несколько шагов вперёд и выстраивать тактику так, чтобы усилия команды давали максимальный эффект.
-
Главный соперник — скорость изменений. Рынок геймификации развивается так быстро, что решения очень быстро устаревают. Но в то же время главный вызов — это мы сами: наша дисциплина, амбиции и способность реализовывать собственный потенциал.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела.
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В коммуникациях, как в футболе: все видят гол, но редко замечают передачу, которая к нему привела.
-
Поддержка выставки архитектурного визионера Якова Чернихова в Еврейском музее и центре толерантности. Это был редкий матч, где мы играли в одной команде с наследием человека, опередившего свое время почти на век.
-
Я могу одинаково уверенно действовать и в обороне (репутация, ORM), и в атаке (креатив, инфлюенс-кампании), сохраняя баланс скорости и качества решений. Иногда рынок превращается в дворовый футбол, где правила меняются прямо по ходу игры — и это тоже часть процесса.
-
Моя сильная сторона — собирать команду вокруг общей цели. Это не самый заметный элемент игры, но именно он превращает набор сильных игроков в работающую команду.
-
Информационный шум. В мире, где каждый бренд пытается стать главным событием, важно сделать так, чтобы именно твой сигнал не потерялся.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры.
-
Футбол и диджитал очень динамичны: ты не успеваешь оглянуться, как исчезают привычные роли и площадки. Поэтому главное в работе — адаптивность и готовность подстраиваться под новые условия игры.
-
Внутренний спецпроект «Обратный тендер», где мы поменяли местами клиентов и агентство. В анонсирующем ролике даже была футбольная цитата.
-
4-2-3-1: четыре задачи одновременно, две отсылки в идеях, три перекура, одно агентство.
-
Креативность, вдохновленная игрой Бергкампа, Росицки и Касорлы — умение ассистировать коллегам и клиентам через идеи.
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Поражения — неудачные тендеры и нереализованные идеи. Но они часть игры: можно несколько раз быть вторым, чтобы в итоге стать чемпионом.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
«Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка.
-
«Ваши ожидания — это наши проблемы». Мы стараемся не просто играть по брифу, а превосходить ожидания: делать проекты, которые забивают в девятку и остаются в памяти аудитории и рынка.
-
Серия комьюнити-кастов на PGL Astana — METACORP (Goose Gaming + MVP) реализовал все русскоязычные касты турнира с участием стримеров и креаторов. Помимо самих эфиров были шоу-матчи, PR-активации, SMM, мерч и розыгрыши — сложный и масштабный проект в Казахстане.
-
Тотальный футбол в духе Теда Лассо. Нет «статичных» игроков — каждый может подключиться к атаке, взять инициативу и усилить командную игру.
-
Быстрое попадание в нужную позицию — от поддержки команды и креативного лидирования до продакшна и шоу-механик. Главное — оказаться там, где решается результат.
-
Мы сами. Чтобы делать проекты, которые запоминаются рынком, нужно каждый день играть лучше, чем вчера.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова.
-
В PR, как и в спорте, выигрывают команды, которые играют вдолгую и выстраивают настоящую связь с аудиторией. Наша задача — не просто продвигать продукт, а создавать love brand, за который «болеют» и который выбирают снова и снова.
-
Настоящим матчем сезона стал мультимедийный перформанс «Дом Askona» — 3D-интеграция в ледовые шоу Евгения Плющенко на Live Arena. На льду вырос трехэтажный дом с девятью комнатами и реальной мебелью Askona Home, а 3D-мэппинг оживлял пространство в реальном времени. Двухминутный спектакль увидели 200 тысяч зрителей в зале и 1,5 млн в соцсетях — это был не рекламный ролик, а эмоциональный опыт, который превращает бренд в love mark.
-
Мой стиль — игра через коллаборации. Самые сильные решения рождаются на стыке брендов, когда партнеры усиливают друг друга и создают эффект, которого невозможно достичь в одиночку. Поэтому я всегда ищу союзников в культуре и лайфстайл-проектах.
-
Моя сильная сторона — выстраивание яркой коммуникации и умение договариваться о лучших условиях размещения. Это позволяет усиливать охват и качество присутствия бренда там, где другие ограничиваются базовыми возможностями.
-
Информационный шум и перегруженность аудитории. Сегодня важно не просто выйти с идеей, а сделать так, чтобы ее действительно заметили, поняли и запомнили.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч.
-
Жозе Моуринью вернулся в «Реал», чтобы снова сделать клуб чемпионом. Эксперты скептичны, но именно такие сценарии и делают игру интереснее — до финального свистка всегда есть шанс перевернуть матч.
-
Для меня таким проектом стала одна из спортивных лиг. Это был сложный стык интересов ФНЛ, бренда и вещателя. В результате удалось создать яркий нейминг и брендинг проекта, увеличить количество матчей в эфире и объём праймового размещения. Средняя доля аудитории в прайме выросла на 20% год к году.
-
Эмоциональный. Не всегда самый выверенный, но с большим количеством опасных моментов, ключевых голов и результативных передач.
-
Быть опорой для команды: примером для молодых и точкой стабильности для более опытных игроков.
-
Кризисы на рекламном рынке — как дисквалификации в еврокубках после сильного сезона, а регуляторные изменения в букмекерской категории — как локаут в НХЛ. В такие моменты важнее всего гибкость, терпение и способность быстро перестраивать игру.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы.
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В рекламе, как и в футболе, все любят красивую игру, но в историю попадает результат. Можно владеть мячом весь матч, но побеждает тот, кто превращает моменты в голы.
-
Проект «МТС Линк» — нестандартная стратегия, необычные носители и постоянная работа на опережение. Это пример игры, где важно не следовать шаблону, а создавать свой сценарий матча.
-
Игра на шаг впереди. Мы сочетаем нестандартные решения с аналитикой и убеждены, что побеждает не тот, кто быстрее реагирует, а тот, кто раньше видит направление игры.
-
Работа с «голевыми передачами» — маркетинговыми точками влияния, которые помогают клиенту принять решение о покупке.
-
Инерция — привычка делать «как раньше», которая мешает видеть новые возможности и перестраивать игру.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций.
-
Спортивный маркетинг и спонсорство — один из самых эффективных способов коммуникации с людьми, потому что это всегда работа на территории эмоций.
-
Если говорить про личный проект — это «Уличный футбол», который объединяет любителей игры на коробке, где каждый может сыграть бок о бок со звездами шоу-бизнеса, актерами, блогерами и профессиональными футболистами. На поле нет статусов — все равны.
Если про ключевой проект — СБП × New Star Weekend: мощная эмоция, драйв и энергетика брендированной сцены с одной стороны, и спорт в горах, снег и активная среда Академии спорта СБП — с другой.
-
Как компания с широким портфелем брендов, мы четко разделяем аудитории и инициативы, оставаясь максимально близкими и понятными людям. Мы создаем условия для удобной, быстрой и выгодной оплаты, а в маркетинге делаем ставку на креативные и эмоциональные активации.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры.
-
Реклама и спорт очень похожи: побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто лучше понимает аудиторию, видит поле целиком и вовремя принимает правильные решения. В обоих случаях результат зависит от командной игры.
-
Мой стиль — комбинационный футбол. Я ищу решения, которые одновременно работают на задачи клиента, интересы площадки и ожидания аудитории. Лучшие проекты рождаются там, где выигрывают все стороны.
-
Умение соединять разные стороны проекта: бренд, агентство, медиа и правообладателя, чтобы идея не просто появилась, а была эффективно реализована.
-
Информационный шум. Сегодня борьба идет не только за внимание, но и за запоминаемость, поэтому важны проекты, которые вызывают эмоции и остаются в памяти.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры.
-
Мы работаем с большими данными на высоких скоростях — как команда, которая не играет в показательных матчах, а выигрывает там, где решается результат. Сложные системы и многофакторные кейсы — это и есть наше поле игры.
-
Внедрение платформы для НКО, помогающей сиротам и детям из неблагополучных семей находить работу. У команды не было опыта работы с данными, но в итоге они сами научились настраивать кампании в системе. Для нас это была чистая победа — 1:0 в пользу реального результата.
-
Моя суперсила — передача через знание. Я провожу обучающие сессии, вебинары, настраиваю процессы вместе с клиентами и помогаю им научиться работать самостоятельно. Для меня важно не просто «забить гол», а научить команду делать это самой.
-
Умение делиться знаниями и превращать сложные системы в понятные инструменты. Я работаю так, чтобы команда клиента могла уверенно играть дальше без внешней поддержки.
-
Собственный азарт. Хочется взяться за все сразу, но приоритеты и дедлайны быстро возвращают в реальность — приходится играть по очереди и по плану.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых.
-
Продюсер — это центральный полузащитник: он редко забивает сам, но постоянно связывает линии, раздает передачи, закрывает ошибки и старается не создавать новых.
-
Крупный клиент, с которым почти полгода шли к сотрудничеству. Было столько согласований и встреч, что процесс напоминал квалификацию на чемпионат мира. Финалом стало почти «внутреннее собеседование» команды, после которого матч все-таки был выигран.
-
Joga Bonita — не про финты ради финтов, а про результат, в котором профессионализм сочетается с удовольствием от процесса.
-
Умение сохранять спокойствие и уверенность в результате, даже когда все идет не по плану.
-
Фраза «есть небольшая правка» — после нее чаще всего начинается дополнительное время.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент.
-
Каждый проект — как матч сборной: тренировки, подготовка и работа на результат, чтобы показать лучшую игру в нужный момент.
-
Не бывает неважных матчей или проектов. Каждая новая задача помогает чему-то научиться или создать новую ценность. Сейчас для меня начинается новый сложный матч — личный проект, связанный с образованием.
-
Надежная оборона и минимизация рисков. Команда должна знать, что у нее за спиной всегда есть кому отдать мяч.
-
Готовность принять пас от любого игрока в любой момент и передать его дальше, чтобы игра продолжалась эффективно.
-
Время. Его всегда не хватает на все задуманное.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм.
-
Работа в рекламе — командный спорт. Поэтому сыгранность состава имеет огромное значение: когда коллеги умеют грамотно и без токсичности челленджить друг друга, чувствовать партнера, понимать, когда нужна поддержка. Именно это помогает каждому выйти на свой прайм.
-
Для меня матчем сезона стал проект «Как не словить Джигурду» для «Граммидина». Это пример по-настоящему сыгранной команды и проекта, рожденного по любви.
-
Мой стиль игры — адаптивный. На сегодняшнем рынке важно оставаться игроком-универсалом и подстраиваться под ситуацию.
-
Стараюсь продать наше решение еще до перехода к идеям.
-
Субъективность.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча.
-
Реклама давно перестала быть игрой в удержание мяча. Сегодня побеждает тот, кто быстрее принимает решения, точнее читает поле и не боится менять тактику по ходу матча.
-
Если честно, выбрать один матч сезона сложно. Для нас каждый проект — как финал турнира: нет проходных игр, за каждой задачей стоит подготовка, ответственность и настрой на результат. Победы складываются не из одного яркого матча, а из способности держать высокий уровень игры на длинной дистанции.
-
Высокий прессинг. Мы постоянно тестируем новые гипотезы, быстро реагируем на изменения рынка и не ждем, пока возможность появится сама. В мобильном маркетинге выигрывают скорость, аналитика и готовность действовать на опережение.
-
Умение собирать вокруг одной цели людей с разной экспертизой. Лучшие результаты появляются, когда продажи, аккаунтинг, аналитика, креатив и баинг начинают играть как одна команда.
-
Инерция. На быстро меняющемся рынке опасно опираться на вчерашние решения и прошлые победы — рынок быстро показывает счет на табло.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты.
-
Моя роль — вести команду за собой, даже если матч складывается не в нашу пользу, а до финального свистка остаются считаные минуты.
-
Проект, который начался с фразы «мы ничего не успеем», а закончился вопросом «как вы это сделали?». Настоящий камбэк сезона.
-
На поле я свободный художник. Готов подключиться к любому участку игры, где могут пригодиться мой опыт, навыки и управленческие компетенции.
-
Перфекционизм. Даже после проекта, который объективно прошел на десять из десяти, всегда хочется найти, что еще можно было сделать лучше.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс.
-
В рекламе, как и в спорте, главное — не упустить момент. Не ждать идеальных условий, а наносить удар тогда, когда появляется шанс.
-
Коллаборация с Гжельским фарфоровым заводом. Проект объединил несколько компаний, вековые традиции и современные тренды, создав по-настоящему уникальный стиль игры.
-
Вязкая нерешительность рынка. Она не атакует и не защищается, а просто заставляет всех ждать. Побеждает тот, кто готов взять мяч и идти вперед, несмотря на шум вокруг.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем.
-
Наш коммерческий отдел очень похож на футбольную команду: у каждого своя позиция и задачи, но в итоге все решает взаимопонимание на поле. Только так и побеждаем.
-
Действую как атакующий полузащитник: выстраиваю партнерства RuStore с крупнейшими рекламодателями страны, быстро включаюсь в эпизоды и постоянно нахожусь в движении. Каждый рекламодатель — потенциальный партнер по атаке, который может отдать точный пас (трафик, бюджет, оффер).
-
Моя суперсила — видеть поле и делать точную передачу на нужного игрока. Легко нахожу общий язык с людьми, будто мы давно играем в одной команде.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону.
-
Programmatic — это командная игра на высокой скорости: важны не только сильные игроки, но и то, как быстро система видит поле, принимает решения и превращает владение в результат. Наша задача — чтобы каждый рекламный показ работал как точный пас в нужную зону.
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Рационально-атакующий. Важно не просто владеть мячом и строить комбинации, а постоянно искать свободные зоны рынка: новые форматы, инвентарь и потребности рекламодателей и паблишеров.
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Умение связывать разные части поля — продукт, продажи, технологии, рынок и экономику сделки. В programmatic выигрывает тот, кто видит всю комбинацию и доводит ее до результата.
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Инерция. Привычные подходы часто сильнее внешних ограничений, и самое сложное — вовремя перестроить игру, когда старая схема перестает работать.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить.
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Креатив — это выйти на поле без схемы и знать, куда бить.
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Предпочитаю действовать без фиксированной позиции. Могу закрыть любую дыру в команде, потому что главное — довести проект до ворот.
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Бывает, что команда слишком долго варится в задаче и перестает видеть направление. Иногда одной точной фразы достаточно, чтобы изменить ход игры.
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Инерция. Тот самый момент, когда соглашаешься сделать «как обычно» вместо того, чтобы искать новое решение.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Трус не играет в е-ком!
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Трус не играет в е-ком!
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Наш матч сезона 2025 — первая на рекламном рынке интеграция оферты на сайт. Оформили все быстрее конкурентов и сразу увидели результат: скорость в e-commerce часто решает исход игры и напрямую влияет на количество «забитых голов».
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Авторский. Мы не играем по заранее написанному сценарию — быстро читаем поле, находим свободные зоны и первыми оказываемся там, где появляется результат. Любим нестандартные комбинации и не теряемся, даже если рынок внезапно показывает «красную карточку».
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Любопытство. Оно помогает находить нестандартные решения, тестировать новое и видеть возможности там, где другие видят ограничения.
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Скорость изменений. Рынок постоянно ускоряется, но именно это делает игру интересной — приходится принимать решения быстрее и точнее, чем вчера.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря.
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Мобильный маркетинг — это длинный сезон, а не один матч. Побеждают не те, кто ярко выигрывает отдельные игры, а те, кто стабильно набирает очки на всей дистанции, даже в сложных условиях календаря.
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Матч сезона — внедрение Claude в рабочие процессы команды. Сначала это был этап экспериментов и тестов, почти как предсезонка, но со временем инструмент стал частью ежедневной игры: помог ускорить аналитику, улучшить процессы и реально повлиять на принятие решений. В какой-то момент это перестало быть «технологией» и стало частью командного стиля игры.
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Мы играем в системный контроль мяча. Никаких случайных атак — только данные, гипотезы, аналитика и последовательный поиск преимуществ, которые на дистанции дают результат.
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Умение думать на два шага вперед. Часто самые важные решения принимаются до того, как проблема становится очевидной, и задача — заранее выстроить траекторию игры команды.
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Самый сложный соперник — вера в то, что прошлые решения будут работать в новых условиях. Рынок постоянно меняет правила игры, и выигрывает тот, кто быстрее перестраивается по ходу матча.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед.
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Наша работа — это командная игра на длинной дистанции, где важно чувствовать поле, понимать сильные стороны игроков, вовремя оказываться в нужной точке и превращать вызовы в возможности для побед.
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Проект «HONOR серии Х. Проверен Россией». Сильное давление конкурентов и сложные условия — мороз, вода, высокие температуры — но команда прошла проверку на прочность, добилась сильных результатов и увеличила аудиторию бренда.
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Наш стиль — гибкая тактика и постоянное движение. Мы держим баланс между engagement и effectiveness: держим мяч и играем на результат, быстро перестраиваясь по ходу матча и стараясь быть на шаг впереди соперника.
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Роль играющего тренера: помогаю команде находить инсайты, усиливать креатив и держать фокус на результате, чтобы доводить атаки до голов.
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Ситуация на рынке маркетинговых услуг: сокращение бюджетов, усиление давления со стороны клиентов и проектная модель, которая требует быстро играть короткие отрезки при длинных обязательствах.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте.
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Мы не стремимся быть быстрее, выше или сильнее. Вместо этого мы читаем игру, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте.
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Для чемпиона проходных матчей не бывает, но если выбирать один, то это проект для АЛРОСА, отмеченный наградой АКМР. Работа с компанией мирового уровня стала для нас ценным и уникальным опытом.
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На PR-поле «Группа Дискурс» играет роль креативного плеймейкера: без резких движений, но с грамотной оценкой ситуации и точными голевыми передачами.
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Умение слушать и слышать свою команду.
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Вчерашний ты. Чтобы расти, нужно постоянно превосходить собственные результаты.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории.
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Работа в рекламе — это спорт высоких достижений. А работа в спонсорстве — это уже борьба за мировые рекорды и место в истории.
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Среди недавних проектов особенно выделю спецпроект для Takayama на Sport-Express.ru. Мы вышли за рамки привычных механик и создали с нуля гоночный 3D-симулятор, где главным героем стала вручную отрисованная машина с брендингом клиента. Получился не просто красивый, но и эффективный проект, в который хочется возвращаться снова и снова, чтобы ставить рекорды и выигрывать призы.
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Для меня важен результат. Любую задачу нужно выполнять максимально эффективно, в срок и с полной отдачей. Если делать — то делать идеально.
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Стараюсь заряжать команду на результат и поддерживать ее мотивацию. Мне повезло работать с сильными специалистами, и моя задача — помогать им сохранять азарт и уверенность в своих силах.
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Конкуренция. Спонсорская реклама — узкоспециализированная и при этом очень конкурентная среда, которая требует постоянного развития, гибкости и умения быстро реагировать на изменения рынка.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
«Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы.
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«Игра забывается, результат остаётся» — в digital это особенно точно отражает суть работы.
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Внедрение AI в ежедневную работу команды. Это был матч, который открыл новые возможности для роста и изменил сам подход к процессам.
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Тики-така: постоянное движение вперёд, контроль игры, стремление задавать тренды и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.
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Коммуникабельность — умение находить подход к людям, слышать запросы команды и быстро помогать решать возникающие задачи.
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Время. Даже при полном рабочем дне успеть реализовать всё задуманное почти невозможно.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов.
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Не устраивай трагедию из неудач и не переоценивай значимость успехов.
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Стиль работы на рекламном поле — все лучшее из концепции тотального футбола: адаптивность, доверие, многомерность и сыгранность команды. Важно не закрепляться в одной роли, а постоянно чувствовать динамику игры и подстраиваться под нее вместе с командой.
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Умение поддерживать и давать человеку почувствовать, что его слышат. Иногда я буквально превращаюсь в «давай, солнышко, давай» из мема. И я правда считаю, что никакие хард-скиллы не работают без эмпатии и человечности.
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Когнитивные искажения. Самый коварный противник стратега — потому что он незаметен и влияет на решения ещё до того, как ты это осознаёшь. Важно вовремя их замечать, пересобирать картину и двигаться дальше.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе.
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Мою работу, как и работу всего коллектива RWB Media, можно сравнить с недавним суперфиналом Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: это напряженная тактическая битва, где все решает командная самоотдача, настрой и воля к победе.
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Проект RWB Media, который объединил более 38 разрозненных направлений продаж и продуктов в единую экосистему. Мы развиваем бесшовное продвижение с использованием оффлайн-инвентаря Группы Russ и онлайн-инструментов Wildberries, а также пересобрали стратегию продвижения брендов («Стратегии роста», «Брендстори»).
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Моя позиция — нападающий. Важно, чтобы любые комбинации и тактические ходы завершались реализованными голевыми моментами.
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Организация команды: чтобы каждый игрок понимал свою роль и вовремя отдавал точный пас.
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ремя между замыслом и реализацией, а также ограниченность ресурсов.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции.
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Рекламный рынок очень похож на футбол. Все видят автора гола, но победы складываются из командной игры, темпа и умения видеть поле целиком. Один красивый удар может решить матч, но чемпионаты выигрывают те, кто способен держать высокий темп на длинной дистанции.
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Главным матчем сезона для меня стала работа с Медийной футбольной лигой. Сегодня это уже не просто спортивный проект, а полноценная медиаэкосистема, в которой одновременно существуют футбол, контент, инфлюенсеры, бренды и комьюнити. Особенно интересно наблюдать, как спортивный продукт начинает конкурировать за внимание аудитории с классическими медиа.
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Мой стиль — высокий прессинг и быстрый переход в атаку. Рынок меняется слишком быстро, чтобы играть от обороны, поэтому мне ближе скорость принятия решений, тестирование новых форматов и готовность выходить на территории, где индустрия еще только ищет свои правила игры.
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Чаще всего я помогаю команде находить точки пересечения интересов разных сторон. Сегодня сильные проекты рождаются на стыке медиа, креатива, технологий, спорта, блогеров и бизнеса, и мне нравится превращать такие связи в работающие идеи и проекты.
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Потеря внимания аудитории. Сегодня контент конкурирует не только с другими брендами, но и со всем, что окружает человека каждый день. Поэтому выигрывают те, кто создает не просто рекламу, а эмоции, впечатления и культурные события.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника.
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Работа похожа на командный кроссфит: личная сила важна, но результат всегда зависит от того, насколько слаженно команда использует сильные стороны каждого участника.
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Внедрение AI-инструментов в рабочие процессы компании. Техническая часть оказалась проще человеческой: главным вызовом стало изменение привычек и восприятия — от «AI как угрозы» к «AI как инструменту».
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Я смотрю на игру шире поля: заранее вижу риски, связываю людей и команды между собой и помогаю находить решения, которые учитывают интересы всех сторон.
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Умением договариваться и выстраивать диалог. Часто именно это превращает хорошие идеи в реализованные решения.
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Отсутствие уверенности в том, что вчерашние подходы будут работать завтра. Быстрая смена правил игры требует постоянного переосмысления и готовности учиться заново.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент.
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Мне близка идея, что в спорте и продакшне невозможно выиграть матч в одиночку. Каким бы сильным ни был игрок, результат всегда зависит от команды, доверия друг к другу и готовности подставить плечо в нужный момент.
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Проект для бренда Vivienne Sabo, который мы снимали во Франции. Главным вызовом стала не сама съемка, а работа с локальной французской командой: разные подходы к процессам, коммуникации и принятию решений требовали времени на адаптацию. В итоге нам удалось собрать сильную международную команду и добиться результата, которым довольны все участники проекта.
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Ближе всего мне роль плеймейкера. Важно видеть поле целиком, вовремя отдавать передачи, помогать участникам понимать друг друга и следить, чтобы проект уверенно двигался к цели. Хотя на съемках иногда приходится одновременно быть капитаном, диспетчером, переводчиком и кризис-менеджером.
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Умение находить общий язык с людьми. Большинство сложностей возникает не из-за бюджета или сроков, а из-за разного понимания задач. Коммуникация помогает превращать обсуждения в результат.
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Неопределенность. В нашей индустрии редко бывает проект без изменений: могут поменяться бриф, сроки, локация или состав команды. Поэтому главное — сохранять спокойствие и быстро адаптироваться к новым условиям.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону.
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Попадаем в пожелания клиентов так же метко, как чемпионы по биатлону.
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екламная кампания «Монстриксы» для «Магнита». Нам удалось охватить практически весь возрастной диапазон целевой аудитории и привлечь внимание не только потребителей, но и отраслевых медиа.
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Агрессивное нападение. Все действия команды подчинены главной цели — достижению результата для клиента.
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Внедрение ИИ для оптимизации рутинных процессов. Это помогает разгружать команду, быстрее готовить предложения и эффективнее адаптировать их под задачи конкретных клиентов.
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Блокировки и конкуренция, которая все чаще строится не на качестве решений, а на ценовом факторе.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон.
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В спорте побеждает не тот, кто ярче начинает матч, а тот, кто умеет держать темп весь сезон.
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Матч сезона (а точнее, целый чемпионат) — это серия тендеров за последние четыре месяца, которые шли один за другим без пауз на передышку. Каждый «тур» требовал максимальной концентрации и полной вовлеченности команды.
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Балансирующий стиль. Между скоростью и качеством, ресурсами и задачами, делегированием и контролем. Я не тот, кто держит мяч в одиночку — скорее тот, кто двигает игру вперед и оставляет пространство команде.
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Универсальность. Я умею глубоко погружаться и в стратегию, и в детали, не перетягивая на себя игру, а отдавая точный пас нужному игроку в нужный момент.
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Инерция бизнеса — привычка не менять экономику и KPI даже тогда, когда рынок уже играет по другим правилам. Это соперник сложнее любого дедлайна.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом.
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Спорт сопровождал меня с детства: баскетбол и легкая атлетика научили принципу, который помогает и в работе, и в коммуникациях — «Быстрее, выше, сильнее». Быстрее реагировать на изменения, выше держать планку качества и сильнее превосходить ожидания результатом.
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Наверное, умением сохранять спокойствие и находить решение даже в самых сложных ситуациях. Коллеги часто приходят ко мне за стратегическим взглядом, свежим подходом к привычным задачам или просто за уверенностью и поддержкой. За годы работы я убедилась, что иногда решающим становится не профильный опыт, а способность посмотреть на ситуацию под другим углом. В какой-то степени я чувствую себя играющим тренером: не только знаю стратегию, но и готова выйти на поле в нужный момент.
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Не конкуренция и не дедлайны, а сочетание многозадачности, неопределенности и информационного шума. В коммуникациях невозможно поставить игру на паузу: пока решаешь одну задачу, появляются новые. Побеждает тот, кто видит поле целиком, быстро принимает решения и вовремя отдает точный пас команде.
Игрок вне турнирной таблицы НРРА 2026
Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом.
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Каждый раз, когда в работе появляются новые трудности, запреты и хочется сдаться, я вспоминаю невероятно мотивирующую цитату Вадима Евсеева образца 2003 года после матча с Уэльсом.
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Совместно с клиентом мы исполнили мою детскую мечту и сделали игровой спецпроект с коллекционными карточками и журналом в духе Panini для «Лиги чемпионов». Позже, конечно, обновили его и под чемпионат мира.
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Хотелось бы быть максимально выверенным, как Гвардиола или Моуринью, но пока получается скорее Слуцкий. Зато с характером.
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Мотивация и умение сосредоточиться в ключевые моменты.
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Обстоятельства. Очень сложно вести игру, когда то трибуны закрывают, то правила меняют по ходу матча, то игроков удаляют.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением.
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Мы работаем во времена, когда в рекламе нужно двигаться так, будто команда осталась в меньшинстве, проигрывает 0:2, а до финального свистка осталось десять минут. Побеждает тот, кто не смирился с поражением.
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Испанская тики-така. Много движения, комбинаций и постоянного обмена идеями. Лучшие решения рождаются не в одиночку, а через взаимодействие команды.
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Профессионально болеть за свою команду.
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Время. Его нужно постоянно обгонять, иначе оно первым отберет мяч.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую.
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Работа с брендом похожа на длинный турнир: побеждает не самый шумный игрок, а тот, кто держит темп, чувствует момент и умеет играть вдолгую.
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Коллаборация TORNADO MAX ENERGY и DARK PROJECT с «живой» клавиатурой. Проект объединил технологии, геймерскую культуру и сильный PR-эффект, а также получил серебро Silver Mercury.
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Агрессивный, но просчитанный. Смелые решения, новые территории и нестандартные форматы работают только тогда, когда за ними стоят стратегия и понимание аудитории.
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Притворство. Аудитория быстро считывает неискренность, поэтому доверие к бренду строится на честности и реальном участии в жизни людей.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата.
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Работа стратега — это тренерский штаб внутри команды. Мы строим план на сезон, формируем смыслы, настраиваем «игроков» под их роли и управляем длинной дистанцией — от отдельных матчей (тендеров и фестивалей) до целого чемпионата.
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Наш матч сезона — ребрендинг «Инвитро». По масштабу и значимости это было настоящее эль-классико в категории.
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Если говорить о Depot в целом — это консервативная английская школа. Основа игры — системность, академичность, надежность и высокий уровень дисциплины в реализации.
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Я беру на себя роль аналитического штаба: анализирую соперника, выстраиваю стратегию, продумываю комбинации и передаю их команде, которая уже реализует игру на поле. Иногда — и постматчевый разбор тоже.
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У нас их два. Первый — мы сами: наши ресурсы, энергия, вдохновение и умение управлять загрузкой. Второй — отсутствие настоящей задачи: когда матч теряет смысл, и вместо игры появляется имитация процесса.
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус».
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Выбор стратегии при проработке клиентского запроса часто похож на футбол: позиционное нападение или контратака, персональная опека или «автобус».
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Мерч «Король и Шут» и Burger King — проект, за который мы бились до конца и взяли золото Silver Mercury в серии пенальти.
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Тики-така с уклоном в прессинг на чужой половине поля. Проактивность, быстрая адаптация и нестандартные решения при сохранении фокуса на сроках, экономике и рисках.
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Играющий тренер-мотиватор: могу завести команду в нужный момент и дать импульс для достижения результата.
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Неопределенность — когда несколько ключевых условий проекта меняются одновременно и решения нужно находить «еще вчера».
Показатели турнирной таблицы НРРА 2026
В спортивном маркетинге, как и в футболе, важна каждая секунда. Победный гол нередко забивается в самой концовке матча, поэтому главное — оставаться в игре до финального свистка, не сдаваться и делать максимум того, что зависит от тебя и команды.
-
В спортивном маркетинге, как и в футболе, важна каждая секунда. Победный гол нередко забивается в самой концовке матча, поэтому главное — оставаться в игре до финального свистка, не сдаваться и делать максимум того, что зависит от тебя и команды.
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Каждый проект для нас по-своему особенный, но одной из ключевых кампаний года стала «Футбол — это целый мир» в рамках титульного партнерства с РПЛ. Проект позволил бренду стать частью главных матчей сезона и усилить эмоции, за которые миллионы людей любят футбол: драйв, страсть, единение и веру в победу.
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Мы играем в атакующий футбол без «автобуса» у своих ворот. Любим высокий темп, нестандартные решения и проекты, которые становятся частью больших спортивных историй. В спорте нельзя действовать по шаблону — аудитория мгновенно считывает фальшь, поэтому наша тактика строится на искренности, скорости и смелости.
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