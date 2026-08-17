Marc O'Polo и бюро «Глазами инженера» разработали маршрут по истории текстиля

Бренд одежды Marc O'Polo совместно с креативным бюро «Глазами инженера» реализовал проект в формате edutainment — экскурсионный маршрут по московскому району Хамовники, объединяющий локальную историю, культурный контекст территории и бренд-коммуникации.

Хамовники — район Москвы, название которого связано с ткацким ремеслом: несколько веков назад здесь располагалась Хамовная слобода, поставлявшая льняное полотно для царского двора. Сегодня в этом же районе, в здании бывшей шелковой фабрики, расположен московский офис Marc O'Polo. Это стало отправной точкой для проекта.

Маршрут выстроен как последовательность точек, связанных с историей текстильного производства в Москве — от ручного ткачества XVII века до промышленных фабрик Российской империи. В программу включены храм Николая Чудотворца в Хамовниках, построенный на средства царских ткачей; исторический ареал Хамовной слободы; усадьба Льва Толстого; квартал бывшей фабрики Клода Жиро «Красная Роза»; Девичье поле; место кружевной фабрики «Ливерс» на Саввинской набережной. Маршрут завершается в здании бывшего шелкового производства — нынешнем офисе Marc O'Polo.

В экскурсии история текстильного производства связана с темами, которые используются в коммуникации бренда: происхождением материалов, фактурой, долговечностью изделий и осознанным потреблением.

Марианна Румянцева, генеральный директор Marc O’Polo в России: Для нас важно, чтобы бренд говорил с людьми не через рекламу, а через смыслы. Культура и история места — это самый честный язык: он не продает, а приглашает в диалог. Когда мы рассказываем о ткани через историю Хамовников, о ремесле через память района, аудитория чувствует уважение к контексту, в котором живет человек.

Марина Фирсова, автор-исследователь компании «Глазами инженера», гид экскурсионного маршрута: Хамовники — редкий пример района, где история текстиля буквально зашита в городскую ткань. Нам было интересно показать, как темы современного бренда одежды могут быть связаны с историей Москвы.

Креативное бюро «Глазами инженера» специализируется на проектах в жанре edutainment, используя темы истории, культуры и локальной идентичности. В основе проектов бюро — культурно-исторические и антропологические исследования, которые затем адаптируются под разные форматы. Для бюро это первый опыт сотрудничества с брендом одежды.