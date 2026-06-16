Производитель медицинских изделий превратил лабораторные пробирки в корпоративный мерч

Представители «ГРАНАТ БИО ТЕХ» и бренда «Ништяк браток» рассказали Sostav о том, как идея, вдохновленная линейкой вакуумных систем для взятия биоматериала, превратилась в лимитированную серию джибитсов. Проект стал примером того, как B2B-бренд может говорить с сотрудниками, партнерами и профессиональным сообществом через необычный мерч. Вместо стандартных сувениров команда создала предмет, который одновременно отсылает к продукту компании и работает как носитель бренда. Такой подход помогает сделать коммуникацию более заметной и эмоциональной.

Задача

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» работает в профессиональной медицинской среде, где ключевыми ценностями являются точность, безопасность, качество и стандартизация. При этом внутри компании возник запрос на мерч, который сможет выполнять не только сувенирную функцию, но и создавать эмоциональную связь с брендом. Команда хотела уйти от привычного корпоративного мерча и создать предмет, который сотрудники действительно захотят использовать в повседневной жизни, брать на мероприятия, показывать коллегам и партнерам. Дополнительной задачей было сохранить связь с продуктом компании и сделать ее понятной даже тем, кто не знаком с медицинской отраслью.

Идея

Основой проекта стала мысль о том, что продукт сам по себе может стать частью бренд-коммуникации. Вместо того чтобы наносить логотип на готовый носитель, команда решила превратить в мерч узнаваемые элементы продуктовой линейки компании: так появилась идея лимитированной коллекции джибитсов — компактных аксессуаров, которые уже давно стали частью массовой культуры, но практически не используются в медицинском B2B-сегменте.

Реализация

Работа над коллекцией началась с отбора визуальных элементов, которые остаются узнаваемыми даже в небольшом формате. Команда сфокусировалась на наиболее характерных деталях продукции: форме пробирок, цветовой системе крышек, фирменной графике и ключевых элементах визуальной идентичности бренда. Главным вызовом стало сохранение читаемости. Детали, хорошо работающие на упаковке или в каталоге, при уменьшении теряли выразительность. Поэтому часть элементов была упрощена и адаптирована под формат джибитсов.

Отдельное внимание уделили цвету. В медицинской продукции цветовые коды имеют прикладное значение и помогают идентифицировать различные типы пробирок. Эту особенность сохранили и в коллекции, сделав ее частью визуального языка мерча.

В результате были разработаны несколько видов джибитсов: в форме вакуумных пробирок, фирменного знака бренда и держателя.

Сложности

Основной задачей стало сохранение баланса между профессиональной медицинской эстетикой и легкостью формата. С одной стороны, важно было избежать чрезмерной декоративности, которая могла бы размыть связь с продуктом. С другой — не превратить мерч в уменьшенную копию производственного изделия. Дополнительные ограничения были связаны с технологией производства: толщиной элементов, устойчивостью формы, цветопередачей и необходимостью сохранить узнаваемость в небольшом размере.

Результат

По итогам проекта была выпущена лимитированная серия джибитсов (три дизайна) в количестве 6 000 штук. Коллекция использовалась более чем 200 сотрудниками. В рамках проекта подготовили 2 000 наборов; дополнительно часть тиража планируется передать партнерам и участникам отраслевых мероприятий.

В компании отмечают, что аксессуары стали не просто сувениром, а инструментом коммуникации. Джибитсы привлекают внимание и становятся поводом для знакомства с брендом и его продукцией. Кроме того, проект помог показать медицинский бренд в непривычном для отрасли формате — более открытом, современном и человечном.

Анна Анашина, креативный лидер «ГРАНАТ БИО ТЕХ»: Мы производим медицинские изделия, и для нас важны качество, безопасность и доверие. Но за любым производством стоят люди. Нам хотелось создать мерч, который будет не просто сувениром, а небольшим эмоциональным символом бренда. Джибитсы показались интересным решением, потому что позволили по-новому показать продукт, с которым мы работаем каждый день. В результате получился предмет, который вызывает улыбку, привлекает внимание и при этом сохраняет связь с нашей профессиональной средой.

Жак Бокински, основатель бренда «Ништяк браток»: Для нас это был необычный проект. Медицинская продукция редко становится основой для мерча, но именно это и сделало задачу интересной. Мы стремились сохранить узнаваемые элементы продукта, при этом сделать их визуально привлекательными и понятными вне медицинского контекста. Такой подход позволяет бренду рассказывать о себе через предметы, которые люди действительно хотят использовать.

Вывод

Кейс «ГРАНАТ БИО ТЕХ» показывает растущий запрос B2B-компаний на мерч нового поколения. Если раньше сувенирная продукция выполняла преимущественно утилитарную функцию, то сегодня бренды все чаще создают объекты, которые становятся частью повседневного использования и помогают строить эмоциональную связь с сотрудниками, партнерами и профессиональным сообществом. Даже сложный промышленный или медицинский продукт может стать основой для запоминающейся бренд-коммуникации, если найти правильную форму его переосмысления.

Состав творческой группы

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» (клиент)

Креативный лидер: Анна Анашина

Директор по маркетингу продвижению и продажам: Анастасия Бурлаченко

«Ништяк браток» (агентство)

Основатель бренда: Жак Бокински