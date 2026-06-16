«С океаном начистоту»: «Москвариум» запускает экоквест для москвичей и гостей столицы

«Москвариум» совместно с агентством BBDO запускает экологический проект «С океаном начистоту», приуроченный ко Всемирному дню океанов. В его основе — AR-игра, участникам которой предлагается выполнить задания, посвященные теме загрязнения водных экосистем.

Проект интегрирован в маршрут основной экспозиции. Посетители смогут взаимодействовать с цифровыми объектами и игровыми механиками, используя технологии дополненной реальности.

Для участия необходимо приобрести билет на основную экспозицию, подойти к одному из десяти аквариумов с QR-кодом и отсканировать его с помощью смартфона. После этого запускается AR-игра, в которой виртуальный персонаж знакомит участников с заданиями и рассказывает о способах снижения негативного воздействия на окружающую среду в повседневной жизни.

В рамках квеста посетителям предстоит очищать виртуальные аквариумы от различных видов загрязнений, а также искать шифры и решать загадки, размещённые на маршруте. Участники, выполнившие все задания, смогут получить цифровые призы.

Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы «Москвариума»: Цель проекта — не только познакомить юных посетителей и их родителей с удивительным подводным миром, но и рассказать об экологических проблемах, угрожающих сохранности водных экосистем. Мы надеемся, что проект «С океаном начистоту» поможет повысить уровень экологической грамотности и сформировать более ответственное отношение к океану и его обитателям.

Проект посвящен проблемам загрязнения водных экосистем и влиянию человеческой деятельности на морскую среду. По замыслу организаторов, игровой формат позволит познакомить посетителей с экологической повесткой через интерактивный опыт.

Алексей Фёдоров, исполнительный креативный директор BBDO: Для большинства россиян море — это привлекательные картинки из кино, рекламы и соцсетей. Те, кто не живет непосредственно возле моря, как правило не задумываются, с какими проблемами нашим водным биоресурсам приходится сталкиваться. Наш проект «С океаном начистоту» направлен на гостей Москвариума, а это около полумиллиона людей в летние месяцы. Москвариум выбран не случайно, это лучшее место в самом большом городе России, где океан сможет сам рассказать взрослым и детям о своих проблемах и способах, как ему лучше помочь.

Состав творческой группы:

«Москвариум» (клиент):

Директор по маркетингу: Варвара Щур

Заместитель директора по маркетингу: Наталья Тарасенко

Руководитель отдела рекламы и партнеров: Наталья Балдина

Креативный директор: Татьяна Самараковская

Менеджер по партнерам: Полина Табурова

Менеджер проектов: Валерия Левшина

Руководитель группы разработки: Алексей Голышев

Дизайнер: Анастасия Сафронова

Дизайнер: Антон Маяцкий

Веб-дизайнер: Антон Белёвкин

Веб-дизайнер: Михаил Анисимов

BBDO (агентство):

Исполнительный креативный директор: Алексей Федоров

Креативный директор: Наталья Павлова

Копирайтер: Александр Рагозин

Арт директор: Александра Балакирева

Дизайнер: Василий Гедзун

Супервайзер по работе с клиентами: Виктория Ламзина

Директор по работе с клиентами: Мария Кириенко

Менеджер по работе с клиентами: Анастасия Торопова

Директор по стратегии: Анастасия Продувнова

Диджитал директор: Олег Щербаков