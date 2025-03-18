Худи из «Авось», прямые намеки и богатырский маркетинг: подборка активаций в феврале

Февраль запомнился яркими рекламными кампаниями — от AI-валентинок и культурных кодов в худи до блинов как бьюти-тренда. Бренды переосмысливали традиции, играли с символами и даже запускали виртуальных панд, а главное — отметили сразу три праздника: День святого Валентина, День защитника Отечества и Масленицу. Sostav рассказывает о самых креативных праздничных (и не только) активациях месяца.

LOOKY превращает эмоции в digital-креатив

LOOKY запустила два AI-бота: AI love u — для создания валентинок в 80+ стилях с романтичными подписями и 23/8 — для генерации образов от героев до демониц на гендерные праздники. Проекты объединяют геймификацию, персонализацию и AI, помогая брендам выстраивать эмоциональную связь с аудиторией. LOOKY продолжает развивать digital-креатив и AI-инструменты. Подробнее на Sostav.

«Отправлено с любовью»: в «Художественном» заработала почта валентинок

В кинотеатре «Художественный» появилась станция для валентинок от SET. Яркий почтовый ящик в форме сердца принимает открытки с романтическими сюжетами от художницы Кристины Манучарян. Вдохновением стали прогулки вдоль Сетуни, мемы с котами и танцы на кухне. Любой желающий может подписать открытку и отправить ее с теплом и нежностью. Подробнее на Sostav.

Blin girl: «ВкусВилл» превратил блины в бьюти-тренд

«ВкусВилл» переосмыслил натуральный блеск губ, вдохновившись clean girl и русскими традициями. Так появился blin girl — лимитированный бальзам «Блин», придающий губам сияние, как после горячего лакомства. Уютный дизайн с румяной девушкой и стопкой блинов передает тепло и иронию. Это не просто косметика, а целая масленичная концепция, которую можно носить круглый год. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» сделали русский дух носибельным

Булочки, картошка фри и культурный код — все это сошлось в капсульной коллекции худи, выпущенной к «Русским неделям». Дизайны от «Вкусно — и точка» и группы компаний «Родная Речь» «Русские гулянья», «Русские морозы» и «Русский авось» идеально попали в настроение аудитории: первый дроп раскупили за 4 часа, второй — еще быстрее. Всего продали 402 вещи, магазин оказался в топе Ozon, а русский стиль получил доказательство, что это не только кокошники. Подробнее на Sostav.

«Результат твоих решений»: Level Group показали, кто строит город

Makelove и Level Group превратили строительные заборы в билборды сотрудников. Их истории и фото появились прямо у жилых комплексов, чтобы каждый прохожий знал, кто создает пространство вокруг. А на лендинге можно «прогуляться» вдоль виртуального забора и узнать, какие идеи стоят за новыми проектами. Подробнее на Sostav.

«Самокат» переводит чувства на язык вкусов

Когда слов не хватает, помогут десерты! «Самокат» запустил рекламную кампанию, где эмоции выражаются вкусами: «Ну что за сладкая булочка» или «Ты в самом сердечке» теперь можно не только сказать, но и попробовать. В ассортименте — зефирные пирожные, булочка с маком и малиной, а скоро добавятся торт-мороженое и цветочный зефир. Проявить заботу стало проще: заказываешь, даришь, чувствуешь. Подробнее на Sostav.

Kaspersky и BALAGAN троллят ошибки пользователей в новой кампании

Храни пароли на бумажке, отвечай на подозрительные звонки, заклеивай камеру пластырем — звучит нелепо, но многие так и делают. Kaspersky и BALAGAN переосмыслили «вредные советы» и запустили DOOH-кампанию, высмеивающую распространенные ошибки пользователей. Ироничные ролики транслируются на «Гидропроекте» в Москве, напоминая: цифровая безопасность — это не пластырь на веб-камере, а нормальная защита. Подробнее на Sostav.

restore: x Василий Кононов-Гредин: электроника как искусство в проекте Reassembly

Как выглядит гаджет, если убрать его функцию? restore: и художник Василий Кононов-Гредин представили Reassembly — серию скульптур, собранных из электроники по принципу «антиформы». Это когда предмет теряет свое назначение, но сохраняет смысл. Подробнее на Sostav.

Квартира Дяди Федора в Москве: теперь «Простоквашино» можно снять на сутки

В Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора из «Простоквашино». Пространство на Олонецкой улице создано «Союзмультфильмом» и ПИК при участии «Отелло». Двухкомнатная квартира (65 м²) полностью повторяет интерьер мультсериала. Стоимость — 7 тыс. руб. в сутки, гостям доступны сувениры и сюрпризы. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Фабрика» и Гжель выпустили коллекцию посуды по мотивам «Репки»

«Яндекс Фабрика» и Гжельский фарфоровый завод выпустили коллекцию посуды Pragma Lepta, вдохновленную сказкой «Репка». В серию вошли тарелки с Жучкой, Кошкой и Мышкой, а также чашка с Репкой. Коллекция сочетает традиционные гжельские узоры и современные иллюстрации. Проект символизирует единение и поддержку, а форма предметов отражает сюжет сказки. Подробнее на Sostav.

В Туапсе создали самую длинную иллюстрацию в России

В городе завершается установка 320-метровой иллюстрации на улице Гагарина, ведущей к пляжу. Арт-объект создан по заказу Туапсинского балкерного терминала совместно с брендинговым агентством «Март». Автор — художница Ирина Лисичкина, передавшая атмосферу курортной жизни. В рисунке спрятаны отсылки к мировому искусству. Подробнее на Sostav.

«Как карта ляжет»: «Циан.Посуточно» подарил пользователям магию предсказаний

«Циан.Посуточно» запустил онлайн-гадание, где пользователи могли вытянуть карту из таро-колоды «Циан» и получить предсказание с рекомендациями для путешествий. Проект собрал 300 тыс. участников. AI-иллюстрации вдохновлены российскими локациями и личными коллекциями таро. В колоде появились карты вроде «Туза Печей» и «Короля Спектаклей», а одна из фигур даже срисована с питомца дизайнера.

Момент совершенства: «Якитория» x «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»

Франчайзинговая сеть ресторанов Якитория и парфюмерно-косметический бренд ИЛЬ ДЕ БОТЭ запустили коллаборацию, вдохновленную японским искусством «кинцуги» — философией красоты несовершенства.

На бьюти-завтраке 13 февраля представили особое меню «Момент Совершенства» и новые тканевые маски для лица. Вдохновением стала идея: в жизни, как в «кинцуги», каждый скол — часть уникальной истории.

Спецменю включает премиальные блюда с пищевым золотом и авторские коктейли, а при заказе — подарок: оригинальная маска от «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». Дизайн коллекции разработал Дмитрий Логинов.

Epique Communications создали мерч для юбилейного ROSAFEST x СБП

Фестиваль ROSAFEST x СБП — это не просто спорт и музыка, это эмоции, стиль и свобода, которые теперь можно носить. Epique Communications разработали коллекцию мерча, сочетающую функциональность и эстетику зимнего фестиваля.

В нее вошли теплая флиска, хлопковый лонгслив с принтом гор, капор «барашек», плотные носки и брелки в форме сноуборда. А для инфлюенсеров и СМИ выпущено 50 VIP-паков: вместительная сумка-тоут, превращающаяся в рюкзак, и двустороннее худи — фиолетовый «барашек» с одной стороны и черная мембрана с другой.

Это не просто фестивальный сувенир — это вещи, которые хочется носить каждый день, будь то горные склоны или городские улицы.

Pro-Vision инвестирует в молодые кадры

Эксперты Pro-Vision Communications вновь пригласили студентов профильных направлений на реальный рынок маркетинговых коммуникаций. Агентство перезапустило цикл встреч для молодых специалистов PR и digital, добавив в список тем актуальную рыночную повестку и долгосрочные тренды.

Очередная встреча прошла в Высшей школе бизнеса ВШЭ, где исполнительный директор Pro-Vision Мария Евтишенкова поделилась инсайтами о UGC-контенте и представила наглядные кейсы из практики агентства: от стимулирования пользовательской активности до «прогрева» перед возможным возвращением брендов.

В «Ленте» появилось постельное белье Александра Рогова

Лента запустила акцию лояльности с известным стилистом Александром Роговым, представив лимитированную коллекцию домашнего текстиля Platinum Choice. Дизайн разработан самим Роговым, а главным акцентом стал его авторский леопардовый принт.

В коллекции 43 товара: постельное белье с двусторонними пододеяльниками, простыни, махровые полотенца, халаты, плед и велюровое покрывало. В упаковках — фирменные открытки от Рогова, а сами они идеально подходят для подарка.

Farforite и Illan Communications переосмыслили русский символизм в коллекции «Солнечный круг»

Farforite и Illan Communications представили коллекцию фарфора «Солнечный круг» — переосмысление русского символизма в бизнес-подарках.

Вдохновением для дизайна стали архетипические образы, заложенные в русскую культуру: небо, дождь, поля и солнце — как символ жизни и обновления. Коллекция выполнена из костяного фарфора и включает блюда, тарелки, чайные пары, елочные игрушки и украшения.

Каждый предмет передает глубокий смысл и создает уникальный подарок, наполненный традицией и современным прочтением.

VK раскрыл «Формулу любви» вместе с блогерами

Ко Дню всех влюблённых 7 топовых блогеров VK создали диджитальный адвент-календарь в мини-приложении «Формула любви». В течение двух недель пользователи ВКонтакте открывали эксклюзивные клипы с идеями для свиданий, романтических сюрпризов, парных тренировок, подарков и особенных ужинов.

В проекте участвовали DIY-блогер Суперпервыйгерой, певица Мария Зайцева, актриса Анна Цуканова-Котт, путешественник Стас Натанзон и паблик «Химия — Просто». Оффлайн-активность прошла в ТЦ «Авиапарк», где гости могли сделать фото в фотозоне-сердце и получить доступ к мини-приложению.

«VK Видео» подарил сердечко каждому: инсталляция с романтичным плейлистом ко Дню святого Валентина

С 13 по 15 февраля в «Депо Лесная» работал неоновый куб от «VK Видео», внутри которого — валентинки с QR-кодом. Они вели на плейлист «Идеально вместе» с подборкой фильмов и шоу для двоих.

Команда «VK Видео» решила упростить влюбленным выбор контента для идеального вечера. Кроме того, каждый мог взять валентинку, подписать ее и подарить близкому. Яркий арт-объект стал не только местом для приятных сюрпризов, но и стильной фотозоной.

«VK Видео» напомнил: любовь — это совместные моменты, и выбирать их теперь проще, чем кино на вечер!

Любовь, проверенная временем: «Дзен» оставил послания у библиотек Москвы

В День всех влюбленных «Дзен» признался в любви к книгам. У входов в «Пушкинку», «Некрасовку», РГДБ, Библиотеку № 3 и другие читальные залы Москвы появились меловые послания — небольшие признания тем, кто находит романтику в шорохе страниц.

А в самом Дзене появился канал «Чтение», где собрали лучшие материалы о книгах: от рецензий до размышлений о литературе.

Свидание с кроватью: Askona вышла в дейтинг-приложение

К 14 февраля Askona запустила нестандартную рекламную кампанию в Twinby — теперь в дейтинге ищут пару не только люди, но и кровати с матрасами.

Матрас «Гретер» не проваливается ни в токсичные отношения, ни в буквальном смысле, а ждет кровать, с которой ночи станут незабываемыми. Кровать «Андрия» любит внимание и ищет партнера, готового к гармоничным отношениям. «Экстра» — минималистка, твердо стоящая на ногах, и ей важно, чтобы рядом был такой же надежный партнер.

Каждая анкета с био и ожиданиями напоминает: идеальный мэтч — это комфортный сон. А значит, лучший подарок на День влюбленных — кровать и матрас от Askona.

«Ёбидоёби» меняет носки на роллы — лучшая акция для мужчин к 23 Февраля

Сеть доставки суши «Ёбидоёби», известная своими провокационными кампаниями, запустила новую акцию: 23 пары носков можно обменять на сет роллов. Так компания предлагает мужчинам избавиться от традиционного (и не всегда желанного) подарка, получив взамен то, что точно оценят.

Если бы у Пушкина был AliExpress

В честь выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина» AliExpress представил подборку товаров, которые могли бы попасть в корзину поэта. Винтажная накидка с капюшоном — для прогулок по осенним аллеям, смарт-кольцо — для тайной переписки, носки с подогревом — на случай ссылки в Михайловское. Даже беспламенная свеча — чтобы писать стихи без риска устроить пожар.

Каждый товар сопровождается отзывом, стилизованным под пушкинскую рецензию. Получился забавный взгляд на то, каким мог быть шопинг великого классика в цифровую эпоху.

В Дарвиновском музее обнаружен Делозавр

В Дарвиновском музее появился новый экспонат — делозавр, редкий представитель бизнес-рептилий, который боится цифровизации и тонет в бумажной рутине. Он восседает на троне из факсов, окружённый старыми компьютерами и грудами чеков, — символ устаревших подходов к управлению расходами.

Так «Яндекс Go» для бизнеса показал, что операционная нагрузка может превратить даже самый амбициозный бизнес в вымирающий вид. Решение? Цифровая платформа, где все расходы — от поездок до доставки и топлива — управляются в одном кабинете, а документы загружаются автоматически. Делозавр вымрет, а бизнес будет процветать.

«Самокат» запустил игру с красной пандой, которая дарит бонусы

Теперь в приложении «Самоката» можно вырастить виртуального питомца — «Пандагочи». Это красная панда, которая растет и меняется в зависимости от заказов пользователя.

Игроки могут ухаживать за «Пандагочи», кормить, одевать и обустраивать ее дом, а за активность получать промокоды на покупки в «Самокате» и у партнеров. В игре есть мини-задания, например, собрать печенье или приготовить блюдо. За выполнение начисляются «монетки» — их можно тратить на аксессуары для панды.

Тревел-бадди для бьютиголиков: «Туту» и NewBeautyBox собрали косметичку мечты

«Туту» и NewBeautyBox выпустили лимитированную дорожную косметичку, созданную на основе исследования о забытых в поездках вещах. После зарядных устройств путешественники чаще всего оставляют дома уходовые средства, поэтому бренды собрали идеальный тревел-набор.

За два месяца тестов родилась мягкая и вместительная бадди с 24 миниатюрами для лица, тела и волос. Внутри — все, что нужно в дороге, плюс бьюти-паспорт с гайдом и чек-листом для сборов.

Семечки, панельки и «Бурый»: TanksBlitz и Black Russia запустили коллаборацию

TanksBlitz и Black Russia объединились в первой коллаборации, добавив в игры узнаваемые элементы российской и белорусской атмосферы. В танковом шутере появились фон профиля с панельками, аватарки с семечками в кульке и легендарный камуфляж «Бурый» для «Объекта 140» — с медведем на броне.

Black Russia, в свою очередь, получила премиум-танк ЛВ-426, который ранее стал частью дополнения к ветке «Ледяных Великанов». Новые предметы доступны в контейнере «Из берлоги».