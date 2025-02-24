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18+
24.02.2025 в 10:00

Blin girl: «ВкусВилл» помирил Масленицу и бьюти-тренды

Как компания превратила блеск масла от блинов в концептуальный продукт

Глянцевые губы — это не всегда про люксовую косметику, иногда это про масло от блина на масленичном столе. Вдохновившись эстетикой clean girl и народными традициями, «ВкусВилл» представил новый тренд — blin girl — и выпустил лимитированный блеск для губ к Масленице.

Blin girl: «ВкусВилл» помирил Масленицу и бьюти-тренды Blin girl: «ВкусВилл» помирил Масленицу и бьюти-тренды

Главная идея — переосмысление естественности. Если clean girl — это про ухоженную кожу и минимализм, то blin girl добавляет к этому ироничный русский колорит: натуральное сияние губ без липкости, будто ты только что съел свежий, горячий блин.

Анна Романенко, менеджер спецпроектов «ВкусВилл»:

Концепция тренда и продукта заключается в том, что блеск дает такое же сияние, как и от поедания блинов, при этом бальзамом можно пользоваться круглый год.

Бальзам под названием «Блин» выполнен в уютном иллюстративном дизайне: девушка с румянцем и стопкой блинов на голове, от которых поднимается пар. Этот стиль передает тепло, комфорт и даже небольшой юмор. «ВкусВилл» сделал не просто бьюти-продукт, а целую концепцию — масленичный блеск, который можно носить круглый год.

Ирина Ворохова, арт-директор дизайна упаковки «ВкусВилл»:

Мы постарались создать не просто упаковку, а мини-историю, в которой отражена концепция продукта: заживляющий эффект и глянцевый блеск, как после вкусных, маслянистых блинчиков.

ВкусВилл Масленица
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