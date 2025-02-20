Kaspersky и BALAGAN дали зловредные советы по цифровой безопасности

Разработчик софта для кибербезопасности Kaspersky и креативное агентство BALAGAN представили новую рекламную кампанию, посвященную цифровой защите.

По данным Kaspersky Who Calls, в 2024 году доля россиян, столкнувшихся со звонками от возможных мошенников, выросла по сравнению с 2023 годом и составила 61%. Различные спам-звонки в прошлом году получали больше 90% пользователей.

Новая DOOH-кампания направлена на популяризацию цифровой безопасности. Kaspersky и BALAGAN решили показать ситуации из жизни пользователей, в которых они сами подвергают себя опасности в онлайне. Эти ситуации стали основой для трех зловредных советов. В первом мошенники призывают хранить пароли на бумажке, чтобы никто их не украл. Во втором — отвечать на подозрительные звонки. В третьем — заклеивать пластырем веб-камеру, чтобы полностью защититься от слежки.

Такой формат коммуникации — возможность не только привлечь внимание и предложить решение для защиты, но и повысить грамотность россиян в контексте кибербезопасности.

За разработку креативной идеи и реализацию отвечало агентство BALAGAN. Ролики транслируются на здании бизнес-центра «Гидропроект» в Москве.

Евгений Звягин, руководитель направления бренд-коммуникаций Kaspersky: Говорить о киберугрозах и цифровых мошенниках можно по-разному. Можно просто рассказать, что есть злые люди, которые могут взломать твои аккаунты, а мы поможем это предотвратить. Это правильно, но очень сложно примерить на себя, ведь каждый про себя думает: «Я-то не такой, меня-то не взломают». Поэтому мы пошли от обратного и показали невыдуманные истории из жизни пользователей с долей иронии. Теперь, если ты думаешь, что достаточно заклеить камеру для защиты от слежки, или хранишь секретные фразы от криптокошельков на бумажке — у тебя есть надежная альтернатива.