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07.02.2025 в 16:20

«Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов

Рекламная кампания, посвященная чувствам

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Онлайн-ритейлер вдохновляет горожан проявлять внимание к близким и радовать себя. Для этого «Самокат» представил необычные новинки, которые помогут выразить чувства особым образом. Он перевел слова на язык вкусов, чтобы пользователям было проще сказать о важном тем, кто дорог. Об этом Sostav рассказали представители «Самоката».

Эту идею «Самокат» заложил в концепцию рекламной кампании, посвящённой чувствам, которые пользователи испытывают по отношению к близким: семье, партнёру, друзьям. В видеоролике и серии наружной рекламы онлайн-ритейлер показал, что иногда чувства сложно передать словами, но их можно выразить по-другому. Например, с помощью красивого десерта или ароматной выпечки. «Ну что за сладкая булочка» или «Ты в самом сердечке» — эти и другие фразы Самокат перевёл на язык вкусов, чтобы помочь пользователям сказать себе или близким важные слова. Достаточно заказать любимые продукты в необычном исполнении и порадовать ими тех, кто дорог.

«Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов

Среди новинок, представленных в «Самокате», — десерты, выпечка и готовые блюда, в том числе от собственного бренда. Пользователи могут попробовать, например, зефирные пирожные в виде сердца и булочку с маком и малиной. Вскоре в линейке появятся и другие продукты, которые можно заказать для себя или отправить тому, кто дорог. Пользователям будут доступны торт-мороженое, зефир в виде цветов и другие необычные новинки. Ассортимент может различаться в зависимости от региона.

«Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов «Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов

Катерина Нечаева, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат»:

«Самокат» вдохновляет горожан дарить внимание и заботу себе и близким. Но не всегда легко сказать о своих чувствах тому, кто дорог. Мы решили помочь пользователям и перевели слова на язык вкусов.

"Самокат"
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