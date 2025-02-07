«Самокат» переводит чувства пользователей на язык вкусов

Онлайн-ритейлер вдохновляет горожан проявлять внимание к близким и радовать себя. Для этого «Самокат» представил необычные новинки, которые помогут выразить чувства особым образом. Он перевел слова на язык вкусов, чтобы пользователям было проще сказать о важном тем, кто дорог. Об этом Sostav рассказали представители «Самоката».

Эту идею «Самокат» заложил в концепцию рекламной кампании, посвящённой чувствам, которые пользователи испытывают по отношению к близким: семье, партнёру, друзьям. В видеоролике и серии наружной рекламы онлайн-ритейлер показал, что иногда чувства сложно передать словами, но их можно выразить по-другому. Например, с помощью красивого десерта или ароматной выпечки. «Ну что за сладкая булочка» или «Ты в самом сердечке» — эти и другие фразы Самокат перевёл на язык вкусов, чтобы помочь пользователям сказать себе или близким важные слова. Достаточно заказать любимые продукты в необычном исполнении и порадовать ими тех, кто дорог.

Среди новинок, представленных в «Самокате», — десерты, выпечка и готовые блюда, в том числе от собственного бренда. Пользователи могут попробовать, например, зефирные пирожные в виде сердца и булочку с маком и малиной. Вскоре в линейке появятся и другие продукты, которые можно заказать для себя или отправить тому, кто дорог. Пользователям будут доступны торт-мороженое, зефир в виде цветов и другие необычные новинки. Ассортимент может различаться в зависимости от региона.