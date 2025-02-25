«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» превратили русский «авось» в модные худи

В конце ноября во «Вкусно — и точка» стартовали «Русские недели» — в меню появились блюда, вдохновленные кухнями разных уголков России. Чтобы поддержать проект, бренд выпустил капсульную коллекцию мерча, доступную только на Ozon.

Команда «Родной Речи» рассказала, как ей удалось придумать стильный дизайн и подружить в нем русский культурный код, булочки для гамбургеров и картошку фри, а затем успешно вывести мерч на маркетплейс.

Три худи — три истории

Команда «Родной Речи» взяла культурные коды, заложенные в основу кампании «Русские недели», и перенесла их в мерч. Так родились три уникальных дизайна худи:

«Русские гулянья» — огненный и праздничный;

«Русские морозы» — холодный и спокойный;

«Русский авось» — контрастный и динамичный.

Каждый дизайн объединяет традицию и современность, а еще — элементы фирменного стиля «Вкусно — и точка»: аппетитную булочку и хрустящий картофель фри.

Упаковка не должна уступать содержимому, поэтому каждое худи было завернуто в крафт, запечатано наклейкой и помещено в плотную коробку с декоративной оберточной бумагой.

Попали в точку с выходом на маркетплейс

Утром 30 декабря худи появились на Ozon и сразу же вызвали новогодний ажиотаж. Все искали подарки под елку, и мерч разобрали за 4 часа.

Полноценную рекламу даже не успели запустить: «Родная Речь» лишь вывела худи в топ-12 товаров маркетплейса, а «Вкусно — и точка» опубликовала пост в соцсетях. В итоге люди просто увидели, влюбились и сразу купили. Идеальный праздничный подарок? Определенно!

После такого успеха команда увеличила тираж худи для второго дропа и добавила новую позицию — лонгслив. Мерч поступил в продажу в середине февраля и тоже разошелся моментально: худи за полтора часа, лонгсливы — в течение дня.

Что в итоге?

Продано 276 худи и 126 лонгсливов.

Средняя оценка товаров — 4,9.

Магазин «Вкусно — и точка» вошел в топ-7 лучших продавцов.

Анастасия Александрова, младший арт-директор, и Алиса Михаелян, младший копирайтер группы компаний «Родная Речь»: В ролике «Русских недель» мы передали понятный всем культурный код через знакомые ситуации и простые человеческие эмоции. Ну кто из нас хоть раз не думал: «Авось прокатит?» Этот код нашел отражение и в дизайне принтов: графика и узнаваемые элементы выполнены стильно, чтобы мерч был носибельным и отражал модные тенденции.

Радик Гильмишарипов, диджитал-специалист «Вкусно — и точка»: Русские недели" — один из главных запусков 2024 года, и мы хотели устроить настоящий праздник. Когда в меню появились блюда «Русских недель», окна экспресс-выдачи в Москве, Новосибирске и Красной Поляне украсили резные наличники, а позже к этому добавилась и капсульная коллекция мерча. Эксклюзивный дроп был точным попаданием в аудиторию — худи разобрали за считаные часы! Теперь мы планируем и дальше расширять линейку, ведь такой успех просто требует продолжения.

Состав творческой группы

Состав творческой группы«Вкусно — и точка» (клиент):

Диджитал-специалист: Радик Гильмишарипов

Директор по маркетингу: Наталья Бородавкина

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай

Менеджер по маркетингу: Мария Жаворонкова

Группа компаний «Родная речь» (агентство):

Креатив

Креативный директор: Василий Губин

Младший арт-директор: Анастасия Александрова

Младший копирайтер: Алиса Михаелян

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Ассистент отдела по работе с клиентами: Вероника Ли

E-commerce практика

Директор по электронной коммерции и ритейл-медиа: Александра Новичкова

Старший менеджер электронной коммерции: Лена Пинашина