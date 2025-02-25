Агентство «Март» и Ирина Лисичкина создадут самую длинную иллюстрацию в России

В Туапсе подходит к завершению установка уникального арт-объекта — самой длинной иллюстрации в России. Она появится на бетонном ограждении вдоль улицы Гагарина, ведущей от центра города к главному пляжу. Открытие запланировано на 4 марта.
Проект реализован по заказу Туапсинского балкерного терминала совместно с брендинговым агентством «Март» .
За создание иллюстрации отвечала художница Ирина Лисичкина, известная по книгам и настольным играм. Ее задача состояла в том, чтобы передать атмосферу курортной жизни через детали и сюжеты.
Ник Запорожский, креативный директор проекта из брендингового агентства «Март»:
В ходе разработки концепции мы перебрали несколько подходов и в итоге остановились на идее показать курортную романтику и приятное времяпрепровождение. Стиль иллюстраций хотелось подчинить этой идее. Он легкий, свободный, даже немного наивный и радостный. Ирина Лисичкина сама придумывает сюжеты и детали, подходит к ним по-доброму и с юмором, поэтому именно она стала идеальным художником для нашего проекта.
Ирина Лисичкина, художница:
Сюжеты для иллюстраций появлялись постепенно. Сначала мы наметили общие темы, потом в процессе эскизирования появились разные детали. Я работала и с референсами, и с собственными наблюдениями и воспоминаниями о пляжном отдыхе. Некоторые забавные моменты появлялись в самом конце, например неравномерный загар одного персонажа — под футболку, шорты и носки.
Творческий процесс занял почти пять месяцев. Иллюстрация выполнена в едином стиле: это не просто фрагменты, объединенные между собой, а цельный 320-метровый рисунок. В нем можно найти множество скрытых деталей и «пасхалок», отсылающих к произведениям мирового искусства.
Дмитрий Ерков, исполнительный директор Туапсинского балкерного терминала:
Туапсинский балкерный терминал — это часть портового сообщества, часть Туапсе. Мы уважаем и любим свой город и, конечно, хотим видеть его красивым и комфортным. Мы поддерживаем многие проекты, в том числе, в сфере благоустройства, и новый образ ограждения призван украсить облик Туапсе, внести в него яркую ноту, подарить жителям и гостям хорошее настроение.