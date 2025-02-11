ПрИИзнания в любви: разработчики LOOKY запустили «валентин»-бота

День всех влюбленных — отличный повод признаться в чувствах, но теперь это можно сделать необычным способом. Разработчики LOOKY создали Telegram-бот AI love u, который превращает обычные фото в уникальные валентинки. Достаточно загрузить портрет, и бот сгенерирует изображение в одном из 80+ стилей — от винтажной открытки до супергеройского постера.

Помимо визуальной части, ИИ добавляет к открыткам забавные или романтичные подписи, напоминающие цитаты с вкладышей Love is… Например, «Ты как винтажная открытка — твоя ценность для меня растет с каждым днем».

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY:

Наш бот AI love u сделан с любовью ко всем интернет-пользователям. И это своего рода признание в самых теплых чувствах от всей команды LOOKY. Мы за то, чтобы каждый пост, каждый креатив, каждое видео и каждая строчка на любой платформе создавались с любовью к творчеству и к своей аудитории. Тем более, если для этого используются передовые технологии, такие как искусственный интеллект. Мы добавили нашему «ВалентИИну» немного юмора, потому что считаем, что в любых, даже самых прочных отношениях, юмор является одной из самых важных основ. Любовь — это ведь еще и про радость и кайф от того, что вы вместе.

Название сервиса обыгрывает признание в любви (англ. — I love you) и аббревиатуру AI (Artificial Intelligence), означающая искусственный интеллект.

Как отметили в LOOKY, механика AI-ботов стала необходимым инструментом для брендов. Программы помогают взаимодействовать с аудиторией, повышая вовлеченность, увеличивая конверсию и привлекая новых клиентов. Также в AI love u используют геймификацию, которая позволяют бренду сделать эти процессы легче и увлекательнее.