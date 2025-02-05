«Результат твоих решений»: makelove запустили для Level Group имиджевую кампанию

В 2023 году агентство makelove разработало для Level Group бренд работодателя с фирменной подписью «Результат твоих решений». В компании запускают проекты в сфере недвижимости, которые в прямом смысле заметны в городе. Идею быстро подхватили сотрудники — и даже цитируют фирменную подпись на рабочих встречах. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Валентина Романова, HR-директор Level Group: Бренд работодателя для нас — это не просто инструмент найма, а важная часть корпоративной «ДНК». Поэтому, когда мы говорим о «результате твоих решений», мы обращаемся не только к будущим кандидатам, но и к нашим текущим командам, которые каждый день создают этот результат. Сотрудники видят, что их вклад ценят, — это создает чувство гордости за компанию и за свою работу.

Чтобы рассказать о работе в Level Group широкой аудитории, мы запустили имиджевую кампанию о людях, чьи идеи становятся жилыми пространствами.

Как показать, что результат работы сотрудников заметен? Разместить истории о них рядом с этим результатом. В нашем случае — рядом с жилыми комплексами. Прямо на строительных заборах.

Олеся Дудник, креативный директор makelove: Когда мы разрабатывали бренд, часть сообщений сразу демонстрировали на мокапах строительных заборов. Ведь что может быть красноречивее такого носителя? Тот самый «результат твоих решений» — вот он, за этим ограждением, можешь поднять взгляд и убедиться. И как же было приятно, когда команда Level Group подхватила эту мысль и предложила сделать спецпроект.

Юлия Шелухина, директор по маркетингу и рекламе Level Group: В Level Group мы постоянно ищем нестандартные способы коммуникации. Разместить фотографии сотрудников прямо на строительных заборах — смелое, но очень осознанное решение. Оно выделило нас среди конкурентов и подчеркнуло заметный результат работы команд: теперь каждый сотрудник, проходя мимо стройки, чувствует гордость, а прохожие знают, кто создает эти жилые комплексы.

Команда забрендировала заборы трех жилых комплексов: «Level Южнопортовая», «Level Мичуринский» и «Level Лесной». Написали сообщения, разместили фотографии сотрудников, которые работали над проектом. И самое интересное — запустили лендинг с виртуальным забором, на котором поделились множеством реальных историй.

Забор скроллится горизонтально: так возникает эффект прогулки вдоль жилых комплексов. Идешь и читаешь интересные факты о команде, решениях и ее вкладе в проект. Здесь и про то, как отливали фасады в виде волн, и про реку на детской площадке, и про количество продаж.

Любовь Барихновская, менеджер по коммуникациям Level Group: У каждого сотрудника вклад в конечный результат свой: кто-то решает сложную инженерную задачу, кто-то разрабатывает уникальную концепцию двора. Поэтому, чтобы раскрыть многогранность нашей команды, мы рассказали истории разных отделов — и наглядно показали, как «результат твоих решений» становится реальностью в каждом нашем проекте.

Для каждой команды ее проект особенный. Один отличился атмосферой, другой — точностью, а третий — своей продуманностью до мелочей. Проекты разные, но объединяет их одно: любой из них — это результат продуманных решений.