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10.02.2025 в 16:05

Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора

Пространство создано киностудией «Союзмультфильм» и девелопером ПИК

В Москве появилась возможность арендовать необычное пространство — городское жилище Дяди Федора из популярного мультсериала «Простоквашино». Двухкомнатная квартира, расположенная на Олонецкой улице, полностью повторяет интерьер апартаментов Мамы, Папы и Дяди Федора. Пространство было разработано киностудией «Союзмультфильм» и девелопером ПИК при участии сервиса «Отелло».

Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора

Квартира площадью 65 кв. м. включает в себя две комнаты (одна — Дяди Федора, вторая — спальня родителей), большую кухню-гостиную, прихожую, два санузла и два балкона. Здесь есть все для комфортного проживания — от современной техники до уютных деталей, таких как «шведская стенка» для детей и кроватка для самых маленьких. Вдохновленная любимыми героями, квартира позволяет гостям стать частью волшебного мира «Простоквашино» и ощутить себя персонажем мультсериала.

Юлиана Слащева, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Союзмультфильм» сегодня — это бескрайняя мультвселенная, где встретиться с любимыми героями можно не только с помощью экрана, но и в различных офлайн-форматах. Квартира Дяди Федора — проект, который создает невероятный эффект погружения в мир знаменитого мультфильма, героев которого знают и дети, и взрослые. Мы буквально позволяем нашим зрителям перешагнуть границу между реальным и сказочным миром и оказаться по ту сторону экрана.

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству творческой группы мультсериала с дизайнером интерьеров. Андрей Венгеров, руководитель маркетинга ПИК, отметил, что этот проект позволил соединить уютную атмосферу и уникальные идеи, которые реализуются в квартирах компании.

Андрей Венгеров, руководитель управления маркетинга ПИК:

В ПИК мы создаем условия и инфраструктуру для того, чтобы жители могли воплотить в реальность свои представления о комфортной жизни, о пространстве, полном заботы и уюта. Вместе с «Союзмультфильмом» и «Отелло» мы реализовали проект, в рамках которого зрители смогут побывать во вселенной мультсериала «Простоквашино» и убедиться, что в квартирах ПИК можно воплотить в жизнь любые идеи.

Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора

Вдохновленный классическими мультфильмами по произведениям Эдуарда Успенского, мультсериал «Простоквашино» продолжает радовать зрителей с 2018 года.

Аренда квартиры стоит 7 тыс. руб. в сутки, а гости могут ожидать «приятные сюрпризы» и сувениры от брендов, участвующих в проекте.

Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора Дверь в «Простоквашино»: в Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора

Александр Васильев, директор по маркетингу «Отелло»:

В «Отелло» мы вдохновляемся идеями, которые превращают путешествия в уникальные и запоминающиеся приключения. Для нас это не только про посещение новых мест, но и про создание ярких эмоций и воспоминаний. Квартира Дяди Федора — это больше, чем апартаменты. Это возможность окунуться в любимую историю и почувствовать себя ее героем. Мы рады, что можем быть частью этого проекта и помочь нашим пользователям не просто забронировать жильё, а открыть дверь в сказку, где будет уютно как взрослым, так и детям.

Простоквашино Дядя Федор
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