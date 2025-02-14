Любовь по почте: в «Художественном» заработала станция для валентинок

В кинотеатре «Художественный» запустили почту от проекта SET, где каждый посетитель может отправить валентинку. Инициаторами стали MR Group и кинотеатр «Художественный», предоставив уникальную возможность поздравить близких с Днем всех влюбленных. Специально для этого художница Кристина Манучарян создала серию открыток с романтическими сюжетами. Среди них — «Когда хорошо даже молчать вместе», «Мы или мы» и «Давай всегда танцевать на кухне? Да и вообще везде».

Почтовый ящик, оформленный в виде сердца с амурными стрелами, установлен в главном фойе кинотеатра. Яркий дизайн станции дополняется трогательными историями, отраженными в открытках. По задумке художницы, вдохновением для создания серии послужили наблюдения из повседневной жизни и воспоминания о прогулках вдоль реки Сетунь. Это место связано с важными моментами ее жизни: детскими прогулками, дорогой из школы и первыми свиданиями.

Открытки выполнены в легком и оптимистичном стиле, близком молодому поколению. Любой желающий может подписать одну из них и опустить в почтовый ящик «Отправлено с любовью» до 16 февраля.

Кристина, мультидисциплинарная художница и автор проекта sketching club В работе над открытками я вдохновлялась разными представлениями о любви: это и мемы с котами, которые мы отправляем друг другу, и танцы до утра на кухне, как в романтических комедиях, и разговоры часами с близким другом на скамейке. Все это та самая настоящая любовь, и она в каждом моменте

Коллаборация стала продолжением серии партнерских проектов MR Group и кинотеатра «Художественный». Она продлится до 25 марта. Ранее в рамках новогодней кампании «Отправлено с любовью» было отправлено более 1200 поздравлений.