Restore совместно с художником Василием Кононовым-Грединым представили проект Reassembly

В рамках проекта Reassembly Василий Кононов-Гредин создал скульптуры из электроники, предоставленной в магазинах сети . Все объекты были пересобраны художником по принципу «антиформы». Это авторский подход, который основан на способности почти любой вещи менять свою форму и превращаться в новый объект, при этом не утрачивая возможности вернуться к своему прежнему состоянию и функциональности. Таким образом, художник показывает разнообразие функций объекта, способность его материи к трансформации и образованию новых форм. Идея проекта также отражает многогранность интересов самого бренда restore:. Оставаясь олицетворением одного из лучших мест для покупки товаров Apple, компания с 20-летним опытом сегодня расширяет возможности выбора ассортимента. Именно поэтому в инсталляцию интегрированы гаджеты не только Apple, но и других мировых производителей, чьи устройства, играют важную роль в формировании индивидуального пространства и модного интерьера. Как пришла идея создания такой выставки, Sostav рассказала команда restor:.

Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore, Samsung, Xiaomi): Проект Reassembly стал для нас экспериментом, который демонстрирует открытость бренда к инновациям, в том числе в области искусства. Заходя в магазины restore, мы попадаем в место, где сосуществуют дизайн и современные технологии. Мы воспринимаем многие вещи как нечто обыденное. Но что, если посмотреть на объекты, с другой стороны, в отрыве от их основной функции? Увидим результат нашего творческого размышления в рамках ARTDOM.

Василий Кононов-Гредин называет свои работы квантовыми объектами, которые существуют одновременно в двух состояниях: как скульптура, утратившая свою первоначальную функцию, и идея, которая все еще присутствует в ее форме. В руках художника бытовые предметы становятся материей, из которой можно лепить все что угодно, высвобождая внутренний потенциал их красоты.

Василий Кононов-Гредин, художник: В своей практике я обращаюсь к философской концепции «тела без органов» и «ризомы», сформулированной Феликсом Гваттари и Жилем Делезом. «Ризома», или «корневище» в переводе с французского, отражает мой подход к осмыслению формы и ее образования. Как и в строении корневой системы, любой созданный мной объект не имеет центра и состоит из множества хаотично переплетающихся, многоуровневых и непредсказуемых в своем развитии частей. Эта система становится альтернативой классическому формообразованию с линейной структурой и заранее заданной схемой — так возникает термин «антиформа».

Девять работ из серии Reassembly пронумерованы от 1 до 9. Каждая вещь подразумевает некое взаимодействие этих предметов в комнате друг с другом. Так, например, в скульптуре с названием Reassembly № 7 умная лампа, электронное пианино и iPhone как бы сообщают нам информацию о владельце вещей, возможно, это музыкант, скролящий ленту после усердной репетиции, а возможно, ребенок, который устал от игры на пианино и смотрит любимый канал. В Reassembly № 1 есть намек, что работающая на полную громкость акустическая система Pantheone I даст возможность прекрасно слышать музыку, даже когда вы убираете дом Dyson V11 или решили размяться после работы за Apple Mac Mini.

Выставка проходила с 20 по 22 февраля в «Крокус Экспо». Гостями были: Cлава Копейкин, Саша Жаркова, Сергей Мезенцев и другие.