14 работ попали в шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Sostav завершает народное голосование за лучший «Нейрокомикс» и объявляет шорт-лист, сформированный для оценок жюри.

Из 42 работ в список вошли 14 отобранных нейрокомиксов:

Как будет проходить голосование

Теперь выбор победителя находится в руках жюри.

Каждый эксперт имеет три голоса с оценками — 3, 4 и 5 звезд. Жюри предстоит выбрать три лучших, по их мнению, работы и оценить каждую из них. Победителем станет комикс, набравший наибольшее количество баллов.

Результаты голосования будут открытыми и доступны всем пользователям.

Авторы победившего нейрокомикса получат рекламный баннер на главной странице Sostav, который в течение недели будет вести на сайт агентства. Итоги конкурса станут известны 20 ноября.