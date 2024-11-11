14 работ попали в шорт-лист конкурса «Нейрокомикс»

Sostav завершает народное голосование за лучший «Нейрокомикс» и объявляет шорт-лист, сформированный для оценок жюри.
Из 42 работ в список вошли 14 отобранных нейрокомиксов:
- «В поисках счастья» — Giftery
- «Васильково: непридуманная история» — Rocket10
- «Хранители традиций» — Visible
- «Воспоминания о настоящем» — KAIFOOI
- «Кто вылез из ларца» — Heads
- «До встречи с собой» — Big Media Moscow
- «Перформенок & честная реклама. Путешествие к истокам» — i.com
- «Тут вам не город» — Narrators (часть E-Promo Group )
- «Слово о лаптях Игоревых» — OMD OM Fuse
- «Perfluence и Шерри: как зарабатывать на соцсетях блогерам и не только» — Perfluence
- «Деревенские хроники: Сокровища деревни Безблогерка» — GetBlogger
- «Солнечный ключ: притяжение счастья» — Magnetto.pro
- «Обмен жизнями» — i-Media
- «Как Иван родную деревню спас» — АЛИДИ Продвижение
Как будет проходить голосование
Теперь выбор победителя находится в руках жюри.
Каждый эксперт имеет три голоса с оценками — 3, 4 и 5 звезд. Жюри предстоит выбрать три лучших, по их мнению, работы и оценить каждую из них. Победителем станет комикс, набравший наибольшее количество баллов.
Результаты голосования будут открытыми и доступны всем пользователям.
Авторы победившего нейрокомикса получат рекламный баннер на главной странице Sostav, который в течение недели будет вести на сайт агентства. Итоги конкурса станут известны 20 ноября.